Учителя и родители поддержали создание детской организации по типу пионерского движения

Большинство родителей (81%) и учителей (73%) положительно отнеслись бы к созданию общероссийской детской организации, сравнимой по масштабу с пионерским движением, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ).

Половина учителей 5–11 классов выразили мнение, что лучше, чтобы воспитанием современных российских школьников занимались несколько организаций (53%).

Треть считают, что лучше, чтобы такая организация была одна (34%). Еще 13% затруднились с ответом, говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.

При этом создание подобной организации положительно оценили 73% учителей. Каждый десятый учитель относится к созданию такой организации отрицательно (9%). Еще 15% не испытали бы на этот счет никаких эмоций.

Родителей, поддерживающих создание организации, оказалось больше – 81%. Каждый десятый не испытал бы особых эмоций (11%). Отрицательно – 7%.

Между тем саму действующую в советские годы пионерскую организацию положительно оценивают 87% учителей и 92% родителей.

Всероссийский онлайн-опрос учителей 5–11 классов в возрасте 25–60 лет проведен 19–30 ноября 2021 года. Выборка: 800 респондентов. Предельная погрешность – 3,4%. Всероссийский телефонный опрос родителей школьников с 5 по 11 классы проведен 18–21 ноября 2021 года. Выборка: 1600 респондентов. Предельная погрешность – 2,5%.