Работники строительной отрасли и ЖКХ оказали помощь детдомам России и Донбасса

Представители строительной отрасли и жилищно-коммунального комплекса страны помогли улучшить условия, в которых живут и отдыхают воспитанники детдомов и интернатов. Об этом сообщили газете ВЗГЛЯД в пресс-службе Минстроя, комментируя акцию «Под крышей заботы», устроенную ведомством в честь Международного дня защиты детей.

В среду, в Международный день защиты детей, сотрудники Минстроя проводили ремонт зданий и помещений детских домов и интернатов, занимались благоустройством территорий, строили детские и спортивные площадки, заборы, разбивали клумбы. Кроме того, они организовывали своими силами развлечения для детей. Работники ведомства также закупили и привезли канцелярские и детские товары, спортивный инвентарь, перечислили пожертвования.

В частности, помощь Минстроя направлена и в республики Донбасса: в Краснодонский детский дом-интернат ЛНР, детскую клиническую больницу ДНР, а также в город Изюм. «В рамках поддержки в детские учреждения были направлены в том числе медикаменты, необходимые детские товары, питьевая бутилированная вода. Детскому дому в ЛНР также передали игровые комплексы с качелями и горками, а также кондиционеры.

«Подрастающее поколение – это наша опора, и мы не должны забывать об этом. Благотворительная акция «Под крышей заботы» дает возможность каждому представителю отрасли внести свой вклад в жизнь детей, оказать им реальную поддержку и улучшить условия их проживания», – отметил глава Минстроя Ирек Файзуллин.

Как сообщили в ведомстве, в работу были включены все регионы России. Активное участие приняли также представители профессионального сообщества, строительной отрасли, ЖКХ регионов и подведомственные Минстрою организации. В акции также приняли участие представители научных и образовательных учреждений, вузов, в том числе РААСН, МАРХИ и МГСУ и другие. Заместители министра выступили кураторами в организации помощи нескольким детским домам и семейным центрам. От коллектива ППК «Единый заказчик в сфере строительства» также была собрана и направлена благотворительная помощь детям, в том числе в ДНР и ЛНР.

Как сообщала в понедельник газета ВЗГЛЯД, в детском оздоровительном лагере «Экспресс» Северо-Кавказской железной дороги – филиала ОАО «РЖД» будет организован оздоровительный отдых для 200 детей из Донецкой и Луганской народных республик. «Экспресс» находится в поселке Солоники Краснодарского края, на черноморском побережье. На территории лагеря расположены спортивные площадки, оборудован зал для игры в настольный теннис. Для детей организовано пятиразовое питание.