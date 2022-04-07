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Польша захотела подбить страны НАТО на попытку «поставить Россию на колени»
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Среди стран НАТО возникли разногласия относительно того, как выстраивать отношения с Россией, сообщают СМИ.
New York Times со ссылкой на западных чиновников рассказала, что Польша и Прибалтика хотят добиться полного разрыва отношений с Россией. Они считают, что необходимо предпринять «усилия, которые поставят Россию на колени». Однако Франция, Германия и Турция считают, что контакты необходимо поддерживать, передает РИА «Новости».
Тем временем президент Польши Анджей Дуда в интервью телеканалу CNN назвал диалог с Россией «бессмысленным». По его версии, Россия «неспровоцированно» «напала на Украину в 2014 году», а до этого «напала на Грузию». «Эти атаки были, и раз за разом мы слышали: «Нам необходимо поддерживать диалог с Россией», – сказал он.
Дуда считает, что нужно поставить главе российского государства Владимиру Путину «очень жесткие условия». «Необходимо сказать: «До тех пор, пока вы не согласитесь на эти условия, нам не о чем с вами разговаривать», – заявил Дуда.
Напомним, президент Франции Эммануэль Макрон назвал возмутительными заявления премьера Польши Матеуша Моравецкого, который выступил с критикой переговоров французского лидера с президентом России. Моравецкий также жаловался, что самые суровые санкции в отношении России не позволяет ввести Германия и другие «крупнейшие и богатейшие» страны Западной Европы.
Польша указала на «главный тормоз» санкций против России
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Самые суровые санкции в отношении России не позволяет ввести Германия и другие «крупнейшие и богатейшие» страны Западной Европы, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он призвал к «решительным санкциям против российского общества».
«В Европе ситуация очень простая. Все видно на саммитах. Германия – главный тормоз очень решительных санкций», – приводит его слова РИА «Новости».
Моравецкий при этом опроверг мнение о том, что антироссийские санкции не поддерживает премьер Венгрии Виктор Орбан. «Орбан не тормозил санкций. Главные тормозящие – это крупные страны, те, кто боится за свой бизнес, боится последствий, а возможно, чего-то другого. Главные тормозящие – крупнейшие и богатейшие страны Западной Европы», – продолжил Моравецкий.
Он призвал наложить «решительные санкции на российское общество» и запретить выдавать россиянам любые визы, кроме гуманитарных. По его мнению, визы должны получать только те, кто хочет покинуть Россию.
Ранее Моравецкий заявил о не действующих санкциях против России, об этом, по его словам, говорит курс рубля.
Запад после начала российской специальной операции по демилитаризации Украины ввел несколько раундов новых экономических санкций. В Кремле новые ограничения назвали серьезными, но отметили, что Россия готовилась к ним заранее.
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Столтенберг заявил о необходимости успеть перевооружить войска Украины
Генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг в ходе пресс-конференции заявил, что необходимо успеть в ближайшие недели перевооружить украинские войска.
Отмечается, что НАТО оказывает военную помощь в таком объеме, который не приведет к полномасштабной войне между ядерными державами. Сами страны альянса выразили готовность оказывать дальнейшую помощь Украине и поставлять ей вооружения, передает ТАСС.
«Союзники привержены оказанию дальнейшей поддержки Украине, в том числе противотанковых вооружений, систем противовоздушной обороны и другого оружия», – отметил Столтенберг.
Ранее в НАТО заявили о прогрессе в укреплении восточного фланга – четыре новые многонациональные боевые группы в Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии достигли первого уровня боевой готовности
Историк: Основы НАТО заложили уцелевшие нацисты
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«НАТО была создана на фундаменте армии гитлеровской Германии, и ее национал-социалистическая идеология никуда не делась за 73 года. К примеру, служивший в гитлеровском Генштабе Адольф Хойзингер в 1960-е годы возглавлял военный комитет НАТО», – рассказал газете ВЗГЛЯД историк Александр Макушин. Ранее в Москве открылась выставка «НАТО. Хроника жестокости», приуроченная к 73-й годовщине создания Альянса.
«Если в ГДР – в зоне ответственности СССР – денацификация была проведена на должном уровне, то в ФРГ ее по сути не было. После Второй мировой войны США и Британия активно готовились к нападению на Советский Союз. С этой целью при создании штабных структур НАТО англосаксы стали широко использовать гитлеровских офицеров среднего звена – тех, кто не засветился в масштабных преступлениях, как Гиммлер, Кальтенбруннер, Эйхман или доктор Менгеле. Но и эти офицеры оставались убежденными нацистами», – напомнил член Российского военно-исторического общества Александр Макушин.
«Впрочем, в штабных структурах НАТО появлялись и высокопоставленные нацистские военачальники. Так, Адольф Хойзингер во время Второй мировой был начальником оперативного отдела Генштаба сухопутных войск Германии. А в 1961 году он стал председателем военного комитета НАТО. Именно Хойзингер заложил основы развития военных теорий Альянса, по которым НАТО действует до сих пор», – отметил собеседник.
Макушин также привел в пример фигуру Ханса Шпайделя – начальника штаба одной из групп армий вермахта, который позднее стал командующим объединенными сухопутными войсками НАТО в центральной Европе. «Дух национал-социализма сохранялся в недрах этого военного блока все 73 года, прошедшие с момента его основания. Именно поэтому верхушка Альянса благосклонно воспринимало возрождение националистических идей в Прибалтике. Также позитивно в штаб-квартире НАТО следили за подъемом национализма в Грузии и на Украине. В итоге сегодня мы видим попытки Альянса стереть Россию с исторической карты мира. А Украину превратили в главный таран для выполнения этой задачи», – подчеркнул историк.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в понедельник в Музее современной истории России в Москве открылась выставка «НАТО. Хроника жестокости». Цель выставки, приуроченной к 73-й годовщине создания Альянса, – показать противоречия между миролюбивой риторикой государств-членов и жестокостью реальной политики этого военного блока.
Ранее представитель МИД Китая Чжао Лицзянь заявлял, что после распада Советского Союза следовало расформировать Североатлантический альянс.
В минувшие выходные Владимир Путин поручил разработать новый план по ответному укреплению военного потенциала России на ее западных рубежах. Как выразился пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков, необходимо поддерживать необходимый паритет, чтобы «никому не приходило в голову напасть на Россию». По словам Пескова, поручение было дано после того, как министр обороны Сергей Шойгу доложил Путину о том, что страны НАТО продолжают укреплять свой военный потенциал.
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Макрона возмутила критика Польшей его диалога с Путиным
Президент Франции Эммануэль Макрон счел возмутительными заявления премьера Польши Матеуша Моравецкого, который выступил с критикой переговоров французского лидера с президентом России Владимиром Путиным.
Моравецкий в оскорбительном тоне адресовал поучения президенту Франции по поводу его переговоров с Путиным. Макрон назвал слова Моравецкого «совершенно необоснованными и возмутительными». Однако, как признался Макрон, его «не удивило» заявление Моравецкого, так как тот «вмешивается во французскую избирательную кампанию», передает ТАСС со ссылкой на TF1.
Макрон заверил, что «всегда был открыт для переговоров с Россией» и «считает совершенно правильным говорить постоянно с президентом России от имени Франции». По его словам, это «необходимо, чтобы построить новую архитектуру безопасности в Европе». Он также отметил, что нынешние разговоры с Путиным посвящены ситуации на Украине и перспективам прекращения огня.
Макрон подчеркнул, что ведет диалог с Путиным с самого начала своего президентства, но делает это «без какой-либо наивности». Он считает подобные переговоры «свои долгом». По его словам, Франция сочетает диалог и санкции против России, причем Париж «готов предложить новые санкции».
Напомним, Моравецкий заявлял о том, что санкции против России не работают. Об этом, по его словам, говорит курс рубля. Моравецкий жаловался, что самые суровые санкции в отношении России не позволяет ввести Германия и другие «крупнейшие и богатейшие» страны Западной Европы.
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Столтенберг заявил об отказе всех стран НАТО отправлять войска на помощь Киеву
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Страны Североатлантического альянса не поддержат отправку войск на Украину, заявил генеральный секретарь организации Йенс Столтенберг.
«Мы изучим, что еще можем сделать, чтобы нанести ущерб России, включая санкции, но я ожидаю, что ни одна страна НАТО не поддержит отправку войск НАТО на Украину», – цитирует Столтенберга ТАСС.
Он добавил, что на встрече глав МИД НАТО планируется обсудить, как страны альянса могут еще помочь Украине воевать против наступающих российских войск.
«Но в то же время страны НАТО согласны, что мы не должны отправлять силы НАТО на территорию Украины и самолеты НАТО в украинское воздушное пространство. Поскольку мы несем ответственность за то, чтобы предотвратить войну между Россией и НАТО», – заключил Столтенберг.
Также во вторник Столтенберг заявлял, что НАТО необходимо продолжать поддерживать отношения с Россией, включая вопросы снижения рисков, прозрачности, контроля над вооружениями.
Ранее во вторник глава объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли заявил, что возможность крупномасштабного конфликта между мировыми державами возрастает.
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Столтенберг: НАТО необходимо сотрудничать с Россией
НАТО необходимо продолжать поддерживать отношения с Россией, включая вопросы снижения рисков, прозрачности, контроля над вооружениями, заявил генсек Йенс Столтенберг.
«Отношения НАТО с Россией изменились... Но Россия остается соседом НАТО, НАТО необходимо продолжать поддерживать отношения с Россией, включая вопросы снижения рисков, прозрачности, контроля над вооружениями», – сообщил он на пресс-конференции в преддверии заседания глав МИД стран альянса 6 и 7 апреля, сообщает РИА «Новости».
При этом он выразил позицию, что «содержательный диалог (с альянсом) более не в интересах России».
Ранее китайские СМИ писали, что США нарушили данные России после окончания холодной войны обещания не расширять НАТО и не стали извиняться за это.
Британия объявила о конце Основополагающего акта Россия – НАТО
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Основополагающий акт Россия – НАТО от 1997 года не отвечает современной обстановке в мире, его дни прошли, считает глава МИД Великобритании Лиз Трасс.
Министр заявила, что требуется «перестроить международную архитектуру безопасности», так как нельзя «работать в рамках устаревших соглашений с Россией, которые она откровенно игнорирует и подрывает». «Дни Основополагающего акта Россия – НАТО прошли», – приводит ее слова РИА «Новости» со ссылкой на Telegraph.
Глава МИД Великобритании заявила, что «работает с партнерами по G7, чтобы ввести меры против большего количества российских банков», и согласовывает с партнерами сроки отказа от импорта нефти, газа и угля из России. Она призвала G7 закрыть порты для российских судов и сделать российское золото «недоступным для Путина».
Трасс хочет, чтобы страны НАТО усилили санкции против России и продолжили поставки вооружений на Украину. Кроме того, она полагает, что альянс должен оказывать большую помощь для таких государств, как Грузия, Молдавия, Финляндия и Швеция, передает ТАСС со ссылкой на PA.
Министр также считает, что НАТО должно усилить свое присутствие на Востоке, увеличить коллективные расходы и инвестировать в современные возможности, «чтобы противостоять угрозам завтрашнего дня, будь то на границах НАТО или в космосе и киберпространстве».
Напомним, в марте президент Польши Анджей Дуда заявил, что Основополагающий акт Россия – НАТО перестал существовать. Замглавы МИД России Александр Грушко заявил, что угроза столкновения НАТО и России существует, но Москва предупреждала мир, что вопрос вступления Украины в НАТО «рано или поздно взорвется».
Провокацию в Буче объяснили попыткой консолидировать позицию в НАТО по Украине
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Посол России в Великобритании Андрей Келин назвал события в украинской Буче «опасной и серьезной провокацией» с целью консолидации позиции сообщества стран НАТО и ЕС по теме Украины и ослаблении позиции Москвы на переговорах с Киевом.
«В последнее время в Великобритании на самом высоком уровне заявляли, что Украина должна подойти к переговорам с Россией с «сильных позиций», то есть Украине надо чем-то наработать эти «сильные позиции». Когда я сейчас смотрю на инцидент в Буче, то очень хорошо просматривается, что эти «сильные позиции» для Украины нарабатываются с помощью очень опасной и серьезной провокации. Тем самым создается консолидированное мнение вокруг Украины, и она как бы политически усиливается», – приводит мнение российского посла в Соединенном Королевстве ТАСС.
«Удивляет хорошая спланированность провокации в Буче, она сделана аккурат накануне серии встреч европейцев в формате ЕС – НАТО, а также заседания Группы семи, на которых будет обсуждаться ужесточение санкций против России, накачка вооружениями Украины. Для того, чтобы предать большую силу этим рассуждениям, похоже, и заостряется это дело», – заметил Келин. «Это та „помощь“ со стороны Британии, которая на данном этапе пускает переговорные усилия под откос», – добавил он.
При этом дипломат обратил внимание «на роль [вещательной корпорации] Би-би-си во всей этой истории и ее связанность с действиями правительства». «Не скрывалось, что первые кадры были сделаны журналистами Би-би-си в Буче 1 апреля и выставлены в сеть. Обращает на себя внимание, что уже через несколько часов МИД Великобритании издает первые заявления не о трагедии в Буче, а что во всем виноваты российские власти, что они виноваты в жертвах, безо всякой проверки, без каких-либо обоснований. Моментально это передается на Даунинг-стрит, премьер-министр [Великобритании Борис Джонсон] делает совершенно сходное заявление. И накануне этой недели появляется заставка, анонс того, что будет происходить», – сказал Келин.
«Меня удивляет скорость, с которой это делает полугосударственная организация Би-би-си, лишь недавно получившая новое финансирование от правительства, и скоординированность действий в том плане, что заранее был предусмотрен визит главы Форин офиса Лиз Трасс в Варшаву, где она с высокой трибуны вместе с [главой МИД Украины Дмитрием] Кулебой дала все оценки этому вопросу. Сейчас последует дальнейшее развитие событий, когда польский президент Анджей Дуда приедет в Лондон. Все это выглядит настолько скоординированным и подготовленным, что просто вызывает удивление», – добавил глава диппредставительства.
«При этом Би-би-си все делает сама – сама готовит провокационную пленку, сама делает проверку на достоверность (fact checking), и сегодня результаты этой проверки были опубликованы, – сказал посол. – В документе говорится, что любые другие альтернативы просто невозможны. Не говорится ни о выступлении 31 марта мэра города Бучи, который сказал, что после ухода российских войск все было хорошо, ни упоминается известное видео о том, как украинская армия входила в Бучу. Все это выкидывается за пределы проверки фактов».
Келин провел параллели между нынешними событиями и инцидентами в прошлом, которые, по словам дипломата, совершались по аналогичной схеме. «Должен сказать, что я наблюдаю подобное уже несколько лет на европейском направлении. Как только возникает возможность переговоров с Евросоюзом, какого-то улучшения отношений с Европой, тот же час совершаются провокации, похожие на ту, которая была связана с попыткой проникновения в 2018 году в Керченский пролив украинских кораблей. И моментально все усилия, которые были сделаны сторонами на этом направлении, летят под откос», – сказал дипломат.
«Это такая довольно популярная, сознательная политика, британские представители на многосторонних встречах выбегают из зала. Такое, например, происходило в ОБСЕ, на других форумах. У них два варианта действий: или они заранее все объявляют российской пропагандой, не имеющей смысла ее слушать, или выходят из зала. Это линия было как раньше, когда они ездили в Москву и принципиально не слушали, что им говорят», – заметил Келин.
Комментируя предложение британской оппозиционной Лейбористской партии понизить уровень дипотношений с Россией, посол предупредил, что с российской стороны «последует незамедлительный пропорциональный ответ».
Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что причиной откровенно лживой провокации в городе Буче является попытка сорвать российско-украинские переговоры «именно в тот момент, когда, как говорится, забрезжил пусть еще не очень яркий, но все-таки свет». Как отметил глава российского внешнеполитического ведомства, провокация в Буче была организована с целью отвлечь внимание от переговорного процесса и дать Киеву возможность «отыграть назад» и прервать переговоры с Москвой. При этом постпред России при ООН Василий Небензя констатировал, что страны Запада никак не отреагировали на имеющиеся у России доказательства того, что ситуация в украинской Буче является фейком.
Накануне глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров предупредил об угрозе мировой безопасности в связи с «фейковой атакой» в Буче, «которую разгоняют по всем каналам и социальным сетям украинские представители и их западные покровители».
Постпред РФ при ООН Василий Небензя назвал события в Буче провокацией, направленной на дискредитацию и дегуманизацию российских военных и оказание политического давления на Россию. Газета ВЗГЛЯД разбирала, зачем Запад тянет время и отклоняет заявки Москвы об экстренном заседании СБ ООН по украинской провокации в Буче.
Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в украинском городе Буче. В Минобороны России распространяемые кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ». Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что украинские военные обстреляли Бучу, когда российские войска уже вышли из города, но США замалчивают эту информацию. Председатель СК Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК проанализировать информацию, распространенную Минобороны Украины, об убийстве мирных жителей в городе Буче Киевской области.
Напомним также, советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович выдал фото зверств украинского националистического батальона «Азов» в Мариуполе за преступление, якобы совершенное российскими военнослужащими в Гостомеле. Глава российского внешнеполитического ведомства Сергей Лавров подчеркнул, что Россия будет разоблачать откровенные фейки, связанные со спецоперацией на Украине.
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Политологи назвали действия НАТО на Украине реальной угрозой России
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Жертвами конфликтов, устроенных странами НАТО в последние десятилетия, стали более миллиона человек. А сейчас военный блок избрал для себя курс на конфронтацию с Москвой, создавая прямые угрозы вдоль наших границ. Такие выводы были озвучены на прошедшей в Москве презентации доклада «НАТО перед судом истории», подготовленным к 73-летию создания альянса.
«За последние 30 лет альянс совершил 23 операции против других стран. Силами НАТО полностью была уничтожена государственность в трех странах – Югославии, Ираке, Ливии. Не меньше десяти стран лишены суверенитета и стали либо колониями, либо полигоном для военных экспериментов», – перечислил директор Центра политического анализа и социальных исследований Павел Данилин. Он представил доклад на тему: «НАТО перед судом истории. Военные преступления Североатлантического альянса (1949–2022 гг.)» на пресс-конференции, проведенной Экспертным институтом социальных исследований (ЭИСИ).
Поводом для подготовки доклада стала годовщина создания блока: договор о создании Североатлантического альянса был подписан 4 апреля 1949 года по инициативе США. Целью этого блока стало противостояние СССР – единственному мировому актору, способному сдерживать применение альянсом своих вооруженных сил.
По словам Данилина, суммарно операции НАТО за последние три десятилетия продлились более 15 тыс. дней, а жертвами упомянутых конфликтов стало более миллиона человек. Визитными карточками этих войн эксперт назвал этнические чистки и гуманитарные катастрофы, пытки, включая, к примеру, насилие над женщинами. В первые десятилетия своего существования НАТО придерживалась «оборонного флера», и ни одна военная интервенция до распада СССР не проводилась под флагом самой НАТО, напомнил Данилин. Однако, добавил он, после краха СССР система сдержек и противовесов перестала работать и теперь «альянс все чаще применяет силу далеко вне сферы интересов НАТО».
Он напомнил, что в результате операции «Буря в пустыне» в Ираке погибло до 200 тыс. человек, была разрушена инфраструктура этой страны. 20-летняя оккупация Афганистана закончилась для НАТО поражением, поскольку попытка отстранить талибов (движение признано ООН террористическим) от власти оказалась в итоге временной. «За это время погибли более 100 тысяч афганцев, а еще 500 тысяч стали беженцами», – напомнил Данилин. Действия НАТО в Ливии привели к свержению законной власти этой страны и ее развалу, – там «до сих пор идет гражданская война, есть много бандитских групп, сотни тысяч беженцев». Интервенция НАТО в Сирии продолжается до сих пор, она уже принесла более 2,3 тыс. смертей среди мирного населения, отметил эксперт.
При этом, по словам политолога, альянс сосредотачивает все больше сил у границ России, а его риторика «приобретает все большую антироссийскую направленность».
Накануне ВЦИОМ обнародовал итоги опроса, согласно которым большинство россиян – 59% – относится к НАТО скорее отрицательно. Большинство опрошенных считают НАТО военной структурой, нацеленной на агрессивные действия в отношении России и ее союзников (62%). В меньшинстве те, кто полагает, что НАТО – это военный союз, нацеленный на защиту стран-членов союза (15%).
Директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов, выступая на той же конференции, назвал НАТО «силовым инструментом в руках США по обеспечению их интересов во всех частях мира». Он также отметил, что на Украине за последние восемь лет были созданы объекты, которые так или иначе имели отношение к НАТО.
Это различные полигоны, в том числе разведцентр на острове Змеиный, тренировочный лагерь в Мариуполе, Яворовский полигон,
пункт оперативного управления кораблями в Очакове, порт Южный в Одесской области. Кроме того, на Украине появились натовские или американские центры для ведения кибервойны и сеть биолабораторий. По его словам, вся эта инфраструктура, «помноженная на пещерную русофобию», создает реальные угрозы России.
Как сообщала газета ВЗГЛЯД, в понедельник – в 73-ю годовщину создания НАТО – в Москве, в Музее современной истории России открылась выставка «НАТО. Хроника жестокости». Она призвана показать противоречия между миролюбивой риторикой государств-членов Альянса и жестокостью реальной политики этого военного блока. Выставка рассказывает о планах США нападения на СССР, об истории локальных конфликтов второй половины XX века вплоть до нападения на Югославию в 1999 году, а также о последних событиях на территории Украины.
Североатлантический блок за последние 30 лет смог совершить в мире столько преступлений, поскольку исчез противовес – то есть Советский Союз, полагает американист Борис Межуев. «Направленная против СССР НАТО возникла в 1949 году. Как оборонительный союз против НАТО в 1955 году образовалась Организация Варшавского договора – ОВД. Если бы НАТО боролась только с коммунизмом, то она, по этой логике, должна была самораспуститься в 1991 году вместе с распадом СССР и роспуском ОВД. Но НАТО с 1991 года не только сохранилась, но и продолжила свою экспансию в мире. Все текущие проблемы с европейской безопасностью происходят как раз от господства НАТО на континенте», – сообщил Межуев газете ВЗГЛЯД.
Эксперт напомнил, что в 1992 году бывший госсекретарь США Генри Киссинджер признал, что НАТО теперь направлена против России, как она до 1991 года действовала против Советского Союза. По словам Межуева, Киссинджер не призывал к прямой военной конфронтации с Россией, однако имел в виду иные типы сдерживания любой российской деятельности на постсоветском пространстве, в Европе и во всем мире.
«Тогда стало понятно, что раз постсоветскую Россию в НАТО не возьмут, то НАТО будет везде эту Россию сдерживать и теснить. В Москве к этому поначалу отнеслись спокойно. Отношение начало меняться после приема в НАТО бывших стран ОВД, республик Прибалтики и особенно – после нападения НАТО на Югославию», – отмечает американист. Окончательно в Москве стали воспринимать Североатлантический блок как угрозу после того, как в 2008 году на саммите НАТО в Бухаресте было заявлено, что Украина и Грузия однажды станут членами организации, подытожил американист.
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Польша подписала контракт на покупку 250 американских танков «Абрамс»
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Министерство национальной обороны Польши подписало контракт на покупку 250 американских танков «Абрамс».
Контракт предусматривает поставку Польше 250 танков «Абрамс» новейшей модификации M1A2 SEPv3, передает РИА «Новости».
Помимо 250 боевых машин Польша покупает в рамках подписанного контракта логистический и учебный пакеты, в частности, тренажеры экипажа танка. Общая сумма, выделенная на программу закупки танков, составляет около 6 млрд долларов. Польские военные заявляли ранее, что это будет самая крупная закупка вооружения в истории Войска польского.
Руководство Минобороны не скрывает, что танки «Абрамс» будут дислоцированы в восточной части страны, в первую очередь в 18-й механизированной дивизии и 1-й танковой бригаде.
В начале марта министр национальной обороны Польши Мариуш Блащак заявил, что конгресс США выразил согласие на продажу республике 250 танков «Абрамс».
Ранее Блащак заявил, что власти Польши решили разместить 250 американских танков «Абрамс» на востоке страны.
Напомним, 18 февраля Блащак заявил, что Госдеп США согласился на продажу Польше 250 танков «Абрамс».
Антироссийская линия Польши вызывала обеспокоенность в Кремле
Чрезвычайно воинственная и антироссийская линия польского руководства вызывает глубокую обеспокоенность в Москве, заявил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
Песков заявил, что «в целом линия польского руководства в последнее время вызывает глубокую обеспокоенность – линия чрезвычайно воинственная, антироссийская», передает ТАСС.
«Предлагаемые (Польшей) действия, конечно, могут привести лишь к дальнейшему росту напряженности на континенте», – добавил он, передает РИА «Новости».
Так представитель Кремля ответил на вопрос, является ли это поводом для беспокойства в Москве, и как Россия может повлиять на попытки разместить ядерное оружие в Польше.
Ранее вице-премьер Польши Ярослав Качиньский заявил, что Польша готова к размещению на своей территории американского ядерного оружия.
В Совфеде заявили, что это провокация и очередное «желание залезть под американский ядерный зонтик».
В Турции сочли целью спецоперации России прорыв устроенной США осады
Специальная военная операция на Украине – это прорыв осады России, организованной с запада и юга США посредством НАТО, считает турецкое издание Cumhuriyet.
Речь идет о линии, которая начинается с Балтийского региона, спускается из Восточной Европы в Западное Причерноморье, а затем протягивается вдоль Черного моря через Грузию на Кавказ и при формировании определенных условий достигнет Казахстана и Центральной Азии, передает РИА «Новости».
При этом, как считают в издании, стратегия США в отношении Китая также заключается в том, чтобы окружить КНР широкой дугой через Центральную Азию, Пакистан, Индию и Индийский океан, а оттуда протягивающейся в Японию.
Например, в Казахстане, как пишет автор материала, в первые дни 2022 года была предпринята попытка оранжевого переворота при поддержке США путем использования справедливых акций и забастовок рабочих и искажения их направленности, а в Пакистане после угроз из Вашингтона попытались объявить вотум недоверия правительству Имрана Хана, который оказался занять антироссийскую позицию.
В этой связи издание призывает рассматривать специальную военную операцию России на Украине с учетом американской (натовской) стратегии окружения. В ином случае есть шанс оказаться в ловушке бессодержательной и аполитичной «антивоенщины».
Ранее были названы четыре направления переговоров России и Украины.
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В НАТО сообщили о прогрессе в подготовке новых боевых групп на восточном фланге
Альянс заявил о прогрессе в укреплении восточного фланга – четыре новые многонациональные боевые группы в Словакии, Венгрии, Румынии и Болгарии достигли первого уровня боевой готовности, сообщило агентство dpa со ссылкой на представителя НАТО.
Первоначально НАТО не стала уведомлять о точном составе и численности создаваемых на восточном фланге боевых групп. Однако, согласно информации от 21 марта, как пишет dpa, в то время в Словакии уже находилось 2,1 тыс. солдат из таких стран, как Германия, Нидерланды, Чехия и США, передает ТАСС. В Венгрии было размещено 800 солдат из Хорватии, в Болгарии 900 из США и в Румынии 3,3 тыс. из Франции, Бельгии, Италии и США. Новые боевые группы предназначены для дальнейшего повышения потенциала сдерживания и обороны на фоне проведения специальной военной операции России на Украине.
До сих пор, как подчеркивает агентство, НАТО располагала постоянными многонациональными подразделениями только в прибалтийских государствах – Эстонии, Латвии и Литве, а также в Польше. Обычно подобные боевые группы насчитывают от 1 до 1,2 тыс. военных, но недавно их численность была значительно увеличена в связи с событиями на Украине.
Согласно заявлению, принятому по итогам экстренного саммита НАТО в конце марта, Североатлантический альянс создаст четыре дополнительные многонациональные боевые группы в Европе в ответ на спецоперацию ВС РФ на Украине. В документе отмечалось, что «в ответ на действия России были задействованы планы обороны НАТО, развернуты элементы Сил реагирования НАТО и размещены 40 тыс. военнослужащих на восточном фланге НАТО». Кроме того, создаются четыре дополнительные многонациональные боевые группы в Болгарии, Венгрии, Румынии и Словакии. В то же время указывалось, что шаги альянса «остаются превентивными, пропорциональными и не направлены на эскалацию кризиса».
Ранее генеральный инспектор бундесвера (Вооруженных сил ФРГ) Эберхард Цорн заявил, что НАТО уже к маю создаст боевые группы во всех странах «от Балтийского до Черного моря» для укрепления восточного фланга альянса.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
ВЦИОМ: Большинство россиян отрицательно относятся к НАТО
Большинство россиян (60%) относятся к блоку НАТО скорее отрицательно, свидетельствуют данные опроса ВЦИОМ.
«Скорее отрицательно относятся к военно-политическому блоку НАТО почти 60% россиян (59%), безразлично относится каждый пятый (23%), о положительном отношении сообщили 2%», – говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ.
Преимущественно граждане считают НАТО военной структурой, нацеленной на агрессивные действия в отношении России и ее союзников (62%). В меньшинстве те, кто полагает, что НАТО – это военный союз, нацеленный на защиту стран-членов союза (15%).
«О том, что целью блока НАТО сейчас, как и в момент его создания в 1949 году, остается военно-политическое сдерживание России, согласны 46% граждан, 32% считают, что эта цель изменилась. Большинство россиян слышали о ведении НАТО в последние годы военных операций в Югославии, Афганистане, Ливии, Ираке (81%), не слышали – 5%. Информированы, что во время военных операций были факты преступлений против человечности 73% граждан, не слышали об этом – 8%», – сказано в результатах опроса.
Опрос был проведен 2 апреля методом телефонного интервью среди 1600 человек в возрасте старше 18 лет. Данные взвешены по социально-демографическим параметрам. Для данной выборки размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 2,5%.
4 апреля исполняется 73 года со дня основания НАТО. Газета ВЗГЛЯД объясняла, как НАТО разрушает Европу.
В России создали посвященный преступлениям НАТО онлайн-музей
Группа независимых историков открыла портал, на котором планируется показать достоверную историю военных конфликтов НАТО, открытие портала приурочено к 73-й годовщине создания Североатлантического альянса.
Группа независимых историков, ученых и экспертов запустила медиапроект «Музей НАТО» – natomuseum.com, сообщается в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
Ресурс призван рассказать широкой общественности наиболее полную историю военных вмешательств США при участии членов НАТО с опорой на исторические документы, факты и свидетельства очевидцев.
Подписанный 4 апреля 1949 года Договор о создании Североатлантического военно-политического блока стал первым крупным военным союзом, который был заключен по инициативе и в интересах США в мирное время. Первоначально в состав вошли США, Канада, Британия, Франция, Италия, Бельгия, Нидерланды, Люксембург, Португалия, Исландия, Дания и Норвегия. Сегодня в организацию входит уже 30 стран.
В момент создания НАТО, в период развития конфронтационного этапа «холодной войны», альянс был важен для европейских участников, и тогда они были готовы заплатить высокую цену за защиту от того, что казалось страшной угрозой, – от «мирового коммунизма». И хотя эта угроза не актуальна уже три десятилетия, альянс продолжает расширяться, действовать и использоваться США для обоснования грубого вмешательства в политику других государств по всему миру.
За последние 30 лет НАТО фактически инициировал и поддержал более 20 военных операций против других стран. По самым скромным оценкам, по итогам этих вмешательств погибло более 1 млн человек.
Первые материалы «Музея НАТО» рассказывают о предпосылках развития агрессивной внешней политики США и методах вмешательства Вашингтона в дела других государств, участии США и членов НАТО в Корейской войне, жертвах конфликта в Ливии. В дальнейшем историки намерены подробно разобрать военные операции во Вьетнаме, Гватемале, Югославии, Ираке, Сомали, Африке, Италии, Гренаде, Иране, Панаме, Афганистане и Сирии.