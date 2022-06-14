Московская компания по производству аппаратов ИВЛ разработала приборы вдвое дешевле зарубежных

Компания из ОЭЗ «Технополис «Москва» «Хирана+» в этом году запустит серийное производство симуляторов дыхания в 1,5–2 раза дешевле зарубежных аналогов, сообщает Экспертный институт социальных исследований (ЭИСИ) в хрониках «Сделано в России».

Серийное производство симуляторов дыхания – оборудования, предназначенного для обучения студентов и медиков работе на аппарате искусственной вентиляции легких (ИВЛ), – сообщается в Telegram-канале института.

Также сообщается, что на Тюменском химико-фармацевтическом заводе помимо лекарственных средств начнут производить гели, лечебные шампуни и мази.

Кроме того, предприниматели из Архангельской области Владимир и Марина Ананьины развивают плантации ягодных культур. Сегодня в хозяйстве насчитывается 38 больших и малых теплиц, в которых выращивается 25 тыс. кустов садовой земляники. Кроме теплиц фермеры начали выращивать землянику в открытом грунте.

Исследователи Петербургского политехнического университета применили инструменты компьютерного инжиниринга в челюстно-лицевой хирургии. Их разработка поможет хирургам более эффективно планировать и проводить операции по расширению верхней челюсти пациентов.

Тем временем в Томске ускорят регистрацию медицинских импортозамещающих разработок. На базе Сибирского государственного медицинского университета (СибГМУ) для этого создадут «единое окно». На данный момент у томских ученых имеется порядка 60 новых продуктов.

В Балтийском государственном техническом университете «Военмех» им. Д. Ф. Устинова (Санкт-Петербург) совместно с коллегами из Сибирского Федерального университета (Красноярск) разработали инновационный способ защиты продуктов от солнечного излучения. В основе этого метода – покрывающие стеклянную тару прозрачные защитные пленки из оксида индия-олова (ITO), которые блокируют ультрафиолетовое и дальнее инфракрасное излучение, защищая продукты от окисления и прокисания намного эффективнее, чем тонированные стекла. Отличительной особенностью таких покрытий является простота и низкая стоимость их нанесения, возможность нанесения покрытия на поверхности различных форм и размеров.

Ранее стало известно, что завод предприятия ООО «Ист-Фарм» в Уссурийске первым в России готов перейти на выпуск лекарственных препаратов внутривенного питания.