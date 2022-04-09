|
|
Синоптики рассказали о погоде в столице
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
В субботу синоптики пообещали москвичам теплую погоду.
По прогнозу синоптиков, в субботу утром в столице будет 7 градусов тепла. К обеду в Москве потеплеет до плюс 9 градусов. Вечером столбики термометров в столице покажут плюс 10, пойдет небольшой дождь. Ветер прогнозируется южный, юго-западный, силой 3-4 м/с, местами порывами до 15 м/с, следует из данных на сайте Росгидромета.
Власти Молдавии захотели избавиться от газовых «тисков» России
|
|
Молдавия, которая на 100% зависит от России в сфере энергетики, «больше не может находиться в тисках» Москвы, заявил вице-премьер, министр инфраструктуры Молдавии Андрей Спыну.
Спыну признал, что цена на газ «на рынке высока, но если дойдет до того, что придется покупать газ и электроэнергию по рыночной цене – это будет цена независимости Молдавии». «Мы больше не можем находиться в тисках России, я надеюсь, что у нашего общества хватит зрелости, чтобы преодолеть эту ситуацию», – приводит его слова РИА «Новости» со ссылкой на Jurnal TV.
Вице-премьер сказал, что добиться этого будет очень тяжело, придется выделять дополнительные средства из государственного бюджета, чтобы правительство могло дать компенсации населению. Он не исключил, что придется отказаться от каких-то вещей. Однако Спыну считает, что время для подобных решений пришло, так как, по его словам, Молдавия единственная в регионе на 100% зависит от России в сфере энергетики.
Тендер на проведение аудита задолженности «Молдовагаза», о котором страна договорилась с Газпромом, провалился, в том числе из-за событий на Украине, поскольку многие компании отказались приезжать, сказал Спыну. Он допустил, что это может привести к прекращению поставок газа с 1 мая, правительство запросило Газпром об отсрочке.
Спыну при этом заверил, что у Молдавии «нет риска» с 1 мая остаться без газа, даже если Газпром «решит разорвать контракт». Он заявил, что у Молдавии «есть возможность закупить газ», власти «ищут самый дешевый вариант для закупки». Спыну «отправил несколько запросов, чтобы понимать, что будет делать Газпром – разорвет контракт или нет». «К сожалению, мы не получили ответа, поэтому готовим план «б», – сказал он, добавив, что есть много компаний, которые уже работали с Молдавией, когда стране пришлось закупать газ в октябре. Это позволяет вице-премьеру верить, что республика преодолеет кризис.
Напомним, в Газпроме заявляли, что молдавская сторона в подходе к проведению аудита долгов «Молдовгаза» нарушает договоренности, достигнутые в октябре 2021 года. Спыну признавал, что Газпром может не признать результаты аудита и расторгнуть контракт на поставку газа в республику.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В России спрогнозировали результаты выборов во Франции
|
|
«Никто из основной тройки претендентов не сможет одержать победу в первом туре. В результате мы увидим борьбу между действующим президентом и Марин Ле Пен», – заявил газете ВЗГЛЯД политолог Сергей Федоров. В воскресенье во Франции пройдет первый тур президентских выборов. Основные фавориты гонки – Эммануэль Макрон, Марин Ле Пен и Жан-Люк Меланшон.
«Совершенно очевидно, что события будут развиваться по сценарию двух туров. При этом Жан-Люк Меланшон претендует на пост президента в меньше степени. Так что на втором этапе встретятся именно Макрон и Ле Пен», – уверен ведущий сотрудник Центра социальных проблем института Европы РАН Сергей Федоров.
По словам собеседника, примечательным стал тот факт, что Эрик Земмур, который долгое время демонстрировал уверенную электоральную динамику, в последнее время стал терять свои позиции. «Скорее всего, теперь он начнет активную подготовку к парламентским выборам», – рассуждает Федоров.
«Во втором туре, согласно опросам общественного мнения, будет лидировать действующий президент Франции, – продолжил эксперт. – При этом отрыв будет небольшим. Приблизительно 53% против 47% у Марин Ле Пен». Однако, по словам Федорова, могут возникнуть некоторые неожиданности, которые внесут изменения в намеченную социологами картину.
«Последние региональные выборы во Франции, которые состоялись еще в острую фазу пандемии коронавируса, прошли с очень низкой явкой. Сейчас интрига заключается в том, чьи сторонники окажутся активнее на избирательных участках. Мне кажется, что часть правого электората все же уйдет в сторону Макрона, а не Ле Пен. Это связано с тем, что он позиционирует себя как неоцентрист, под знамена которого уже перешли многие известные политики из правого лагеря», – пояснил Сергей Федоров.
Собеседник также обратил внимание на медиа-активность нынешнего президента в последнее время. «Вся внешняя политика Макрона полностью соответствует той позиции, которую он озвучил еще в начале своего первого президентского срока. Особенно четко это прослеживается в вопросах, связанных с Россией», – рассказал эксперт. Он также отметил, что Париж выступает за жесткий, но все же диалог с Москвой.
«Немаловажную роль в рейтингах Макрона сыграла пандемия и спецоперация России на Украине. Все те обещания, которые он давал в первую предвыборную кампанию и не успел выполнить, общество списало на проблемы, вызванные этими факторами. Более того, 60% французов поддерживают его в стремлении быть посредником в урегулировании украинского конфликта», – говорит Федоров.
Что же касается основного оппонента Макрона – Марин Ле Пен, то ее позиции с 2017 года укрепились почти на 10%. Это, уверен Федоров, связано с тем, что она убрала из предвыборной кампании часть неприемлемых для французского общества тезисов.
«Еще одним правильным решением было снять основные спорные требования – выход из ЕС и отказ от евро. И в качестве своего «конька» она выбрала национальные интересы Франции и ее социальные проблемы, что и дало ей возможность всерьез состязаться с главой государства», – заключил Федоров.
В пятницу Эммануэль Макрон заявил, что в случае своей победы на выборах в первую очередь займется вопросом энергетической независимости Франции.
«Мы сильно зависимы с точки зрения энергетики. На мой взгляд, вопросы торгового баланса, энергетической независимости и покупательной способности - это стороны одной и той же проблемы», – отметил Макрон в пятницу в эфире радиостанции RTL. «Поэтому освобождение от энергетической зависимости будет моим приоритетом во время второго срока», – цитирует Макрона ТАСС.
В свою очередь Марин Ле Пен заявила, что Франция готова к тому, чтобы на посту президента впервые оказалась женщина. «Как будто бы женщина на такое неспособна. Никто уже всерьез не сомневается в этом. Эта ситуация абсурдна, ведь наша страна готова. Это стало бы признаком демократической зрелости перед лицом других европейских стран", – цитирует Ле Пен агентство ТАСС.
В минувшее воскресенье газета ВЗГЛЯД писала, что отрыв Макрона от Ле Пен перед выборами сократился с 11% до 5%. Опрос, проведенный IFOP, свидетельствует, что в первом туре за Макрона готовы проголосовать 27% избирателей (минус 2,5 процентного пункта за две недели), за Ле Пен – 22% (плюс 3,5). Третье место занимает Жан-Люк Меланшон (15%), четвертое – Эрик Земмур (10,4%), пятое – Валери Пекресс (9%), шестое – Янник Жадо (5%).
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Макрон заявил о готовности Франции стать гарантом мира на Украине
|
|
Франция готова исполнять роль гаранта при построении мира на Украине, заявил французский лидер Эммануэль Макрон.
«В какой-то момент наступит прекращение огня, и нам придется строить мир. Это невозможно сделать без гаранта, и Франция призвана быть одним из таких гарантов», – приводит слова Макрона ТАСС со ссылкой на Parisien.
Кроме того, Макрон подчеркнул, что намерен продолжать телефонные переговоры с главой российского государства Владимиром Путиным, так как это дает Франции возможность «сохранять статус участника переговоров». Макрон считает, что таков его «долг». «И даже если я считаю, что к середине мая не будет никакого результата, это будет полезно для подготовки к миру в будущем», – сказал он.
Президент Франции заявил, что уделяет большое внимание гуманитарным вопросам, отдельно остановившись на ситуации в Мариуполе. По его словам, Москва «достаточно ясно выразила отказ» в ответ на предложение о проведении Францией собственной гуманитарной операции там вместе с Грецией и Турцией. Франция предлагает открыть гуманитарный коридор и привлечь к операции сотрудников Международного комитета Красного Креста.
Напомним, гарантами своей безопасности Украина видит постоянных членов Совбеза ООН (Россию, США, Великобританию, Францию и Китай), а также Германию, Израиль, Италию, Канаду, Польшу и Турцию.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Российские ракеты комплекса «Бастион» уничтожили центр подготовки наемников под Одессой
|
|
Вооруженные силы России уничтожили высокоточными ракетами берегового комплекса «Бастион» пункт сбора и подготовки иностранных наемников в районе Одессы, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков.
«Высокоточными ракетами берегового ракетного комплекса «Бастион» в районе населенного пункта Красноселка северо-восточнее Одессы уничтожен Центр сбора и подготовки иностранных наемников», – приводит его слова РИА «Новости».
Кроме того, сообщил Конашенков, высокоточными ракетами воздушного базирования в Донецкой области на железнодорожных станциях Покровск, Славянск, Барвенково были уничтожены вооружение и военная техника прибывших резервов украинских войск.
Также Конашенков сообщил, что российские средства ПВО сбили в воздухе два украинских вертолета (Ми-8 и Ми-24) и пять беспилотников, среди них два «Байрактара ТБ-2» в районе Кривого Рога.
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 97 вертолетов, 421 беспилотный летательный аппарат, 228 зенитных ракетных систем большой и средней дальности, 2019 танков и других боевых бронированных машин, 223 установки реактивных систем залпового огня, 874 орудия полевой артиллерии и миномета, а также 1917 единиц специальной военной автомобильной техники», – сказал он.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. В Минобороны подчеркивали, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Вучич рассказал об истребителе НАТО «в российской воздушной зоне»
|
|
Власти Сербии собираются запросить информацию об истребителе, который оказался в небе рядом с пассажирским рейсом Белград – Москва, выполняемым Air Serbia, заявил президент страны Александр Вучич.
Вучич заявил в эфире Радио и телевидения Сербии, что «истребитель больше всего напоминал F-15 или Eurofighter серого цвета». Таким образом, «в российской воздушной зоне, очевидно, был самолет НАТО, который летел всего на километр ниже нашего пассажирского», передает РИА «Новости».
«Российская служба контроля полетов нас корректно оповестила, что вблизи другой самолет, и они проверяли, можем ли мы установить визуальный контакт и сообщить что это (...) Что им делать с этим самолетом, когда в нашем – пассажиры, а он шел курсом слева направо без угрозы нашему, двумя тысячами футов ниже, прошел снизу и скрылся», – добавил он.
По его словам, Сербию, не закрывшую свое воздушное пространство для России, обвиняют в том, что на ее самолетах якобы «украинская кровь».
«Что-то не припомню, чтобы останавливали полеты из Киева в Лондон, Будапешт или Вену, когда НАТО бомбило Сербию и осуществляло агрессию на нашу страну. Но Сербии сейчас все запрещено, никто не смеет думать своей головой», – отметил сербский президент.
Ранее Вучич объяснил голосование против работы России в СПЧ ООН угрозами со стороны Запада.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Словакия передала Украине ракетно-зенитный комплекс С-300
Словакия отправила на Украину ракетно-зенитный комплекс С-300, сообщили СМИ.
Как пишет издание TV Noviny.sk, комплекс ПВО уже находится на Украине. В течение двух дней, согласно информации издания, он был передислоцирован туда в строжайшей секретности, передает ТАСС.
Ранее пресс-секретарь американского оборонного ведомства Джон Кирби заявил, что ведутся постоянные обсуждения не только с Германией и Словакией, но и со многими другими о том, как предоставить Украине оборонительные возможности, включая ЗРК дальнего действия, которыми им (украинским военным) будет удобно пользоваться.
Напомним, Госдеп пообещал предоставить Украине советские или российские системы ПВО. Зеленский попросил Конгресс США предоставить Киеву С-300 и другие системы ПВО.
Военная операция России сорвала расправу националистов над жителями Мелитополя
|
|
Украинские ветераны так называемой АТО еще до начала российской спецоперации на Украине обсуждали план расправы над пророссийски настроенными жителями Мелитополя, свидетельствует переписка из мобильного телефона, который обнаружили российские военные в помещении «Союза участников АТО Мелитополя».
Судя по всему, на Украине еще до начала российской спецоперации ожидали и планировали широкомасштабное наступление в Донбассе, которое, по мнению националистов, «всё спишет». Мелитополь – 150-тысячный город на юге Запорожской области контролируется вооруженными силами России с 26 февраля.
Как пояснили РИА «Новости» российские военные, телефон принадлежал одному из ветеранов военных действий в Донбассе. На переписке в мессенджере видны фотографии некоторых из участников чата. В частности, один из них, некто Валерий Анатольевич, на фото в защитной форме – «цифре» и голубом берете с кокардой украинской морской пехоты.
Дата фрагмента переписки – 18 февраля 2022 года, в промежуток между 20.57 и 21.23 участники рассуждают о том, что в Мелитополе много тех, кто симпатизирует России и жителям Донбасса, и призывают убивать таких жителей города.
Пользователь под именем Дмитрий Бондарь пишет, что «Мелитополь очень сепарский город. Вот беда» (пунктуация сохранена). Участник чата под именем Василий Ефименко, используя ненормативную лексику и жаргон, отвечает, что в 2014 году в Мелитополе хватило одного выстрела, чтобы люди перестали выходить на улицы с российскими флагами, а 90% «готовых к бою» уже разъехались из города, но «в случае чего мы их всех знаем и зачистим в первую очередь».
Валерий Анатольевич в форме украинского морпеха призывает убивать таких людей в их домах и подъездах, чтобы не получилось «как в Крыму». С ним соглашается Владимир Дмитриевич Минко, заявляя, что единственно правильный вариант в случае, «если начнется полномасштабное наступление» – это убийство организаторов и активистов пророссийского движения.
Пользователь Дмитрий Романенко спорит с ним, утверждая, что на лидерах останавливаться не надо: «Лес рубят – щепки летят. Война точно всё спишет», – продолжает он. На что Бондарь отвечает: «Если надо я исполнителем буду» (оригинальная пунктуация сохранена).
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Басурин заявил о почти полном освобождении Мариуполя
Освободительная операция в Мариуполе подходит к завершению, есть проблемы с зачисткой промзоны, заявил заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин.
Басурин заявил в эфире Первого канала, что «подходит к завершению спецоперация по зачистке данного города (Мариуполя), есть проблемы, это связано с промзоной, но она будет в любом случае решена», передает ТАСС.
«Дальше идет продвижение на север (...), наши военнослужащие зачищают на данный момент Марьинку и продвигаются между Авдеевкой и Горловкой. Вот из-за этого, наверное, у нас Ясиноватая уже несколько дней подряд очень серьезно обстреливается, у нас там уже более 400 домов получили повреждения или полностью уничтожены. Стреляют «Градами», артиллерией», – добавил он.
Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил, что Мариуполь освобожден от украинских националистов «на 98%».
В Минобороны заявили о большом числе иностранных наемников в Мариуполе
|
|
В результате радиоперехвата из Мариуполя удалось установить, что в оккупированных районах города находится много иностранных наемников.
«Результаты радиоперехватов показывают, что кроме нацистов из батальона «Азов» и остатков украинских вооруженных сил, в оккупированных районах города находится значительное количество иностранных наемников. Радиопереговоры, кроме украинского и русского, ведутся еще на шести, в основном европейских, иностранных языках», – передает ТАСС со ссылкой на Минобороны России.
Он подчеркнул, что в городе сейчас «не защитники так называемых европейских ценностей, а иностранные наемники, прибывшие убивать славян за американские доллары».
Ранее заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что освободительная операция в Мариуполе подходит к завершению, есть проблемы с зачисткой промзоны.
Накануне автор Telegram-канала «Политджойстик» Марат Баширов заявил, что высшие офицеры Североатлантического альянса запросили у российской стороны эвакуацию с территории завода «Азовсталь» в Мариуполе. Всего на заводе присутствует несколько десятков западных кадровых военных. Они пытались покинуть территорию предприятия на украинских вертолетах, но вертолеты регулярно сбивались.
Песков объяснил слова о «значительных» потерях России на Украине
|
|
Пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков пояснил, что, говоря о потерях среди российских военных в ходе спецоперации на Украине в эфире канала Sky News, он опирался на данные Министерства обороны России.
«Конечно, на эту цифру и опирался. Мы с вами располагаем теми цифрами, которые публикует Министерство обороны. Это же значительная цифра», – приводит его слова ТАСС.
Накануне в эфире Sky News представитель Кремля отметил, что Россия понесла «значительные потери» в ходе спецоперации и назвал это огромной трагедией.
25 марта Минобороны России сообщало, что за месяц спецоперации на Украине погиб 1351 российский военнослужащий и 3825 получили ранения.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Президент Владимир Путин назвал ее целью «защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима». Для этого, по его словам, планируется провести «демилитаризацию и денацификацию Украины», предать суду всех военных преступников, ответственных за «кровавые преступления против мирных жителей» Донбасса. В Минобороны подчеркивали, что Вооруженные силы наносят удары только по военной инфраструктуре и украинским войскам.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Киев решил национализировать все имущество России на Украине
Киев национализирует всю российскую собственность на Украине, чтобы компенсировать потери от спецоперации, заявил премьер страны Денис Шмыгаль.
Шмыгаль заявил в эфире телеканала «Рада», что «принято законодательство о национализации, мы уже начали эти процессы, безусловно мы национализируем все российское имущество, чтобы компенсировать часть тех убытков, которые наносит нам Россия», передает РИА «Новости».
Ранее Украина приняла закон о принудительном изъятии собственности россиян.
До этого президент Украины Владимир Зеленский подписал закон о принципах принудительного изъятия объектов права собственности России и ее резидентов на территории Украины.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Минобороны: Российские ПВО сбили украинский истребитель Су-27
|
|
Российские средства противовоздушной обороны сбили в воздухе украинский самолет Су-27, также российскими Вооруженными силами был уничтожен крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения возле поселка Немировское в Одесской области, сообщил официальный представитель Минобороны (МО) России генерал-майор Игорь Конашенков.
«Российскими средствами противовоздушной обороны в районе населенного пункта Новомихайловка сбит в воздухе украинский самолет Су-27», – цитирует РИА «Новости» Конашенкова.
Кроме того, высокоточными ракетами воздушного базирования уничтожен крупный склад ракетно-артиллерийского вооружения в районе населенного пункта Нимировское Одесской области.
Конашенков добавил, что также уничтожена авиационная техника украинских вооруженных сил на военном аэродроме Канатово в Кировоградской области. Оперативно-тактической авиацией ВКС России поражены 54 военных объекта Украины.
Ранее Минобороны опубликовало кадры пуска ракеты «Оникс» расчетом берегового ракетного комплекса «Бастион» в ходе специальной военной операции.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Раскрыт принцип работы нарколабораторий СБУ в России
Служба безопасности Украины курировала часть нарколабораторий в России, зарабатывая на свои нужды, а сотрудников для них вербовали только после тщательной проверки на полиграфе.
Как СБУ поставила на поток отправку наркодилеров в Россию, сколько на этом зарабатывали и почему из этого бизнеса нельзя было выйти, РИА «Новости» рассказали задержанные участники одной из таких лабораторий.
Организатор одной из ликвидированных нарколабораторий в Подмосковье гражданин Украины по имени Александр, который с 2020 года находится в московском СИЗО, заявил, что заняться производством наркотиков в России ему предложил сотрудник СБУ.
«Обстановка на Украине была тяжелой. И как-то позвонил мне знакомый по имени Роман и предложил заработать хорошие деньги. Для этого надо было поехать в Россию и заняться производством наркотиков. Роман окончил академию Службы безопасности Украины, и, насколько я понимаю, он был кадровым сотрудником украинской спецслужбы, – рассказывает один из задержанных участников нарколаборатории Александр П.
Перед поездкой в Россию Александра отправили в Киев на «собеседование», на котором специалист-полиграфолог должен был определить, подходит ли он для этой работы.
«Разместили меня в хостеле недалеко от вокзала. В ожидании собеседования там провел около недели, и все это время туда постоянно заезжали люди, которые так же, как и я, должны были пройти собеседования, а затем поехать работать с наркотиками в Россию. За время моего пребывания несколько десятков человек точно уехало. На полиграфе интересовали их вопросы, собираюсь ли я воровать деньги и есть ли у меня связи в правоохранительных органах», – вспоминает Александр.
Затем ему выдали специальный телефон для связи с кураторами и отправили в Москву, где он вышел на контакт с еще несколькими уроженцами Украины, после чего они получили первые инструкции. По словам Александра, кураторы приказали им снять дом в Подмосковье, купить автомобиль и химическое оборудование. Деньги на это они получали на банковские карты, оформленные на подставных людей.
«Павлу (член группы) отправили по почте поддельные российские документы, и он по ним получил уже посылку, в которой было несколько десятков банковских карт, и на них мы получали деньги. Затем уже мы получили инструкции, как и какие наркотики производить – так называемые соли, синтетические наркотики. В день мы могли производить по 5 килограммов наркотиков, то есть ежедневный доход мог составлять около 10 млн рублей. В задачу нашей группы входило только производство наркотиков, а дальнейшим их распространением занимались уже наши кураторы из Украины. Да и у всех, кто сейчас сидит в Москве за производство наркотиков, кураторы тоже в основном были украинскими», – рассказывает задержанный.
Выйти из этого бизнеса добровольно почти невозможно. По словам Александра, кураторы регулярно присылали им видео с расправами над неугодными, угрожали.
«Я как-то поссорился с одним из кураторов и пригрозил все бросить и уехать обратно на Украину. В ответ на это куратор мне сказал, что если я буду плохо себя вести, то ко мне приедут сотрудники СБУ. Ну, и мы больше как-то к этой теме не возвращались, но с тех пор я регулярно получал видео с расправами над неугодными», – говорит Александр.
Его информацию подтверждает и другой участник украинской банды наркодилеров – Александр З., в чьи задачи входила доставка реагентов для производства наркотиков. По его словам, перед отправкой в Россию для каждого члена банды продумывалась своя легенда.
«Ты точно должен знать свою легенду, с какой целью ты приехал в Россию, не дай бог из-за тебя производство накроется, ходили слухи про расправы над провинившимися. Лично я всегда представлялся строителем, и у меня в машине всегда были строительные материалы, а так, перевозил реактивы, за что мне обещали от 5 тыс. долларов в месяц. Человек, который у нас был главным в группе, я с ним общался нормально, он озвучил такие вещи, что это работу предложили ему сотрудники СБУ», – вспоминает Александ З.
На вопрос о том, зачем сотрудникам СБУ устраивать нарколаборатории в России, мужчина говорит, что деньги от продажи наркотиков могли идти на военные нужны Украины.
«На производстве наркотиков в России зарабатываются колоссальные деньги, которые могут идти куда угодно, где их используют, например, на оплату наемников. И может, то, что нас задержали в России, не самый плохой выход из этой истории», – резюмирует мужчина.
Ранее войска Донецкой народной республики нашли лабораторию по производству «боевых» наркотических веществ для украинских националистов под Мариуполем.
Производящие по 450 кг наркотиков в месяц лаборатории нашли под Москвой и Тулой.
Напомним, в июле 2020 года ФСБ изъяла 55 кг синтетических наркотиков для 12 регионов России. В феврале того же года ФСБ пресекла деятельность крупной нарколаборатории в Крыму.
Спецназ Росгвардии уничтожил украинскую артиллерию в Харьковской области
Спецназовцы Росгвардии обнаружили и уничтожили украинскую артиллерию в Харьковской области, сообщает пресс-служба ведомства.
«В ходе разведывательно-поисковых мероприятий подразделение спецназа Росгвардии обнаружило вооруженную группу националистов. Завязался бой. Несмотря на огонь крупнокалиберного пулемета, спецназовцы Росгвардии нанесли противнику огневое поражение. Часть группы националистов была уничтожена, остальные отступили, бросив тяжелое вооружение... Артиллерийское вооружение националистов было уничтожено накладными зарядами», – передает РИА «Новости» сообщение ведомства.
В ведомстве отметили, что в результате боя были захвачены 122-мм гаубица Д-30 и минометы калибра 120 мм и 80 мм.
Ранее Росгвардия уничтожила разведгруппу националистов в Киевской области, спасла жителей, пытавшихся эвакуироваться и попавших под обстрел националистов, предотвратила теракт в месте выдачи гуманитарной помощи и захватила крупный схрон боеприпасов националистов на Украине.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Власти Грузии раскритиковали визит грузинских оппозиционеров в Москву
Премьер-министр Грузии Ираклий Гарибашвили подверг критике визит в Москву делегации грузинского оппозиционного «Альянса патриотов», передает корреспондент газеты ВЗГЛЯД в Тбилиси.
Он заявил, что ему «даже неинтересно» комментировать этот «несвоевременный» визит.
В свою очередь, спецпред премьер-министра по РФ Зураб Абашидзе также назвал этот визит «и несвоевременным, и нецелесообразным».
На выборах в парламент Грузии в 2020 году «Альянс патриотов», выступающий за нормализацию отношений с Россией, получил четыре мандата из 150.
Делегация партии во главе с экс-вице-спикером парламента Ирмой Инашвили проводит сейчас встречи в Москве с российскими политиками.