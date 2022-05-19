Представители всех партий поставили подписи под законопроектом о детском движении

Представители всех политических партий России поставили свои подписи под внесенным в четверг в Госдуму законопроектом о новом российской движении детей и молодежи «Большая перемена», заявил журналистам в четверг первый заместитель руководителя администрации президента РФ Сергей Кириенко.

«То, что появился такой законопроект, это хорошо. Насколько я знаю, под ним поставили свои подписи представители всех политических партий нашей страны», – сказал Кириенко на фестивале Российского движения школьников «Большой школьный пикник», который проходит в Москве 18-19 мая.

Он отметил, что в России появился целый ряд активно развивающихся детских организаций и движений. «В первую очередь [развиваются] те движения, которые [идут] не сверху вниз, не взрослые что-то навязывают детям. Если мы говорим о детских организациях, движениях у нас в стране, то самое главное, чтобы оставалась инициатива самих детей. Если взрослые будут что-то придумывать за детей, им навязывать, моя личная точка зрения, ничего хорошего не получится», – передает слова Кириенко ТАСС.

Идеологию нового движения должны определять сами дети, заявил Кириенко. «Я не знаю, пусть дети это определяют. На мой взгляд, один из самых успешных конкурсов за последние годы – «Большая перемена», его от начала до конца придумывали дети. Мне кажется, это самое правильное», – сказал Кириенко, отвечая на вопрос о том, какая будет идеология у детского движения.

«Чтобы детское движение, идея которого сейчас обсуждается, везде жила, главное, чтобы ее авторами были дети, а взрослые только помогали», – добавил он.

Ранее в четверг группа депутатов и сенаторов внесла в Госдуму законопроект о российском движении детей и молодежи «Большая перемена». Согласно проекту документа, участниками движения смогут быть школьники от шести лет, а также учащиеся техникумов и колледжей.

По данным опроса ВЦИОМ, большинство родителей (81%) и учителей (73%) положительно отнеслись бы к созданию общероссийской детской организации, сравнимой по масштабу с пионерским движением.