Эксперт не исключила пребывания политзаключенных в СИЗО Херсона

«Если в СИЗО Херсона и остались те, кто сидит там за поддержку России, то их немного. В любом случае, туда следует приехать работникам российского Следственного комитета, которые и смогут разобраться, по каким статьям там люди отбывают наказание», – заявила газете ВЗГЛЯД председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины Лариса Шеслер.

«Сразу после начала спецоперации власти начали вывозить политзаключенных из тюрем таких городов, как Херсон, Мелитополь или Бердянск. Их этапировали подальше от российской границы – например, в Винницу, – рассказала председатель Союза политэмигрантов и политзаключенных Украины (СППУ) Лариса Шеслер. – Так что если в СИЗО Херсона не успели этапировать тех, кто сидит там за поддержку России, то их, скорее всего, немного».

Тем временем на остальной территории Украины политические репрессии приобретают невиданный масштаб, добавила Шеслер. «Количество политзаключенных увеличилось в десятки раз. Арестовывают даже тех, кто не имел отношения ни к какой политической деятельности, а просто каким-либо образом выразил поддержку России. Даже само по себе оппозиционное мнение может послужить поводом для возбуждения уголовного дела. Так, под стражей оказалась правозащитница Елена Бережная, которая неоднократно выступала в ООН, ОБСЕ, эксперт в области энергетики Дмитрий Марунич, православный писатель Ян Таксюр. В одном Николаеве десятки людей задержаны и арестованы по подозрению в «оппозиционных» действиях. Все они, насколько нам известно, вывезены в тюрьмы на Западную Украину», – рассказала Шеслер.

«Пока невозможно вызволить этих людей. Вероятно, Киев надеется потом выменять у Москвы политзаключенных на реальных преступников. На мой взгляд, делать этого нельзя, потому что это вызовет у Киева чувство вседозволенности», – считает лидер СППУ.

Как сообщал портал «Украина.ру», с начала спецоперации СБУ произвела десятки арестов политиков и экспертов, оппозиционных нынешней власти. Так, в Одессе взят под стражу Юрий Ткачев, главный редактор сайта «Таймер», арестованы и находятся в СИЗО руководитель Союза левых сил Василий Волга, эксперт по энергетике, сопредседатель Фонда энергетических стратегий Дмитрием Марунич. В общей сложности количество взятых под стражу по политическим причинам превышает несколько сот человек.