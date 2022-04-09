Crew Dragon с туристическим экипажем пристыковался к МКС

Эксперты: Россия перешла в контратаку в информационной войне с Западом

Против России ведется масштабная информационная война, уверено большинство россиян. При этом Москва практически лишена возможности донести свою позицию до европейской и американской аудитории – на крупнейших цифровых площадках, таких как YouTube, фактически введена цензура для российских СМИ. Однако даже в этих условиях России удается успешно противостоять западной пропаганде, считают эксперты.

«К вопросу об информационных войнах. У нас техническая накладка. Она связана с тем, что на сайт агентства «РИА Новости», где должна была идти наша трансляция, была проведена атака». С такого сообщения модератор круглого стола «Информационная война против России: технологии, реакция, результат» политолог Павел Данилин начал экспертную встречу, организованную Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ).

Технические проблемы, вызванные нападением хакеров, удалось довольно быстро решить. Но, как отметили участники обсуждения, небольшой инцидент стал ярким примером атак, которые сейчас идут против России, в том числе и через Сеть.

Замглавы думского комитета по информационной политике, информационным технологиям и связи Олег Матвейчев напомнил о том, как международные цифровые площадки, в том числе видеохостинг YouTube, цензурируют аккаунты крупнейших российских СМИ и телеканалов. «Сейчас YouTube полностью демаскировался и разослал инструкцию о том, что любая поддержка российской спецоперации – это для них предмет для блокировки. Они банят за букву Z – символ спецоперации, за публикацию фактов о биолабораториях, действовавших на Украине, и так далее», – отметил российский парламентарий.

«Мы держим руку на пульсе, фиксируем все факты информационной войны», – сказал депутат Госдумы. Но, по его словам, недостаточно лишь реагировать на внешние медийные угрозы. «Надо действовать проактивно», – заметил Матвейчев и пояснил: речь идет об усилиях по формированию и продвижению собственной информационной повестки.

«У нашей армии должны быть информационные войска. За каждым отрядом у нас должны идти сотни фотографов, журналистов, телеоператоров, кинодокументалистов, СММ-щиков (специалистов по продвижению в соцсетях – прим. ВЗГЛЯД)», – считает Матвейчев.

«На информационной войне недостаточно только обороняться. Как только ты начинаешь обороняться – ты проигрываешь. Главная задача информационной войны – навязывать свои темы», – согласился Данилин. Он отметил, что

Россия уже перешла в контратаку. Опубликованы факты зверств неонацистов из полка «Азов», озвучена информация о работе биолабораторий на территории Украины, где «проводились опыты с коронавирусом летучих мышей, а также исследования переноса животными африканской чумы и сибирской язвы».

Причем сам факт существования центров биоразработок признали и в Вашингтоне, указал политолог. Кроме того, напомнил Данилин, Минобороны России располагает перепиской Хантера Байдена – сына нынешнего президента Джо Байдена – с сотрудниками Пентагона. Это также может стать одним из козырей Москвы в информационной игре против Запада, полагает эксперт.

«Надо также понимать, что нам предстоит длительная борьба. Эта война – надолго, это вопрос не года-двух и даже не пяти лет, – заметил журнаист Петр Акопов, говоря о развернутой информационной кампании против России. – Наше противодействие западным информационным атакам – это только часть этой войны. Нам нужно выстраивать стратегию наступления не просто по тематике, связанной со спецоперацией, конфликтом, с фейками. Нам нужно выстраивать стратегию наступления по переделу мирового порядка». Москва, по мнению журналиста, должна сконцентрировать свои информационные усилия на работе с государства Персидского залива, Латинской Америки, Юго-Восточной Азии и Африки. «Нам нужно говорить с основными центрами мировой силы на их языке, что должно стать одной из задач в информационной стратегии России», – подчеркнул Акопов.

Для информационных контратак во внешнем мире необходимо, чтобы у нас были крепкие «тылы» – сплоченное общество, которое сложно расколоть какими-либо медийными «вбросами», отметили участники круглого стола. Последние данные соцопросов показывают, что сегодня дело обстоит именно так, отметил руководитель практики политического анализа ВЦИОМ Михаил Мамонов. Он представил данные исследования, которое было проведено 5 апреля. Подавляющее большинство – 90% россиян уверено: против нашей страны ведется информационная война Запада, которая стала ответом на спецоперацию по денацификации и демилитаризации Украины.

Замер общественного мнения показал – более 50% россиян видели материалы, демонстрирующие действия России на Украине в негативном ключе, при этом 41% опрошенных считают эти сообщения ложью. Лишь около 10% опрошенных склонны доверять подобной информации и считают ее правдивой, указал Мамонов. Развернутая Западом информационная кампания привела отнюдь не к тем последствиям, на которые рассчитывали ее организаторы. «На фоне информационной войны усиливается негативное отношение россиян к НАТО: 62% опрошенных согласились с тем, что альянс – военная структура, нацеленная на агрессивные действия в отношении России и ее союзников, – привел Мамонов данные исследования ВЦИОМ. – Усиливается и негативное отношение к США. Оно достигло пикового значения – 71%».

Одновременно исследователи зафиксировали очень высокий уровень одобрения работы Владимира Путина. «78% опрошенных одобряют деятельность главы государства и 74% опрошенных поддерживают решение провести специальную военную операцию на территории Украины», – констатировал Мамонов.

«Соцопросы подтверждают наши выводы, – резюмировал модератор круглого стола, политолог Данилин. – Украинская пропаганда в последнее время слишком навязчива, и у россиян выработался иммунитет к ее действиям. У большинства россиян украинская пропаганда автоматически маркируется как фейк. Антироссийские санкции тоже имеют обратный эффект. Они показывают, что информационная война направлена против всего российского народа, а не против представителей политической элиты».