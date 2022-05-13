Эксперты рассказали, как США «играли президентами» Гаити

Историки медиапроекта Музей НАТО разобрали ход американской операции «Поддержка демократии» на Гаити, объяснили ее причины и последствия.

Второе военное вторжение США на территорию Республики Гаити началось 19 сентября 1994 года. Операция «Поддержка демократии» была нацелена на восстановление на посту президента Жана-Бертрана Аристида, которого свергли тремя годами ранее при поддержке тех же США. Сама операция прошла довольно гладко благодаря предварительной пропаганде и акциям устрашения, однако поражает вероломство Вашингтона, который по собственной прихоти то помогал Аристиду, то смещал его с должности, говорится в сообщении на сайте музея НАТО.

«Рассматривая вмешательство Соединенных Штатов во внутренние дела небольших латиноамериканских государств, возникает иллюзия «благопристойности» на фоне других крупных операций США, таких как во Вьетнаме, Ираке или в Афганистане – относительно небольшие жертвы, разрушения и не такой сильный международный резонанс. Однако более близкое знакомство открывает картину грубого, системного и повсеместного контроля за политикой стран Карибского бассейна, Центральной и Южной Америки, когда тайные операции ЦРУ перемежаются открытыми военными действиями. Многие правители были пешками в политической игре США: их поддерживали, пока это было выгодно Вашингтону, а потом убирали с помощью военных переворотов. Один из таких «карманных» властителей – президент Республики Гаити Жан-Бертран Аристид», – отметили эксперты.

История Жана-Бертрана Аристида отчасти схожа с политической судьбой президента соседней Доминиканы Хуана Боша. Бош стал главой государства в 1963 году после длительного периода жесткой диктатуры и пытался провести реформы по укреплению экономики страны и ее суверенитета, что не устроило США.

«С 1957 по 1986 годы Гаити также находилась под властью диктатуры семьи Дювалье: сначала Франсуа, а с 1971 года его сына Жан-Клода Дювалье. После его свержения последовала череда переворотов, и к власти в итоге пришел Жан-Бертран Аристид, в прошлом священник, получивший популярность в народе в том числе благодаря проповедям. Местные элиты были недовольны сменой курса, и 30 сентября 1991 года правительство Аристида свергла военная хунта, как позже выяснилось, не без поддержки ЦРУ. Однако через три года США начали подготовку к очередному вторжению с целью вернуть на пост президента Аристида, с которым заключили соглашение на выгодных для себя условиях», – продолжают специалисты.

Вторжение было одобрено резолюцией Совета Безопасности ООН №940, которая санкционировала «создание многонациональных сил под единым командованием и использование всех необходимых средств для отстранения военных от власти на Гаити». При этом отдельные латиноамериканские страны – Мексика, Уругвай, Куба и Бразилия – выступали против этих действий, считая, что ситуация в Гаити не представляет международной угрозы, требующей вмешательства такого уровня.

Отмечается, что перед началом высадки особое внимание было уделено пропагандисткой работе, также американцы провели операцию по устрашению противника: к берегам Гаити подошли два десятка боевых кораблей, в том числе два авианосца, а в день начала операции, 19 сентября, в воздух поднялось более 60 военно-транспортных самолетов с десантниками. «Показательные выступления» авиации США стали последним доводом: местные власти не стали сопротивляться смене режима.

В октябре 1994 года Жан-Бертран Аристид вернулся на свой пост, в 1996 году на посту президента его сменил союзник Рене Преваль. С 2001 по 2004 Аристид снова возглавил Гаити, но был свергнут опять при поддержке США. В Гаити снова вошел миротворческий контингент, но это не остановило вооруженные столкновения между политическими противниками внутри государства и привело к новым жертвам и затяжной экономической депрессии. По последним оценкам, от рук режима, пришедшего на смену конституционному правительству в 2004 году, погибло около пяти тысяч сторонников Аристида.

Напомним, ресурс natomuseum.com запустила группа независимых историков, ученых и экспертов. Проект призван рассказать широкой общественности наиболее полную историю военных вмешательств США при участии членов НАТО, опираясь на исторические документы, факты и свидетельства очевидцев.