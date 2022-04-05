Небензя: Обвинения Киева в адрес военных РФ не подтверждаются никакими свидетельствами

Обвинения Украины в адрес российских военных не подтверждаются никакими свидетельствами, заявил на заседании Совета Безопасности ООН постоянный представитель России при всемирной организации Василий Небензя.

Российский постпред обратился к участвующему по видеосвязи в заседании СБ ООН президенту Украины Владимиру Зеленскому, сообщает ТАСС.

«Мы оставляем на вашей совести бездоказательные и огульные обвинения в адрес российских военнослужащих, которые не подтверждаются никакими свидетельствами очевидцев», – указал Небензя.

По его словам, приводимая украинскими и западными СМИ версия событий в Буче изобилует множеством нестыковок. «Я понимаю, вы видели трупы, слышали рассказы. Вы увидели только то, что вам хотели показать. Вы не можете не видеть вопиющих нестыковок в той версии событий, которую продвигают украинские и западные СМИ. И то, что трупов не было сразу после ухода российских войск, о чем свидетельствуют сразу несколько видеосъемок. И то, что есть записи того, что украинские радикалы призывают стрелять по тем, у кого есть белые повязки, то есть по мирным гражданам», – сказал Небензя.

«Трупы на видео никак не похожи на те, что пролежали на улице три-четыре дня, а по сенсационным и абсолютно антинаучным данным «Нью-Йорк таймс», вообще с 20 марта», – добавил он.

Сотни людей готовы дать показания о преступлениях неонацистов на Украине, отметил дипломат.

Небензя добавил, что Украина собиралась в марте решить проблему Донбасса военным путем. «Звучат они (взрывы снарядов) потому, что другого способа принести мир в Донбасс, к сожалению, не осталось после того, как вы и ваши подчиненные категорически отказались выполнять Минские соглашения, приготовившись уже в марте решить проблему Донбасса военным путем. В ходе нашей спецоперации мы нашли множество соответствующих секретных приказов», – сказал он.

Он добавил, что страны Запада будут стараться продлить конфликт на Украине, поставляя Киеву оружие и боеприпасы. Он подчеркнул, что западным странам «на саму Украину наплевать».

Ранее пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что все обвинения в адрес России по ситуации в украинской Буче не просто беспочвенны, а являются «хорошо срежиссированным трагическим шоу».

Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространили информацию о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в украинском городе Буче.

В Минобороны России это назвали »очередной постановкой киевского режима для западных СМИ». Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что украинские военные обстреляли Бучу, когда российские войска уже вышли из города, но США замалчивают эту информацию.

Председатель СК Александр Бастрыкин поручил Главному следственному управлению СК проанализировать информацию.

В ООН пообещали дать оценки по событиям в Буче. США собрались ужесточить санкции против России на фоне ситуации в Буче.

Напомним также, что советник главы офиса президента Украины Алексей Арестович выдал фото зверств украинского националистического батальона «Азов» в Мариуполе за преступление, якобы совершенное российскими военнослужащими в Гостомеле.

Газета ВЗГЛЯД выясняла, зачем Зеленскому может быть нужен фейк о «зверствах» в Буче.

Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД