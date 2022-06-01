Экс-президенту Киргизии Атамбаеву предъявили обвинение по делу о событиях 2010 года

В Германии оценили заявление Шольца о создании крупнейшей в Европе армии

«Шольц пытается играть на страхах граждан, которые он сам и создал. Вот только служить немцы не пойдут», – заявил газете ВЗГЛЯД экс-депутат Бундестага от партии «Альтернатива для Германии» Вальдемар Гердт. Ранее немецкий канцлер пообещал создать в Германии самую большую армию в Европе среди стран НАТО.

«Желание Шольца предельно понятно. Правительство неоднократно запугивало население потенциальным распространением «российской агрессии» на Германию. Теперь он пытается опереться на эти страхи немцев», – сказал бывший депутат бундестага Вальдемар Гердт. «Это чисто популистское желание сыграть на настроении граждан и их желании выбраться из того дерьма, куда он сам их заманеврировал», – добавил политик.

По словам собеседника, «во времена работы немецкой экономики на дешевых энергоносителях армия Германии была превращена в посмешище». «В последние годы одним из самых важных вопросов была необходимость установки третьего туалета для гендерно неопределившихся военнослужащих», – отметил Гердт.

«А сейчас экономика Германии рушится, энергоносители серьезно дорожают. И власти понимают, что это обернется коллапсом для химической, автомобильной и сельскохозяйственной индустрий», – заметил собеседник.

На фоне такой непростой ситуации в стране «создавать крупнейшую в Европе армию банально не на что и не за чем». «Кто пойдет туда служить? – риторически спрашивает собеседник. – Немцы точно не пойдут, они и раньше не ходили. Основной контингент состоял из русскоязычных молодых парней, а также турок. Может быть, они сейчас попробуют привлечь и арабов, которые в последнее время приехали в Германию. Но это не те люди, которые смогут защищать интересы политической элиты ФРГ», – заключил Гердт.

Ранее канцлер ФРГ Олаф Шольц пообещал, что у Германии будет самая большая армия в Европе среди всех стран НАТО. Такое мнение он высказал в интервью ряду немецких газет, цитаты из которого приводит журнал Der Spiegel.

«Германия скоро будет иметь самую большую обычную армию в Европе в рамках НАТО», – отметил Шольц, добавив, что это значительно укрепит безопасность ФРГ и ее союзников. Шольц указал, что с 2010 года бундесвер был «структурно недофинансирован». Это в целом ограничило обороноспособность страны, полагает глава немецкого правительства. Но теперь благодаря созданию специального фонда для бундесвера в размере 100 млрд евро ситуация должна измениться.

Напомним, в начале марта газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что российская спецоперация на Украине стала, по мнению западных экспертов, тем спусковым крючком, который запустил смену внешней и оборонной политики ФРГ.

Так, в последних числах февраля Шольц выступил в Бундестаге и заявил, что Германии «пора взрослеть». Взросление, по мнению лидера ФРГ, будет достигнуто за счет трех важных моментов.

Во-первых, отказа от предыдущей политики в отношении России, нацеленной на взаимодействие через экономику. Никаких больше особых отношений – Берлин фактически высказывает претензию на лидерство в деле защиты Европы от Москвы, а также будет искать альтернативных поставщиков газа.

Во-вторых, Германия резко наращивает оборонные траты. Правительство выделяет дополнительные 100 миллиардов евро на вооруженные силы в этом году, а также увеличивает оборонный бюджет на следующие годы до 2% ВВП (с нынешних полутора).

Наконец, в-третьих, Шольц намерен резко усилить военное присутствие Германии на территории Восточной Европы. Как в военном плане (поставки оружия и, возможно, солдат), а также в политическом. Причем под Восточной Европой понимаются как страны-члены ЕС и НАТО, так и внешние государства – в частности, Украина.

Таким образом, если раньше на пути активной политики ФРГ в Восточной Европе стояли призраки прошлого – военные преступления гитлеровской Германии, то сейчас даже эти преступления стали кирпичиками в аргументации сторонников «взросления».

Ряд западных СМИ тогда высоко оценили амбиции канцлера Шольца. «Военный разворот Германии станет поворотным моментом в истории Европы», – уверял CNN. «За семь дней Германия... запустила курс, который сделает ее крупнейшим европейским государством по уровню оборонных трат, с самой современной авиацией и растущим военным присутствием в странах Центральной и Восточной Европы», – писал Foreign Policy.

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