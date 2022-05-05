Лукашенко заявил о затянувшейся спецоперации на Украине

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что недостаточно погружен в вопросы спецоперации России на Украине, а также добавил, что не знает, идет ли она по плану.

Как заявил Лукашенко, военные действия затянулись. Также президент сказал, что внезапная проверка готовности сил реагирования не несет угрозы другим странам. По его словам, «войнушка на Западе» противоречит интересам Белоруссии.

«Я не думал, что эта операция затянется таким образом. Но я не настолько погружен в эту проблему, чтобы сказать, по плану ли там идет у россиян, как они говорят, или так, как я это ощущаю. Я еще раз подчеркиваю, я это ощущаю так, что операция эта затянулась», – сказал Лукашенко в интервью агентству AP, передает «Коммерсант».

Белоруссия никому не угрожает, добавил он. «Поэтому развязывать какой-то конфликт, какую-то войнушку здесь на Западе абсолютно не в интересах белорусского государства. Поэтому пусть Запад спит спокойно», – сказал он.

Также Александр Лукашенко заявил, что считает, что применение ядерного оружия неприемлемо.