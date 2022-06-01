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Нефть подорожала после снижения днем ранее
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Мировые цены на нефть в среду утром умеренно растут после снижения днем ранее на новостях о возможности приостановки участия России в сделке ОПЕК+, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.14 цена августовских фьючерсов на нефть марки Brent росла на 0,36% – до 116,02 доллара за баррель, июльских фьючерсов на WTI – на 0,44%, до 115,17 доллара за баррель, передает РИА «Новости».
Во вторник нефть дешевела примерно на 2% после того, как Wall Street Journal сообщила, что некоторые члены ОПЕК изучают идею приостановки участия России в сделке ОПЕК+, поскольку западные санкции и частичный европейский запрет на поставки начинают подрывать способность Москвы добывать больше нефти. Следующее заседание ОПЕК+ пройдет 2 июня.
До появления новости нефть дорожала. Июльский фьючерс на нефть марки Brent во вторник утром впервые с 9 марта поднимался в цене выше 124 долларов.
«Если от членов ОПЕК+ будет какое-то подтверждение того, что обсуждается приостановка участия России, то цены могут упасть до 100 долларов. ОПЕК+ необходимо разработать план, поскольку нефтяные цены, скорее всего, продолжат подниматься и усиливать инфляционное давление», – сказал агентству France Press аналитик VI Investment Corp Уилл Сунчиль Юнь.
Инвесторы также продолжают оценивать перспективы поставок нефти после решения ЕС ограничить импорт российской нефти. В ночь на вторник ЕС достиг соглашения о введении частичного нефтяного эмбарго, которое затронет поставки нефти по морю из РФ.
Рогозин и Соловьев посмеялись над словами главы ЕК о покупке российской нефти
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Глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин и телеведущий Владимир Соловьев отреагировали на высказывание председателя Еврокомисии Урсулы фон дер Ляйен, заявившей, что Евросоюз «вынужден» покупать российскую нефть, чтобы Россия «не заработала еще больше».
«Следующим шагом этой мудрой брюссельской совы будет предложение выпить всю русскую водку, чтобы Путин не смог на ней заработать еще больше», – написал Рогозин в Telegram.
Соловьев в свою очередь отметил, что «так смешно», как это делает фон дер Ляйен, «даже в детском саду не оправдываются».
Ранее фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз «вынужден» покупать российскую нефть, поскольку если ЕС полностью откажется от нее, то Россия «сможет продать ее на мировом рынке, где цены возрастут, и заработать больше».
В воскресенье агентство Bloomberg сообщило, что Еврокомиссия в субботу направила членам ЕС предложение отложить запрет поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба». ЕС «предложил запретить доставляемую по морю нефть из России и отложить введение ограничений на импорт по ключевому трубопроводу».
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Россия отреагировала на попытку ЕС запретить импорт российской нефти
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ЕС находится не в лучшей форме, Россия найдет других импортеров для своей нефти, заявил постоянный представитель РФ при международных организациях в Вене Михаил Ульянов, комментируя решение Евросоюза ввести частичное эмбарго на импорт российской нефти в рамках шестого пакета антироссийских санкций.
«Как она (председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен) верно сказала вчера, Россия найдет других импортеров. <…> Очень быстрая смена мировоззрения указывает на то, что ЕС находится не в лучшей форме», – приводит слова дипломата ТАСС.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель после первого дня внепланового саммита ЕС по Украине заявил, что главы входящих в Евросоюз стран согласовали шестой пакет санкций против России, в который включили частичное эмбарго на импорт российской нефти.
Как уточнил представитель Евросовета, это политическое решение, за которым должна последовать техническая процедура. Только после ее завершения решение будет опубликовано в «Официальном журнале ЕС» и вступит в силу. По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, послы стран ЕС в среду должны легализовать это решение. «Послы в среду будут принимать легальное решение после политического решения сегодня», – сказал он.
На этом фоне стоимость июльского фьючерса Brent превысила 122 доллара за баррель. При этом страны ЕС не смогли запретить поставки российской нефти по трубопроводам. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС надеется до конца 2022 года отказаться от 90% нефтяного импорта из России в рамках шестого пакета санкций.
Накануне сообщалось, что лидеры ЕС на саммите в Брюсселе намерены достичь политического соглашения касательно эмбарго на поставки в ЕС нефти из России, экспортируемой по морю, исключение будет сделано для некоторых стран. Коллег по ЕС в этом вопросе не поддержала Венгрия. 24 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался обсуждать эмбарго на нефть из России на саммите лидеров ЕС.
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СМИ: В ОПЕК могут приостановить участие России в сделке по добыче нефти
Ряд членов ОПЕК изучают возможность приостановки участия России в сделке ОПЕК+ на фоне западных санкций, пишет газета Wall Street Journal со ссылкой на делегатов ОПЕК.
«Некоторые члены ОПЕК изучают идею приостановки участия России в сделке по добыче нефти, поскольку западные санкции и частичный европейский запрет начинают подрывать способность Москвы добывать больше нефти», – приводит сообщение РИА «Новости».
Россия в прошлом году договорилась с ОПЕК и девятью не входящими в организацию странами о ежемесячном наращивании объемов добычи нефти. Однако, как пишет газета, «ожидается, что ее добыча упадет примерно на 8% в этом году».
Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть растут на фоне опасений о снижении предложения этого вида сырья на рынке после публикации Минэнерго США данных о запасах за прошлую неделю.
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В ЕП захотели без Венгрии решить вопрос о нефтяном эмбарго против России
ЕС мог бы решить вопрос о нефтяном эмбарго против России без компромиссов с Венгрией, заявил глава ведущей фракции Европарламента – Европейской народной партии (ЕНП) – Манфред Вебер.
Вебер «устал от того, что весь ЕС всегда должен следовать за колеблющимися, когда дело доходит до санкционных решений». Он пригрозил найти межправительственные решения без участия Венгрии, если ее премьер Виктор Орбан заблокирует санкции против России. По словам Вебера, «если невозможно поступить иначе, то этот путь нельзя исключать». Он призвал показать Орбану, что Будапешт не может держать остальную часть ЕС в заложниках, передает ТАСС со ссылкой на DPA.
Напомним, Комитет постоянных представителей 27 стран Евросоюза (КОРЕПЕР) на экстренной встрече перед саммитом ЕС не смог согласовать облегченную версию нефтяного эмбарго против России. Саммит ЕС пройдет 30-31 мая, он будет в основном посвящен Украине.
Премьер Бельгии назвал условия покупки нефти из России странами ЕС
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Исключение, которое разрешит покупать нефть при введении шестого пакета санкций Евросоюза против России, будет сделано для Венгрии, Чехии и стран, столкнувшимся с прекращением поставок не по собственной воле, заявил премьер-министр Бельгии Александр де Кроо.
«Специальные исключения касаются Венгрии и Чешской Республики», – приводит слова премьер-министра Бельгии РИА «Новости».
В частности, Чехия сможет временно продолжить закупки российского дизельного топлива. Венгрия получит отсрочку для модернизации своих мощностей нефтепереработки, которые сейчас рассчитаны на российскую нефть. «Есть также общая статья, которая позволяет странам, столкнувшимся с прекращением поставок не по собственной воле, закупать российскую нефть из других источников, помимо трубопровода», – пояснил бельгийский премьер на пресс-конференции после первого дня саммита ЕС.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель после первого дня внепланового саммита ЕС по Украине заявил, что главы входящих в Евросоюз стран согласовали шестой пакет санкций против России, в который включили частичное эмбарго на импорт российской нефти.
Как уточнил представитель Евросовета, это политическое решение, за которым должна последовать техническая процедура. Только после ее завершения решение будет опубликовано в «Официальном журнале ЕС» и вступит в силу. По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, послы стран ЕС в среду должны легализовать это решение. «Послы в среду будут принимать легальное решение после политического решения сегодня», – сказал он.
На этом фоне стоимость июльского фьючерса Brent превысила 122 доллара за баррель. При этом страны ЕС не смогли запретить поставки российской нефти по трубопроводам. Кроме того, Венгрия добилась исключения из запрета ЕС на импорт российской нефти. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС надеется до конца 2022 года отказаться от 90% нефтяного импорта из России в рамках шестого пакета санкций.
Накануне сообщалось, что лидеры ЕС на саммите в Брюсселе намерены достичь политического соглашения касательно эмбарго на поставки в ЕС нефти из России, экспортируемой по морю, исключение будет сделано для некоторых стран. Коллег по ЕС в этом вопросе не поддержала Венгрия. 24 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался обсуждать эмбарго на нефть из России на саммите лидеров ЕС.
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Болгария добилась особых условий поставок нефти из России
Болгария добилась особых условий на поставки нефти из России до конца 2024 года, заявил премьер-министр страны Кирил Петков, сообщает Sofia Globe.
«Сегодня появится общее заключение, в котором нет точных деталей по странам, но в реальных соглашениях, которые будут опубликованы через два дня, у Болгарии будет отдельный пункт с отступлениями конкретно для нас», – передает его слова РИА «Новости».
Петков пояснил, что такое решение позволит Болгарии приспособить нефтеперерабатывающую отрасль к импорту топлива из других стран.
Напомним, Еврокомиссия спустя два месяца безрезультатных согласований нефтяного эмбарго подготовила компромиссный вариант. Теперь она согласна пойти на половинчатое эмбарго: обсуждается запрет не российской нефти, а способа ее доставки. Газета ВЗГЛЯД отмечала, что Брюссель готов сохранить поставки по нефтепроводу «Дружба», на чем изначально настаивала Венгрия.
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В ЕС решили договориться о частичном эмбарго на нефть из России
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Лидеры Евросоюза на саммите в Брюсселе намерены достичь политического соглашения по эмбарго на поставки в ЕС нефти из России, экспортируемой по морю, исключение будет сделано для некоторых стран, сообщил высокопоставленный европейский источник.
«Евросовет нацелен достичь сегодня политического соглашения по эмбарго на российскую нефть. Это эмбарго покроет более двух третей импорта нефти из России (то есть всю перевозимую морем нефть из России)», – цитирует РИА «Новости» источник.
По его словам, из нефтяного эмбарго будут сделаны «временные исключения» для ряда стран-членов. Он также напомнил, что шестой пакет санкций против России будет включать, помимо эмбарго, другие меры: отключение от SWIFT ряда российских банков, включая Сбербанк, запрет на вещание в ЕС трех крупнейших российских телеканалов, а также индивидуальные санкции.
Саммит стран ЕС проходит 30–31 мая в столице Бельгии.
Ранее СМИ сообщили, что в проекте итогового заявления саммита Евросоюза содержится положение об отказе европейских стран от введения эмбарго на поставки трубопроводной нефти из России.
Напомним, комитет постоянных представителей 27 стран Евросоюза (КОРЕПЕР) на экстренной встрече перед саммитом ЕС не смог согласовать облегченную версию нефтяного эмбарго против России.
В воскресенье Bloomberg сообщило, что Еврокомиссия в субботу направила членам ЕС предложение отложить запрет поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба». ЕС «предложил запретить доставляемую по морю нефть из России и отложить введение ограничений на импорт по ключевому трубопроводу».
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После санкций США Россия стала получать больше денег, продавая меньше нефти
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Введенный США запрет на закупки нефти из России не дал ожидаемого эффекта из-за резкого роста цен на нее, заявил вице-канцлер, министр по делам экономики и защиты климата ФРГ Роберт Хабек в интервью телеканалу CNN, комментируя перспективы введения аналогичного запрета со стороны Евросоюза.
«Конечно, правильно и морально необходимо, чтобы мы запретили импорт нефти, а позднее, возможно, и газа из России, а также других продуктов. Но введенное США эмбарго на нефть повысило цены на мировых рынках, так что Россия получает больше денег, продавая меньше нефти. Это, конечно, проблема, и надо найти ее решение. Иначе правая рука будет уничтожать то, что строит левая, и наоборот. Так что запрет на нефть не имеет пока того эффекта, на который мы надеялись», – сказал он, передает ТАСС
По словам Хабека, не следует рассчитывать, что экономические санкции остановят конфликт на Украине, потому что Россия – большая страна, способная продолжать боевые действия благодаря собственным ресурсам длительное время. «Мы не можем сказать, что наши экономические запреты имеют прямое влияние на ведение ими боевых действий. Но непрямой эффект у них точно есть», – добавил он.
При этом Хабек указал, что, по его мнению, «санкции работают, но на это нужно время», проведя аналогии с экономическими ограничительными мерами в отношении Советского Союза во время холодной войны.
Ранее сообщалось, что, по словам президента Ассоциации нефти и газа Тима Стюарта, США переживают самый тяжелый кризис в энергетике за последние 50 лет.
В апреле в Белом доме признали невозможность быстрого отказа от российских нефти и газа. Вопреки этому Палата представителей Конгресса США одобрила законопроект о запрете импорта энергоносителей из России в США.
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Глава ЕК заявила о «вынужденной» покупке российской нефти
Председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз «вынужден» покупать российскую нефть.
«Если мы с сегодняшнего дня полностью откажемся от российской нефти, то он (президент России Владимир Путин – прим. ВЗГЛЯД), вероятно, сможет продать ее на мировом рынке, где цены возрастут, и заработать больше», – сказала она в эфире MSNBC.
24 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался обсуждать эмбарго на нефть из России на саммите лидеров ЕС.
В воскресенье Bloomberg сообщило, что Еврокомиссия в субботу направила членам ЕС предложение отложить запрет поставок российской нефти по трубопроводу «Дружба». ЕС «предложил запретить доставляемую по морю нефть из России и отложить введение ограничений на импорт по ключевому трубопроводу».
Британия и ЕС ввели запрет на страхование судов с российской нефтью
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Великобритания и Евросоюз (ЕС) согласовали скоординированный запрет на страхование судов, перевозящих российскую нефть, сообщили информированные чиновники из ЕС и Соединенного Королевства изданию Financial Times.
Издание отмечает, что из-за этого шага Россия потеряет доступ к крупнейшему страховому рынку Lloyd's of London. В британском правительстве отказались официально подтверждать изданию эту информацию, передает ТАСС.
Напомним, в начале мая в Евросоюзе в рамках шестого пакета санкций против России предложили запретить европейским судам и компаниям оказывать связанные с транспортировкой российской нефти услуги, включая страхование.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель после первого дня внепланового саммита ЕС по Украине заявил, что главы входящих в Евросоюз стран согласовали шестой пакет санкций против России, в который включили частичное эмбарго на импорт российской нефти.
Как уточнил представитель Евросовета, это политическое решение, за которым должна последовать техническая процедура. Только после ее завершения решение будет опубликовано в «Официальном журнале ЕС» и вступит в силу. По словам главы Евросовета Шарля Мишеля, послы стран ЕС в среду должны легализовать это решение. «Послы в среду будут принимать легальное решение после политического решения сегодня», – сказал он.
На этом фоне стоимость июльского фьючерса Brent превысила 123 доллара за баррель. При этом страны ЕС не смогли запретить поставки российской нефти по трубопроводам. Кроме того, Венгрии, Чехии и «столкнувшимся с прекращением поставок не по собственной воле» странам пообещали разрешить покупать российскую нефть даже в случае введения шестого пакета санкций Евросоюза против России. Глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что ЕС надеется до конца 2022 года отказаться от 90% нефтяного импорта из России в рамках шестого пакета санкций. О планах ЕС уменьшить поставки российской нефти к концу 2022 года на 92% также заявил французский президент Эммануэль Макрон.
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ЕС обсуждает введение вторичных санкций против российской нефти
Европейские страны намерены запретить третьим странам закупать российскую нефть, заявил польский премьер Матеуш Моравецкий.
«Польша и все больше стран Европейского союза громко говорят о так называемых вторичных санкциях. Во-первых, это возможность наложения санкций таким образом, чтобы российская нефть не могла продаваться также в третьи страны, в страны за пределами Европейского союза», – цитирует Моравецкого РИА «Новости».
Ранее во вторник президент Франции Эммануэль Макрон заявил, что ЕС планирует уменьшить поставки российской нефти к концу 2022 года на 92%.
До этого сообщалось, что запрет ЕС на закупки сырой нефти в России начнет действовать через полгода после введения санкций, запрет на нефтепродукты – через восемь месяцев, запреты коснутся только танкерных поставок.
Страны ЕС согласовали частичное эмбарго на импорт российской нефти
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Главы государств и правительств Евросоюза согласовали шестой пакет санкций против России, в который входит частичное эмбарго на импорт российской нефти, заявил глава Евросовета Шарль Мишель после первого дня внепланового саммита ЕС по Украине в Брюсселе.
«Соглашение о запрете экспорта российской нефти в ЕС. Оно покрывает более двух третьих импорта нефти из России, сокращая огромный источник финансирования ее военной машины. Максимальное давление на Россию с целью прекращения войны», – приводит слова главы Евросовета ТАСС.
Как сообщил в Брюсселе представитель Евросовета, это политическое решение, за которым должна последовать техническая процедура. Только после ее завершения решение будет опубликовано в «Официальном журнале ЕС» и вступит в силу.
Накануне глава Евросовета Шарль Мишель выразил уверенность, что страны Евросоюза найдут компромисс по шестому пакету санкций против России, который должен включать облегченный вариант нефтяного эмбарго. Ранее сообщалось, что лидеры ЕС на саммите в Брюсселе намерены достичь политического соглашения по эмбарго на поставки в ЕС нефти из России, экспортируемой по морю, исключение будет сделано для некоторых стран. Коллег по ЕС в этом вопросе не поддержала Венгрия. 24 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался обсуждать эмбарго на нефть из России на саммите лидеров ЕС.
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Россия в марте нарастила экспорт нефти в США почти вдвое
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Россия в марте поднялась на шестое место в рейтинге крупнейших поставщиков нефти в США, ранее страна занимала девятое место, почти вдвое увеличив поставки в месячном выражении – 4,218 млн баррелей, свидетельствуют данные управления энергетической информации Минэнерго США (EIA).
На первом месте Канада, на которую приходится две трети поставок нефти в США. В марте Канада поставила в США 125,26 млн баррелей нефти, что на 17% меньше по сравнению с февралем. Поставки Мексики снизились на 27%, до 20,365 млн, Саудовской Аравии – выросли на 26%, до 15,624 млн. Ирак сократил поставки нефти в США на 12%, до 5,791 млн баррелей, передает РИА «Новости».
Импорт нефти и нефтепродуктов США в марте вырос на незначительные 0,1% – до 8,461 млн баррелей в сутки, а экспорт поднялся на 5,7% – до 9,513 млн баррелей в сутки.
Ранее сообщалось, что мировые цены на нефть растут на фоне опасений о снижении предложения этого вида сырья на рынке после публикации Минэнерго США данных о запасах за прошлую неделю.
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Страны ЕС не смогли запретить поставки российской нефти по трубам
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Эмбарго Евросоюза на импорт российской нефти не будет распространяться на поставки по трубопроводу, сообщил глава Евросовета Шарль Мишель после первого дня саммита ЕС в Брюсселе.
«Мы согласовали запрет на импорт нефти с временным исключением для нефти из трубопровода», – приводит слова главы Евросовета ТАСС.
В свою очередь глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен заявила, что запрет охватит две трети поставок нефти по морю и одну треть – по трубопроводу. При этом Германия и Польша обещали к концу года прекратить поставки нефти по трубопроводу, благодаря чему 90% российской нефти окажется под запретом. «Останется около 10% или 11% нефти из трубопровода, но мы вернемся к этому вопросу как можно скорее», – добавила глава ЕК.
Как сообщил в Брюсселе представитель Евросовета, это политическое решение, за которым должна последовать техническая процедура. Только после ее завершения решение будет опубликовано в «Официальном журнале ЕС» и вступит в силу. По словам Мишеля, послы стран ЕС в среду должны легализовать это решение. «Послы в среду будут принимать легальное решение после политического решения сегодня», – сказал он.
Ранее глава Евросовета Шарль Мишель после первого дня внепланового саммита ЕС по Украине заявил, что главы входящих в Евросоюз стран согласовали шестой пакет санкций против России, в который включили частичное эмбарго на импорт российской нефти. На этом фоне стоимость июльского фьючерса Brent превысила 122 доллара за баррель.
Ранее сообщалось, что лидеры ЕС на саммите в Брюсселе намерены достичь политического соглашения по эмбарго на поставки в ЕС нефти из России, экспортируемой по морю, исключение будет сделано для некоторых стран. Коллег по ЕС в этом вопросе не поддержала Венгрия. 24 мая премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отказался обсуждать эмбарго на нефть из России на саммите лидеров ЕС.
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СМИ: ЕС исключил из шестого пакета санкций пункт об эмбарго на нефть из России
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В проекте итогового заявления саммита Евросоюза содержится положение об отказе европейских стран от введения эмбарго на поставки трубопроводной нефти из России, сообщает Reuters.
Отмечается, что исключение такого рода поставок из списка санкционных мер является временным и рассматривается ЕС как компромиссное решение ввиду несогласия ряда стран с полным эмбарго на российскую нефть.
«Европейский совет согласен с тем, что шестой пакет санкций против России будет распространяться на сырую нефть, а также нефтепродукты, поставляемые из России в государства-члены, за временным исключением сырой нефти, поставляемой по трубопроводу», – цитирует фрагмент документа «Коммерсант».
Такое решение, говорится в проекте, принято, чтобы обеспечить «честную конкуренцию» и «равные условия» для европейских стран на энергетическом рынке.
Ранее председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен заявила, что Европейский союз «вынужден» покупать российскую нефть.
Между тем Комитет постоянных представителей 27 стран Евросоюза (КОРЕПЕР) на экстренной встрече перед саммитом ЕС не смог согласовать облегченную версию нефтяного эмбарго против России, сообщил источник в институтах ЕС в Брюсселе.
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