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Ростелеком: Google продолжает работать в России
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Google продолжает работу в России, все сервера также остаются, сообщил в ходе Российского интернет форума президент Ростелекома Михаил Осеевский.
«Первая волна опасений уже прошла. Мы видим, что давление на Россию продолжается. Пока ситуация стабильная. Трафик немного вырос в начале года. Потом после отключения Facebook* (принадлежит корпорации Meta*, которая признана в РФ экстремистской) упал. Сейчас из-за VPN снова вырос. С технической точки зрения наша сеть имеет большой запас прочности. <... > Google работает, все сервера стоят, мы продолжаем на этом зарабатывать», – передает ТАСС его слова.
Ранее компания Google заявила, что российские разработчики теперь не смогут загружать и обновлять платные приложения Google Play в России. Тем разработчикам, чей продукт дает клиентам доступ к важным услугам, обеспечивает безопасность и доступ к информации, Google советует предлагать свои приложения бесплатно.
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Опубликовано видео с уничтоженным десантом ВСУ на острове Змеиный
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В Сети опубликовали кадры с десантом Вооруженных сил Украины (ВСУ), уничтоженным российскими войсками при попытке захвата острова Змеиный.
C 7 мая в течение двух суток подразделения ВСУ совершили ряд попыток восстановить контроль над территорией Змеиного, но потерпели неудачу. В ходе ожесточенного боя на острове российские войска вытеснили высадившихся диверсантов к урезу воды и уничтожили их всех в результате контратаки, передает телеканал «Звезда».
Отмечается, что операция проводилась по прямому указанию президента Украины Владимира Зеленского и вопреки позиции генштаба ВСУ, была намеренно спланирована накануне 9 мая.
Подразделения спецназа главного управления разведки украинского Минобороны на трех бронированных десантно-штурмовых катерах проекта 58181 «Кентавр» приблизились к Змеиному, успев высадить 24 диверсанта. Сосредоточенным огнем находившихся на острове военнослужащих и ракетным вооружением авиации ВКС России все украинские катера были поражены и потоплены, исключив возможность эвакуации украинских диверсантов на случай отступления.
На кадрах Минобороны России тела погибших спецназовцев ВСУ, на одном – ремень с якорем на пряжке, рядом американский ПТРК «Джавелин».
В воскресенье официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что ВКС России высокоточными ракетами за ночь уничтожили две пусковые установки зенитного ракетного комплекса С-300 и радиолокационный пост Вооруженных сил Украины в районе Шпилевки Сумской области.
Ранее Минобороны России показало, как группа десантников штурмует опорный пункт украинских войск.
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Ходаковский: С «Азовстали» эвакуируют только тяжелораненных украинских боевиков
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Процесс вывоза раненых украинских солдат с завода «Азовсталь» продолжается, тяжелораненых боевиков из полка «Азов» и ВСУ выносят на носилках, заявил командир бригады «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский.
«Процесс эвакуации продолжается. Это тяжелораненые, которых выносят на носилках. Ни легкораненых, ни живых, дееспособных азовцев никто сейчас не выпускает», – сказал он в эфире телеканала «Россия-1».
По его словам, речь идет только о тяжелораненых. «Я так понимаю, было принято решение на самом высоком уровне, чтобы все-таки обменять тяжелораненых на российских военнопленных», – добавил Ходаковский
Он отметил, что этот процесс не совсем похож на сдачу в плен, потому что речь идет о лежачих раненых военнослужащих ВСУ или «Азова». Он также сообщил, что украинская сторона попросила разминировать проходы для эвакуации своих раненых.
В понедельник Минобороны России сообщило, что с военными Украины на «Азовстали» достигнута договоренность о вывозе их раненых с завода в медицинское учреждение в ДНР.
Ранее командир бригады «Восток» Донецкой народной республики Александр Ходаковский заявил, что российские военные начали переговоры с украинскими на «Азовстали».
Также Ходаковский заявил, что с завода «Азовсталь» вышли десять украинских военных с белыми флагами. До этого Ходаковский рассказал, что обнаружен тоннель, по которому украинские военные покидают завод «Азовсталь», он проходит под железной дорогой.
Напомним, Путин приказал не штурмовать последний оплот украинских националистов в Мариуполе – завод «Азовсталь», но заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела».
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Власти ДНР национализировали объекты энергетики и имущество банков Украины
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Государственный комитет обороны (ГКО) Донецкой народной республики издал постановление об обращении в государственную собственность объектов водоснабжения и водоотведения, железной дороги и имущества банков Украины на освобожденных территориях ДНР.
Согласно одному из постановлений, прекращаются обязательства по договорам пользования и право собственности юридических и физических лиц, зарегистрированных в соответствии с законодательством Украины и осуществляющих деятельность, связанную с пользованием водными объектами, реализацией, транспортировкой и распределением питьевой воды, а также предоставлением услуг водоснабжения и водоотведения. Указанные объекты переданы в ведение ГУП ДНР «Вода Донбасса», предприятию также поручено предоставлять услуги по тарифам, действующим в республике, и организовать работу по приему платежей за эти услуги, передает Донецкое агентство новостей (ДАН).
Отмечается, что национализация проводится без компенсаций прежним собственникам.
Еще одним постановлением зафиксировано аналогичное решение об объектах, связанных с производством электрической и тепловой энергии и ее транспортировкой, которые находились в собственности или в пользовании хозяйствующих субъектов, зарегистрированных по украинскому законодательству.
Постановление «О регулировании некоторых вопросов железнодорожной отрасли на территориях Донецкой народной республики, ранее временно находившихся под контролем Украины», предписывает аналогичный порядок действий в отношении объектов единой системы железнодорожной отрасли ДНР, а также движимого и недвижимого имущества и активов физических и юридических лиц, зарегистрированных по украинскому законодательству.
Еще в одном постановлении говорится, что право собственности банков Украины в отношении имущества на освобожденной территории ДНР прекращено. Ценности, выявленные в банковских сейфах, банкоматах, хранилищах, платежных терминалах, определяются как имущество Центрального республиканского банка. Также признаются ничтожными сделки по отчуждению имущества украинских банков, совершенные после 19 февраля.
Постановления подписаны председателем Госкомитета обороны – главой ДНР Денисом Пушилиным 14 мая и вступили в силу со дня подписания. Действие документов распространяется на отношения, возникшие с 19 февраля 2022 года.
Ранее сообщалось, что в список имущества украинских олигархов и политиков, подлежащего национализации в Крыму, включат квартиру президента Владимира Зеленского в поселке Ливадия под Ялтой.
Кроме того, глава Крыма Сергей Аксенов заявил о национализации имущества украинских олигархов, политиков и чиновников, поддержавших киевский режим и нацизм.
Лавров: Россия не останется без интернета
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Жители России не останутся без интернета, «российские мозги» обеспечат передовые позиции в этих вопросах, заявил министр иностранных дел Сергей Лавров на просветительском марафоне «Новые горизонты», организованном обществом «Знание».
«Я вас уверяю, что эти задачи, которые сейчас четко сформулировал президент [РФ Владимир Путин], они будут выполнены. В том числе не останетесь вы без интернета, и я вместе с вами», – передает его слова ТАСС.
«У меня нет сомнений, что российская молодежь, российские мозги в вопросах, связанных с использованием интернета и других современных технологий, обеспечат нам нормальное существование и обеспечат нам передовые позиции во всех этих процессах», – отметил Лавров.
По словам министра, Россия уже долгие годы в Международном союзе электросвязи вместе с целой группой стран выступает за то, чтобы в ее рамках начать «серьезный и честный, с фактами на столе разговор о демократизации управления интернетом». «Всеми правдами и неправдами большинство западных стран во главе с США блокируют такого рода дискуссии», – сказал Лавров.
«Сейчас, когда Запад вместо многополярных подходов переходит к установлению своего доминирования во всех сферах, конечно, и мы, и Китай, и другие уважающие себя страны, которые не хотят быть послушными мальчиками на побегушках у Запада, занимаемся тем, что делаем все для того, чтобы ключевые отрасли, обеспечивающие жизнедеятельность государств, безопасность, благополучие граждан, не зависели от тех, кто доказал свою полную недоговороспособность», – указал министр.
Ранее глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин заявил, что у российских пользователей в будущем может появиться «неубиваемый» интернет, это позволит сделать запуск новых орбитальных группировок.
Эксперт предостерег от трех ошибок в геополитическом противостоянии с Западом
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«Мы вступили в явную фазу жесткого конфликта с западным миром. Речь в первую очередь идет о войне систем ценностей. Для России жизненно необходимо окончательно выйти из западноцентричной модели мироустройства», – сказал историк и государствовед Вардан Багдасарян, выступая на круглом столе. Мероприятие было приурочено к просветительскому марафону общества «Знание», где выступил глава МИД Сергей Лавров.
«Необходимо сделать три оговорки – чего нельзя делать, если мы хотим победить. Во-первых, нельзя победить врага, опираясь на ценности врага. Во-вторых, нельзя победить врага, являясь частью системы, выстроенной врагом – поскольку часть не побеждает целое. Наконец, нельзя победить врага, играя по правилам врага», – подчеркнул профессор кафедры государственной политики МГУ, доктор исторических наук Вардан Багдасарян. Своим мнением эксперт поделился на круглом столе «Миссия России в мире», организованном во вторник Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ).
Как пояснил модератор встречи, директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, круглый стол прошел «по следам» выступления главы МИД Сергея Лаврова на просветительском марафоне «Новые горизонты», организованном обществом «Знание». Как отметил руководитель российской дипломатии, на протяжении многих лет Запад подменял реальную многополярность «созданием условий для всех остальных стран работать на придуманной им основе». «Как только на этих условиях по западным правилам игры стали появляться страны, которые лучше функционируют в этих сферах, те самые центры, которые будут формировать многополярный мир – Китай, Индия и другие крупные державы – тут же Запад решил переписать условия», – цитировал Лаврова ТАСС.
«Необходимо сформировать свои правила, свою систему ценностей, а значит – выйти окончательно из западноцентричной модели мироустройства», – комментирует Багдасарян. По словам ученого, только при таком условии Россия сыграет роль в происходящем сейчас глобальном переходе от однополярного мира, выстроенного вокруг Соединенных Штатов – к миру многополярному.
«Отмечу, наш противник продолжает мыслить в категориях двуполярного, биполярного мира», – подчеркнул Багдасарян. Но если в XX веке противостоящими полюсами были США и СССР, то сейчас, с точки зрения западных стратегов, по одну сторону баррикад оказываются Соединенные Штаты (плюс их союзники), а по другую – региональные центры силы: Китай, Индия, арабский мир, и – Россия. Багдасарян напомнил о вышедшей три года назад книге французского философа Бернара-Анри Леви (идеолога «ястребиного» глобализма, вдохновителя агрессии против Югославии, Ливии и Сирии, который совсем недавно побывал в Одессе) под названием «Империя и пять королей». Под королями Леви подразумевает лидеров России, Китая, Турции, Ирана и даже союзной американцам Саудовской Аравии. Отождествляя «империю» – то есть коллективный Запад с силами добра, Леви обозначает «королей» как новую ось зла, отметил Багдасарян. «Они ненавидят самое лучшее в нас. Они ненавидят нашу любовь к свободе... Они ненавидят наш свободный дух», – цитировало РИА «Новости» книгу французского идеолога. «Мы же воспринимаем в качестве антицивилизации Запад, который подвергает «отмене» целые страны и народы», – подчеркнул Багдасарян.
На нынешнем этапе истории уже нельзя говорить лишь об экономической конкуренции или идеологическом противостоянии – «сегодня против России развязана беспрецедентно масштабная гибридная война», в свою очередь, отметил Мартынов. «Речь идет не только о спасении донбасских республик, и денацификации Украины. Вопрос стоит гораздо шире – каким будет мир в ближайшие годы», – подчеркнул политолог.
У западных стратегов есть как минимум четыре сценария будущего мира, заметил Багдасарян. «Они упоминались еще в 2012 году в аналитическом докладе ЦРУ о глобальных трендах развития человечества. Первый сценарий, самый негативный – хаотизация, распад крупных глобальных структур, «новое средневековье». Второй сценарий – корпоративный мир, замена государств транснациональными бизнес-структурамии, что также оценивается, как не самое лучшее будущее, – перечислил эксперт. – Сценарий номер три: жесткое оппозиция отдельных держав и глобального мира, с подавлением в итоге этих держав. Фактически понятно, что речь идет о Китае и о нас. Наконец, четвертый сценарий, по мнению аналитиков ЦРУ, наиболее положительный – это слияние человечества с единым институциональным органом сверху фактически в единое государство». Единственный вариант будущего, которое стремятся не допустить западные стратеги – это мирное сосуществование миров-систем, цивилизаций, опирающихся на собственные ценности, резюмировал эксперт.
Миссия России как раз и состоит в том, что мы, «выйдя из-под обаяния западных ценностей» предлагаем миру проект альтернативного развития, заметил философ, директор Института динамического консерватизма, член «Изборского клуба» Виталий Аверьянов. «Авторы «Изборского клуба» предлагают такой образ – Россия как «храм на холме», который светит всему миру. В то же время, если подыскивать образ для Запада, то это уже не «сияющий град на холме», как говорили отцы-основатели США, а некий вооруженный до зубов бастион, который навязывает миру свое «покровительство», а в случае отказа – открывает огонь», – отметил философ. В качестве альтернативы Россия может предложить миру проект развития, который можно назвать «гармонией многообразий», заметил Аверьянов. Речь идет о такой системе международных отношений, которая подразумевает содружество и соработничество непохожих друг на друга цивилизаций, а не доминирование одной цивилизации над другими.
«Именно глобализация, о которой сегодня говорил Сергей Лавров в своем выступлении, или однополярность – именно она является не локомотивом истории, а выступают ее тормозом, помехой в развитии всех незападных цивилизаций, стран, народов. – в свою очередь заметил депутат Госдумы, политолог и философ Олег Матвейчев. – Россия выступает за те традиционные ценности, за которые Запад всегда выступал, – прогресса и развития. Сейчас Запад им не соответствует. Точно также, как он давно уже наплевал на ценности свободы слова, собственности и прогресса. Они не следуют им во имя собственной выгоды, которая состоит в извлечении некой ренты из своего монопольного блага».
«Как бы не пытались сегодня действовать западные государства, стирая пласты истории или подвергая практике «отмены» целую страну, есть естественный ход истории... В такой логике они скорее надорвутся быстрее, чем что-то с нами сделают. Искусственные попытки сдержать исторический процесс могут временно достигать своих целей, но сиюминутных», – резюмировал Мартынов.
Раскрыт способ безопасной зарядки батареи смартфона
Эксперт в сфере IT-технологий, техноблогер Виктор Смирнов рассказал, можно ли пользоваться смартфоном, когда он находится на зарядке.
По его словам, аккумулятор смартфона прослужит дольше, если не разряжать его «в ноль» и не оставлять подключенным к электропитанию на всю ночь. Чтобы не «убить» батарею, стоит всегда поддерживать в ней заряд в диапазоне от 20 до 80%, передает радио Sputnik его слова эксперта.
«Мы всегда советуем использовать диапазон от 20 до 80%: увидели 20% – поставили на зарядку, увидели 80% – сняли телефон. Так он не перегревается, не перетруждается, так будет безопаснее всего», – заявил Смирнов.
Техноблогер добавил, что, одновременно накапливая и расходуя заряд, батарея подвергается повышенным нагрузкам, которые со временем могут привести к уменьшению ее емкости.
«Если вы просто смотрите видео, листаете фотографии или серфите в интернете, дополнительные потери аккумулятора будут составлять два процента емкости за год. Но если играть во время зарядки или пользоваться ресурсоемкими приложениями, например, видеоредактором, телефон будет нагреваться, а высокие температуры очень вредны для аккумулятора, и потеря емкости будет намного больше», – сказал Смирнов.
По словам эксперта, людям, которые не могут надолго отказаться от использования смартфона, могут воспользоваться двумя способами ускорить зарядку устройства.
«Самое простое – выключить телефон на время зарядки, так будет быстрее всего. Если отключать устройство для вас не вариант, следует включить темную тему, если это OLED-дисплей, а также режим энергосбережения», – посоветовал Смирнов.
В заключение эксперт подчеркнул, что не стоит заряжать смартфон на холоде, это тоже может привести к выходу аккумулятора из строя.
Ранее власти упростили ввоз в Россию компьютеров, планшетов и смартфонов.
Эксперт: Youtube пытается скрыть от мира поддержку россиянами спецоперации на Украине
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«У руководства интернет-платформы появились новые методички, по которым все, что не соответствует западной трактовке событий на Украине, автоматически записывается в "нарушения правил сообщества"», – сказал газете ВЗГЛЯД член Общественной палаты России Александр Малькевич, комментируя удаление видеохостингом митинга-концерта «За Победу» группы «Агата Кристи».
«Администрация YouTube даже не пытается предоставлять какие-либо адекватные объяснения своим действия и в открытую заглушает пророссийскую точку зрения. Видеозаписи группы «Агаты Кристи» пополнили внушительный список отдельных информационных материалов и целых медиаканалов, которые стали жертвой агрессивной кампании американского IT-гиганта против России», – заявил руководитель рабочей группы Общественной палаты по противодействию распространению недостоверной информации, общественному контролю и безопасности Интернета Александр Малькевич.
«Видео с концертов-митингов, мероприятий в поддержку специальной военной операции и новостные сюжеты о них у YouTube попадают под «нарушение правил сообщества» без каких-либо конкретных пояснений», – отметил собеседник.
По мнению Малькевича, у подобного обоснования блокировки может быть два объяснения. «Первое – у администраторов YouTube в правилах нет подходящего объяснения для бана, и видеохостинг отходит от своих же принципов беспристрастной модерации. Второе объяснение – у руководства интернет-платформы появились новые методички, по которым все, что не соответствует западной трактовке событий на Украине, автоматически записывается в «нарушения правил сообщества».
«Сбываются мои самые мрачные прогнозы, – добавил Малькевич. – Всю российскую культуру, в самом широком смысле слова, зачищают из информационного пространства, которое контролируется Западом. Любое мнение, не совпадающее с западным, фактически обречено на вымирание в инфополе».
Все происходящее сейчас – это настоящая зачистка информационного поля от присутствия на нем России, подчеркнул собеседник. «Изначально YouTube сообщал, что будет ограничивать российские СМИ с госфинансированием, однако по факту под раздачу попадает и развлекательный, но патриотичный контент. Наше право на получение информации жестко нарушается», – констатировал член Общественной палаты.
«Видеохостинг своими недобросовестными действиями пытается скрыть от мира сплоченность русского народа, который поддерживает действия и решения своего государства, скрыть поддержку спецоперации артистами, которых слушают миллионы, – резюмировал Малькевич. – Все это делается с очевидными целями: создать иллюзию того, что граждане не одобряют действия государства, что помогает дестабилизировать общество, манипулировать мнением пользователей платформы, продвигая нужные Западу смыслы».
Как сообщило в понедельник издание «Известия», YouTube удалил видео митинга-концерта «За Победу» рок-группы «Агата Кристи». Лидер коллектива Вадим Самойлов пояснил, что причиной стало «нарушение правил сообщества».
Напомним, блокировки российских СМИ применялись сервисом YouTube уже более 50 раз. Закрыты и личные каналы российских независимых журналистов, и телеканалы с многомиллионной аудиторией, в том числе РБК, НТВ, и РЕН ТВ. Последний громкий скандал был связан с закрытием аккаунта канала «Дума ТВ». Запрещались не только новостные, но и такие ресурсы, как религиозный канал «Спас» или развлекательный ТНТ.
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В России разработали отечественное ПО для нефтедобывающей промышленности
Программисты из Курганской и Челябинской областей разработали программное обеспечение, которое заменит импортное в нефтедобывающей промышленности, сообщили в Курганском госуниверситете.
«Курганские и челябинские программисты разработали импортозамещающее программное обеспечение для управления комплексом оборудования гидравлического разрыва пласта для нефтедобывающей промышленности в целях импортозамещения. Разработка выполнена на «Кургандормаше», – передает Ura.Ru сообщение университета.
Разработкой программисты занимались совместно с Курганским государственным университетом, Уральским федеральным университетом и Южно-Уральским государственным университетом. ПО «Кургандормаша» поможет управлять флотом и наблюдать за процессом развития трещины гидроразрыва пласта. В университете отметили, что пока в российских нефтесервисных компаниях используют иностранное ПО.
Напомним, целая серия изменений, помогающих российскому интернету и IT-отрасли в целом, была принята правительством в 2021 году. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, как это должно помочь суверенитету России в цифровом пространстве и пользователям.
Посла Испании в Москве вызвали в МИД
Посол Испании в Москве Маркос Гомес Мартинес был вызван в Министерство иностранных дел, сообщил источник в испанском внешнеполитическом ведомстве.
«К настоящему моменту подтверждаем только, что он был вызван», – передает ТАСС сообщение источника, добавив, что причины вызова не уточняются.
Напомним, 12 мая МИД Румынии вызвал посла России Валерия Кузьмина в связи с опубликованной на сайте диппредставительства статьей о враждебных действиях НАТО и другими заявлениями дипмиссии.
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В РФРИТ рассказали о грантовой поддержке отечественного ИТ-сектора
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«Наши IT-компании в ускоренном режиме выводят сейчас на рынок свои продукты, в том числе и благодаря государственной поддержке. Наши грантополучатели уже создали решения, способные заместить технологии Microsoft, IBM, SAP, Autodesk и других иностранных поставщиков», – сообщили газете ВЗГЛЯД в Российском фонде развития информационных технологий.
«Как известно, в начале апреля правительство выделило на помощь IT-отрасли из своего резервного фонда 21,5 млрд рублей, из которых больше половины будет направлено на гранты. Нашему фонду из резервного фонда выделено 10,8 млрд рублей – на поддержку проектов по разработке и внедрению российских решений в цифровой сфере», – рассказали в фонде.
«Объем грантов на создание аналогов зарубежных IT-продуктов увеличен с 50 до 80% от стоимости проекта, при этом процедура получения поддержки значительно упрощена. Максимальный размер грантов на разработку и внедрение IT-проектов наш фонд увеличит с 300 млн до 500 млн рублей. Особо значимые проекты могут претендовать на финансирование в сумме до 6 млрд рублей в течение трех лет».
В апреле на портале Госуслуг был запущен прием заявок на гранты для разработчиков ПО и программно-аппаратных комплексов. Грант на разработку отечественных IT-решений, а также отбор правообладателей облачного ПО в рамках программы поддержки цифровизации малого и среднего бизнеса. Для подачи заявки необходимо пройти авторизацию компании на портале Госуслуг в качестве юридического лица. В итоге IT-компаниями в рамках нового конкурсного отбора подано 178 заявок с общим объемом запроса грантовых средств на общую сумму 22,1 млрд руб.
В фонде работают над тем, чтобы сделать инструмент грантовой поддержки простым и удобным для разработчиков. «Постоянный контакт с компаниями помогает выявлять замечания и оперативно проводить «работу над ошибками». Помимо грантовой поддержки, Фонд также помогает обеспечивать выход российских цифровых решений на глобальный рынок», – говорится в сообщении.
Напомним, Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) – оператор государственных мер поддержки Минцифры. Гранты на разработку и внедрение российских IT-решений выделяются в рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика РФ».
В соответствии с указом президента «О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в РФ» от 2 марта фонд активно поддерживает разработку и внедрение отечественного ПО.
Также в российской ИТ-отрасли формируется привлекательный «образ будущего», а поэтому программа получения второго высшего образования по данному направлению за счет бюджета окажется востребованной, заявил ранее газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Антон Горелкин.
Самыми востребованными льготами для IT-компаний оказались налоговый маневр и грантовая поддержка. Об этом заявила председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» Наталья Касперская. По ее словам, IT-специалисты также заинтересованы в стимулировании покупок отечественного ПО, отмене НДФЛ, увеличении социальной и грантовой поддержки.
Как сообщал в марте министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, для поддержки ИТ-отрасли были приняты два пакета специальных мер: налоги, гранты, кредиты, льготная отсрочка от армии, оптимизация всех процедур, связанных с госзакупками, упрощение импорта, дополнительные маркетинговые продвижения, ипотека для ИТ-сотрудников.
Магазин приложений для Android от VK и Минцифры получит название RuStore
Компания VK подала в Роспатент три заявки на регистрацию товарного знака российского магазина приложений, который будет называться RuStore, следует из данных аналитической системы СПАРК.
VK планирует зарегистрировать три логотипа: на первом черными буквами написано слово RuStore, на двух других рядом с названием изображен квадрат (синий и черный), в центре которого нарисованы три папки. Заявка на первый логотип была подана 21 апреля, на два других – 25 апреля, передает ТАСС.
В Минцифры подтвердили, что магазин приложений, который разрабатывает VK в партнерстве с крупнейшими российскими IT-компаниями при поддержке министерства, называется RuStore.
Напомним, 21 апреля премьер-министр Михаил Мишустин поручил Минцифры до 1 июня создать отечественный магазин приложений. Выступая с отчетом правительства в Госдуме, он заявил, что Аpp Store и Google Play скоро могут перестать позволять скачивать приложения в России, поэтому нужно создавать свою платформу. Так, приложения российских банков, подпавших под санкции, уже стали недоступны для скачивания в этих магазинах.
Позже глава Минцифры Максут Шадаев заявил, что министерство договорилось с российскими IT-гигантами о создании российского магазина приложений, который мог бы заменить Google Play и AppStore. Основным разработчиком является VK, магазин создается не за бюджетные деньги, и будет запущен до конца мая.
В Госдуме объяснили смысл независимого интернета в России
Задача суверенного интернета заключается не в изоляции, а в том, чтобы обеспечить безопасность и независимость отечественного сегмента, несмотря на возможные ограничения со стороны Запада, заявил зампредседателя комитета Госдумы по информационной политике, информационным технологиям и связи Антон Горелкин.
«Задача суверенного интернета – не изолировать нас от всего остального мира, ни в коем случае такие задачи не ставятся. Задача, прежде всего, заключается в эффективном противодействии внешним угрозам, внешним атакам <…> Сегодня мы видим, что для подлинно независимых государств – для государств, которые проводят независимую международную и внутреннюю политику, ориентированную на интересы народа, – для этих государств системы, подобные суверенному Рунету, необходимы. Это непременное условие безопасности», – приводятся его слова в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Горелкин также упомянул и о распространении фейков о якобы возможном отключении нашей страны от мировой паутины. По его мнению, такой сценарий маловероятен и, более того, практически невозможен: «Интернет – это децентрализованная сеть. Это значит, что нет какого-то единого рубильника, который можно вот так нажать и просто взять и отключить <…> Я считаю, что отключить нас практически невозможно. Во-первых, мы слишком большие, во-вторых, это противоречит самой идеологии Сети. Когда она создавалась, наоборот, она создавалась как децентрализованная система. <…> И более того, попытки отключения нашей страны замедлят в целом Сеть по всему миру. Это никому не нужно и никому не выгодно, поэтому, в моем понимании, это исключено».
Тем не менее эксперт считает, что России необходимо всегда быть на шаг впереди и не допускать зависимости от западных площадок и сервисов. У российских пользователей во всех онлайн-сегментах должна быть отечественная альтернатива.
В качестве примера Горелкин приводит Википедию, которая на сегодняшний день является едва ли не единственным в своем сегменте ресурсом. Эксперт напомнил, что в начале мая этого года президент Владимир Путин в ходе встречи с генеральным директором общества «Знание» Максимом Древалем обсудил создание отечественной альтернативы знаменитой онлайн-энциклопедии.
«Опять же мы видим, что то, что сейчас происходит, – это надолго, это на десятилетия. И, конечно, во имя правды, во имя будущих поколений нам нужно создавать сильные отечественные ресурсы в самых различных сегментах. И сегмент, в котором сегодня работает только один ресурс «Википедия», нам нужно, конечно, тоже замещать, создавать альтернативную платформу», – подчеркнул Горелкин.
Особые усилия, по мнению эксперта, нужно уделить и замене американского видеохостинга YouTube, создав не просто такой же удобный, а еще более комфортный сервис. «Я уверен, что в течение года так или иначе все будет замещено. Потому что мы видели, что изначально у нас рынок соцсетей, в отличие от европейского, был очень конкурентным. У нас VK довольно успешно конкурировала с западными компаниями, с китайскими компаниями, с TikTok. И компетенции есть, поэтому это время переходного периода», – отметил эксперт.
Эксперт рассказал также о важности кибербезопасности в российском технологическом и онлайн-сегменте.
«Мы видим, что несмотря на беспрецедентные масштабные атаки, российский сегмент Сети работает, функционирует, и мы видим, как в принципе хорошо, эффективно справляются с атаками объекты критической инфраструктуры [КИИ]. Вот, например, не так давно американский магистральный крупнейший провайдер Cogent отключил российские компании. Тем не менее, как мы видим, это никак не повлияло на устойчивость Сети. Собственно, мы видим, что и скорости остаются прежними. Российский сегмент достаточно молодой, и сети у нас не старые, и, собственно, мы видим, что качество Сети – оно не ухудшилось, и мы продолжаем быть одним из лидеров. Это лучшее наглядное доказательство того, что мы все делаем правильно», – сказал он.
По словам Антона Горелкина, особое внимание еще предстоит уделить созданию национальной системы по противодействию DDoS-атакам, которые сегодня являются ключевым инструментом хакеров и мошенников. Первые шаги в этом направлении уже сделаны, считает эксперт.
Так, 1 мая 2022 года глава государства Владимир Путин подписал указ о дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности страны. «Собственно, это очень важное обстоятельство, мы должны на объектах критической инфраструктуры стремиться все-таки к российскому оборудованию, к российскому софту, и это четко говорится в указе [указ президента от 01.05.2022 №250 «О дополнительных мерах по обеспечению информационной безопасности Российской Федерации»]. Я думаю, что в ближайшем будущем мы увидим здесь серьезные позитивные изменения. Как я уже говорил, да, это непростая ситуация, но это и большой вызов всем нам. И я уверен, что мы с этим вызовом справимся. У нас очень талантливые программисты, инженеры, уверен, что этот вызов мы не просто примем, мы станем сильнее», – прокомментировал Горелкин.
Еще одной важной составляющей сегодняшней работы по созданию независимого и современного российского онлайн-сектора являются центры обработки данных (ЦОД). «Хранить данные, безусловно, безопаснее на нашей территории, и мы будем стимулировать этот процесс. Но как я уже сказал, я считаю, что здесь нужно рассматривать и экспортную составляющую, хранить данные не только наши, но и данные, которые пожелают заказчики хранить на нашей территории», – отметил Горелкин.
Минобороны: Боевики разместили артиллерию на территории кожвендиспансера в ЛНР
На территории кожвендиспансера в Северодонецке подразделения ВСУ разместили артиллерию, а также реактивную систему залпового огня, сообщил начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев.
«В Северодонецке Луганской народной республики на территории кожвендиспансера по улице Ломоносова боевики украинских вооруженных формирований оборудовали огневые позиции, разместили артиллерию, РСЗО и склад боеприпасов. Персонал и всех больных под угрозой расправы вынудили покинуть медицинское учреждение», – сказал Мизинцев, возглавляющий межведомственный координационный штаб России по гуманитарному реагированию на Украине, передает ТАСС.
Накануне украинские войска обстреляли Докучаевск из ракетной системы залпового огня (РСЗО) БМ-21 «Град».
В воскресенье боевики украинских вооруженных формирований разместили тяжелое вооружение в школах Донецкой народной республики. В тот же день вооруженные формирования Украины атаковали школу в Куйбышевском районе Донецка.
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На сайте объявлений «Авито» произошел массовый сбой
Сайт сервиса для размещения объявлений «Авито» второй раз за месяц выдает сообщения об ошибке в десктопной версии.
«Сайт временно недоступен. Попробуйте обновить страницу или загляните позже – мы обязательно все починим», – говорится в сообщении на сайте, передает РИА «Новости».
Позже стало известно, что сайт «Авито» возобновил работу после кратковременного сбоя.
«Сайт и мобильное приложение работают», – сообщил ТАСС представитель пресс-службы компании.
Сбой бы вызван «краткосрочным эффектом на время глобального обновления рубрикатора». При этом мобильное приложение продолжало работать, поскольку работы коснулись только сайта. «Сейчас он полностью доступен для пользователей. Все в порядке», – добавили в компании.
Ранее пользователи жаловались на сбои в работе сервиса в ночь на воскресенье.
В России продлили квотирование экспорта удобрений до конца года
Правительство продлит квотирование экспорта минеральных удобрений как минимум до декабря 2022 года, сообщили в пресс-службе вице-премьера Виктории Абрамченко.
«Посевная кампания прошлого года была успешно проведена во всех регионах за счет выполнения потребности аграриев в ресурсах – и льготных мерах поддержки, и минеральных удобрениях. Правительство продлит ранее принятые меры по квотированию вывоза минеральных удобрений с июня как минимум до декабря 2022 года. По-прежнему внутренний рынок должен оставаться приоритетом для производителей, чтобы полностью восполнить потребность аграриев и достичь результатов по производству сельхозпродукции», – передает ТАСС ее слова.
Абрамченко также подчеркнула, что с 1 июня этого года по 31 мая 2023 года предстоит закупить свыше 15 млн тонн удобрений, что на 23% больше, чем годом ранее.
Кроме того, в аппарате вице-премьера отметили, что ключевым механизмом государственной поддержки спроса на российскую сельскохозяйственную технику является программа предоставления субсидий производителям сельхозтехники.
Так, дополнительно Минпромторгом разработана подпрограмма «Сельскохозяйственная техника и оборудование», которая будет направлена на создание и внедрение в серийное производство необходимой техники и оборудования.
Ведомство проинформировало о разработке законопроектов по приостановлению применения уголовной ответственности до 1 января 2023 года за нарушение правил маркировки, а также законопроекта о праве правительства устанавливать административную ответственность в отношении участников товарооборота продукции, подлежащей маркировке.
Ранее правительство России временно увеличивало до 31 мая действующие экспортные квоты для российских производителей минеральных удобрений почти на 700 тыс. тонн. Таким образом, квота на вывоз азотных удобрений была увеличена на 231 тыс. тонн и составила около 5,7 млн тонн. Размер экспортной квоты на сложные удобрения был увеличен на 466 тыс. тонн и составил около 5,6 млн тонн.