Путин восстановил инженера Цибарта в правах на орден Трудового Красного Знамени

Президент Владимир Путин подписал указ о восстановлении советского инженера Адольфа Цибарта в правах на орден Трудового Красного Знамени, которого его лишили указом Верховного совета СССР в 1941 году.

«Восстановить в правах на государственную награду СССР Цибарта Адольфа Августовича, лишенного ордена Трудового Красного Знамени указом президиума Верховного совета СССР от 29 марта 1941 года», – говорится в тексте документа, опубликованном на портале правовой информации.

Адольф Цибарт был советским государственным и хозяйственным деятелем, инженером, ректором МВТУ имени Баумана. В 1933 году он был награжден орденом Трудового Красного Знамени. Однако в декабре 1937 года был арестован, а 1938 году осужден по контрреволюционной статье и приговорен к пяти годам исправительно-трудового лагеря. Скончался в 1946 году. После смерти, в 1957 году, реабилитирован.