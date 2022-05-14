Индия запретила экспорт пшеницы

Министерство торговли и промышленности Индии объявило о немедленном запрете экспорта пшеницы.

«Политика экспорта пшеницы… «запрет» с немедленным вступлением в силу», – объявило ведомство, отметив, что запрет не касается «поставок, в которых безотзывный аккредитив был выдан на дату настоящего уведомления или до нее». Кроме того, экспорт возможен, если власти Индии разрешат его для удовлетворения потребностей других стран в области продовольственной безопасности «на основе запроса их правительств», передает РИА «Новости».

Индия заявила, что «внезапный скачок мировых цен на пшеницу» обусловлен «многими факторами». Подчеркивается, что под угрозой оказалась «продовольственная безопасность Индии, соседних и других уязвимых стран». Министерство заявило, что «правительство Индии привержено обеспечению продовольственной безопасности Индии, соседних и других уязвимых развивающихся стран, на которых негативно сказываются внезапные изменения на мировом рынке пшеницы и которые не могут получить доступ к адекватным поставкам пшеницы».

В Индии пересмотрели прогноз по производству пшеницы в 2021–2022 году. Прогноз был сокращен на 5,7%, до 105 млн тонн. Изменение прогноза связывают с ранним началом лета, что повлияло на урожайность сельскохозяйственных культур.