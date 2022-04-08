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СМИ: Shell изменила название российской нефти, чтобы продолжать покупать ее
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Британская нефтегазовая компания Shell ввела новое определение для нефти и нефтепродуктов российского происхождения, чтобы сократить связанные с их приобретением репутационные издержки и продолжать покупать их, сообщило Bloomberg.
«[Приобретаемые] товары следует считать товарами российского происхождения, если они произведены в России или если более 50% их состава (по объему) приходится на произведенную в России продукцию», – говорится в обновленных условиях контрактов Shell, передает ТАСС.
Bloomberg указывает, что европейские компании и трейдеры все чаще покупают российский дизель и другие нефтепродукты в смеси с той же продукцией иностранного происхождения. Неофициально их называют «латвийской смесью», которая, среди прочего, производится в латвийском Вентспилсе, куда российские нефтепродукты доставляют из Приморска. На российские нефтепродукты в составе смеси приходится 49,9%, что позволяет ряду европейских компаний, включая Shell, не считать страной их происхождения России. Как отмечается в материале Bloomberg, это дает им возможность заявлять о постепенном отказе от российских нефтепродуктов.
Bloomberg напоминает, что похожая юридическая лазейка использовалась при торговле сырой нефтью из Ирана и Венесуэлы в обход санкций. Европейские рестриктивные меры напрямую не препятствуют компаниям покупать нефть и нефтепродукты из России, однако для многих из них это связано с существенными репутационными потерями.
Ранее нефтегазовая компания Shell объявила о планах отказаться от российской нефти и газа; в качестве первого шага прекратит все спотовые закупки российской нефти.
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Экономист оценил масштабы топливного кризиса на Украине
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«Зеленский ничего не понимает в функционировании реального сектора экономики, его дело – ролики снимать, быть блогером и шутом. Поэтому все эти заявления о запрете российской нефти крайне абсурдны», – заявил газете ВЗГЛЯД экономист Иван Лизан. Ранее Зеленский потребовал от ЕС запретить поставки российской нефти. В то же время ВС РФ продолжили наносить ракетные удары по НПЗ и топливным базам Украины.
«Европа не пойдет на введение нефтяного эмбарго в отношении России. Это же касается и газового эмбарго. Они уже столкнулись с проблемами по поставкам угля, а Россия закрывает добрую половину этой потребности Европы», – рассказал политолог и экономист Иван Лизан.
Эксперт также разъяснил, откуда горюче-смазочные материалы и топливо ранее поставлялись на Украину. «Незначительная доля ГСМ поставлялась из стран Евросоюза, но они даже в довоенное время не закрывали и трети потребностей. Основными поставщиками ГСМ были Россия и Белоруссия. Порядка 50% рынка бензина на Украине контролировалось Белоруссией», – продолжил Лизан.
«Также Украине не стоит надеяться на поставки нефти из Азербайджана, причем по своей же вине. Нефть из Азербайджана на Украину доставить можно только морем, через Одесский порт. Но море контролирует Россия, плюс Украина раскидала по морю достаточно большое количество противокорабельных мин», – отметил он.
«Но даже если бы там не было нашего флота и украинских мин – редкий корабль бы туда поплыл. Акватория Черного моря объявлена так называемой «зоной войны» и на суда, которые ходят по этим морям, распространяются дополнительные требования страховки, то есть ее стоимость резко возрастает вплоть до того, что туда становится просто нерентабельно плыть», – добавил эксперт.
Даже если предположить, что на Украину каким-то образом кто-то доставил топливо, то ВС России уже уничтожили большую часть складов ГСМ и нефтеперерабатывающих заводов. Из-за этого нормальное снабжение топливом украинской бронетехники невозможно. «Им негде хранить топливо. А если они их сразу будут переливать в бензовозы, то как только те выйдут в открытое поле – их накроет российская авиация», – пояснил Лизан.
«Еще недели три назад ВСУ в Донбассе столкнулись с топливным голодом. Совсем скоро будут ездить лишь какие-то бронеавтомобили, а вся остальная техника будет заперта в городах. Сейчас у Запада нет технической возможности снабжать ВСУ топливом, чтобы этого было достаточно для проведения какого-то локального контрнаступления, не говоря уж о масштабных операциях», –подчеркнул Лизан.
Экономист также добавил, что топливный кризис скажется не только на армии, но и на мирной жизни регионов Украины. «Проблемы будут у Украины и с посевной. Чуть лучше обстоят дела на юге Одесской области, которую можно топливом запитать из Молдавии, но это будет значительно дороже. И если на военные цели Зеленскому еще дадут денег, а на что-то другое – очень сомневаюсь. Эти задачи уже будет решать Россия», – рассказал он.
В четверг официальный представитель Министерства обороны РФ Игорь Конашенков заявил, что российские военные ударами высокоточных ракет уничтожили четыре базы хранения горюче-смазочных материалов (ГСМ), топливом с которых снабжались украинские войска под Харьковом, Николаевом и в Донбассе.
Ранее президент Украины Владимир Зеленский потребовал запретить российскую нефть. В среду в ночном обращении к руководству США и Европейского союза он заявил, что поддерживает новый пакет санкций против России со стороны Европейского союза и Соединенных Штатов, и добавил, что его правительство будет продолжать настаивать на полной международной блокаде российской банковской системы и полном запрете на импорт российской нефти.
Главы МИД ЕС решили обсудить нефтяное эмбарго против России. Верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности Жозеп Боррель заявил, что этот вопрос не входит в планируемый пятый пакет санкций ЕС, но главы МИД Евросоюза рассмотрят его 11 апреля.
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Китай перевел оплату за уголь и нефть из России в юани
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В Китай вскоре начнут поступать российские нефть и уголь, оплаченные в юанях, сообщают СМИ.
Российский уголь и нефть, оплаченные в юанях, вскоре начнут поступать в КНР после того, как несколько китайских фирм использовали местную валюту для покупки российского угля в марте, сообщает Bloomberg со ссылкой на компанию Fenwei Energy Information Service Co.
Это будут первые поставки за местную валюту после санкций, введенных США и Европой против России.
Кроме того, издание напоминает, что Москва предлагает Индии платить за нефть в рупиях, а Саудовская Аравия ведет переговоры с Пекином о цене на часть своей нефти в юанях. Все это влияет на статус доллара как мировой валюты. Отмечается при этом, что в 2019 году валюта США использовалась для 88% операций, в то время как юань только для 4,3%.
В Fenwei также отметили, что Китай начал платить в юанях за сталь и уголь из России, хотя ранее оплата проводилась в долларах. В 2021 году Россия была вторым по значимости поставщиком угля в КНР.
Напомним, в конце марта Китай допустил переход на рубли или юани в торговле газом и нефтью с Россией.
Между тем в США отметили стремительное восстановление рубля на фоне санкций.
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В Думу внесен проект закона о национализации собственности граждан недружественных стран
Государственный совет Республики Крым внес в Госдуму законопроект о национализации собственности, которая по состоянию на 24 февраля принадлежала гражданам недружественных стран.
Сообщается, что изменения предлагается внести в ст. 2 Гражданского кодекса РФ. Речь идет о таких объектах права собственности, как «движимое и недвижимое имущество, денежные средства, вклады в банках, ценные бумаги, корпоративные права, иное имущество (активы), которые непосредственно или через аффилированных лиц принадлежат иностранным государствам и лицам, указанным в абзаце первом настоящей части», передает ТАСС суть изменений.
Ранее депутаты Госсовета Крыма поддержали решение направить в Госдуму проект федерального закона об изъятии имущества украинских олигархов и прочих лиц из иностранных государств, совершающих недружественные действия в отношении России.
Напомним, глава Крыма Сергей Аксенов заявил о национализации имущества украинских олигархов, политиков и чиновников, поддержавших киевский режим и нацизм. Источник в правительстве региона сообщил, что в список имущества украинских олигархов и политиков, подлежащего национализации в Крыму, включат квартиру президента Владимира Зеленского в поселке Ливадия под Ялтой.
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В Минпромторге заявили об отклонении половины заявок на госзакупки импортных товаров
Минпромторг отклоняет половину заявок на закупку госзаказчиками импортной продукции из-за наличия российских аналогов, сообщил замглавы министерства Алексей Ученов на форуме «Госзаказ».
«У нас действительно доля отечественной продукции за последний расчетный период выросла по 44-му федеральному закону до 60,9%, по 223-му федеральному закону (закупки госкомпаний) – до 83%», – передает ТАСС его слова.
По словам замминистра, Минпромторг с 2020 года отклонял около половины заявок госзаказчиков на приобретение иностранной продукции в связи с наличием российских аналогов.
«С апреля 2020 года поступило свыше 20 тыс. заявок на покупку импорта на общую сумму 426 млрд рублей. Важна статистика, что 50% таких закупок не были согласованы нашим ведомством, то есть заявителю была предоставлена информация о наличии альтернативного поставщика, российского. Такие закупки были переориентированы на отечественного потребителя», – добавил Ученов.
Ранее на цифровой платформе МСП.РФ в России запустили сервис для предпринимателей, призванный помочь в сбыте продукции и поиске новых проверенных партнеров-поставщиков. Одно из важных направлений поддержки МСП – помощь в перестройке цепочек поставок, поиск новых рынков сбыта и торговых партнеров.
Более того, премьер-министр Михаил Мишустин подписал постановление об увеличении доли государственного финансирования в грантах на создание отечественных комплектующих для различных отраслей промышленности в 2022 году.
Войска ДНР взяли под контроль порт Мариуполя
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Военные Донецкой народной республики взяли под контроль порт Мариуполя. Как сообщил офицер пятой бригады Народной милиции ДНР с позывным Борода, освобождено большое количество пленных и заложников.
«Боевики «Азова» держали в заложниках более 100 моряков в порту, среди которых был один украинский экипаж», – сообщил офицер, который сам участвовал в штурме.
Видео опубликовал проект WarGonzo в своем в Telegram-канале.
Видно, что в результате боевых действий серьезно пострадали портовые конструкции и административные здания.
На момент начала боевых действий в порту находились как минимум семь экипажей сухогрузов. Фактически неонацисты взяли их в заложники, и моряки просидели в плену больше месяца. Это граждане России и других стран.
Ранее заместитель начальника управления Народной милиции ДНР Эдуард Басурин заявил, что освободительная операция в Мариуполе подходит к завершению, однако есть проблемы с зачисткой промзоны.
Накануне сообщалось, что на территории завода «Азовсталь» в Мариуполе по-прежнему находятся не менее 3 тыс. боевиков. Бои в центральной части города завершены. Глава Союза ветеранов Афганистана Франц Клинцевич рассказал газете ВЗГЛЯД, что кроме националистов на заводе «Азовсталь» в Мариуполе могут находиться высокопоставленные представители командования стран НАТО.
Глава МИД Венгрии опроверг распространение санкций на поставки энергоносителей из России
Антироссийские санкции не затронут поставок нефти и газа, а также сотрудничества в области ядерной энергии, заявил глава МИД Венгрии Петер Сийярто по итогам встречи министров иностранных дел стран НАТО в Брюсселе.
Он рассказал, что «в ходе встречи был достигнут ряд результатов». «Санкции [против России] не коснутся поставок нефти и газа. Кроме того, деятельность, связанная с производством ядерной энергии, которая особенно важна для работы АЭС «Пакш», также не подпадает под действие санкций», – передает его слова ТАСС.
Между тем ранее евродепутаты большинством голосов приняли резолюцию, призывающую ЕС ввести эмбарго на поставки российского газа, нефти, угля и ядерного топлива.
В Германии заявили о планах отказаться от импорта нефти и газа из России «как можно скорее»
Германия намерена как можно скорее отказаться от импорта российских нефти и газа, однако это вопрос не недель, а лет, заявил министр финансов ФРГ Кристиан Линднер изданию Zeit.
«С Россией, чье правительство ведет преступную войну против Украины, не может быть нормальных экономических отношений. Поэтому Германия должна отказаться от российских нефти и газа», – передает его слова РИА «Новости».
Линднер отметил, что отказ зависит от фактора, и такой шаг должен «наносить больший урон (президенту РФ Владимиру) Путину, чем нам самим».
«Потому что речь идет о том, чтобы следовать стратегии, которую мы сможем соблюдать не пару недель, а, возможно, годы. Газ, ископаемое сырье, нефть и уголь нужно рассматривать дифференцировано, потому что их замена требует различных подходов. Мой ответ: как можно скорее», – сказал глава ведомства.
Ранее Линднер заявлял, что резкий отказ от газа из России навредил бы в большей степени Евросоюзу, чем России, поскольку на данный момент газ сложно заменить.
Напомним, президент федерального союза промышленности Германии (BDI) Зигфрид Руссвурм предупредил о фатальных последствиях введения эмбарго на энергоресурсы из России для отрасли. Советник правительства Германии Ламиа Мессари-Беккер предупредила о риске катастрофы в экономике Германии в случае прекращения поставок российского газа.
На Западе пообещали не останавливаться при введении санкций против России
Новый пакет антироссийских санкций Евросоюза (ЕС) не будет последним, заявила глава Еврокомиссии (ЕК) Урсула фон дер Ляйен.
Глава ЕК заявила, что «эти санкции не будут нашими последними санкциями», передает ТАСС со ссылкой на Reuters.
«Теперь мы должны обратить внимание на нефть и доходы, которые Россия получает от ископаемого топлива», – добавила она.
Также газета Financial Times сообщила, что ЕС в среду обсудит возможность введения санкций против ряда граждан России, среди которых председатель правления Сбербанка России Герман Греф и глава «Русала» Олег Дерипаска.
В новые санкционные списки также якобы будут внесены бизнесмены Борис Ротенберг, Александр Шульгин и Саид Керимов.
При этом ранее в Германии заявили о невозможности отказа от российского газа. Президент федерального союза промышленности Германии (BDI) Зигфрид Руссвурм предупредил о фатальных последствиях введения эмбарго на энергоресурсы из России для отрасли.
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Страны G7 договорились усиливать давление на Россию с помощью допсанкций
Усиливать давление на Россию можно с помощью дополнительных ограничительных мер, договорились страны G7 на встрече глав МИД G7, которая прошла на полях министерской встречи НАТО в Брюсселе.
«Вместе с международными партнерами группа семи будет поддерживать и усиливать давление на Россию путем введения скоординированных дополнительных ограничительных мер. Мы будем работать вместе, чтобы пресекать любые попытки обойти санкции или помочь России иным способом. Мы предпринимаем дальнейшие шаги, чтобы ускорить планы по снижению нашей зависимости от российских энергоносителей, и будем работать над этой целью вместе», – передает ТАСС суть заявления.
Ранее в Британии заявили, что основополагающий акт Россия – НАТО от 1997 года не отвечает современной обстановке в мире. Глава МИД Великобритании Лиз Трасс заявила, что «работает с партнерами по G7, чтобы ввести меры против большего количества российских банков», и согласовывает с партнерами сроки отказа от импорта нефти, газа и угля из России. Она призвала G7 закрыть порты для российских судов и сделать российское золото «недоступным для Путина».
Напомним, президент США Джо Байден предложил исключить Россию из G20. При этом он указал, что ряд стран с этим не согласятся.
Нефть подорожала на перспективах сокращения предложения
Мировые цены на нефть в четверг утром растут более чем на 1% на опасениях сокращения предложения на рынке, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.30 цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 1,37%, до 102,45 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI – на 1,14%, до 97,41 доллара.
В четверг утром инвесторы оценивают предупреждение Международного энергетического агентства (МЭА) о том, что мировой рынок нефти может недополучить 3 млн баррелей в день в результате значительного сокращения экспорта российской нефти. Усугубляет опасения то, что это заявление было сделано после сообщения о планах США и стран МЭА выпустить на рынок 240 млн баррелей нефти из стратегических резервов.
«Ограничения на экспорт российской нефти, похоже, ужесточаются», – отметили газете Wall Street Journal аналитики ANZ.
«Вероятность того, что иранская нефть поможет восполнить дефицит, также снижается», – добавляют в ANZ.
Банк Италии заявил о серьезном уроне из-за отказа от экспорта из России
Отказ от российского экспорта может сильнее всего навредить экономикам Германии и Италии, говорится в бюллетене Банка Италии (центробанк страны).
«Среди крупнейших экономик мира Германия и Италия демонстрируют наибольшую зависимость от сырья из России (энергоносители и металлы из России составляют 7% от общих потребностей Италии и 8% от потребностей Германии). Экономики этих же стран могут оказаться в числе наиболее пострадавших, прямо или косвенно, <...> в результате блокирования экспорта в Россию», – цитирует документ ТАСС.
По самому неблагоприятному сценарию, который предполагает блокировку поставок российского газа, ВВП Италии упадет «почти на половину процентного пункта в 2022 и 2023 годах, а инфляция в стране приблизится к 8% в 2022 году и снизится до 2,3% в следующем году».
Ранее в пятницу Евросоюз утвердил пятый пакет экономических и индивидуальных антироссийских санкций.
«Пятый пакет включает: запрет на покупку, импорт или передачу угля и других твердых ископаемых видов топлива в ЕС, если они происходят из России или экспортируются из России, с августа 2022 года. Импорт угля в ЕС в настоящее время составляет 8 млрд евро в год. <...> Запрет на предоставление доступа в порты ЕС судам, зарегистрированным под флагом России. Отступления предоставляются для сельскохозяйственной и пищевой продукции, гуманитарной помощи и энергетики», – заявили в ЕС.
Страны G7 договорились усиливать давление на Россию с помощью дополнительных ограничительных мер.
Цены на нефть остались в прежних рамках
Мировые цены на нефть в среду утром не имеют единой динамики и не сильно изменяются в свете различных факторов, свидетельствуют данные торгов.
По состоянию на 8.16 цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent растет на 0,07%, до 106,71 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI – снижается на 0,16%, до 101,8 доллара, передает РИА «Новости».
С одной стороны, негативно на нефтяные цены влияет сейчас укрепление доллара, курс которого утром растет по отношению к другим основным мировым валютам, таким как евро или иена, а его индекс (курс к корзине валют шести стран – основных торговых партнеров США) увеличивается на 0,1%, до 99,58 пункта.
При этом нефть, как и другие сырьевые биржевые товары, контракты на которые исчисляются в долларах, становится менее доступной для держателей другой иностранной валюты.
С другой стороны, инвесторы продолжают следить за ужесточением антироссийских санкций со стороны ряда стран, которое может понести за собой риск перебоев в поставках нефти на мировой рынок, что ведет к повышению цен. Так, о решении о вводе дополнительного пакета радикальных санкционных мер заявила официальный представитель американской администрации Джен Псаки.
Газета Wall Street Journal приводит слова Псаки о том, что санкции направлены на дальнейшую экономическую, финансовую и технологическую изоляцию России от остального мира.
Сибирь и Дальний Восток отметили «день рождения» ДНР
Жители Сибири и Дальнего Востока провели митинги в поддержку спецоперации России на Украине, приуроченные к восьмой годовщине провозглашения Донецкой народной республики (ДНР).
В городе Елизово Камчатского края в парке «Сказка» состоялась акция в поддержку проведения специальной военной операции на Украине и президента России Владимира Путина, мероприятие приурочили к восьмилетней годовщине провозглашения ДНР. На акцию пришли 1,5 тыс. человек вместо заявленных 300, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Организатором выступил Камчатский краевой Совет ветеранов войны, труда, Вооруженных сил и правоохранительных органов.
Участие приняли представители молодежных и ветеранских некоммерческих организаций, национально-культурных объединений, учащиеся кадетских классов школ Елизова, военнослужащие, вокальные и хореографические творческие коллективы, жители Елизова и Петропавловска-Камчатского.
В Магадане в сквере Победы прошел флешмоб и митинг в поддержку российской армии и специальной военной операции на Украине, организатором выступила МОО ВООВ «Боевое братство».
В Южно-Сахалинске в митинге в поддержку Владимира Путина и российской армии, а также в честь восьмой годовщины создания ДНР приняли участие 400 человек.
В городе Кызыле (республика Тыва) прошел митинг в поддержку спецоперации, который собрал около 350 человек. Во Владивостоке в соответствующей акции приняли участие 600 человек вместо заявленных 300, а в Хабаровске прошел митинг-концерт на центральной арене стадиона имени Ленина, в котором приняли участие более 400 человек.
В городе Междуреченске в митинге в поддержку спецоперации, ДНР и ЛНР приняли участие 400 человек.
Ранее акции в поддержку Донбасса прошли в Нью-Йорке, Бейруте и Ереване. При этом толпа с флагами Украины напала на участников акции в поддержку России в Греции.
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Нацбанк Украины предложил изъять активы «дочек» Сбербанка и ВЭБа
Нацбанк Украины направил правительству письмо, в котором предложил принудительно изъять в доход государства 0,9 млрд долларов активов «дочек» Сбербанка и ВЭБа, сообщил «Экономической правде» глава НБУ Кирилл Шевченко.
«В доход государства может быть направлено около 26 млрд гривен (889 млн долларов по текущему курсу – прим. ВЗГЛЯД). Это денежные средства, ОВГЗ (облигации внутреннего госзайма – прим. ВЗГЛЯД), депозитные сертификаты», – приводит его слова «Интерфакс».
Шевченко напомнил, что лицензии этих банков были аннулированы вскоре после 24 февраля. «И сегодня мы понимаем, что следующим шагом должно стать принудительное изъятие этих активов. Понятно, что украинские вкладчики этих банков должны получить свои вклады сначала в пределах гарантированной суммы», – добавил глава НБУ.
Шевченко отметил, что украинский Альфа-банк является значимым для банковской системы и не попал под санкции, в отличие от ряда его акционеров.
«Наша задача – действовать так, чтобы не пострадали миллионы украинских вкладчиков. Акционеры банка должны искать выход из сложившейся ситуации. Я не исключаю, что это может быть продажа другому владельцу. Но это должна быть продажа, которая не будет рассматриваться как попытка обойти санкции», – подчеркнул он.
В среду США объявили о введении против Сбера санкций, сообщив о полной блокировке, заморозке активов и запрете для американских граждан и компаний вести с ним бизнес. Ранее руководство Сбера после полной блокировки со стороны США заявило, что продолжают работу в штатном режиме.
Напомним, 1 апреля лондонский суд утвердил переход Sber CIB – подразделения Сбербанка в Соединенном Королевстве – под внешнее управление из-за антироссийских санкций. Кроме того, 24 марта США ввели санкции против главы «Сбера» Германа Грефа. В тот же день санкции против Грефа, первого заместителя правления «Сбера» Александра Ведяхина и бывшего зампреда Льва Хасиса ввела Великобритания.
Курс евро на Мосбирже опустился ниже 80 рублей впервые с июля 2020 года
Курс евро в ходе валютных торгов на Московской бирже снижается на 1,45% к закрытию предыдущей сессии, до 80,26 руб., следует из данных площадки.
По данным на 13.38 мск, курс евро опустился до 79,98 руб. (-1,8%). Такие показатели в последний раз были в июле 2020 года. Курс доллара на 13.50 мск снижается до 75,2 руб. (-0,72%), передает ТАСС.
По данным на 13.58 индекс Мосбиржи составлял 2 608,6 пункта (-1,02%), РТС рос до 1 098,53 пункта (+0,56%).
Стоимость июньского фьючерса на нефть марки нефть Brent на лондонской бирже ICE снижается на 0,04%, до $100,54 за баррель, а нефть WTI дорожает на 0,21% и торгуется на уровне $99,23 за баррель.
Ранее сообщалось, что курс рубля ослаб к доллару на 15 копеек после решения банка России снизить ставку до 17%.