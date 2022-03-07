В Киргизии мошенники начали вымогать деньги на помощь пострадавшим на Украине

В Киргизии появились мошенники, которые предлагают пожертвовать деньги якобы на помощь пострадавшим в ситуации на Украине, сообщил посол Киргизии в Киеве Идрис Кадыркулов.

«Имеются факты, когда отдельные «деятели», пользуясь ситуацией, предпринимают попытки «заработать» легкие деньги под видом организации сборов денежных средств для помощи. Также нашу работу затрудняют «горе-патриоты», которые ради популизма распространяют ложную и фейковую информацию о различных несуществующих акциях», – написал Кадыркулов в Facebook, передает РИА «Новости».

По его словам, недавно была выявлена группа киргизстанцев, которая собирала деньги у киргизской диаспоры за рубежом якобы на гуманитарные цели, однако средства они намеревались просто присвоить.

«Лицам, которые хотят оказывать финансовую и другую помощь нуждающимся гражданам КР в Украине, хотел бы рекомендовать передавать ее адресно после согласования с сотрудниками ДКС (департамент консульской – прим. ВЗГЛЯД) МИД КР (Кыргызской Республики – прим. ВЗГЛЯД) или нашими посольствами в соответствующих странах, дабы не стать жертвой мошенников», – подчеркнул посол.

Глава диппредставительства добавил, сейчас сотрудники посольства работают в сложных бытовых и служебных условиях, в круглосуточном режиме и без выходных. «При этом в стране в связи с военным положением наблюдается нехватка общественного транспорта и ГСМ (горюче-смазочных – прим. ВЗГЛЯД), в отдельных регионах не функционируют кредитно-финансовые учреждения. В этих условиях, в целях оперативного решения поставленной задачи сотрудники посольства прибегают к нестандартным методам, иной раз, рискуя своей жизнью и решая финансовые вопросы из личных средств», – уточнил он.

Ранее сообщалось, что в последнее время российские операторы сотовой связи выявили новый вид звонков и смс от злоумышленников из-за границы с призывами или просьбами о помощи.