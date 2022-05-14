Захарова наглядно показала «неонацизм по-европейски»

Официальный представитель МИД России Мария Захарова прокомментировала задержание в Риге лидера Русского союза Латвии и депутата Европарламента Татьяну Жданок, а также активиста Латвийского антинацистского комитета Алексея Шарипова.

Захарова в своем Telegram-канале опубликовала фотографию Жданюк и Шарипова в полицейском участке в Риге.

«Вот так выглядит неонацизм по-европейски. И вот так расправлялась нацистская Европа с антифашистами в середине 20-го века», – написала представитель российского внешнеполитического ведомства.

В пятницу полиция задержала депутата Европарламента Татьяну Жданок за участие в митинге против сноса памятника Освободителям, расположенного в рижском парке Победы. Одновременно в городской Думе проходило заседание, по итогам которого депутаты проголосовали за снос священного для русских символа.

Общественный деятель Латвии Владимир Линдерман сообщил газете ВЗГЛЯД, что в Риге планировался большой митинг против сноса памятников, однако его запретили. По его словам, Жданок приехала туда лишь для того, чтобы предостеречь людей от участия в несогласованной акции.