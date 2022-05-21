Экс-депутата, избившего DJ Smash, заключили под стражу за дебош в Перми

Бывшего депутата заксобрания Пермского края Александра Телепнева, осужденного в 2018 году после избиения музыканта Андрея Ширмана(DJ Smash), поместили под стражу до 24 мая за новую потасовку в баре.

По данным следствия, мужчина в ночь на 30 апреля в баре «Наташа» в Перми бросил стул, бокал и ведерко в двух человек. Очевидцы в соцсетях писали, что он якобы сделал это после того, как заиграла песня Moscow Never Sleeps в исполнении DJ Smash, передает РИА «Новости».

Возбуждено уголовное дело о хулиганстве. Телепнев был задержан 20 мая, но пытался через суд изменить меру пресечения.

«Срок содержания под стражей для Телепнева Александра Александровича продлен на 72 часа, до 13.00 (11.00 мск) 24 мая для предоставления дополнительных документов», – сказала судья в субботу.

Телепнев в ноябре 2019 года был условно-досрочно освобожден из колонии-поселения, куда попал после избиения в пермском ночном клубе «Дом культуры» Андрея Ширмана (DJ Smash – прим. ВЗГЛЯД) в феврале 2018 года.

Телепнев и его друг избили музыканта, который получил перелом челюсти, закрытую черепно-мозговую травму и сотрясение мозга.