Минфин Украины признал, что бюджет на две трети зависит от международной помощи

Бюджет Украины только на одну треть финансируется из собственных доходов, остальные две трети поступают через международные гранты и кредиты, заявил глава украинского Минфина Сергей Марченко на местном телевидении.

«Бюджет сейчас в таком состоянии, что наши доходы мы расцениваем во вторичном контексте, первичный – это международная грантовая и кредитная помощь. Наши доходы, по оптимистическим оценкам, сейчас покрывают лишь одну треть наших расходов, две трети покрываются за счет заимствований и грантовых средств», – передает «Коммерсант» его слова.

Утром во вторник Евросоюз и его партнеры по Группе семи (G7) сообщили о намерении выделить Киеву 9 млрд евро финансовой помощи.

В прошлый вторник страны Евросоюза не смогли согласовать технические условия выделения дополнительной макрофинансовой помощи Украине, но поддержали необходимость выделения Киеву значительной финансовой поддержки. 17 мая главы МИД стран ЕС согласовали выделение Киеву 500 млн евро на военную помощь.

Напомним, в конце апреля Украина запросила у администрации США чрезвычайную экономическую помощь в размере не менее 2 млрд долларов в месяц. Ранее в том же месяце Владимир Зеленский потребовал от ЕС ежемесячной помощи в размере 7 млрд долларов. При этом лидер политической партии Франции «Национальный фронт» Марин Ле Пен заявила, что Зеленский просит у Запада больше того, что ему могут дать.

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