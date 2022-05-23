Цены на нефть выросли на повышении спроса

Кириенко дал определение истинной элиты страны

Истинной элитой страны становятся люди, готовые взять на себя высокую ответственность за судьбу Родины, заявил первый замруководителя администрации президента России и председатель наблюдательного совета российского общества «Знание» Сергей Кириенко. По его словам, известность, количество просмотров и телеэфиры не делают из человека представителя элиты.

Кириенко в ходе выступления на марафоне «Новые горизонты» ответил на просьбу прокомментировать поведение «звезд и представителей элит», которые с началом российской спецоперации на Украине уехали за пределы России. «Вы знаете, время перемен и испытаний заставляет определяться каждого человека. И мне очень обидно, когда кто-то говорит: «А вот деятели культуры не патриотичны, они уезжают». Но ведь уехали несколько сотен человек, а есть десятки тысяч российских деятелей культуры, которые не просто никуда не уехали, а активно работают, например, выступают сегодня в военных госпиталях», – отметил первый замглавы АП.

В пример Кириенко привел митинг-концерт, прошедший 18 марта. «Мы пригласили выступить на концерте Николая Расторгуева и группу «Любэ», Олега Газманова. Они согласились и были готовы дать концерт и в Севастополе. Ребята выступили в Лужниках, после этого два часа ехали в аэропорт, сели на военный самолет, четыре с половиной часа летели до Севастополя, там еще час ехали на машине, дали концерт в Севастополе и потом семь часов ночью возвращались обратно в Москву. И все это ради возможности выступить перед людьми, которые их ждут», – рассказал он.

И таких примеров, по словам Кириенко, множество. «Российские деятели культуры выступают сегодня перед частями российской армии и милиции ДНР и ЛНР, выступают в госпиталях перед ранеными военнослужащими, в пунктах временного размещения беженцев из Донбасса», – сказал он.

«Я убежден, что сегодня большинство российских деятелей культуры являют собой пример того, как должны себя вести те люди, которые считают себя элитой. Вы знаете, это неплохой повод еще раз задуматься о том, что такое истинная элита. Известность, количество просмотров, телеэфиры не делают из человека представителя элиты. Готовность человека взять на себя высокую ответственность за судьбу своей страны делает его элитой. Просто сейчас мы видим, как каждый человек делает свой выбор. И это неплохо», – подчеркнул председатель наблюдательного совета российского общества «Знание».

Кроме того, Кириенко не согласился с мнением, что российская молодежь якобы не видит возможностей в стране или хочет уехать за ее пределы. «Есть конкретные социологические показатели. В апреле ВЦИОМ проводил исследование, и вот за последнее десятилетие у нас самый низкий процент людей в стране, которые уехали бы, если бы у них была такая возможность. Причем многие из них отвечали, что уехали бы не навсегда, а, к примеру, поработать в других странах. Раньше 15-17% хотели покинуть страну, а последние социологические исследования говорят, что хотят уехать лишь порядка 7-8%, то есть показатель снизился вдвое. В действительности сейчас очевиден очень высокий уровень консолидации и патриотизма», – заключил Кириенко.

Также Кириенко назвал принципы эффективного управленца, которые пригодятся в повседневной жизни.

В этом году просветительский марафон российского общества «Знание» получил название «Новые горизонты». Марафон «Новые горизонты» объединил более 200 лекторов и наставников. Проходящие в рамках марафона дискуссии, лекции и мастер-классы включали более 220 часов просветительского контента, проходили в течение трех дней, с 17 по 19 мая, на пяти площадках в Москве, в Петербурге, в Сочи и в Подмосковье. В центре обсуждения – новые возможности, которые открываются в нашей стране в различных сферах.