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Crew Dragon с туристическим экипажем пристыковался к МКС
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Корабль Crew Dragon американской компании SpaceX с экипажем туристов пристыковался в автоматическом режиме в субботу к Международной космической станции (МКС).
Стыковка произошла в 08:32 по времени Восточного побережья США (15:32 мск), она осуществлялась в рамках коммерческой миссии Axiom-1 аэрокосмической компании Axiom Space. Финальная стадия сближения корабля с МКС началась в 07:45 (14:45 мск), передает ТАСС.
Ведущий трансляции подтвердил успешную стыковку, она проходила в автоматическом режиме. Примерно через полтора часа четыре космических туриста смогут перейти на борт станции, где проведут около восьми суток.
Напомним, ракеты-носителя Falcon 9 с кораблем стартовала с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида) в пятницу, путь до МКС занял меньше суток. В состав экипажа вошли три бизнесмена из США, Израиля и Канады – Ларри Коннор, Эйтан Стиббе и Марк Пэти. По данным СМИ, они заплатили по 55 млн долларов. Командиром экипажа является бывший астронавт НАСА Майкл Лопес-Алегриа. Он полетел на МКС за счет компании Axiom Space, вице-президентом которой является.
На Западе попросили Зеленского доказать непричастность Киева к событиям в Буче
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Президент Украины Владимир Зеленский заявил, что один из ведущих европейских политиков попросил его предоставить доказательства того, что события в Буче не были инсценировкой со стороны Киева.
«Покажите нам доказательства того, что это не постановка», – передает РИА «Новости» слова Зеленского, сказанные в интервью газете Bild.
На уточняющий вопрос, не был ли собеседником глава правительства одной из европейских стран, Зеленский сказал, что конкретных имен он не назвал.
Накануне в Буче побывали председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и глава европейской дипломатии Жозеп Боррель.
Напомним, в Минобороны России призвали международные организации расследовать провокацию в Буче. Западные и украинские СМИ и политики распространили информацию о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в городе Буче. В Минобороны распространяемые кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ». Военные подчеркнули, что все подразделения покинули город еще 30 марта.
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Собчак придумала способ свести с ума обидевшую россиян Chanel
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Телеведущая Ксения Собчак предложила флешмоб с сумочками Chanel из-за инцидента с отказом продавать товар россиянам.
«Временно–закрытый бутик Chanel в Столешниковом переулке заклеили образами Гитлера. Подобные граффити мы уже видели у бутика в Париже. Занимаются подобным неизвестные молодые ребята, которые не выглядят как «разгневанные покупатели сумочек Chanel. Но от себя добавлю – Шанель, ты ... (русский аналог выражения «перейти границы» – Прим. ВЗГЛЯД). Вот не понимают ребята как работает черный пиар для люкса. Чтобы по-настоящему испортить жизнь бренду, надо сэлфиться с сумочками на фоне Кремля, ставить сумочку рядом с портретом президента и тд. И сделать огромный флешмоб: «мы любим в России два символа, букву Z и знак Chanel. Вот тогда французские коллеги сойдут с ума», – написала телеведущая в Telegram-канале.
По мнению Собчак, подписи бумаг с фразой «я не буду носить эти изделия в России» – отвратительны.
Напомним, ранее в блогах появились заявления россиянок, которым в магазине в Дубае отказались продать сумку Chanel без подписания заявления о том, что покупатель не живет в России и не будет ввозить сумку в страну. Официальный представитель МИД России Мария Захарова в связи с этим инцидентом напомнила, что известный французский дизайнер в годы Второй мировой была «коллаборционисткой и агентом Третьего Рейха».
Украинская бабушка с красным флагом стала героиней в России
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Пожилую жительницу одного из украинских сел, которая стала известна в России после видео с красным флагом, изобразили художники в Екатеринбурге.
Уличные художники Екатеринбурга нарисовали пенсионерку на одной из стен здания. Женщина изображена с флагом в руках, а за ней тень, напоминающая монумент «Родина-мать зовет».
Напомним, несколько дней назад в сети была опубликована видеозапись того, как украинские солдаты глумятся над пенсионеркой, которая приняла их за российских военных.
Женщина вышла встречать военных, неся в руках Красное Знамя Победы. Она сказала, что российских военных «ждали», за них «молились». Когда украинский военный предлагает ей продукты, пенсионерка сначала отказывается, говоря, что военным они нужнее, но ее все же уговаривают взять пакет с консервами.
Знамя позже военные начали топтать, тогда пенсионерка вернула солдатам продукты.
«...хотели поглумиться над украинскими стариками, и неожиданно для себя сняли самое мотивирующее видео из всех возможных», – отмечает telegran-канал Fighterbomber.
Войска ДНР взяли под контроль порт Мариуполя
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Военные Донецкой народной республики взяли под контроль порт Мариуполя. Как сообщил офицер пятой бригады Народной милиции ДНР с позывным Борода, освобождено большое количество пленных и заложников.
«Боевики «Азова» держали в заложниках более 100 моряков в порту, среди которых был один украинский экипаж», – сообщил офицер, который сам участвовал в штурме.
Видео опубликовал проект WarGonzo в своем в Telegram-канале.
Видно, что в результате боевых действий серьезно пострадали портовые конструкции и административные здания.
На момент начала боевых действий в порту находились как минимум семь экипажей сухогрузов. Фактически неонацисты взяли их в заложники, и моряки просидели в плену больше месяца. Это граждане России и других стран.
Ранее заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что освободительная операция в Мариуполе подходит к завершению, однако есть проблемы с зачисткой промзоны.
Накануне сообщалось, что на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе по-прежнему находятся не менее 3 тыс. боевиков. Бои в центральной части города завершены. Глава Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич рассказал газете ВЗГЛЯД, что кроме националистов на заводе «Азовсталь» в Мариуполе могут находиться высокопоставленные представители командования стран НАТО.
Эксперты: Россия перешла в контратаку в информационной войне с Западом
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Против России ведется масштабная информационная война, уверено большинство россиян. При этом Москва практически лишена возможности донести свою позицию до европейской и американской аудитории – на крупнейших цифровых площадках, таких как YouTube, фактически введена цензура для российских СМИ. Однако даже в этих условиях России удается успешно противостоять западной пропаганде, считают эксперты.
«К вопросу об информационных войнах. У нас техническая накладка. Она связана с тем, что на сайт агентства «РИА Новости», где должна была идти наша трансляция, была проведена атака». С такого сообщения модератор круглого стола «Информационная война против России: технологии, реакция, результат» политолог Павел Данилин начал экспертную встречу, организованную Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ).
Технические проблемы, вызванные нападением хакеров, удалось довольно быстро решить. Но, как отметили участники обсуждения, небольшой инцидент стал ярким примером атак, которые сейчас идут против России, в том числе и через Сеть.
Замглавы думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев напомнил о том, как международные цифровые площадки, в том числе видеохостинг YouTube, цензурируют аккаунты крупнейших российских СМИ и телеканалов. «Сейчас YouTube полностью демаскировался и разослал инструкцию о том, что любая поддержка российской спецоперации – это для них предмет для блокировки. Они банят за букву Z – символ спецоперации, за публикацию фактов о биолабораториях, действовавших на Украине, и так далее», – отметил российский парламентарий.
«Мы держим руку на пульсе, фиксируем все факты информационной войны», – сказал депутат Госдумы. Но, по его словам, недостаточно лишь реагировать на внешние медийные угрозы. «Надо действовать проактивно», – заметил Матвейчев и пояснил: речь идет об усилиях по формированию и продвижению собственной информационной повестки.
«У нашей армии должны быть информационные войска. За каждым отрядом у нас должны идти сотни фотографов, журналистов, телеоператоров, кинодокументалистов, СММ-щиков (специалистов по продвижению в соцсетях – прим. ВЗГЛЯД)», – считает Матвейчев.
«На информационной войне недостаточно только обороняться. Как только ты начинаешь обороняться – ты проигрываешь. Главная задача информационной войны – навязывать свои темы», – согласился Данилин. Он отметил, что
Россия уже перешла в контратаку. Опубликованы факты зверств неонацистов из полка «Азов», озвучена информация о работе биолабораторий на территории Украины, где «проводились опыты с коронавирусом летучих мышей, а также исследования переноса животными африканской чумы и сибирской язвы».
Причем сам факт существования центров биоразработок признали и в Вашингтоне, указал политолог. Кроме того, напомнил Данилин, Минобороны России располагает перепиской Хантера Байдена – сына нынешнего президента Джо Байдена – с сотрудниками Пентагона. Это также может стать одним из козырей Москвы в информационной игре против Запада, полагает эксперт.
«Надо также понимать, что нам предстоит длительная борьба. Эта война – надолго, это вопрос не года-двух и даже не пяти лет, – заметил журнаист Петр Акопов, говоря о развернутой информационной кампании против России. – Наше противодействие западным информационным атакам – это только часть этой войны. Нам нужно выстраивать стратегию наступления не просто по тематике, связанной со спецоперацией, конфликтом, с фейками. Нам нужно выстраивать стратегию наступления по переделу мирового порядка». Москва, по мнению журналиста, должна сконцентрировать свои информационные усилия на работе с государства Персидского залива, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и Африки. «Нам нужно говорить с основными центрами мировой силы на их языке, что должно стать одной из задач в информационной стратегии России», – подчеркнул Акопов.
Для информационных контратак во внешнем мире необходимо, чтобы у нас были крепкие «тылы» – сплоченное общество, которое сложно расколоть какими-либо медийными «вбросами», отметили участники круглого стола. Последние данные соцопросов показывают, что сегодня дело обстоит именно так, отметил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов. Он представил данные исследования, которое было проведено 5 апреля. Подавляющее большинство – 90% россиян уверено: против нашей страны ведется информационная война Запада, которая стала ответом на спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.
Замер общественного мнения показал – более 50% россиян видели материалы, демонстрирующие действия России на Украине в негативном ключе, при этом 41% опрошенных считают эти сообщения ложью. Лишь около 10% опрошенных склонны доверять подобной информации и считают ее правдивой, указал Мамонов. Развернутая Западом информационная кампания привела отнюдь не к тем последствиям, на которые рассчитывали ее организаторы. «На фоне информационной войны усиливается негативное отношение россиян к НАТО: 62% опрошенных согласились с тем, что альянс – военная структура, нацеленная на агрессивные действия в отношении России и ее союзников, – привел Мамонов данные исследования ВЦИОМ. – Усиливается и негативное отношение к США. Оно достигло пикового значения – 71%».
Одновременно исследователи зафиксировали очень высокий уровень одобрения работы Владимира Путина. «78% опрошенных одобряют деятельность главы государства и 74% опрошенных поддерживают решение провести специальную военную операцию на территории Украины», – констатировал Мамонов.
«Соцопросы подтверждают наши выводы, – резюмировал модератор круглого стола, политолог Данилин. – Украинская пропаганда в последнее время слишком навязчива, и у россиян выработался иммунитет к ее действиям. У большинства россиян украинская пропаганда автоматически маркируется как фейк. Антироссийские санкции тоже имеют обратный эффект. Они показывают, что информационная война направлена против всего российского народа, а не против представителей политической элиты».
В Минобороны заявили о большом числе иностранных наемников в Мариуполе
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В результате радиоперехвата из Мариуполя удалось установить, что в оккупированных районах города находится много иностранных наемников.
«Результаты радиоперехватов показывают, что кроме нацистов из батальона «Азов» и остатков украинских вооруженных сил, в оккупированных районах города находится значительное количество иностранных наемников. Радиопереговоры, кроме украинского и русского, ведутся еще на шести, в основном европейских, иностранных языках», – передает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
Он подчеркнул, что в городе сейчас «не защитники так называемых европейских ценностей, а иностранные наемники, прибывшие убивать славян за американские доллары».
Ранее заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что освободительная операция в Мариуполе подходит к завершению, есть проблемы с зачисткой промзоны.
Накануне автор Telegram-канала «Политджойстик» Марат Баширов заявил, что высшие офицеры Североатлантического альянса запросили у российской стороны эвакуацию с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Всего на заводе присутствует несколько десятков западных кадровых военных. Они пытались покинуть территорию предприятия на украинских вертолетах, но вертолеты регулярно сбивались.
Российские военные с воздуха нанесли удар по военному аэродрому Украины
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На военном аэродроме Миргород высокоточными ракетами с воздуха уничтожены истребитель МиГ-29 и вертолет Ми-8 украинских воздушных сил, а также склад с авиационными средствами поражения, сообщил официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.
«В Полтавской области на военном аэродроме Миргород уничтожены выявленные в ходе воздушной разведки истребитель МиГ-29 и вертолет Ми-8 украинских воздушных сил, а также склад с авиационными средствами поражения», – передает РИА «Новости» его слова.
По словам Конашенкова, высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен склад боеприпасов ВСУ в районе населенного пункта Новомосковск Днепропетровской области.
«В течение ночи высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен крупный склад боеприпасов украинских вооруженных сил в районе населенного пункта Новомосковск Днепропетровской области», – заявил он.
Генерал добавил, что российские средства противовоздушной обороны сбили четыре украинских беспилотника. «Сбито в воздухе четыре украинских беспилотных летательных аппарата в районах населенных пунктов Белогорка, Красногоровка и Крутая Балка», – отметил он.
Резюмируя Конашенков заявил, что без малого 100 украинских военных вертолетов уже уничтожены за время российской специальной военной операции.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 127 самолетов, 98 вертолетов, 425 беспилотных летательных аппаратов, 2031 танк и другие боевые бронированные машины, 228 установок реактивных систем залпового огня, 880 орудий полевой артиллерии и минометов, а также 1932 единицы специальной военной автомобильной техники», – заключил он.
Ранее Минобороны России опубликовало видеоряд боевых вылетов Су-30см и Су-35, уничтоживших украинскую военную технику – РЛС и зенитный комплекс «Бук-М1».
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Стали известны имена проваливших эвакуацию главарей «Азова» украинских силовиков
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Стрелок ВСУ Иван Гавриленко, входивший в число украинских силовиков, которым поручили вертолетом Ми-8 эвакуировать из Мариуполя главарей украинского неонацистского полка «Азов», назвал имена других участников группы.
Гавриленко входил в состав группы, вылетевшей 5 апреля из Днепропетровска в направлении Мариуполя для эвакуации главарей украинского неонацистского полка «Азов». Вертолет Ми-8, в котором находилась группа, был сбит. Гавриленко выжил и был доставлен в российский военный госпиталь в Мелитополе, передает РИА «Новости».
«Нас было четверо», – рассказал Гавриленко, уточнив, что командиром группы был офицер Назар Боровицкий. По словам Гавриленко, в состав группы также входили Александр Клепиков и Григорий Добровольский. «Ну, и плюс экипаж летчиков», – сказал он.
В составе экипажа были его командир подполковник Вячеслав Вороной, борттехник капитан Дмитрий Бурлаков и штурман по имени Богдан – об этом рассказал Бурлаков, тоже выживший в сбитом Ми-8 и лежащий в российском военном госпитале в Мелитополе.
Напомним, 5 апреля российским военным удалось сорвать очередную попытку Киева эвакуировать главарей националистического батальона «Азов» из Мариуполя. Пленный летчик ВСУ объяснил провал эвакуации главарей «Азова» плохой организацией.
В конце марта сообщалось, что в районе Мариуполя, в пяти километрах от береговой черты над Азовским морем был сбит украинский вертолет Ми-8, направлявшийся для экстренной эвакуации бросивших своих подчиненных командиров нацбатальона «Азов». Еще два украинских вертолета, направленных через два дня для эвакуации командиров националистов из Мариуполя, тоже оказались сбиты, причем один вертолет народная милиция ДНР сбила из трофейного американского комплекса «Стингер».
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СМИ: Shell изменила название российской нефти, чтобы продолжать покупать ее
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Британская нефтегазовая компания Shell ввела новое определение для нефти и нефтепродуктов российского происхождения, чтобы сократить связанные с их приобретением репутационные издержки и продолжать покупать их, сообщило Bloomberg.
«[Приобретаемые] товары следует считать товарами российского происхождения, если они произведены в России или если более 50% их состава (по объему) приходится на произведенную в России продукцию», – говорится в обновленных условиях контрактов Shell, передает ТАСС.
Bloomberg указывает, что европейские компании и трейдеры все чаще покупают российский дизель и другие нефтепродукты в смеси с той же продукцией иностранного происхождения. Неофициально их называют «латвийской смесью», которая, среди прочего, производится в латвийском Вентспилсе, куда российские нефтепродукты доставляют из Приморска. На российские нефтепродукты в составе смеси приходится 49,9%, что позволяет ряду европейских компаний, включая Shell, не считать страной их происхождения России. Как отмечается в материале Bloomberg, это дает им возможность заявлять о постепенном отказе от российских нефтепродуктов.
Bloomberg напоминает, что похожая юридическая лазейка использовалась при торговле сырой нефтью из Ирана и Венесуэлы в обход санкций. Европейские рестриктивные меры напрямую не препятствуют компаниям покупать нефть и нефтепродукты из России, однако для многих из них это связано с существенными репутационными потерями.
Ранее нефтегазовая компания Shell объявила о планах отказаться от российской нефти и газа; в качестве первого шага прекратит все спотовые закупки российской нефти.
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Пленный летчик ВСУ объяснил провал эвакуации главарей «Азова» из Мариуполя
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Попытка эвакуации руководства украинского неонацистского полка «Азов» из Мариуполя провалилась из-за плохой организации, заявил бортовой техник сбитого вертолета Ми-8 украинской армии, который участвовал в тех событиях, капитан Дмитрий Бурлаков.
Бурлаков был офицером 16-й отдельной бригады армейской авиации 8-го армейского корпуса украинских сухопутных войск (войсковая часть А-2595), базирующейся в городе Броды Львовской области. Бурлаков входил в состав экипажа вертолета, который летел на помощь «азовцам», чей Ми-8 уже оказался сбит к тому моменту, передает РИА «Новости».
«Пятого числа, апреля, в четыре с чем-то, в начале пятого утра, нам поступила команда вылететь из города Днепропетровск в зону ожидания. Это между Днепропетровском и Мариуполем, в 20 минутах лета от линии разграничения», – сказал Бурлаков. По словам борттехника, от экипажа вертолета требовалось «перелететь в эту точку, и там сидеть и ждать дальнейшей команды». «Мы – ПСС, поисково-спасательной службой должны были быть, дежурили. Потому что перед нами два вертолета Ми-8 улетели на задачу в Мариуполь. И мы под них должны были дежурить ПСС», – пояснил Бурлаков. «Командир экипажа – подполковник Вороной Вячеслав Алексеевич, штурман – лейтенант, фамилию не знаю, он только осенью пришел в часть, Богдан зовут», – добавил борттехник.
«Мы полетели на точку ожидания, там выключились и ждали дальнейшей команды. Около 5 утра командиру экипажа на телефон пришла команда: «Запускайтесь», – вспоминает борттехник. По его словам, уже в полете экипажу пришло сообщение, что сбит вертолет Ми-8, и что надо лететь на место падения с конкретными координатами. Место падения аппарата, к которому они летели на помощь, находилось в четырех километрах глубже за линию разграничения, добавил Бурлаков. «Мы туда подлетели, увидели горящий дым издалека. Подлетели ближе, и в нас попала ракета. Я очнулся на земле», – вспоминает борттехник, который находится в российском военном госпитале в Мелитополе.
По словам Бурлакова, их вертолет был еще советского производства, 1989 года выпуска. Из оборудования у экипажа были приборы GPS и очки ночного видения, добавил он.
«Организация задачи была выполнена не наилучшим образом», – признал Бурлаков.
По его словам, никаких дополнительных денег ему за участие в этой акции никто не обещал.
Напомним, 5 апреля российским военным удалось сорвать очередную попытку киевского режима эвакуировать главарей националистического батальона «Азов» из Мариуполя.
В конце марта сообщалось, что в районе Мариуполя, в пяти километрах от береговой черты над Азовским морем был сбит украинский вертолет Ми-8, направлявшийся для экстренной эвакуации бросивших своих подчиненных командиров нацбатальона «Азов». Еще два украинских вертолета, направленных через два дня для эвакуации командиров националистов из Мариуполя, тоже оказались сбиты, причем один вертолет народная милиция ДНР сбила из трофейного американского комплекса «Стингер».
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Минобороны: Российские ПВО сбили украинский истребитель Су-27
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Российские средства противовоздушной обороны сбили в воздухе украинский самолет Су-27, также российскими Вооруженными силами был уничтожен крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения возле поселка Немировское в Одесской области, сообщил официальный представитель Минобороны (МО) России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новомихайловка сбит в воздухе украинский самолет Су-27», – цитирует РИА «Новости» Конашенкова.
Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Нимировское Одесской области.
Конашенков добавил, что также уничтожена авиационная техника украинских вооруженных сил на военном аэродроме Канатово в Кировоградской области. Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 54 военных объекта Украины.
Ранее Минобороны опубликовало кадры пуска ракеты «Оникс» расчетом берегового ракетного комплекса «Бастион» в ходе специальной военной операции.
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Захарова дала срочный совет пользователям Сети
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Официальный представитель МИД Мария Захарова заявила, что YouTube сам подписал себе приговор и призвала переносить контент на российские платформы.
«Судя по всему, YouTube себе приговор подписал. Сохраняйте контент, переносите на российские платформы. И побыстрее», – написала она в своем Telegram-канале.
Как отметил спикер Госдумы Вячеслав Володин, это – очередное доказательство нарушений прав и свобод граждан Вашингтоном. А власти США, по его словам, заставляют американские IT-компании, владеющие социальными сетями, вести информационную войну против России.
«Вашингтон, перечеркивая все принципы демократии, делает все, чтобы на платформах, в том числе YouTube, присутствовала только его точка зрения и никакой другой. США хотят получить монополию на продвижение информации. Мы этого допустить не можем», – написал он в своем Telegram-канале.
Напомним, ранее Google заблокировал YouTube-канал «Дума ТВ», где выкладывали эксклюзивные комментарии депутатов, трансляции пленарных заседаний.
Против России ведется масштабная информационная война, уверено большинство россиян. При этом Москва практически лишена возможности донести свою позицию до европейской и американской аудитории – на крупнейших цифровых площадках, таких как YouTube, фактически введена цензура для российских СМИ.
Певица Ольга Кормухина предупредила об отравленных шоколадках из Франции
По просьбе подруги российская певица Ольга Кормухина написала в личном блоге об отравлениях шоколадом во Франции: детей госпитализировали с рвотой и температурой после употребления сладостей.
«Во Франции уже есть госпитализированные дети... французов тоже предупредили! Мы как вернулись из Франции, сразу рвотами, температурой и желудками и болеем уже 5 день!», – написала певица Ольга Кормухина в своем Telegram-канале по просьбе своей подруги.
По всей видимости, зараженными оказались яйца «Киндер Сюрприз», произведенные на бельгийском заводе Ferrero, передает «Царьград».
Сама компания Ferrero не стала скрывать, что часть «Киндер-сюрпризов» в странах Европы и на Ближнем Востоке оказались заражены сальмонеллой. Партия с бактериями поступила в продажу с бельгийского завода компании в Арлоне.
Ранее Роспотребнадзор заявил, что в некоторой продукции «Kinder» выявлена сальмонелла.
Политолог рассказал о новых «правилах игры» Европы против России
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Противостояние России используется странами Европы как способ продемонстрировать избирателям реальную борьбу с угрозой, образ которой создается в информационном пространстве. Такая политика схожа с круговой порукой и тот, кто рискует бросить ей вызов, сталкивается с «дилеммой заключенного», сказал газете ВЗГЛЯД политолог Артемий Атаманенко.
«Текущая коллективная политика европейских стран имеет много общих черт с круговой порукой. «Правила игры» задаются рядом ключевых стран, на первое место среди которых вышла Германия, а их несоблюдение грозит публичным остракизмом», – считает член экспертного клуба «Дигория» Артемий Атаманенко.
Политолог пояснил, что как правило, мы наблюдаем ситуацию простой «дилеммы заключенного». «К примеру, Сербия открыто заявляет о том, что на нее оказывается колоссальное давление, чтобы принудить присоединиться к санкциям против России. Стоит отметить, что в случае стран, которые оказывают минимальное влияние на общеевропейскую и общемировую политику, ситуация действительно патовая: даже нейтралитет грозит неприятием одной из сторон противостояния», – указал собеседник.
Атаманенко помнил, что ранее наиболее ярые сторонники санкционной политики уже осуждали президента Франции Эммануэля Макрона за его регулярные телефонные разговоры с президентом России Владимиром Путиным.
«Здесь раскрывается фундаментальный фактор такой солидарности: Россия и противостояние ей используются во внутренней политике стран Европы как способ продемонстрировать избирателям реальную, по меркам политиков, борьбу с угрозой, образ которой создается в информационном пространстве. В итоге европейская политика ощущает на себе как внутреннее давление, пока что косвенное, со стороны избирателей, которые ожидают от своих политиков политической «отмены» России, так и взаимное давление разных стран друг на друга, которые в стремлении не выпасть из «Европейской семьи» мимикрируют под политические реакции друг друга», – констатирует эксперт.
По прогнозу Атаманенко, уже в среднесрочной перспективе «это может породить замкнутый круг принятия решений, разорвать который сможет лишь смена политического кадрового состава европейской власти». «Однако на данный момент такой сценарий кажется все же маловероятным», – уверен член экспертного клуба «Дигория».
Накануне Евросоюз в рамках пятого пакета санкций против России ввел ограничительные меры в отношении 217 бизнесменов, политиков, военных, журналистов РФ, ЛНР и ДНР.
Постпред России при ЕС Владимир Чижов уверен, что скоро Евросоюз исчерпает возможности введения новых санкций, «несмотря на то, что они продолжают хорохориться, говорить, что санкции калечащие».
Арестович раскрыл, как офис Зеленского манипулирует украинцами
Советника президента Украины Алексей Арестович в очередной интервью подробно рассказал, как власти Украины манипулируют гражданами в период спецоперации.
«Мы должны вызвать тревогу. Потом – чувство вины. Обязательно. Потом нужно нажать на потребность в безопасности. И потом поощрить», – сказал Арестович в интервью.
По его словам, активно используются техники НЛП.
Ранее Арестович выдал фото зверств украинского националистического батальона «Азов» в Мариуполе за преступление, якобы совершенное российскими военнослужащими в Гостомеле.
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