В РФРИТ рассказали о грантовой поддержке отечественного ИТ-сектора

«Наши IT-компании в ускоренном режиме выводят сейчас на рынок свои продукты, в том числе и благодаря государственной поддержке. Наши грантополучатели уже создали решения, способные заместить технологии Microsoft, IBM, SAP, Autodesk и других иностранных поставщиков», – сообщили газете ВЗГЛЯД в Российском фонде развития информационных технологий.

«Как известно, в начале апреля правительство выделило на помощь IT-отрасли из своего резервного фонда 21,5 млрд рублей, из которых больше половины будет направлено на гранты. Нашему фонду из резервного фонда выделено 10,8 млрд рублей – на поддержку проектов по разработке и внедрению российских решений в цифровой сфере», – рассказали в фонде.

«Объем грантов на создание аналогов зарубежных IT-продуктов увеличен с 50 до 80% от стоимости проекта, при этом процедура получения поддержки значительно упрощена. Максимальный размер грантов на разработку и внедрение IT-проектов наш фонд увеличит с 300 млн до 500 млн рублей. Особо значимые проекты могут претендовать на финансирование в сумме до 6 млрд рублей в течение трех лет».

В апреле на портале Госуслуг был запущен прием заявок на гранты для разработчиков ПО и программно-аппаратных комплексов. Грант на разработку отечественных IT-решений, а также отбор правообладателей облачного ПО в рамках программы поддержки цифровизации малого и среднего бизнеса. Для подачи заявки необходимо пройти авторизацию компании на портале Госуслуг в качестве юридического лица. В итоге IT-компаниями в рамках нового конкурсного отбора подано 178 заявок с общим объемом запроса грантовых средств на общую сумму 22,1 млрд руб.

В фонде работают над тем, чтобы сделать инструмент грантовой поддержки простым и удобным для разработчиков. «Постоянный контакт с компаниями помогает выявлять замечания и оперативно проводить «работу над ошибками». Помимо грантовой поддержки, Фонд также помогает обеспечивать выход российских цифровых решений на глобальный рынок», – говорится в сообщении.

Напомним, Российский фонд развития информационных технологий (РФРИТ) – оператор государственных мер поддержки Минцифры. Гранты на разработку и внедрение российских IT-решений выделяются в рамках реализации национальной программы «Цифровая экономика РФ».

В соответствии с указом президента «О мерах по обеспечению ускоренного развития отрасли информационных технологий в РФ» от 2 марта фонд активно поддерживает разработку и внедрение отечественного ПО.

Также в российской ИТ-отрасли формируется привлекательный «образ будущего», а поэтому программа получения второго высшего образования по данному направлению за счет бюджета окажется востребованной, заявил ранее газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Антон Горелкин.

Самыми востребованными льготами для IT-компаний оказались налоговый маневр и грантовая поддержка. Об этом заявила председатель правления Ассоциации разработчиков программных продуктов (АРПП) «Отечественный софт» Наталья Касперская. По ее словам, IT-специалисты также заинтересованы в стимулировании покупок отечественного ПО, отмене НДФЛ, увеличении социальной и грантовой поддержки.

Как сообщал в марте министр цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Максут Шадаев, для поддержки ИТ-отрасли были приняты два пакета специальных мер: налоги, гранты, кредиты, льготная отсрочка от армии, оптимизация всех процедур, связанных с госзакупками, упрощение импорта, дополнительные маркетинговые продвижения, ипотека для ИТ-сотрудников.