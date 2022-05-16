Украина начала заводить дела на продолжающих работать врачей и учителей Херсона

Уголовные дела начали заводить на Украине на тех специалистов, которые после прихода российских сил продолжили выполнять свою работу в Херсонской области, в том числе на медиков и педагогов, сообщил замглавы военно-гражданской администрации региона Кирилл Стремоусов.

«Отдельное спасибо республике Крым, лично [главе Крыма] Сергею Валерьевичу Аксенову, который дает понять, что готовы помогать – и уже помогают – всячески. Например, ждем учителей из Крыма, чтобы они помогли нашим школам адаптироваться к российским стандартам образования. Потому что пока наши учителя и доктора продолжают жить в страхе, думают, что выход на работу может закончиться уголовными делами, которые сегодня возбуждает украинская сторона из-за проявления любого вида помощи», – передает ТАСС слова Стремоусова.

Он подтвердил, что факты возбуждения таких уголовных дел уже есть. «Есть такие факты. И скажу откровенно, что возбуждают уголовные дела по любому факту любого сотрудничества <...>. Вы можете просто раздавать гуманитарную помощь людям. Вам уже могут инкриминировать государственную измену, а это от 15 лет до пожизненного с конфискацией имущества», – пояснил собеседник.

При этом, добавил он, на Херсонщине многие учителя и медики не отказываются от своей работы, готовы учить и лечить. «Поэтому скажу так, что школы, скорее всего, 1 сентября откроются», – отметил Стремоусов.

Напомним, власти Херсонской области решили обратиться к Владимиру Путину с просьбой принять регион в состав России. При этом в Кремле подчеркнули, что подобные судьбоносные решения должны иметь абсолютно четкую юридическую подоплеку, юридическое обоснование, быть абсолютно легитимными, как это было с Крымом, жители Херсонской области должны определять свою судьбу. Спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко пообещала, что Россия согласится с решением жителей Херсонской области относительно будущего статуса региона.

В Херсонской области пообещали стремиться максимально интегрировать регион в состав России. В тот же день глава Херсонской области рассказал о планах выстроить систему управления регионом по модели России.