На параде Победы началось прохождение новейшей военной техники

Новейшая военная техника вышла на Красную площадь в Москве в составе механизированной колонны на параде в честь 77-летия Победы в Великой Отечественной войне.

В этом году в составе сводной парадной колонны по главной площади страны пройдут около 130 единиц техники, часть которой задействована в ходе специальной военной операции на Украине, передает ТАСС.

Кроме того, в механизированной колонне на новейших БТР-МДМ «Ракушка» по площади проедут участники специальной военной операции по защите ДНР и ЛНР.

После марша парадных расчетов военнослужащие и музыканты освободили площадь. Проход техники по традиции открывают танки Т-34, считающиеся одним из основных символов Победы, а продолжает парад группа легкой колесной техники, в которую входят колесные боевые бронированные машины с повышенной защищенностью «Тайфун-ВДВ», а также боевые машины зенитчиков «Тайфун-ПВО» и бронемашины «Тайфун-К». Боевые машины пехоты на параде представлены БМП-2 с боевым отделением «Бережок», «Курганец-25», а также БМП-3.

Затем по Красной площади в составе колонны современной тяжелой бронетехники проедут Т-72Б3М – танки последней модификации семейства Т-72. Эти машины задействованы в военной спецоперации на Украине, в том числе они применялись в ходе освобождения населенных пунктов Харьковской области.

В параде примут участие и танки Т-90М «Прорыв» и Т-14 «Армата», а также будет представлена широкая линейка ракетных и артиллерийских комплексов, в том числе оперативно-тактические ракетные комплексы «Искандер-М», самоходные артиллерийские орудия «Мста-С». Впервые в мероприятии примут участие современные 122-миллиметровые реактивные системы залпового огня (РСЗО) «Торнадо-Г», оснащенные автоматизированной системой управления наведением и огнем.

В составе колонны средств противовоздушной обороны в параде примет полный спектр зенитных систем, включая ракетно-пушечные комплексы «Панцирь-С» и ракетные комплексы «Тор-М2» и «Бук-М3», применяющиеся на Украине, а также зенитные ракетные системы С-400. За ними по брусчатке пройдет бронетехника Воздушно-десантных войск – боевые машины десанта БМД-4М и бронетранспортеры БТР-МДМ.

Завершит наземную часть парада проезд трех пусковых установок ракетного комплекса «Ярс» в сопровождении подразделения охраны на автомобилях «Тигр-М», оснащенных дистанционно-управляемым боевым модулем «Арбалет-ДМ».

Замыкать парадный строй боевой техники будут БМП «Бумеранг» с флагами видов Вооруженных сил России.