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27 мая, пятница | Последнее обновление — 15:07 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: В Белоруссии решили создать группировку войск на южном направлении
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Путин назвал «практически агрессией» давление недружественных государств
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Президент Владимир Путин назвал «практически агрессией» давление со стороны недружественных государств.
«Преимущества интеграционного курса особенно очевидны сейчас, в нынешней непростой международной обстановке, в условиях практически агрессии со стороны некоторых недружественных нам государств», – передает ТАСС слова Путина на заседании Высшего Евразийского экономического совета.
Оно проходит в пятницу по видеосвязи.
Путин: Воровство чужих активов не доводит до добра
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Нарушение международных правил и воровство чужих активов не доводит до добра тех, кто принимает такие решения, заявил президент Владимир Путин, выступая по видеосвязи на первом Евразийском экономическом форуме.
«Нарушение правил, норм в сфере международных финансов, торговли ни к чему хорошему не приводит. А если выразиться простыми словами, это приведет только к проблемам для тех, кто это делает. Воровство чужих активов никогда до добра никого не доводило, прежде всего тех, кто занимается этим неблаговидным делом», – передает ТАСС слова Путина.
Ранее еврокомиссар по вопросам юстиции Дидье Рейндерс сообщил, что в странах ЕС заморожены активы российского Центробанка примерно на 23 млрд евро.
Напомним, по данным Еврокомиссии, ЕС в рамках антироссийских санкций заморозил активы российских бизнесменов на сумму порядка 10 млрд евро. ЕС хочет рассмотреть возможность использования доходов от замороженных активов предпринимателей, попавших под его санкции, для восстановления Украины.
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В Кремле оценили публикацию Time про Путина и Зеленского
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, говоря о публикации журнала Time про мировых лидеров, заявил, что у этого издания бывали и лучшие времена, в статье много непонятного.
Ранее Time включил президентов России и Украины Владимира Путина и Владимира Зеленского в список ста самых влиятельных людей 2022 года. При этом издание поручило представить Путина его оппоненту, а Зеленского – его стороннику и покровителю. Статью-представление для Зеленского написал президент США Джо Байден, а про Путина – Алексей Навальный, передает РИА «Новости».
«Вы знаете, бывали в истории журнала Time и лучшие времена, с нашей точки зрения. Сейчас, конечно, всем изданиям тяжело очень эмоционально и профессионально проживать вот это тяжелое время, в кризисное время, в которое мы живем. Ну, наверное, я бы сказал, там много всего странного, совершенного непонятно, почему самым влиятельным политиком является уважаемый всеми премьер-министр Барбадоса – это непонятно. И также непонятно, почему уважаемое издание все-таки ставит президента США, так сказать, на одну линию с одним из российских заключенных – это тоже трудно понять. Но впрочем это, наверное, выбор редакции», – сказал Песков.
Путин: Доллар, как известно, скукоживается, рубль укрепляется
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Принимающие участие в спецоперации российские военнослужащие находятся за рубежом и получают выплаты как находящиеся за границей. Эти выплаты нужно увеличить, так как они приравнены к курсу доллара, который «скукоживается», заявил президент Владимир Путин на заседании президиума Госсовета по вопросам социальной поддержки граждан.
«Конечно, нужно быстро и в полном объеме решать вопросы социальной поддержки военнослужащих, [участвующих в СВО] в целом, тем более тех, кто получил ранение, и тем более семей погибших наших товарищей, своевременно, в полном объеме. Это касается выплат денежного довольствия, соответствующих премий», – передает его слова ТАСС.
Путин уточнил, что уже договорился с премьер-министром Михаилом Мишустиным о том, что будет сделан «некоторый пересчет».
«Они как люди, которые находятся за границей, получают соответствующие выплаты еще находящихся за границей, их нужно увеличить, потому что все приравнено к курсу доллара в данном случае, а доллар, как известно, скукоживается, рубль укрепляется, поэтому нужно это все-таки пересчитать и соответствующим образом осуществить эти выплаты», – сказал глава государства.
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В России решили повысить пенсии и МРОТ на 10%
Правительство согласовало индексацию МРОТ, прожиточного минимума и страховых пенсий на 10%, сообщили два близких к кабмину источника.
Окончательное решение по этому вопросу примет президент Владимир Путин, так как в ходе обсуждения об уровне индексации высказывались разные мнения, пишут «Ведомости».
В апреле помощник президента России Максим Орешкин заявил, что власти России готовят внеплановую индексацию пенсий, минимального размера оплаты труда (МРОТ) и других соцвыплат.
Как ранее отметил пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков, тема индексации социальных выплат и МРОТ является важной для президента Владимира Путина, она постоянно на повестке дня.
Путин: Шестисотые мерседесы в Россию привезут из какой угодно страны
В Россию продолжат поступать люксовые товары, заявил президент Владимир Путин на пленарном заседании Евразийского экономического форума в формате видеоконференцсвязи.
«Те, кто захотят завести какие-то товары люкс-класса, лакшери, они смогут это сделать. Но будет для них чуть-чуть подороже. Но это те люди, которые и так ездили на шестисотых мерседесах и будут ездить. Уверяю, их привезут откуда угодно и из какой угодно страны. Для нас не это важно. Для страны, для ее развития, я уже сказал и повторю это, важны инженерные центры, научные центры, которые являются базой собственного развития. Вот о чем мы должны думать и над чем работать и в рамках ЕврАзЭС, и в широком смысле с нашими партерами, с теми, кто хочет с нами сотрудничать», – передает его слова РИА «Новости».
Ранее на форуме Путин заявил, что Россия становится даже сильнее в чем-то из-за санкций, а страны, стремящиеся навредить России, наносят ущерб самим себе.
Он также отметил, что импортозамещение не является панацеей, поэтому Россия будет развиваться в целом.
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Путин упростил получение гражданства России жителями Херсонской и Запорожской областей
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Президент Владимир Путин подписал указ об упрощенном получении гражданства России жителями Запорожской и Херсонской областей Украины. Документ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.
«Внести в указ президента РФ от 29 апреля 2019 года № 183 «Об определении в гуманитарных целях категорий лиц, имеющих право обратиться с заявлениями о приеме в гражданство РФ в упрощенном порядке»... следующие изменения: в пункте 1 слова «на территории Донецкой Народной Республики или Луганской Народной Республики» заменить словами «на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области Украины либо Херсонской области Украины»; б) в абзаце втором подпункта «б» пункта 2 слова «на территории Донецкой Народной Республики или Луганской Народной Республики» заменить словами «на территории Донецкой Народной Республики, Луганской Народной Республики, Запорожской области Украины либо Херсонской области Украины», – говорится в указе.
Ранее сообщалось, что Запорожская область вернула герб времен Российской империи.
Член главного совета военно-гражданской администрации региона Владимир Рогов сообщил, что когда Запорожская область будет полностью освобождена от украинских сил, регион возьмет курс на вхождение в состав России.
До этого глава военно-гражданской администрации Херсонской области Владимир Сальдо заявил о трансформации региона в субъект России. Вице-премьер России Марат Хуснуллин выразил уверенность, что у Херсонской области большие перспективы, регион займет достойное место в российской семье.
Напомним, 11 мая постоянный представитель Крыма при президенте России, вице-премьер крымского правительства Георгий Мурадов предсказал возврат освобожденных территорий Украины в состав России. В тот же день власти Херсонской области решили обратиться к Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав России. При этом в Кремле подчеркнули, что подобные судьбоносные решения должны иметь абсолютно четкую юридическую подоплеку, юридическое обоснование, быть абсолютно легитимными, как это было с Крымом, жители Херсонской области должны определять свою судьбу. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пообещала, что Россия согласится с решением жителей Херсонской области относительно будущего статуса региона.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, почему преступления ВСУ против мирных жителей приведут к развалу Украины.
Путин объявил об увеличении прожиточного минимума и МРОТ
Размер прожиточного минимума и МРОТ увеличат с июня на десять процентов. Минимальный размер оплаты труда составит до 15 279 рублей в месяц, прожиточный минимум – 13 тыс. 919 рублей, заявил президент России Владимир Путин.
«С 1 июня этого года на 10% вырастет прожиточный минимум. В среднем по стране он составит 13 тысяч 919 рублей», – цитирует ТАСС президента.
МРОТ будет повышен на 10%, заявил глава государства. «С 1 июня текущего года на 10% будет повышен минимальный размер оплаты труда, до 15 тысяч 279 рублей в месяц», – сказал Путин.
Ранее президент России Владимир Путин объявил об индексации пенсий на 10% для неработающих пенсионеров с 1 июня.
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Эксперт: Большинство жителей освобожденных территорий Украины хотят гражданство РФ
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«Решение Путина ставит точку в дискуссии о том, уйдет ли Россия из Херсонской области. Нет – не уйдет, что президент и подтвердил своим указом», – сказал газете ВЗГЛЯД политолог Марат Баширов, комментируя указ президента об упрощенном получении гражданства РФ жителями Запорожской и Херсонской областей Украины.
«Такая процедура уже действует для граждан Украины, которые проживают в Донбассе, – в ДНР и ЛНР. Тогда почему она не действует для территорий, которые с точки зрения Русского мира мало чем отличаются от Донбасса?» – риторически спрашивает политолог, бывший премьер-министр ЛНР Марат Баширов.
«Такой была несправедливость 2014 года – ДНР и ЛНР получили независимость, пусть и на ограниченной территории, а Одесская, Херсонская, Харьковская области не получили. Восстания на этих территориях были подавлены. Но эти восточные области – тоже часть Русского мира. Русский мир внимательно относится к своим соотечественникам, к людям, которые близки ему по культуре и духу», – напоминает политолог.
Комментируя предположение депутата Госдумы Виктора Водолацкого о том, что российское гражданство на освобожденных территориях захотят получить не менее 70% жителей, Баширов расценил эту оценку как правдоподобную. «Правда, для части желающих будет трудно физически получить паспорт России. Когда началась специальная военная операция, часть жителей Херсонской и Запорожской областей уехали вглубь территории, которую контролирует Киев. Этим людям сейчас трудно попасть в Россию или вернуться в свою область. Этой категории людей придется подождать. А из тех, кто остались в регионах, думаю, даже не 70% пойдут за российскими паспортами, а гораздо больше», – предположил Баширов.
В среду президент Владимир Путин издал указ об упрощенном получении гражданства РФ жителями Запорожской и Херсонской областей Украины. При этотм заместитель военно-гражданской администрации соседней Херсонской области Кирилл Стремоусов заявил, что херсонцы уже активно оформляют российское гражданство. «Уже около 5–7% имеют гражданство РФ на территории Херсонской области. Многие просто боятся нацистских лозунгов. Если убрать с повестки дня [этот вопрос], все 90% станут в очередь», – цитирует Стремоусова ТАСС.
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Путин: Россия становится сильнее из-за санкций
Россия становится даже сильнее в чем-то из-за санкций, а страны, стремящиеся навредить России, наносят ущерб самим себе, заявил президент Владимир Путин.
По словам главы государства, Россия не намерена сама себя отрезать от технологий развитых стран, передает ТАСС.
«Конечно, мы понимаем огромные технологические преимущества, преимущества высоких технологий в развитых экономиках. Мы не собираемся себя от этого отрезать, нас хотят оттуда немножко выдавить. Но в современном мире это просто нереалистично — невозможно», – пояснил российский лидер.
Путин добавил, что если Россия сама себя «какой-то стеной не будет отделять, то никто такую страну, как Россия, отделить не сможет».
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Путин навестил раненых на Украине в военном госпитале в Москве
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Президент России Владимир Путин приехал в один из военных госпиталей в Москве, чтобы проведать российских военнослужащих, раненных в ходе спецоперации на Украине.
Как отметил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, Путин пообщался с бойцами. Президентский график «позволил лично съездить и ознакомиться [с условиями] и, главное, пообщаться с [российскими] военными», передает ТАСС.
Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что глава государства собирается навестить раненых, «постоянно интересуется и держит под своим контролем тему условий, которые обеспечиваются для тех, кто получил ранения в ходе специальной военной операции».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Путин и Мирзиеев обсудили взаимодействие в рамках евразийской интеграции
Президент России Владимир Путин и президент Узбекистана Шавкат Мирзиеев обсудили по телефону вопросы торгово-экономического сотрудничества, а также взаимодействия в рамках евразийских интеграционных объединений, сообщили в Кремле.
«Обсуждены ключевые темы двусторонней повестки дня, шаги по расширению взаимовыгодного торгово-экономического и культурно-гуманитарного сотрудничества, а также вопросы взаимодействия в рамках евразийских интеграционных объединений, в том числе с учетом текущего председательства Узбекистана в Шанхайской организации сотрудничества», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
Добавляется, что в ходе разговора был подтвержден обоюдный настрой на дальнейшее укрепление российско-узбекистанских отношений стратегического партнерства и союзничества. Затронуты и актуальные международные и региональные проблемы.
В январе президенты России и Узбекистана Владимир Путин и Шавкат Мирзиеев подтвердили настрой на реализацию договоренностей по укреплению партнерства и союзничества между странами.
Путин пообещал Драги помочь с поставками продовольствия при снятии санкций с России
Россия готова помочь в решении продовольственного кризиса, в том числе экспортировать зерно и удобрения, если с нее будут сняты санкции, заявил президент Владимир Путин в телефонном разговоре с премьер-министром Италии Марио Драги, сообщила пресс-служба Кремля.
Лидеры «обстоятельно рассмотрели» положение дел в сфере глобальной продовольственной безопасности. Президент отметил необоснованность обвинений России в проблемах с поставками сельскохозяйственной продукции на мировые рынки. «Путин обратил внимание, что возникшие сложности связаны в том числе со сбоями в работе производственных и логистических цепочек, а также с финансовой политикой западных стран в период пандемии коронавируса. Ситуация усугубилась вследствие антироссийских рестрикций, введенных США и Евросоюзом», – говорится в сообщении на сайте Кремля.
«Владимир Путин акцентировал, что Российская Федерация готова внести свой весомый вклад в преодоление продовольственного кризиса за счет экспорта зерна и удобрений при условии снятия политически мотивированных ограничений со стороны Запада», – добавили в Кремле.
Ранее в разговоре Путин раскрыл Драги детали налаживания мирной жизни в Донбассе.
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Путин: Ко всем участникам спецоперации на Украине нужно относиться как к героям
Необходимо быстро и в полном объеме решать вопросы соцподдержки военных, участвующих в спецоперации России на Украине, заявил президент Владимир Путин.
«Вне зависимости от того, какие у них (участников СВО – прим. ВЗГЛЯД) будут награды или есть, это люди, которые рискуют своим здоровьем и жизнью ради людей и детей Донбасса, ради России. Они все герои, именно так: каждый подвергает свою жизнь смертельной опасности, идет на это сознательно. И относиться к ним нужно именно так, как к героям», – передает его слова ТАСС.
Ранее Путин приехал в один из военных госпиталей в Москве, чтобы проведать российских военнослужащих, раненных в ходе спецоперации на Украине.
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Депутат: Транспортная инфраструктура позволила РФ перенаправить экспорт на азиатские рынки
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«В перспективе нас ждет развитие Северного морского пути как нового мирового партнерского проекта – его сопряжение с проектами КНР и других стран Тихоокеанского региона», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Станислав Наумов, комментируя итоги совещания по развитию транспортной инфраструктуры, которое провел президент России.
«Подобные совещания с участием президента позволяют своевременно подготовить долгосрочные решения на ближайшие 10 и даже на 30 лет. Путин развеял сомнения относительно рентабельности грузовых и пассажирских перевозок», – подчеркнул зампред комитета Госдумы по экономической политике Станислав Наумов (ЛДПР). По оценке депутата, своевременные решения направлять государственные инвестиции в развитие транспорта позволили «спокойно перенаправить экспорт своих товаров с рынка Евросоюза на рынки Тихоокеанского региона».
В ходе совещания глава государства неслучайно сделал акцент на развитии водного транспорта, отметил депутат. «Речь шла, к примеру, о Волго-Каспийском проекте. Но в перспективе нас ждет развитие Северного морского пути как нового мирового партнерского проекта – его сопряжение с проектами КНР и других стран Тихоокеанского региона», – указал Наумов.
«Наша огромная территория будет использована в качестве фактора нашего геоэкономического преимущества. Важно проанализировать перспективы развития реального судоходства на всех великих русских реках. Появляются также новые транспортные конструкции, связанные с коридором Север – Юг, он включает в себя Каспий и логистику в Центральной Азии», – добавил депутат.
При этом необходимо избегать волокиты с реализацией новых проектов, что поможет быстро создавать рабочие места по обслуживанию логистических центров, считает парламентарий. «В регулировании любого транзита и логистических проектов нужно в первую очередь не ускорять движение самих поездов, а упрощать процедуры прохождения таможни. Вагоны должны находиться в безостановочном движении, а не стоять где-то на запасных путях. По всей территории страны нужно создавать современные логистические центры», – убежден Наумов.
Депутат напомнил, что многие аэропорты на Юге страны остаются закрытыми. «Я сам задаю себе вопрос, как поеду в августе на отдых с семьей на Черное море: надо брать билеты, либо добираться на машине? Уверен, что в сжатые сроки будет налажен необходимый объем пассажирских железнодорожных перевозок к черноморским курортам», – сказал Наумов.
«Нужно вовлекать туристический бизнес, чтобы все не ехали в один Адлер и в итоге установили там рекорд по количеству гостей. РДЖ имеет хороший опыт и эта задача решаема. Можно перекинуть поезда с менее востребованных маршрутов. Когда мы проводили Чемпионат мира по футболу, то как раз находили такие решения. Кроме того, нужно повысить сервис, чтобы не было недовольных пассажиров. Для вокзалов и других железнодорожных проектов это все будет хороший импульс для развития», – подытожил Наумов.
В ближайшие годы нужно форсировать развитие инфраструктуры как одного из основных драйверов экономики, заявил президент Владимир Путин во вторник, выступая на совещании по развитию транспортного комплекса. «В последние месяцы стратегическая значимость этой работы заметно возросла. Действия некоторых стран, их желание закрыться от России – не Россию закрыть, а именно закрыться от России, даже в ущерб себе – показали, насколько важно в современном мире диверсифицировать транспортные потоки, расширять коридоры в направлении предсказуемых, ответственных партнеров», – сказал Путин.
Глава государства подчеркнул, что российский бизнес адаптируется к изменениям, перестраивает производственные и логистические цепочки и активно налаживает новые связи с зарубежными партнерами.
«Таким же высоким, динамичным темпом должны продвигаться и наши планы по развитию транспортной инфраструктуры, по расшивке так называемых узких мест. Хочу, чтобы меня услышали и на федеральном уровне, и коллеги в регионах, на местах: необходимо избавиться от любой волокиты, которая сбивает темп и затягивает реализацию транспортных проектов. Абсолютно недопустимо срывать сроки создания инфраструктуры», – предупредил президент.
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Путин назвал блестящей работу десантников в ходе спецоперации
Российские десантники в ходе спецоперации на Украине проявляют себя блестяще, заявил президент России Владимир Путин в ходе визита в Центральный военный клинический госпиталь имени Мандрыка.
«Десантники работают блестяще, но без пехоты невозможно, все успехи закрепляет пехота», – цитирует Путина ТАСС.
Глава государства пообщался с лечащимися в госпитале после ранений военнослужащими, он поговорил с военными об их здоровье и службе.
У некоторых президент спросил, планируют ли те служить дальше, и получил утвердительные ответы. Один из военнослужащих на вопрос о том, как настроение у них, сказал, что «позитивное, все настроены работать».
«Когда выпишусь, вернусь товарищам помогать, там остались у меня», – добавил другой военный.
«Не спеши, спешить не надо», – сказал ему Путин.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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