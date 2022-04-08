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В храме Христа Спасителя началось отпевание Жириновского
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В храме Христа Спасителя в пятницу утром началось отпевание председателя ЛДПР Владимира Жириновского, умершего в среду в возрасте 75 лет. Отпевание проводит патриарх Московский и всея Руси Кирилл.
Несмотря на ранний час, у входа в храм собралось большое количество людей, многие пришли с цветами, передает РИА «Новости».
Как менялось ваше отношение к Жириновскому с начала его политической карьеры?
На поминальной службе присутствуют родные и близкие политика, государственные деятели, сенаторы и депутаты Госдумы, в частности спикер нижней палаты Вячеслав Володин, соратники по партии, представители общественности. Также на месте работают съемочные группы федеральных каналов и много журналистов.
После отпевания состоится церемония прощания с лидером ЛДПР, она пройдет в Колонном зале Дома союзов с 11.00 до 13.00. Жириновский будет похоронен на Новодевичьем кладбище.
Российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский умер после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 75 лет. Последние два месяца лидер ЛДПР провел в больнице с диагнозом COVID. Специалисты отмечали, что при поражении легких на 50-70%, как у Жириновского, человек нуждается в кислороде, поэтому сама ситуация, учитывая возраст политика, опасна для здоровья. В Минздраве сообщили, что врачи до последнего боролись за жизнь Жириновского.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, какую роль Жириновский занял в истории России и как теперь сложится судьба его партии.
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Минздрав рассказал о борьбе медиков за жизнь Жириновского
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Врачи до последнего боролись за жизнь лидера ЛДПР Владимира Жириновского, они оказывали ему всю возможную медицинскую помощь, заявили в Минздраве.
«После тяжелой и продолжительной болезни на 76-м году жизни скончался известный политик, общественный деятель Владимир Вольфович Жириновский. Ведущие специалисты, врачи до последнего боролись за его жизнь, оказывая всю возможную в этой ситуации медицинскую помощь», – цитирует сообщение ведомства РИА «Новости».
Министерство выразило соболезнования родным, близким и коллегам политика.
Ранее во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 75 лет умер российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Напомним, Жириновский со 2 февраля находился в больнице с диагнозом COVID. В Минздраве заявляли в конце марта, что он «в стабильном состоянии». Тогда же появилось сообщение о его якобы смерти, однако это быстро опровергли.
Специалисты отмечали, что при поражении легких на 50-70%, как у Жириновского, человек нуждается в кислороде, поэтому сама ситуация, учитывая возраст политика, опасна для здоровья.
3 марта СМИ сообщали, что у лидера ЛДПР Владимира Жириновского начался отек легких и поражение органов дыхания. 11 марта стало известно, что состояние политика улучшилось, он изучает новости и работает с документами.
Определено место похорон Жириновского
Лидер ЛДПР Владимир Жириновский будет похоронен на Троекуровском кладбище, сообщил источник в партии.
«Прощание с Владимиром Жириновским планируется в Колонном зале. Похороны пройдут на Троекуровском кладбище, где покоятся родственники Владимира Жириновского», – передает его слова ТАСС.
Между тем глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, который будет исполнять обязанности руководителя фракции ЛДПР, заявил, что отпевание Жириновского проведет патриарх Кирилл, передает РИА «Новости».
Ранее во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 75 лет умер российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Президент Владимир Путин принес соболезнования в связи со смертью Жириновского.
Путин: Жириновский всегда отстаивал интересы России
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Президент Владимир Путин принес соболезнования в связи со смертью лидера ЛДПР Владимира Жириновского, который скончался в возрасте 75 лет, сообщила пресс-служба Кремля.
«Владимир Жириновский был опытным политиком, энергичным, открытым к общению человеком, ярким оратором и полемистом. Основатель и бессменный лидер одной из старейших политических партий страны, он многое сделал для становления и развития российского парламентаризма, отечественного законодательства, искренне стремился внести вклад в решение важнейших общенациональных задач. И всегда, в любой аудитории, в самых острых дискуссиях отстаивал патриотическую позицию, интересы России», – говорится в телеграмме главы государства, опубликованной на сайте Кремля.
О смерти Жириновского ранее сообщил спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, политик умер после тяжелой и продолжительной болезни.
«Для нас всех – это невосполнимая потеря. Пусть светлая память о нем всегда будет в наших сердцах», – сказал он.
В Госдуме поделились воспоминаниями о Жириновском
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Лидер ЛДПР Владимир Жириновский, скончавшийся на 76-м году жизни, был политическим гением, а его эпатажность нужна была для «остроты донесения мысли», поделился воспоминаниями о политике депутат Госдумы от ЛДПР Рифат Шайхутдинов.
«Я вошел во фракцию в 2004 году. Это был IV созыв Думы, и мы с ним отправились сразу же в поездку по Украине как наблюдатели выборного процесса, тогда была оранжевая революция, мы участвовали в наблюдениях. Часто с ним беседовали, обсуждали. Но тогда уже было понятно, 18 лет прошло, он фактически все предсказал. Конечно, это означает, что ушел политический гений. Такой визионер, который видел далеко вперед», – рассказал он «Газете.Ru»
«Он тогда еще рассказал, что будет с Украиной. Мы с ним это все обсуждали, и это действительно политический гений. Это гигантская утрата, потому что такая критичная мысль, которая присутствовала в его суждения. Конструктивная критика власти без призыва к экстремизму и революции, но достаточно глубоко и со смыслом. Этого, конечно, нам явно будет не хватать. Вся эпатажность, которая ему приписывается, она иногда была на публику, для остроты донесения мысли. Но в личных беседах этого никогда не было. Всегда было глубокое размышление, понимание смыслов», – заключил Шайхутдинов.
В свою очередь, первый заместитель руководителя думской фракции «Справедливая Россия – За правду» Олег Нилов рассказал, что глава ЛДПР был выдающимся оратором и создавал особую «ауру».
«Это трагедия не только для фракции и партии ЛДПР. Это потеря действительно выдающегося оратора новейшей истории российского парламентаризма. Да, мы спорили, часто не просто дискутировали, а ругались вдрызг, наотмашь. Но не было ненависти, не было фобии. Был только свойственный ему вариант ведения дискуссии, в том числе с какими-то запредельными непарламентскими формами и выражениями. Но это было по-своему всем интересно, все участвовали. Если бы таких парламентариев было несколько, то это было бы тяжело. А один Владимир Вольфович действительно создавал очень живую и искреннюю ауру. Да, во многом противоречивую даже самому себе, но вот такой неповторимый он был», – сказал Нилов.
Он отметил, что сейчас не видит достойной замены Жириновскому. «Я думаю, что в ближайшее время, к сожалению для партии ЛДПР, замены ему нет», – заключил Нилов.
Актер Станислав Садальский, сыгравший в фильме «Корабль двойников» с Жириновским в главной роли, выразил свои соболезнования в связи со смертью политика. Актер рассказал, что лидер ЛДПР предлагал ему стать депутатом.
«Он мне предлагал быть депутатом. Я ему сказал, что актерам не место в политике, потому что мы работать должны для всех», – сказал Садальский.
Он также считает, что политик был «провидцем». «Печально, конечно. Он был провидцем, как время показывает. Над ним смеялись, а он оказался во многом прав», – сказал актер.
В фильме «Корабль двойников» 1997 года Жириновский сыграл капитана милиции Жарова. Вместе с ним в ленте снялись Леонид Броневой, Эммануил Виторган, Вячеслав Зайцев и другие.
О смерти Жириновского ранее сообщил
спикер Госдумы Вячеслав Володин. По его словам, политик умер после тяжелой и продолжительной болезни. Президент Владимир Путин принес соболезнования
в связи со смертью лидера ЛДПР.
Российские политики также выразили соболезнования по поводу смерти Жириновского, отметив его талант и любовь к России.
В ЛДПР заявили о сорокадневном трауре по Жириновскому, фракция назвала его смерть ударом для всей России. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий назначен исполняющим обязанности руководителя фракции ЛДПР.
Аксенов заявил о пророчествах Жириновского о судьбе Украины и Крыма
Многие прогнозы лидера ЛДПР Владимира Жириновского стали настоящими пророчествами, это касается судеб Крыма и Украины, его смерть является невосполнимой утратой, заявил глава Крыма Сергей Аксенов.
«Многие политические прогнозы Владимира Вольфовича стали настоящими пророчествами. Это касается судеб Крыма, Украины, многих геополитических процессов. Жириновский решительно поддержал «Крымскую весну», много сделал для реализации важных для нашей республики инициатив», – написал Аксенов в Telegram.
Аксенов назвал Жириновского ярким, авторитетным и последовательным политиком, который внес большой вклад в развитие России. Он отметил, что лидер ЛДПР всегда руководствовался любовью к стране во всех своих действиях.
Глава Крыма выразил соболезнования родным и близким политика, его коллегам и однопартийцам, добавив, что разделяет их скорбь.
Ранее во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 75 лет умер российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Депутаты Госдумы на пленарном заседании почтили минутой молчания память Жириновского.
В Минздраве заявили, что врачи до последнего боролись за жизнь лидера ЛДПР Владимира Жириновского, они оказывали ему всю возможную медицинскую помощь.
Напомним, Жириновский со 2 февраля находился в больнице с диагнозом COVID. В Минздраве заявляли
в конце марта, что он «в стабильном состоянии». Тогда же появилось
сообщение о его якобы смерти, однако это быстро опровергли.
Специалисты отмечали, что при поражении легких на 50-70%, как у Жириновского, человек нуждается в кислороде, поэтому сама ситуация, учитывая возраст политика, опасна для здоровья.
3 марта СМИ сообщали, что у лидера ЛДПР Владимира Жириновского начался отек легких и поражение органов дыхания. 11 марта стало известно, что состояние политика улучшилось, он изучает новости и работает с документами.
Названы время и дата похорон Жириновского
Похороны лидера ЛДПР Владимира Жириновского пройдут на Новодевичьем кладбище в пятницу, 8 апреля, сообщила пресс-служба Госдумы.
«Похороны Владимира Жириновского состоятся на Новодевичьем кладбище. Начало церемонии в 14.00», – передает ТАСС сообщение пресс-службы, уточнившей, что они пройдут сразу после прощания с политиком.
Напомним, лидер ЛДПР Владимир Жириновский умер после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 75 лет. В Госдуме почтили его память минутой молчания. Президент Владимир Путин принес соболезнования в связи со смертью Жириновского. Российские политики также выразили соболезнования по поводу его смерти, отметив его талант и любовь к России.
Газета ВЗГЛЯД пыталась ответить на вопрос, какую роль Жириновский занял в истории России и как теперь сложится судьба его главного общественного детища – ЛДПР.
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В Госдуме почтили память Жириновского минутой молчания
Депутаты Госдумы на пленарном заседании почтили минутой молчания память скончавшегося 6 апреля главы ЛДПР Владимира Жириновского.
После объявления о смерти политика спикер Госдумы Вячеслав Володин из уважения к памяти Жириновского встал с кресла, и его примеру последовали все находившиеся в зале депутаты. Также по предложению Володина заседание решено прервать на час, передает РИА «Новости».
Тем временем во фракции ЛДПР заявили, что смерть Жириновского – удар для всей России, для его сторонников.
«Из жизни ушел без преувеличения великий человек, он вписал себя в историю нашей страны и всего мира. Мы все скорбим», – говорится в Telegram-канале фракции.
Ранее во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 75 лет умер российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Напомним, Жириновский со 2 февраля находился в больнице с диагнозом COVID. В Минздраве заявляли в конце марта, что он «в стабильном состоянии». Тогда же появилось сообщение о его якобы смерти, однако это быстро опровергли.
Специалисты отмечали, что при поражении легких на 50-70%, как у Жириновского, человек нуждается в кислороде, поэтому сама ситуация, учитывая возраст политика, опасна для здоровья.
3 марта СМИ сообщали, что у лидера ЛДПР Владимира Жириновского начался отек легких и поражение органов дыхания. 11 марта стало известно, что состояние политика улучшилось, он изучает новости и работает с документами.
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В ЛДПР заявили о сорокадневном трауре по Жириновскому
Члены Либерально-демократической партии (ЛДПР) не будут обсуждать никакие вопросы 40 дней, ЛДПР займется прощанием с лидером Владимиром Жириновским, заявил глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий, назначенный врио главы фракции.
«В ближайшие 40 дней мы прощаемся с лидером партии, мы чтим его память и не обсуждаем никакие другие вопросы», – цитирует Слуцкого ТАСС.
«Это противоречит православной традиции», – пояснил он.
Ранее во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 75 лет умер российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Соболезнования в связи со смертью политика выразили президент России Владимир Путин, премьер-министр Михаил Мишустин и зампред Совбеза России Дмитрий Медведев. В Госдуме почтили память Жириновского минутой молчания.
Кремль анонсировал прощание Путина с Жириновским
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков сообщил, что глава государства попрощается с ушедшим из жизни лидером ЛДПР Владимиром Жириновским.
«Президент обязательно попрощается с Жириновским», – передает ТАСС ответ Пескова на вопрос о том, примет ли глава государства участие в церемонии прощания с политиком.
По словам Пескова, «Жириновский был неотъемлемой частью новейшей истории нашей страны и, собственно, во многом эта новейшая история связана с тем, чем он занимался, что он делал. И всегда все, что он делал, так или иначе было направлено на улучшение жизни наших людей и вообще направлено на укрепление нашей страны. Наверное, вот этим объясняется», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, чем объяснить тот факт, что болезнь и смерть Жириновского стали не просто внутрипартийным событием, а заняли заметное место в информационном пространстве России.
Ранее пресс-служба Госдумы сообщила, что похороны лидера ЛДПР Владимира Жириновского пройдут на Новодевичьем кладбище в пятницу, 8 апреля, начало церемонии в 14.00.
Напомним, лидер ЛДПР Владимир Жириновский умер после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 75 лет. В Госдуме почтили
его память минутой молчания. Президент Владимир Путин принес
соболезнования в связи со смертью Жириновского. Российские политики также выразили
соболезнования по поводу его смерти, отметив его талант и любовь к России.
Газета ВЗГЛЯД пыталась ответить на вопрос, какую роль Жириновский занял в истории России и как теперь сложится судьба его главного общественного детища – ЛДПР.
-
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В Британии начали изучать новую мутацию подвида «омикрона»
Ученые Британии изучают новую мутацию подвида омикрон-штамма коронавируса BA.1 и BA.2, который получил наименование XE, заявили в агентстве по безопасности в области здравоохранения Великобритании.
По данным Sky news, согласно первым исследованиям трансмиссивность нового вида на 10% выше иных мутаций «омикрона». Всего по состоянию на 22 марта в Англии было отмечено 637 случаев инфицирования новой мутацией коронавируса, передает ТАСС.
При этом в агентстве в области здравоохранения указывают на то, что число зафиксированных случаев XE пока не слишком велико, чтобы сделать точные выводы по поводу трансмиссивности новой мутации, тяжести течения болезни, а также эффективности против нее существующих вакцин.
Как уточняет телеканал, мутация XE также была выявлена в Новой Зеландии и Таиланде.
За минувшие сутки в России госпитализировали 4288 человек с коронавирусом, за это же время выздоровели 37 459 человек.
Ранее американские СМИ заявили об участии США в создании COVID.
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В Роспотребнадзоре оценили опасность нового штамма коронавируса
Новый штамм коронавируса ХЕ, который на днях выявили британские ученые, вряд ли будет иметь сверхуникальные свойства, которые приведут к росту заболеваемости, заявил руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Камиль Хафизов.
Ученые выделяют три разных линии, которые образовались в результате разрыва и соединения нуклеиновых кислот разных штаммов: XD, XE, XF. ХЕ – соединение вариантов «Омикрона» BA.1 и BA.2 («Стелс-Омикрон»), передает РИА «Новости».
По словам эпидемиолога, результаты анализа специалистов Великобритании показывают, что выявленная мутация XE может быть более заразна примерно на 10%, чем BA.2.
Также Хафизов отметил, что в России случаев выявления заражений вариантом XE не обнаружено, а на «Стелс-Омикрон» приходится до 80% всех новых случаев заболевания.
Ранее сообщалось, что ученые Британии изучают новую мутацию подвида омикрон-штамма коронавируса BA.1 и BA.2, который получил наименование XE.
Накануне американские СМИ заявили об участии США в создании COVID.
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Фракция ЛДПР назвала смерть Жириновского ударом для всей России
Смерть Жириновского – это удар для всей России, для его сторонников, он вписал себя в историю России и всего мира, говорится в заявлении фракции ЛДПР.
«Сегодня после затяжной болезни скончался председатель ЛДПР Владимир Вольфович Жириновский. Это удар для всей России, для армии его сторонников. Из жизни ушел без преувеличения великий человек, он вписал себя в историю нашей страны и всего мира. Мы все скорбим», – говорится в сообщении, опубликованном в официальном Telegram-канале фракции.
Также в партии указали, что «всегда нас вели великие лидеры, которые в самые критические, страшные дни знали, что делать, что сказать, как всем нам быть. Владимир Вольфович Жириновский был одним из таких людей».
Ранее во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 75 лет умер российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Напомним, Жириновский со 2 февраля находился в больнице с диагнозом COVID. В Минздраве заявляли в конце марта, что он «в стабильном состоянии». Тогда же появилось сообщение о его якобы смерти, однако это быстро опровергли.
Специалисты отмечали, что при поражении легких на 50-70%, как у Жириновского, человек нуждается в кислороде, поэтому сама ситуация, учитывая возраст политика, опасна для здоровья.
3 марта СМИ сообщали, что у лидера ЛДПР Владимира Жириновского начался отек легких и поражение органов дыхания. 11 марта стало известно, что состояние политика улучшилось, он изучает новости и работает с документами.
-
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Назальный «Спутник V» вышел в гражданский оборот
В гражданский оборот вышла назальная вакцина от коронавируса, состав у препарата тот же, что и у «Спутника V», заявил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург.
Гинцбург сообщил, что «официально она вышла в гражданский оборот и прошла контроль качества». По его словам, использовать будут «ту вакцину, которая уже развезена по регионам». «Состав вакцины тот же самый, что и у «Спутника V», – приводит его слова РИА «Новости».
Как пояснил директор НИЦ эпидемиологии и микробиологии, назальная вакцина будет доступна, когда появятся одноразовые насадки для ее введения, вопрос их производства и поставок прорабатывается.
Напомним, Минздрав сообщил, что «зарегистрировал назальную форму вакцины «Гам-ковид-вак» («Спутник V») для профилактики новой коронавирусной инфекции». Назальная вакцина от коронавируса состоит из двух доз и вводится с интервалом в три недели.
В Москве выразили готовность увековечить память Жириновского
В столице могут поставить памятную табличку лидеру ЛДПР Владимиру Жириновскому, заявил председатель комиссии Мосгордумы по культуре и массовым коммуникациям Евгений Герасимов.
«Я только узнал. Мне очень жаль, что ушел такой человек. Это большая утрата», – цитирует Герасимова ТАСС.
Он подчеркнул, что в случае, если будут предложения по увековечиванию памяти политика, то Мосгордума их рассмотрит.
«Он внес огромный вклад в развитие нашего общества. Я уверен, что память о нем останется в наших сердцах», – заключил глава комиссии.
Ранее во вторник спикер Госдумы Вячеслав Володин сообщил, что после тяжелой и продолжительной болезни в возрасте 75 лет умер российский политик, лидер ЛДПР Владимир Жириновский.
Напомним, Жириновский со 2 февраля находился в больнице с диагнозом COVID. В Минздраве заявляли
в конце марта, что он «в стабильном состоянии». Тогда же появилось
сообщение о его якобы смерти, однако это быстро опровергли.
Специалисты отмечали, что при поражении легких на 50-70%, как у Жириновского, человек нуждается в кислороде, поэтому сама ситуация, учитывая возраст политика, опасна для здоровья.
3 марта СМИ сообщали, что у лидера ЛДПР Владимира Жириновского начался отек легких и поражение органов дыхания. 11 марта стало известно, что состояние политика улучшилось, он изучает новости и работает с документами.
В России за сутки госпитализировали 4,2 тыс. человек с коронавирусом
За минувшие сутки в России госпитализировали 4288 человек с коронавирусом, за это же время выздоровели 37 459 человек, сообщил оперштаб по борьбе с инфекцией.
«По состоянию на 5 апреля текущего года в России количество госпитализаций за сутки составило 4288 человек и увеличилось по сравнению с предшествующими сутками на 172,9%», – сообщается на сайте «Стопкоронавирус.рф».
Выписано в связи с выздоровлением 37 459 человек, на 14% больше по сравнению с 4 апреля; выявлено 13 947 новых случаев COVID-19; подтверждено 316 летальных исходов.
Накануне госпитализировали 1571 человека с коронавирусом.
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