Центр по приему документов для переселения соотечественников решили открыть в МВД

Круглосуточный центр по приему документов по добровольному переселению соотечественников появится в Главном управлении по вопросам миграции МВД России: здесь будут принимать заявления людей из стран СНГ, Прибалтики и ближнего зарубежья, сообщил глава комитета Госдумы Александр Хинштейн.

«Соотечественники, желающие переехать в Россию, смогут сделать это теперь максимально быстро. Об этом сообщил мне первый замминистра внутренних дел Александр Горовой. Уже со следующей недели в главке по вопросам миграции МВД России (ГУВМ) начнет действовать круглосуточный центр по приему документов для участия в госпрограмме по добровольному переселению соотечественников», – написал Хинштейн в своем Telegram-канале.

Он также добавил, важно, что заявления можно будет отправлять не только по электронной почте, но и по факсу, так как в ряде «дружественных» стран доступ к российским интернет-ресурсам, включая портал Госуслуги, заблокирован.

«На рассмотрение заявлений будет отводиться 15 дней. При положительном решении – соотечественники смогут незамедлительно въехать на территорию Россию, в выбранный ими регион, после чего в ускоренном порядке оформить гражданство», – отметил Хинштейн.

Ранее зампред Совбеза России Дмитрий Медведев предложил облегчить переселение в Россию соотечественников из Донбасса.

До этого сообщалось, что более 1 млн человек переехали в Россию с начала действия государственной программы по переселению соотечественников, заработавшей в 2006 году.