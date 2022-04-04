Польша указала на «главный тормоз» санкций против России

Самые суровые санкции в отношении России не позволяет ввести Германия и другие «крупнейшие и богатейшие» страны Западной Европы, заявил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий. Он призвал к «решительным санкциям против российского общества».

«В Европе ситуация очень простая. Все видно на саммитах. Германия – главный тормоз очень решительных санкций», – приводит его слова РИА «Новости».

Моравецкий при этом опроверг мнение о том, что антироссийские санкции не поддерживает премьер Венгрии Виктор Орбан. «Орбан не тормозил санкций. Главные тормозящие – это крупные страны, те, кто боится за свой бизнес, боится последствий, а возможно, чего-то другого. Главные тормозящие – крупнейшие и богатейшие страны Западной Европы», – продолжил Моравецкий.

Он призвал наложить «решительные санкции на российское общество» и запретить выдавать россиянам любые визы, кроме гуманитарных. По его мнению, визы должны получать только те, кто хочет покинуть Россию.

Ранее Моравецкий заявил о не действующих санкциях против России, об этом, по его словам, говорит курс рубля.

Запад после начала российской специальной операции по демилитаризации Украины ввел несколько раундов новых экономических санкций. В Кремле новые ограничения назвали серьезными, но отметили, что Россия готовилась к ним заранее.

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