Украинским беженцам в Германии предложили помощь кабанчика Мыколы

МИД крайне негативно оценил решение США о поставке Украине РСЗО HIMARS

Москва крайне негативно оценивает новый пакет военной помощи США Украине, включающий поставки ракетных систем HIMARS, заявил замглавы российского МИД Сергей Рябков.

«Расцениваем мы это сугубо негативно, потому что попытки преподнести решение как содержащее элемент «самоограничения» негодны», – цитирует его РИА «Новости».

По словам Рябкова, то, что США во главе группы государств занимается «целенаправленной накачкой киевского режима вооружениями – это очевидная вещь». «И жонглирование, манипулирование какими-то отдельными аспектами того, что происходит, для нас не меняет общую картину», – отметил замглавы МИД РФ.

Он также добавил, что линия США по военной поддержке Киева в конфликте беспрецедентна и опасна. «После начала специальной военной операции произошел просто слом остатков ответственного, здравого подхода к ситуации в Вашингтоне, и безоглядно, невзирая ни на что, продолжается линия, которую мы многократно уже характеризовали как стремление вести войну до последнего украинца, как отражение установки на то, чтобы нанести – как они сами это говорят – стратегическое поражение России. Это беспрецедентно, это опасно», – подчеркнул Рябков.

По его мнению, нынешняя ситуация ровным счетом ничего не поменяла в этих наших оценках.

Кроме того, Рябков добавил, что любые поставки оружия Украине, как бы Вашингтон их не аргументировал, увеличивают риски прямого столкновения России и США.

Замглавы МИД РФ также отметил, что США на протяжении многих лет не пытались сделать ничего для того, чтобы найти решение украинского конфликта. А после начала специальной военной операции России «произошел просто слом остатков ответственного здравого подхода к ситуации» – теперь Вашингтон стремится сделать все, чтобы нанести стратегическое поражение России.

Он заявил, что затягивание конфликта в данный момент «на руку врагам России», однако заверил, что цели спецоперации будут достигнуты в любом случае.

«У нас позиция прямая и понятная для всех: цели, стоящие перед специальной военной операцией, будут достигнуты в любом случае, а затягивание конфликта на руку врагам России. К сожалению, мы сейчас проходим очень непростой период», – резюмировал он.

Напомним, 1 июня стало известно, что США объявят о передаче Украине 11-го пакета военной помощи, включающего реактивные системы залпового огня (РСЗО), в том числе HIMARS (High Mobility Artillery Rocket Systems).

При этом в администрации США заявили, что якобы не призывают Украину наносить удары по территории России и «не стремятся к войне между Россией и НАТО».

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