Российские военные и бойцы Народной милиции ЛНР вошли в Северодонецк

Царев: Зеленский готовит расправу над Порошенко

«Зеленский понимает, что сейчас на фоне ситуации в Мариуполе и Северодонецке у него начнет падать рейтинг и, пока не поздно, нужно зачистить политическое поле. Этим он и занимается», – заявил газете ВЗГЛЯД экс-депутат Верховной рады Олег Царев. Ранее СБУ опубликовало показания Виктора Медведчука против бывшего президента Украины Петра Порошенко по так называемому угольному делу.

«Медведчук свидетельствует против Порошенко и рассказывает, как они зарабатывали деньги на нефтепродуктах и угле, поставляемом с Донбасса. Для меня, как и для всех жителей Донбасса, в этом нет ничего нового. Мы это все прекрасно знали», – рассказал бывший украинский депутат.

«Однако сам факт того, что Медведчук это озвучивает, а СБУ публикуют – означает, что и политические элиты Украины тоже все знали. Все схемы были понятны: кто звонил, какие давались поручения, кто чем занимался», – продолжил он.

«Придание огласки этому делу говорит о том, что Порошенко находится под ударом. Сейчас у Зеленского такое положение, что он может себе позволить критиковать первых лиц европейских государств. И уж тем более – это положение позволит Зеленскому, опираясь на показания Медведчука, арестовать Порошенко», – рассказал экс-парламентарий.

«В свое время Порошенко понимал, что для его ареста есть все основания, поэтому сбежал заграницу. Там он провел ряд переговоров и заручился поддержкой влиятельных западных персон, после чего смог вернуться на Украину», – отметил Царев.

«Но, полученные тогда гарантии сейчас могут не сработать. Поэтому, вероятнее всего, Порошенко придется в ближайшее время вновь покидать территорию Украины», – добавил собеседник. «Зеленский делает все для того чтобы максимально сконцентрировать власть в своих руках, уничтожить оппозиционные партии, СМИ и политиков. Уничтожить всех, кто представляет ему угрозу. Это же касается старых политиков, в частности, Порошенко», – убежден он.

«Зеленский понимает, что сейчас на фоне ситуации в Мариуполе и Северодонецке у него начнет падать рейтинг и, пока не поздно, нужно зачистить политическое поле. Этим он и занимается. Когда его рейтинг упадет, ему важно оставаться единственным игроком на политическом поле Украины», – рассказал экс-парламентарий.

«С Порошенко договариваться не будут, потому что ему никто не верит. С ним будут расправляться. Естественно, он попробует опять поднять свои старые связи, старых друзей, но это может не сработать», – уверен Царев.

В понедельник украинский политик Виктор Медведчук, подозреваемый СБУ в госизмене и содействии терроризму, дал показания против экс-президента Украины Петра Порошенко по так называемому угольному делу.

Он раскрыл схему вывода из госсобственности Украины части магистрального нефтепродуктопровода «Самара – Западное направление» для дальнейшей прокачки через него дизельного топлива. По словам Медведчука, Порошенко просил его связаться с руководством России, а также обеспечил принятие необходимых решений во всех украинских инстанциях.

«Чтобы этот трубопровод стал частной собственностью, а по факту – собственностью самого Порошенко, необходимо было выполнить ряд действий... Суды, прокуратура, Антимонопольный комитет, Фонд госимущества – все они принимали решения, конечно, необходимые для личных интересов президента Порошенко», – заявил Медведчук.

По словам политика, вопросами трубопровода он занимался по просьбе Порошенко. За все время трубопровод принес владельцам вдвое больше средств, чем было вложено в его выкуп – до 42 млн долларов. С мая 2019 года, то есть после прекращения полномочий Порошенко, прокачка дизеля через магистраль прекратилась.

Кроме того, Медведчук рассказал о налаживании в 2014-2015 годах механизма закупки угля для нужд энергетики Украины у ДНР и ЛНР. «В это была вовлечена фактически вся верхушка государственного аппарата, начиная с президента (Петра Порошенко) и заканчивая министрами, правоохранителями и теми, кто непосредственно реализовывал эту схему», – заявил он.

В ходе допроса политик назвал фамилии чиновников, причастных к причинению вреда интересам Украины: бывшие чиновники, экс-руководство Нацбанка Украины, народные депутаты и представители правоохранительных структур.

Напомним, 12 апреля президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что СБУ задержала Медведчука. Квартиры, дома, автомобили и земельные участки Медведчука на Украине были арестованы, а деятельность его партии приостановлена. Против Медведчука открыты два уголовных дела: так называемое газовое о событиях 2014–2020 годов и угольное – о событиях 2014–2015 годов.

Что касается Порошенко, то Порошенко то и его подозревают в совершении госизмены и финансировании терроризма при поставках угля из неподконтрольной украинским властям части Донбасса в 2014-2015 годах. В январе 2022 года суд в Киеве постановил отпустить политика под личные обязательства, предписав сдать заграничный паспорт.

Владимир Путин предлагал Порошенко политическое убежище, однако тот ответил: «Мы разберемся сами». позже экс-президент неоднократно пытался уладить все противоречия с Зеленским, заявляя о поддержке действующего президента Украины на фоне спецоперации, проводимой ВС России на территории Украины.

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