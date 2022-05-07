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Посольство США призвало американцев избегать собраний в Москве 9 мая
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Посольство США в России призвало американских граждан воздержаться от посещения массовых мероприятий в Москве по случаю Дня Победы, сообщила пресс-служба дипмиссии.
В посольстве обратили внимание, что в прошлые годы мероприятия по случаю 9 Мая в Москве сопровождались усиленным присутствием полиции. «Учитывая сохраняющуюся напряженность, гражданам США следует избегать крупных общественных собраний», – приводит текст сообщения ТАСС.
Диппредставительство рекомендовало американцам быть бдительными, иметь при себе удостоверение личности, а также продумать план действий на случай непредвиденных обстоятельств.
Накануне пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков сообщил, что 9 мая президент России Владимир Путин выступит на параде Победы и возложит цветы к Могиле Неизвестного Солдата. В тот же день представитель ВС Латвии Янис Слайдиныш заявил о планах Украины 9 Мая нанести удар по Крымскому мосту.
Посольство России дало совет властям США
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Российское посольство в Вашингтоне прокомментировало заявления официальных лиц США о возможных планах по усилению санкций против России.
Дипломаты рекомендовали Вашингтону «направить свою неуемную энергию на решение собственных проблем» США. Как отметило посольство, «местные чиновники признают, что антироссийские санкции в энергосфере приводят к нестабильности на рынке углеводородов и повышению стоимости топлива».
Россия призвала США «отказаться от подобного контрпродуктивного курса», подчеркнув, что санкции «не достигнут своих целей». Указывается, что «укрепление рубля свидетельствует об устойчивости финансового сектора и экономики» России, передает РИА «Новости».
«Это признают и сами эксперты из западных стран. Россия выполнит поставленные задачи в ходе специальной военной операции на Украине», – заявило российское посольство.
Напомним, США изучают возможность изъятия попавших под санкции российских госактивов. Адвокаты занимаются в том числе вопросом, могут ли быть применены меры к попавшим под санкции российским государственным активам Центробанка. Москва заявила, что США занимаются экспроприацией российской собственности и пытаются это узаконить.
Псаки озвучила роль США в конфликте на Украине
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Вашингтон видит свою роль в том, чтобы наращивать возможности Украины на поле боя и за столом переговоров, заявила пресс-секретарь администрации США Джен Псаки.
Псаки заявила, что США «хотят победы Украины» и намерены «делать все возможное, чтобы помочь Украине защитить суверенитет и территориальную целостность». Вашингтон собирается «наращивать возможности Украины на поле боя и за столом переговоров». «Такова наша роль», – приводит ее слова ТАСС.
По словам Псаки, Киев «решит за столом переговоров по мере того», как США «усиливают позиции» Украины, что «посчитает успехом на поле боя и в рамках переговоров». Вашингтон намерен «поддерживать предпринимаемые усилия» Киева. Как заявили в Белом доме, «украинцы решат, что является успешным итогом». Псаки не ответила однозначно на вопрос о том, готов ли Вашингтон согласиться с любым решением Киева относительно того, что именно считать победой для украинской стороны.
Россия начала военную спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины 24 февраля. Киевским властям выдвинут и ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами. Президент Украины Владимир Зеленский требует, чтобы Россия вернулась к «границам до 24 февраля» и «вернула» Крым.
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Россия указала на ответственность Запада за глобальный продовольственный кризис
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На Западе пытаются заставить остальной мир забыть, что санкции против России, а также ошибки в макроэкономической, энергетической и климатической политике США и их союзников оказали прямое влияние на глобальный продовольственный кризис, заявил посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов.
Госдеп заявил, что российская спецоперация на Украине якобы является главным фактором обострения глобального продовольственного кризиса. Антонов в ответ сказал, что «американцы в очередной раз передергивают». По его словам, Вашингтон «отказывается признать влияние, которое оказали на ситуацию просчеты и системные ошибки в макроэкономической, энергетической и климатической политике США и их союзников».
«Обвинения нас в провоцировании надвигающегося продовольственного кризиса крайне деструктивны», – приводит посольство его ответ в Telegram. Как подчеркнул Антонов, на Западе «хотят заставить остальной мир забыть о том, что меры давления на Россию напрямую сказались на ее возможностях осуществлять экспорт различных товаров». Он пояснил, что «речь, прежде всего, об отключении ряда российских банков от системы расчетов SWIFT и санкциях против нашего транспортного сектора».
Однако Россия, «несмотря на неблагоприятные внешние обстоятельства», продолжит «выполнять свои международные обязательства по поставкам на рынок сельскохозяйственной продукции, удобрений и энергоносителей». «Ситуация складывалась бы иначе, если бы отдельные государства не создавали искусственные препоны», – сказал он.
Напомним, глава МИД России Сергей Лавров указывал, что мировой продовольственный кризис случился задолго до начала спецоперации на Украине, его причинами стали в том числе пандемия и просчеты западных стран.
США похвастались «неисчерпаемыми» возможностями по доставке оружия Украине
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Возможности США по доставке оружия и оборонной помощи Украине неисчерпаемы, заявил официальный представитель Госдепа Нед Прайс.
Прайс прокомментировал российские заявления о том, что оружейные конвои на Украине будут считаться законными военными целями. По его словам, США регулярностью поставок показали, что имеют возможность осуществлять их. Он заявил, что США стремятся «укрепить позиции Украины за переговорным столом», пока «устанавливают цену за действия» России, передает РИА «Новости».
В свою очередь, пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби заверил, что военная помощь со стороны США Украине никак не сказывается на поддержке Вашингтоном Тайваня. Кроме того, по его словам, США не видят свидетельств того, чтобы Белоруссия планировала каким-либо образом напрямую принимать участие в российской спецоперации на Украине, передает ТАСС.
Министерство обороны США не меняет конфигурацию своих сил и средств в Европе ввиду ракетных учений Балтийского флота и высказываний российских должностных лиц, касающихся ядерного оружия. Любое взаимодействие кораблей России и США в Средиземном море «до сих пор было безопасным и профессиональным», информация о каких-либо инцидентах между ними в регионе не поступала, заявил Кирби.
Напомним, западные страны продолжают поставки Украине оружия, причем делают это в масштабах, невиданных за целые десятилетия. Однако выяснилось, что отправляя со своих складов десятки тысяч единиц вооружений, западные страны оставляют безоружными собственные армии.
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В Госдуме оценили инструкции ЦРУ для россиян о шпионаже на США
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«ЦРУ действительно может попытаться выведать важную информацию у рядовых граждан. Это элемент информационной войны, и им не важно, чем рискуют россияне», – заявил газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Олег Морозов. Ранее ЦРУ разметило в соцсетях инструкцию для россиян, как шпионить на США и не попасться.
«Очевидно, что ЦРУ хочет, чтобы российские граждане просто стучали и на свое государство, и на власть. При этом они умалчивают, что тем самым подставляют людей под вполне конкретную статью Уголовного кодекса РФ», – рассуждает собеседник.
Морозов уверен, что россияне не станут массово реагировать на подобные вбросы. «Граждане должны понимать, что следование инструкциям ЦРУ – это прямой путь за решетку. Если существует некий канал для связи, то и отследить его возможно. Нужно быть просто клиническим идиотом, чтобы повестись на эту инструкцию», – подчеркнул депутат.
«Мы видим, что идет информационная война, в которой все средства хороши. И подставить очередного российского гражданина США совсем не жалко, учитывая, что у них есть шанс получить некие важные данные», – заключил Морозов.
Ранее Washington Post сообщила, что разведуправление распространило в соцсетях подробные инструкции, как информаторы могут обеспечить безопасность передачи данных и «не оказаться пойманными», передает РИА «Новости». В частности, ЦРУ рекомендовало пользоваться интернет-браузером Tor, который позволяет заходить в сеть анонимно, а также VPN. Кроме того, агентство просит не использовать в этих целях домашний или офисный компьютер.
«Мы хотели обеспечить безопасный способ установить связь», – приводит газета слова сотрудника американской разведки, утверждающего, что «россияне пытаются связаться с ЦРУ».
Согласно инструкциям, информаторы должны указать свое полное имя, страну, из которой они пишут, официальную должность, а также уточнить, «какой доступ у них есть к информации, представляющей интерес» для разведки США. По словам бывших сотрудников разведуправления, все эти сведения затем тщательно изучаются и проверяются.
Как отмечает газета, с помощью такого «нового подхода» ЦРУ надеется «привлечь разведданные», а также получить больший доступ к официальной секретной информации России.
Ранее на портале WikiLeaks были опубликованы секретные инструкции для агентов ЦРУ с рекомендациями, как обойти системы безопасности в аэропортах разных стран, в том числе России, используя поддельные паспорта.
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Экс-главком ЧФ не поверил в непричастность США к гибели крейсера «Москва»
Пентагон врет, утверждая, что не передавал Украине разведывательных данных по ракетному крейсеру «Москва», считает бывший командующий Черноморским флотом ВМФ России Владимир Комоедов. По словам адмирала, Украина технически не способна брать на прицел российские корабли.
«Они (американцы – прим. ВЗГЛЯД) нас как-то признали «империей зла». У них же «империя лжи». Врут американцы. Дают они все. ЦРУшники, целые отделы существуют, которые курируют. Обладают колоссальными техническими средствами в космосе. Воздушная разведка, морская, космическая. Они все прекрасно наблюдают. Крейсер – это не мотоцикл, его видно довольно прилично во всех технических средствах. Они вот сейчас завлекли всю Европу в обман и ее же самую обманули против России. Поэтому не верьте и сообщите о том, что это вруны. А по-украински выражаясь – брехня», – сказал Комоедов в комментарии «Газете.Ru».
«У Украины нет ничего. Ни одного спутника, ни одного самолета, который мог бы вести разведку. Они пользуются тем, что дают им. Может быть, береговые радиолокационные станции кругового обзора есть, но они только точку дадут, а сопровождать вряд ли они смогут», – подчеркнул Комоедов.
В четверг в американских СМИ появилась информация о том, что США якобы передали Киеву координаты крейсера «Москва». Различные СМИ приводили свои версии истории со ссылкой на разных неназванных представителей администрации и Пентагона. Одни утверждали, что американская сторона передавала координаты расположения корабля, другие – что американцы будто бы только подтвердили полученные самими украинцами данные.
Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил о непричастности США к гибели крейсера. «Украинцы располагают собственными возможностями в сфере разведки, чтобы отслеживать и брать на прицел российские военные корабли, что и произошло в этом случае», – заявлял он.
Напомним, флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения при пожаре, также на крейсере произошел взрыв боезапаса. Корабль затонул во время шторма при буксировке в порт. При тушении пожара на ракетном крейсере «Москва» один военнослужащий погиб, 27 членов экипажа пропали без вести, почти 400 членов экипажа были эвакуированы. Большинство офицерского состава, мичманов и матросов контрактной службы сообщили о желании продолжить службу на кораблях Черноморского флота.
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Пентагон открестился от передачи ВСУ координат крейсера «Москва»
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Официальный представитель Пентагона Джон Кирби не подтвердил сообщения СМИ о том, что США якобы передали украинцам информацию о координатах крейсера «Москва» перед тем, как тот затонул.
«Украинцы располагают собственными возможностями в сфере разведки, чтобы отслеживать и брать на прицел российские военные корабли, что и произошло в этом случае», – передает слова Кирби ТАСС со ссылкой на газету The New York Times.
Ранее Кирби подтвердил, что Вашингтон предоставляет Киеву разведданные, отметив при этом, что США не снабжают Украину информацией о местонахождении на поле боя российских военачальников.
В четверг в американских СМИ появилась информация о том, что США якобы передали Киеву координаты крейсера «Москва». Различные СМИ приводили свои версии истории со ссылкой на разных неназванных представителей администрации и Пентагона. Одни утверждали, что американская сторона передавала координаты расположения корабля, другие – что американцы будто бы только подтвердили полученные самими украинцами данные.
Напомним, флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения при пожаре, также на крейсере произошел взрыв боезапаса, сообщили в Минобороны России. Корабль затонул во время шторма при буксировке в порт. При тушении пожара на ракетном крейсере «Москва» один военнослужащий погиб, 27 членов экипажа пропали без вести, почти 400 членов экипажа были эвакуированы. Большинство офицерского состава, мичманов и матросов контрактной службы сообщили о желании продолжить службу на кораблях Черноморского флота.
В США зафиксировали новый рост цен на бензин
Цена на бензин в Соединенных Штатах, несмотря на усилия администрации, вновь перешла к росту, поднявшись за неделю до 4,2 доллара за галлон (3,785 л), следует из данных аналитиков.
Как отметили в Американской ассоциации автомобилистов, актуальная цена за галлон бензина в среднем по стране достигла 4,226 доллара, накануне цена была 4,2 доллара. Это заметно и на заправках в столичном Округе Колумбия, где цена за галлон начинается от 4,5–4,7 долларов. В штате Калифорния, по данным аналитиков, за галлон просят в среднем 5,755 долларов, пишет РИА «Новости».
Как сообщила пресс-служба Белого дома, Байден выступит с заявлением «об экономическом росте» в среду, оно запланировано на 21.00 мск.
Ранее в США заявили, что из-за политики Джо Байдена страна страдает от рекордной инфляции, но администрация президента будет в этом винить кого угодно, но только не себя самих. По словам Хэннити, в США будут обвинять президента России Владимира Путина, экс-главу США Дональда Трампа, ОПЕК, пандемию или делать вид, что инфляция – это хорошо.
Напомним, газета ВЗГЛЯД разбиралась, как антироссийские санкции повлияют на ситуацию в США.
ЦРУ опубликовало инструкцию для россиян, как шпионить на США и не попасться
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Американские СМИ со ссылкой на официальные лица сообщают, что ЦРУ опубликовало инструкции на русском языке, следуя которым можно тайно связаться с разведкой США и передать ей информацию.
Как пишет Washington Post, разведуправление распространило в соцсетях подробные инструкции, как информаторы могут обеспечить безопасность передачи данных и «не оказаться пойманными», передает РИА «Новости». В частности, ЦРУ рекомендовало пользоваться интернет-браузером Tor, который позволяет заходить в сеть анонимно, а также VPN. Кроме того, агентство просит не использовать в этих целях домашний или офисный компьютер.
«Мы хотели обеспечить безопасный способ установить связь», – приводит газета слова сотрудника американской разведки, утверждающего, что «россияне пытаются связаться с ЦРУ».
Согласно инструкциям, информаторы должны указать свое полное имя, страну, из которой они пишут, официальную должность, а также уточнить, «какой доступ у них есть к информации, представляющей интерес» для разведки США. По словам бывших сотрудников разведуправления, все эти сведения затем тщательно изучаются и проверяются.
Как отмечает газета, с помощью такого «нового подхода» ЦРУ надеется «привлечь разведданные», а также получить больший доступ к официальной секретной информации России.
Ранее на портале WikiLeaks были опубликованы секретные инструкции для агентов ЦРУ с рекомендациями, как обойти системы безопасности в аэропортах разных стран, в том числе России, используя поддельные паспорта.
Напомним, в 2011 году президент США Барак Обама подписал приказ, регламентирующий, как далеко американские военные во всем мире могут заходить в использовании кибератак и электронного шпионажа против своих врагов.
Минфин США вывел из-под санкций защиту интеллектуальной собственности
Американское министерство финансов исключило из-под введенных против России санкций сделки, связанные с патентным и авторским правом, другими формами защиты интеллектуальной собственности в России и США, говорится в распространенной генеральной лицензии финансового ведомства.
«Разрешаются операции, связанные с патентным правом, товарными знаками, авторским правом и другой формой защиты интеллектуальной собственности в Соединенных Штатах и Российской Федерации, которые были бы запрещены <…> положениями о санкциях за вредоносную иностранную деятельность России», – передает ТАСС со ссылкой на документ.
Напомним, США изучают возможность изъятия попавших под санкции российских госактивов. Адвокаты занимаются в том числе вопросом, могут ли быть применены меры к попавшим под санкции российским государственным активам Центробанка. Москва заявила, что США занимаются экспроприацией российской собственности и пытаются это узаконить.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как антироссийские санкции повлияют на ситуацию в США.
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Американист объяснил назначение нового пресс-секретаря Белого дома
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«Тот факт, что Жан-Пьер – чернокожая представительница ЛГБТ, сыграл важную роль при ее назначении. При этом пресс-секретарь Белого дома – просто говорящая голова. Так что не стоит ожидать серьезных изменений в новостной ленте», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог-американист Малек Дудаков. Ранее Белый дом подтвердил, что вместо Джен Псаки новым пресс-секретарем президента станет Карин Жан-Пьер.
«Карин Жан-Пьер изначально была одной из помощниц Псаки. Это своего рода преемственность. Она примерно на том же уровне, что и ее предшественница, будет выгораживать Байдена и помогать ему решать проблемы с постоянными скандалами», – сказал политолог-американист Малек Дудаков.
«Новый пресс-секретарь Белого дома уже успела поработать в администрации Обамы, но прессе она запомнилась во время правления Дональда Трампа. Она тогда обвиняла президента в расизме, говоря, что в Америке нет места для тех, кто не является белым гетеросексуальным мужчиной», – уточнил Дудаков.
По словам собеседника, тот факт, что Жан-Пьер – чернокожая представительница ЛГБТ, сыграл важную роль при утверждении ее кандидатуры. «Байден старается продвигать идею о том, что ориентация, цвет кожи и пол фактически не важны в сравнении с личностными качествами. Американский президент хочет войти в историю как прогрессивный руководитель страны», – подчеркнул эксперт.
Собеседник также обратил внимание на то, что сама Жан-Пьер еще до официального вступления в должность оказалась в центре скандала. «Дело в том, что ее жена – журналистка CNN. А должность пресс-секретаря Белого дома не должна быть аффилирована с журналистами», – пояснил Дудаков.
Вместе с тем, уверен эксперт, не стоит ожидать кардинальных изменений информационной повестки со стороны Белого дома. «Она фактически является просто говорящей головой. Это не уровень, например, нашего Пескова, который не только пресс-секретарь, но и занимается в целом медийной политикой Кремля. Очевидно, и Жан-Пьер будет совершать какие-то ошибки, но, как мы все понимаем, особым интеллектом никто из пресс-секретарей в современной истории США не блещет», – заключил Дудаков.
Ранее стало известно о том, что Джен Псаки покинет должность пресс-секретаря Белого дома, ее место займет Карин Жан-Пьер. Об этом сообщил Белый дом. Жан-Пьер станет первой в истории чернокожей американкой и представительницей ЛГБТ-сообщества на данном посту. Сейчас она находится на должности заместителя пресс-секретаря американской администрации.
Глава американского государства Джо Байден заявил, что «Карин не только обладает опытом, талантом и добросовестным подходом», но и «будет продолжать играть лидирующую роль в распространении информации о работе администрации Байдена – Харрис от имени американского народа».
По словам Байдена, он и его супруга Джилл «знают и уважают Карин долгое время». По его словам, Жан-Пьер «станет сильным голосом, который будет говорить» от его имени и от имени его администрации.
Напомним, СМИ сообщали, что Псаки планирует в мае уйти с должности пресс-секретаря, она намерена получить работу на телеканале MSNBC. Псаки была известна работой в Белом доме еще со времен Барака Обамы. В 2013 году она стала официальным представителем Госдепа США. После победы Дональда Трампа на выборах она ушла на CNN, в 2020 же году она присоединилась к команде Джо Байдена.
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Американские СМИ: Вашингтон спровоцировал спецоперацию на Украине
Вашингтон спровоцировал начало спецоперации России на Украине, и теперь Белый Дом использует Киев, чтобы победить Россию, написало издание The American Conservative (ТАС).
«Игнорируется роль Вашингтона в провоцировании спецоперации Москвы. Нарушив заверения времен холодной войны и расширив НАТО, а также превратив альянс в агрессивную организацию, напавшую на Сербию и Ливию, Запад подтолкнул Россию к ответу. Нынешний конфликт почти наверняка не произошел бы, если бы не политика США», – цитирует статью Ura.ru.
Также отмечается, что госсекретарь Соединенных Штатов Энтони Блинкен не берет за эти действия никакой ответственности. В статье приводится факт, что изначально президент РФ Владимир Путин не был настроен враждебно по отношению к США и в 2000-х годах предложил странам сотрудничать. Однако продолжающееся наступление НАТО испортило отношения между сторонами.
Ранее российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты стремятся любыми способами затянуть спецоперацию РФ на Украине в попытке нанести максимальный ущерб России.
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В США заявили о передаче Украине данных о российском крейсере «Москва»
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Американские СМИ со ссылкой на источники утверждают, что Украина получила от США информацию о местоположении российского крейсера «Москва», который затонул в Черном море.
Как сообщает CNN, украинские военные, заметив российский корабль в Черном море, связались со своими американскими коллегами, чтобы подтвердить, что это крейсер «Москва». США ответили утвердительно и предоставили разведданные о местонахождении крейсера, сообщает «Коммерсант».
Как отмечает телеканал, неясно, знали ли США о возможных планах Украины нанести удар по морской цели. Собеседники CNN утверждают, что США не принимали участия в принятии подобного решения. Они также уточнили, что «есть четкие ограничения на то, чем США готовы делиться», но подробностей об этих ограничениях не привели.
Напомним, New York Times со ссылкой на высокопоставленных американских должностных лиц заявила, что Вашингтон якобы предоставил Киеву разведданные, которые привели к гибели российских офицеров. По информации издания, «США сфокусировали усилия на передаче данных о местонахождении и других подробностях, касающихся мобильного штаба российской армии», но не предоставляют Киеву «данные о наиболее высокопоставленных членах российского (военного) руководства».
Пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби подтвердил, что Вашингтон предоставляет Киеву разведданные, но не снабжает его информацией о местонахождении на поле боя российских военачальников.
Ранее флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения при пожаре, также на крейсере произошел взрыв боезапаса, сообщи в Минобороны России. Корабль затонул во время шторма при буксировке в порт. При тушении пожара на ракетном крейсере «Москва» один военнослужащий погиб, 27 членов экипажа пропали без вести, почти 400 членов экипажа были эвакуированы. Большинство офицерского состава, мичманов и матросов контрактной службы сообщили о желании продолжить службу на кораблях Черноморского флота.
Вашингтону указали на несоответствие его представлений о России реальности
США предпочитают считать Россию международным «изгоем», но их партнеры отказываются следовать этой линии, пишут американские СМИ.
В статье Washington Post указывается, что «представления США о России как о международном «изгое» на полной скорости налетели на реальность». Оказалось, что «не все партнеры Вашингтона готовы демонстративно избегать бывшую сверхдержаву, обладающую ядерным оружием». Это, как отмечает издание, «создает дипломатическую головную боль для президента Байдена», который стремится исключить Россию из G20, но «сталкивается с сопротивлением со стороны других лидеров».
Учитывая, что глава российского государства Владимир Путин приглашен на саммит в Индонезии, Байден должен решить, «примет ли он» сам «участие в саммите». При этом издание подчеркивает, что решение Индонезии «не шокировало Вашингтон» – в G20 входят Индия, Китай, Саудовская Аравия и ЮАР, которые также «проявили определенную степень сопротивления» намерениям США, передает ТАСС.
Напомним, как указывала американская пресса, нежелание многих стран вводить санкции против России по примеру Запада привело к расколу в мире, что, вероятно, позволит Москве обойти ограничительные меры. Лидеры западных держав пытаются построить глобальную коалицию для изоляции России, но сталкиваются с сопротивлением крупнейших развивающихся стран.
Евродепутат обвинила США в разжигании войны на Украине
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Соединенные Штаты больше всех выигрывают от украинского кризиса, в то время как Европе приходится платить наиболее высокую цену, сообщила евродепутат Клэр Дейли во время проведения пленарного заседания в Страсбурге.
«Именно заинтересованность Вашингтона в разжигании конфликта с целью ослабить Россию и является главной причиной того, что кризис до сих пор не смогли урегулировать», – передает РИА «Новости» ее слова со ссылкой на CGTN.
Как отметила Дейли, американцы видят в сложившейся ситуации возможность открыть новый рынок, чтобы у их военной промышленности «наступили счастливые дни».
«Некоторые представители США хотят, чтобы в таких странах, как, например, Германия обанкротились целые отрасли. И немецкое руководство, похоже, готово с этим согласиться, в то время как в Америке продолжают делать бизнес», – подчеркнула депутат.
Ранее издание The American Conservative выразило мнение, что Вашингтон спровоцировал начало спецоперации России на Украине, и теперь Белый дом использует Киев. В статье отмечается, что госсекретарь США Энтони Блинкен не берет за эти действия никакой ответственности, и приводится факт, что изначально президент России Владимир Путин не был настроен враждебно по отношению к США и в 2000-х годах предложил странам сотрудничать. Однако продолжающееся наступление НАТО испортило отношения между сторонами.
До этого российский посол в США Анатолий Антонов заявил, что Соединенные Штаты стремятся любыми способами затянуть спецоперацию РФ на Украине в попытке нанести максимальный ущерб России.
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