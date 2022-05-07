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В городе ЛНР прошло чествование ветерана Великой Отечественной
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В городе Брянка Луганской народной республики прошло чествование участника Великой Отечественной войны, инвалида Леонида Никитовича Сагаля, сообщили в городской администрации.
«7 мая в преддверии Дня Победы в городе чествовали участника боевых действий, инвалида войны Леонида Никитовича Сагаля. Поздравить ветерана пришли глава администрации Николай Моргунов, председатель Совета ветеранов Брянки Людмила Герасимова, руководитель Брянковского теротделения общественного движения «Мир Луганщине» Наталья Волошина, актив движения и юнармейцы города», – говорится в сообщении на сайте администрации.
Ветерана встретили троекратным «Ура!» и парадом, ему вручили выплату в размере 10 тыс. рублей, подарочный набор от главы ЛНР Леонида Пасечника, подарки от движения «Мир Луганщине» и главы города.
«Дорогой Леонид Никитович, от имени главы Республики Леонида Ивановича Пасечника, себя лично и всех горожан поздравляю Вас с наступающим праздником Великой Победы, в приближении которого Вы приняли самое активное участие. Спасибо за подвиг! Будьте здоровы. Сегодня ребята, воспитанные на Вашем примере и примере каждого ветерана Великой Отечественной войны, защищают на передовой Донбасс от укронацистов. Мы с вами ждем их победного возвращения домой», – обратился к ветерану Моргунов.
Присоединилась к поздравлениям и лидер ветеранов Брянки: «Спасибо за Победу, за подвиги в мирное время, спасибо за теплый прием, который Вы всегда нам оказываете. Живите долго! Мы гордимся Вами и берем пример», – добавила Герасимова.
Юнармейцы УВК №5 под аккомпанемент руководителя хора ветеранов «Веселка» исполнили любимые песни ветерана.
Украинские военные вышли в районе «Азовстали» с белым флагом
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Группа украинских военных в районе «Азовстали» в Мариуполе вышла с белым флагом к дороге, предназначенной для эвакуации мирных граждан, сообщил командир батальона «Восток» Александр Ходаковский.
«Навстречу ВСУ выдвинулись российские военные в качестве парламентеров. Это первый личный контакт сторон за все время боев в Мариуполе», – отмечается в Telegram-канале военного репортера ВГТРК на Украине Евгения Поддубного.
Ранее сообщалось, что с территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе эвакуировано в субботу еще 50 человек. Так, число гражданских лиц, эвакуированных с территории предприятия, достигло 176 человек.
До этого генсек ООН Антониу Гутерреш сообщил, что ООН и Международный Комитет Красного Креста эвакуировали около 500 человек с металлургического комбината «Азовсталь». Несколько часов назад предприятие в Мариуполе покинули еще 13 мирных граждан, а до этого вывезли группу из 12 человек.
Напомним, Вооруженные силы России открыли с 08.00 до 18.00 мск 5, 6 и 7 мая гуманитарный коридор для эвакуации гражданских лиц с «Азовстали». Из-за попытки противника выйти на огневые позиции ситуация на «Азовстали» обострилась, но штурм предприятия не проводят.
Покинувшие мариупольский завод мирные граждане ничего не знали ни об открывавшихся специально для них гуманитарных коридорах, ни о готовившейся эвакуации, эту информацию боевики от них скрывали.
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Абонентов мобильных операторов ДНР и ЛНР включили в российский план нумерации
Для абонентов ДНР и ЛНР организована возможность звонков по российской системе нумерации +7, это освободит их от коммуникационной блокады и позволит оставаться на связи с родными и близкими, сообщил газете ВЗГЛЯД источник в телекоммуникационных структурах республик Донбасса.
По словам источника, с 7 мая 2022 года при совершении звонков и отправки SMS-сообщений абонентами Донецких и Луганских операторов связи с кодами нумерации +38071 и +38072 номер телефона будет отображаться в формате +7(949) и +7(959) соответственно.
Например, если номер телефона +38072-ххх-хх-хх, то при совершении звонка в Россию он будет виден как +7(959)-ххх-хх-хх. Также и абоненты из России смогут звонить вам напрямую на номер +7(959)-ххх-хх-хх.
При этом замена SIM-карты пока не потребуется. Это сделано для удобства пользователей, чтобы можно было оставить текущий номер и совершать привычные звонки в домашней республиканской сети, как раньше. Кроме того, жители ДНР и ЛНР смогут звонить в Россию по внутренним российским тарифам.
Абоненты узнают о присвоении номера, начинающегося с +7, через SMS-информирование от операторов связи. Новый номер будет зеркальным к текущему совпадением последних семи цифр: например, если был +380711234567, то станет +7(949)-1234567.
«Президент России Владимир Путин 21 февраля заявил о признании Россией суверенитета ДНР и ЛНР. С их лидерами подписаны договоры о дружбе, сотрудничестве и взаимной помощи. Замена кодовой нумерации абонентов ДНР и ЛНР на вызовах в Россию является еще одним шагом к упрощению жизни обычных граждан. Такая кодовая нумерация для жителей данных территорий является логичным продолжением реализации подписанных ранее договоров», – сказал, в свою очередь, замглавы Минцифры России Дмитрий Ким.
«Жители ЛНР смогут звонить внутри региона, а также в ДНР и Россию, используя российский код. Это сейчас особенно важно для тех, у кого родственники и друзья разбросаны в разных городах. Сейчас это не просто возможность оставаться на связи с близкими, это прежде всего прорыв связной блокады», – заявил и.о. Министра связи и массовых коммуникаций ЛНР Еременко Андрей.
«Мы поддерживаем такой шаг России и благодарны за возможность осуществлять звонки не только на территории республики, но и за ее пределы. Замена кодовой нумерации абонентов ДНР на вызовах является логичным продолжением реализации подписанных ранее договоров с Россией. Надеемся на дальнейшее плодотворное сотрудничество», – заявил Министр связи ДНР Игорь Халепа.
Ранее операторы Херсона, Скадовска и Новой Каховки на юге Украины были присоединены к российскому интернету после отключения Киевом связи в приграничных областях.
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С «Азовстали» эвакуировали 50 человек
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С территории металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе эвакуировано в субботу еще 50 человек, сообщает штаб территориальной обороны Донецкой народной республики.
«Сегодня, 7 мая, с территории «Азовстали» эвакуированы 50 человек», – говорится в сообщении Telegram-канала штаба.
Так, число гражданских лиц, эвакуированных с территории предприятия, достигло 176 человек.
Ранее генсек ООН Антониу Гутерреш сообщил, что ООН и Международный Комитет Красного Креста эвакуировали около 500 человек с металлургического комбината «Азовсталь». Несколько часов назад предприятие в Мариуполе покинули еще 13 мирных граждан, а до этого вывезли группу из 12 человек.
Напомним, Вооруженные силы России открыли с 08.00 до 18.00 мск 5, 6 и 7 мая гуманитарный коридор для эвакуации гражданских лиц с «Азовстали». Из-за попытки противника выйти на огневые позиции ситуация на «Азовстали» обострилась, но штурм предприятия не проводят.
Покинувшие мариупольский завод мирные граждане ничего не знали ни об открывавшихся специально для них гуманитарных коридорах, ни о готовившейся эвакуации, эту информацию боевики от них скрывали.
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В Херсонской области исключили любые переговоры с Киевом
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Какие-либо переговоры с нынешней украинской властью исключены, так как они олицетворяют собой настоящую террористическую организацию, сообщил заместитель председателя военно-гражданской администрации Херсонской области Кирилл Стремоусов.
«С украинской властью переговоры вообще нереальны, потому что они способны только запугивать. В отношении сотрудников нашей администрации уже возбуждены уголовные дела, примерно на уровне пожизненных заключений. Поступают открытые угрозы физического устранения. Поэтому с этими властями говорить бесполезно, потому что они олицетворяют собой не просто фашистский режим, а настоящую террористическую организацию», – передает РИА «Новости» его слова.
Ранее Стремоусов объявил, что освобожденная Вооруженными силами РФ Херсонская область решила вернуть герб времен Российской империи. В основу нового герба лег первый герб Херсона и Херсонского уезда, который был утвержден 7 октября 1803 года. На новом гербе в щите, имеющем золотое поле, изображен черный двуглавый коронованный орел. В его правой лапе – лавровая ветвь, а в левой – пламя. На груди орла, в голубом щитке, изображен золотой крест.
Накануне на территории Херсонской области восстановили мобильную связь. В среду Херсон, Скадовск и Новую Каховку подключили к российскому интернету. Напомним, 1 мая Украина отключила Херсонскую и Запорожскую области от мобильной связи и интернета.
До этого Стремоусов назвал Херсонскую область исконно русской территорией. Он исключил возможность возвращения освобожденного от украинских националистов региона «обратно в нацистскую Украину». Газета ВЗГЛЯД разбиралась, что ждет Херсонщину?
Российские военные в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны и приазовскую часть Запорожской области. В регионах сформированы военно-гражданские администрации, началось вещание российских телеканалов и радио, идет восстановление торговых связей с Крымом.
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Авиация ВКС России поразила 18 военных объектов Украины
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Оперативно-тактическая и армейская авиация России за ночь поразила 18 военных объектов Украины, среди которых пункты управления, районы сосредоточения личного состава и военной техники, а также склады боеприпасов, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
Конашенков сообщил, что «высокоточными ракетами воздушного базирования ВКС России поражено пять районов сосредоточения живой силы и военной техники, а также склад боеприпасов в районе населенного пункта Бахмут (ДНР)», говорится в сообщении Минобороны в Telegram.
«Оперативно-тактической и армейской авиацией в течении ночи поражены 18 военных объектов Украины. Среди них: два пункта управления в районе Сковородниково Харьковской области, пять районов сосредоточения личного состава и военной техники, три склада боеприпасов и горючего в районе населенного пункта Дачное Одесской области. В районе железнодорожной станции Богодухов Харьковской области уничтожено крупное скопление поступившей от США и европейских стран вооружения военной техники. В результате ударов уничтожены до 280 националистов, выведены из строя 48 единиц вооружения и военной техники», – указывается в сообщении.
Также ракетными войсками и артиллерией «поражены 44 пункта управления и 196 опорных пунктов украинских войск, районов сосредоточения живой силы и военной техники ВСУ».
Кроме того, российскими средствами противовоздушной обороны за ночь сбиты «13 украинских беспилотных летательных аппаратов в районах населенных пунктов Березовка Николаевской области, Сигнальное, Луганское, Красногоровка, Ясиноватое и Зугрес Донецкой Народной Республики, Ольгино Херсонской области, Чернещина, Харьковской области, также над городом Изюм Харьковской области перехвачены три украинские баллистические ракеты «Точка-У» и девять реактивных снарядов системы залпового огня «Смерч».
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 152 самолета, 112 вертолетов, 762 беспилотных летательных аппарата, 295 зенитных ракетных комплексов, 2 тыс. 895 танков и других боевых бронированных машин, 333 установки реактивных систем залпового огня, 1 тыс. 364 орудия полевой артиллерии и минометов, а также 2 тыс. 716 единиц специальной военной автомобильной техники», – говорится в сообщении ведомства.
Ранее в Минобороны заявили о сбитом над территорией ЛНР украинском Су-27.
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Турчак: Статус Херсонской области определят ее жители
Секретарь генсовета «Единой России» Андрей Турчак призвал не забегать вперед в вопросе о статусе Херсонской области, заявив, что это будут определять жители региона.
По словам Турчака, сейчас самое главное решить вопрос с гуманитарной помощью и нормальной подготовкой к зиме, чтобы все коммунальные системы, вся городская инфраструктура работала, как единый механизм.
«Давайте забегать вперед не будем. В любом случае, статус определят жители», – передает РИА «Новости» его слова.
Он также отметил, что ветераны Великой Отечественной войны и приравненные к ним лица, живущие в Херсонской области, получат денежные выплаты от президента России к 9 Мая.
«Мы реализуем наш большой проект «Подарок ветеранам» – все ветераны Великой Отечественной войны и лица, приравненные к этой заслуженной категории, получат подарки к 9 Мая, получат денежные выплаты от президента Российской Федерации», – сказал он.
Ранее зампредседателя военно-гражданской администрации, глава комитета «За мир и порядок» Кирилл Стремоусов назвал Херсонскую область исконно русской территорией. После того как украинское военные выпустили по Херсону ракеты «Точка-У», местное население осознало, что российская армия их защищает от нацизма и полного исторического вандализма.
Ранее советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков сообщил, что операторы Херсона, Скадовска и Новой Каховки на юге Украины присоединены к российскому интернету после отключения Киевом связи в приграничных областях.
Напомним, российские войска вошли в Херсон 24 февраля. Позднее они взяли под контроль и Херсонскую область, включая Скадовск. В конце февраля киевские власти подтвердили потерю контроля над Бердянском. Сообщалось, что в Бердянске в Запорожской области начали подготовку к переходу на соцвыплаты в рублях.
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Принято решение о восстановлении мемориала «Саур-Могила»
При восстановлении мемориала «Саур-Могила» в Донецке реконструируют из сохранившихся элементов все исторические рельефы, а также изготовят три новых, посвященные событиям 2014–2022 годов.
Восстановлением одного из главных мемориалов Донецкой народной республики «Саур-Могила» займется Российское военно-историческое общество. Скульпторы и архитекторы рассмотрели разработанную ДНР проектно-сметную документацию, а также провели визуальный анализ всех элементов мемориала, который сильно пострадал в ходе столкновений между защитниками ДНР и украинскими националистами, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Было принято решение восстановить из сохранившихся элементов все исторические рельефы, а также изготовить три новых рельефа, посвященные событиям 2014–2022 годов. Основой в части технических решений стала проектно-сметная документация, разработанная ДНР. В ближайшее время будут определены объекты строительных работ: площадка под стелу, главная лестница, площадки у рельефов, зона Вечного огня, кубы с датами.
Летом 1943 года курган Саур-Могила близ Донецка вошел в историю как символ борьбы советского народа с немецко-фашистскими захватчиками. Вокруг Саур-Могилы шли тяжелые бои с отборными дивизиями СС, которые потерпели поражение, были разгромлены и отброшены с Донбасской земли.
Памятник на Саур-Могиле был открыт 19 сентября 1967 года. У подножия обелиска была создана верхняя смотровая площадка и установлена скульптура Советского солдата (в 1975 году у его подножия был зажжен Вечный огонь). К вершине кургана поднимались широкая лестница, слева от которой располагалась надпись: «Берегите, берегите, берегите мир!»
Летом 2014 года бои за курган велись между ополченцами ДНР и украинскими силовиками, там появились свежие могилы и символичный колокол. В ходе боев мемориальный комплекс был практически разрушен.
Украинские силовики в попытках выбить обороняющихся с господствующей высоты применили все доступные им средства: в ход шли БМП, танки, артиллерия. Спустя почти месяц, 10 августа, рухнул монумент – многометровая статуя советского война. Бои продолжались более двух месяцев и закончились поражением силовиков.
В Волновахе восстановили разрушенный после боевых действий хлебозавод
На Волновахском хлебозаводе в ДНР запустили линию по производству формового хлеба, предприятие работает на генераторе и выпускает до 5 тыс. буханок в сутки.
По словам руководителя Минагропрома ДНР Артема Крамаренко, коллектив хлебозавода сам выходил на расчистку, разборку, на устранение пробоин, очистку, подготовку и настройку оборудования.
«Огромный вклад внесло МЧС ДНР, спасибо надо сказать газовикам Республики, которые быстро восстановили газоснабжение. Теперь слово за энергетиками, чтобы работа была полноценной. В текущем режиме на генераторе, предоставленном МЧС ДНР, завод может производить до пяти тысяч буханок в сутки. На первом этапе этого достаточно, чтобы покрыть потребности Волновахи. В дальнейшем при подаче электроэнергии можно будет говорить об увеличении объемов производства и расширении ассортимента», – отметил Крамаренко.
При содействии МЧС ДНР и предоставленной ими техники сотрудниками предприятия разобрали завалы и убрали мусор на территории офисного здания хлебозавода и цеха по производству мелкоштучных изделий. При помощи предоставленной от МЧС автовышки отремонтировали бункеры хранения муки (силосов) и кровлю хозспособом, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Газовики оперативно отремонтировали и опрессовали поврежденный подводящий участок газопровода, а в конце апреля на предприятие подали газ.
Напомним, что в ходе боевых действий предприятие получило значительные повреждения и разрушения. Сгорели производственная лаборатория хлебозавода, цех по производству мелкоштучных изделий, участок порезки и упаковки продукции, склад хранения и упаковки, сгорел участок производства лаваша, выгорела экспедиция и твердотопливная котельная, отапливающая имущественный комплекс. Сгорели товарно-материальные ценности и мелкоштучное оборудование. От пожара также пострадала газовая котельная. В результате обстрелов полностью сгорело отдельно стоящее административное здание предприятия. Повреждена кровля, нарушился тепловой контур.
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ВСУ обстреляли Донецк из «Града»
Украинские войска выпустили десять ракет из БМ-21 «Град» по Петровскому району Донецка, сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
В представительстве заявили, что «зафиксирован обстрел со стороны вооруженных формирований Украины по направлению: 09:04 – Красногоровка – Донецк (Петровский район): выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град», передает РИА «Новости».
Также по району «выпущено четыре снаряда калибром 122 мм».
Кроме того, зафиксирован обстрел «по направлению н.п. Авдеевка - н.п. Ясиноватая: выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град».
Всего ВСУ за сутки 28 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 211 единиц боеприпасов, один мирный житель.
За 80 дней эскалации в ДНР погибли 105 человек, среди которых трое детей, 464, в том числе 39 детей, пострадали.
Россия начала специальную военную операцию по демилитаризации и денацификации Украины 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал целью спецоперации «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима».
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МГЕР открыла представительство в ДНР
«Молодая Гвардия Единой России» открыла свое представительство в Донецкой народной республике, сообщил председатель МГЕР Антон Демидов.
«В феврале мы подписали соглашение о сотрудничестве и взаимодействии с общественной организацией ДНР – «Молодая Республика». Сегодня открыли свое представительство в Донецке. Для нас это знаковый день. Представительство открыли, в первую очередь, чтобы помочь восстановить республику, а также укрепить связи, включить молодежь в программы развития, реализуемые в России, и налаживать мирную жизнь. Вместе с активной, неравнодушной молодежью ДНР будем помогать людям и реализовывать интересные, полезные проекты. Сейчас уже начали это делать – молодогвардейцы работают на территории Мариуполя, где оказывают помощь людям. В скором времени приумножим, усилим эту помощь именно благодаря открытию представительства МГЕР в республике», – отмечены на сайте МГЕР слова Демидова.
Уточняется, что руководителем МГЕР в ДНР стал депутат Народного совета ДНР, руководитель общественной организации «Молодая Республика» Кирилл Макаров.
«Сегодня объединились две сверхсильные молодежные организации из ДНР и России. Что ждет нашу молодежь дальше? А дальше упорная работа в Республике, реализованные совместные планы, оправданные амбиции и самые смелые решения. Донбасс уверенно движется в Россию! «Нравится, не нравится...». Но я вам так скажу: нашу молодежь ни перед чем не остановишь! Непредсказуемый Год молодежи нам готовит еще много всего интересного. Будем работать воедино и на фронте, и на освобожденных территориях!» – заявил он.
Напомним, 16 февраля в ходе X Съезда «Молодой Гвардии Единой России» были подписаны соглашения о сотрудничестве и взаимодействии с молодежными общественными объединениями ЛНР и ДНР. Партнером МГЕР в ДНР стала «Молодая Республика», в ЛНР – «Молодая Гвардия».
5 мая «Молодая Гвардия Единой России» открыла свое представительство в ЛНР. Руководителем «Молодой Гвардии Единой России» в ЛНР стал студент ЛГУ им. В. Даля Илья Пригеба, который участвует в специальной военной операции по защите Донбасса.
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Улицу в Орловской области решили назвать в честь первого главы ДНР Захарченко
Улица имени первого главы ДНР Александра Захарченко появится в новом жилом микрорайоне города Ливны в Орловской области, сообщил глава города Сергей Трубицин.
Район находится на стадии проектирования, он появится около 135-го километра федеральной трассы Орел – Тамбов, говорится в сообщении на сайте правительства Орловской области.
Трубицин отметил, что решение о присвоении улице имени Захарченко в канун 77-й годовщины Великой Победы – это знак поддержки специальной военной операции на Украине, поддержки военных и жителей Донбасса, «знак верности нашей общей истории и памяти о героях, победивших фашизм 77 лет назад и сражающихся сегодня против геноцида русского мира».
Напомним, Захарченко погиб 31 августа 2018 года в результате взрыва бомбы в донецком кафе «Сепар». Газета ВЗГЛЯД подробно рассказывала о расследовании убийства.
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ВСУ обстреляли Петровский район Донецка и Широкую Балку
Украинские войска в 12.30 обстреляли Петровский район Донецка и Широкую Балку, выпущено 14 снарядов калибром 122 мм, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«Донецк обстреляли шестью снарядами, а Широкую Балку – восемью», сообщается в Telegram-канале СЦКК.
Петровский район Донецка находится на западной окраине столицы ДНР, это самая отдаленная от центра часть города. С 2014 года, когда ДНР провозгласила независимость от Киева, этот район, начиная от линии соприкосновения за городом Марьинка, регулярно подвергается обстрелам со стороны украинских силовиков.
Следом ВСУ обстреляли Петровский район Донецка и Ясиноватую, применив шесть снарядов калибром 122 миллиметра и десять ракет из БМ-21 «Град». Обстрел зафиксирован в 12.50 (совпадает с московским временем). В 12.55 зафиксирован обстрел в направлении Ясиноватой, «выпущено 10 ракет из БМ-21 «Град».
Утром украинские войска выпустили десять ракет из БМ-21 «Град» по Петровскому району Донецка. Также по району «выпущено четыре снаряда калибром 122 мм». В результате обстрела Петровского района Донецка со стороны ВСУ получили ранения три мирных жителя, в том числе 89-летний мужчина.
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ВСУ обстреляли Горловку и Докучаевск
Украинские военные провели очередной обстрел городов Горловка и Докучаевск в ДНР, сообщило представительство республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).
По Горловке выпустили восемь снарядов со стороны населенного пункта Новгородское, по Докучаевску – 10, передает РИА «Новости» со ссылкой на сообщение представительства.
Ранее в субботу украинские войска обстреляли Петровский район Донецка и Широкую Балку, выпущено 14 снарядов калибром 122 мм.
Утром ВСУ выпустили 10 ракет из БМ-21 «Град» по Петровскому району Донецка. Также по району «выпущено четыре снаряда калибром 122 мм». В результате обстрела Петровского района Донецка со стороны ВСУ получили ранения три мирных жителя, в том числе 89-летний мужчина.
Пострадали три мирных жителя после обстрела Донецка со стороны ВСУ
В результате обстрела Петровского района Донецка со стороны украинских военных получили ранения три мирных жителя, в том числе 89-летний мужчина, сообщает представительство Донецкой народной республики в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
«По оперативной линии СЦКК ДНР поступила информация о ранении трех мирных жителей в результате обстрела ВФУ Петровского района Донецка: мужчин 2000, 1963 и 1933 годов рождения», – говорится в сообщении Telegram-канала СЦКК.
Отмечается также, что была повреждена школа, многоквартирный и частный жилые дома.
Утром украинские войска выпустили десять ракет из БМ-21 «Град» по Петровскому району Донецка. Также по району «выпущено четыре снаряда калибром 122 мм».
Всего ВСУ за сутки 28 раз обстреляли территорию ДНР, выпустив 211 единиц боеприпасов.
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В ЛНР зажгли доставленный из Москвы Вечный огонь
Церемония зажжения доставленного из Москвы Вечного огня состоялась в Краснодоне Луганской народной республики, сообщила пресс-служба администрации главы ЛНР.
Как отметил глава администрации Краснодона и Краснодонского района Сергей Козенко, Краснодон – родина легендарной подпольной организации «Молодая гвардия», участники которой, совсем юные юноши и девушки, отдали свои жизни в борьбе с фашизмом, сообщается на сайте Луганского информационного центра.
«Накануне великого праздника Дня Победы мы принимаем частичку Вечного огня от могилы Неизвестного Солдата в Москве – это очень символично. В память о них на краснодонской земле уже много лет горит Вечный огонь как символ несгибаемости духа и самоотверженности молодогвардейцев», – сказал он.
Церемония зажжения прошла у стелы «Скорбящая мать», зажгли расположенный там Вечный огонь представитель «Общероссийского народного фронта» Анна Еременко и командир краснодонского дошкольного отряда «Юных защитников Отечества» Софья Бабешко.
Козенко назвал передачу частички Вечного огня из столицы России историческим моментом для жителей Краснодонщины, олицетворяющим память о героизме и мужестве защитников Отечества, и поблагодарил присутствующих на торжественном мероприятии ветеранов за их мужество и подвиги.
Отмечается, что присутствовавший на церемонии участник межведомственного проекта «Почетная республиканская Вахта памяти Пост №1 Краснодона» Данил Нагорный назвал церемонию символом воссоединения Республики и России.
Напомним, 6 мая в Александровском саду в Москве стартовал масштабный автопробег патриотической акции «Огонь памяти», участники которой доставят лампы с частицами Вечного огня, зажженными у мемориала «Могила Неизвестного Солдата», ветеранам Великой Отечественной войны, проживающим в 17 регионах России и в 12 государствах.
При поддержке Россотрудничества с 6 по 8 мая сотни зажженных лампад представители Народного фронта доставят в Армению, Израиль, Абхазию, Южную Осетию, Узбекистан, Азербайджан, Киргизию, Казахстан, Беларусь, Таджикистан.
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