Боррель пообещал Грузии помощь для защиты от «российской опасности»

Глава европейской дипломатии Жозеп Боррель пообещал Грузии всю возможную поддержку для защиты от «российской опасности», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси со ссылкой на местные СМИ.

Жозеп Боррель обсудил ситуацию в Грузии с находящимся в Брюсселе премьер-министром Ираклием Гарибашвили и подчеркнул, что речь шла о том, как Тбилиси ответил на вопросы ЕС в отношении предоставления стране статуса кандидата на членство в этой организации, сообщает imedinews.ge.

«Мы поможем Грузии настолько, насколько можем», – отметил он.

Жозеп Боррель заявил, что «Грузия и Молдова находятся под угрозой российской опасности», в связи с чем Евросоюз готов поддержать эти страны – так же, как Украину.

«К счастью, в Грузии и в Молдове нет войны», – отметил он.

Ираклий Гарибашвили проведет в Брюсселе встречи с руководителями ЕС и НАТО.