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Следователя арестовали за подлог для улучшения показателей в Москве
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Суд в Москве арестовал следователя Валерию Крылову, которая ради улучшения показателей в работе совершила служебный подлог и освободила от уголовной ответственности фигурантку дела о растрате, заявили в суде.
Ей предъявлены обвинения в фальсификации доказательств, незаконном освобождении от уголовной ответственности, превышении должностных полномочий и служебном подлоге.
«Постановлением Преображенского районного суда Москвы избрана мера пресечения в виде заключения под стражу на срок до 9 мая в отношении Крыловой Валерии Сергеевны, обвиняемой в совершении преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 303, ст. 300, ст. 286, ч. 2 ст. 292 УК РФ», – передает ТАСС со ссылкой на суд.
По предварительным данным, арестованная является следователем следственного отдела ОМВД России по столичному району Соколиная гора.
Ранее Самарский районный суд отправил под стражу сына замглавы МВД России Игоря Зубова Дениса Зубова, обвиняемого в получении взятки, на два месяца.
США нарастили поставки нефти из России за неделю на 43%
Власти США за минувшую неделю нарастили поставки нефти из России на 43%, заявил заместитель секретаря Совета безопасности Михаил Попов.
«США принудили европейцев ввести антироссийские санкции, при этом сами не просто продолжают импортировать нефть из России, но и увеличили за минувшую неделю объем поставок «черного золота» на 43%, до 100 тысяч баррелей в сутки! Кроме того, Вашингтон разрешил своим компаниям экспорт минеральных удобрений из России, признав их товарами первой необходимости», – рассказал он в интервью газете «Комсомольской правде».
По его словам, Европе следует ждать от США других подобных «сюрпризов». Попов подчеркнул, что «европейцам принять аналогичные меры пока Вашингтон не позволяет».
Напомним, США объявили 8 марта о введении запрета на импорт российской нефти, ряда нефтепродуктов, сжиженного природного газа (СПГ) и угля.
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Мэр Днепра призвал убивать русских по всему миру «в максимально больших количествах»
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Городской глава Днепра (бывший Днепропетровск) Борис Филатов заявил, что у украинцев есть полное моральное право убивать русских по всему миру «в максимально больших количествах». Раннее Следственный комитет России возбудил уголовное дело в отношении украинского телеведущего, призывавшего к массовому убийству россиян, в том числе детей.
«Вижу, как всех нас захлестывает ненависть, после того, что нелюди творили на Киевщине. Но замученных, расстрелянных, заживо сожженных уже не вернуть. Оставим ненависть. Увы, но она бесконтрольна», – написал Филатов в Facebook*.
По его мнению, пришло время «холодной ярости», и у украинцев есть полное моральное право «спокойно и с совершенно незамутненным разумом, убивать этих нелюдей уже по всему миру, неограниченное количество времени и в максимально больших количествах». «Методично и без лишнего героизма», – уточнил Филатов.
Напомним, с 2000 года Борис Филатов принимал участие в судебных процессах, связанных с интересами бизнесмена Игоря Коломойского, в результате чего в украинских СМИ его стали называть штатным адвокатом группы «Приват».
В 2014 году Филатов стал заместителем Коломойского, который на тот момент был председателем Днепропетровской областной государственной администрации. На этом посту он активно взаимодействовал с лидером «Правого сектора*» Дмитрием Ярошем. Также он известен своим скандальным заявлением в феврале 2014 года о том, «как усмирить гражданские протесты» в на тот момент еще украинском Крыму: «Давать мразям обещания (и) гарантии и вешать их потом».
Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в киевском городе Буча. В Москве происходящее охарактеризовали как полноценную военно-информационную войну против России. В Минобороны России представленные украинскими властями материалы назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ».
Это далеко не первое высказывание украинских политиков и публичных персон с призывами к насилию над российскими гражданами. В середине марта в эфире украинского телеканала «24» телеведущий Фахрудин Шарафмал цитировал нацистского преступника Адольфа Эйхмана и призывал убивать русских детей. В ответ Следственный комитет России возбудил уголовное дело против телеведущего, усмотрев в его словах «признаки преступлений, предусмотренных статьей УК России (действия, направленные на возбуждение ненависти либо вражды, а также на унижение достоинства человека либо группы лиц по признакам национальности; реабилитация нацизма – одобрение преступлений, установленных приговором Международного военного трибунала)».
Комментируя высказывания экс-министра инфраструктуры Украины Владимира Омеляна, который публично заявлял, что «хороший москаль – это мертвый москаль», политолог Владимир Корнилов указывал, что объяснять звучащие людоедские речи исключительно посттравматической реакцией нельзя.
«Такие политики и год назад, и три года назад, и ранее ненавидели Россию, мечтали увидеть руины российских городов.
Поэтому они и сейчас призывают убивать всех русских», – подчеркнул Корнилов.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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Премьер Финляндии призвала до лета пересмотреть вопрос о членстве в НАТО
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Финляндии в течение весны необходимо пересмотреть вопрос о вступлении в НАТО, заявила премьер-министр Санна Марин на заседании партийного совета СДП.
Марин подчеркнула, что как присоединение к НАТО, так и отказ от вступления в него будут иметь свои последствия, передает финская телерадиокомпания Yle.
По словам Марин, ситуация с безопасностью в Финляндии и во всем мире изменилась 24 февраля, когда Россия начала специальную военную операцию на Украине.
«Россия – не тот сосед, каким мы его себе представляли. Отношения Финляндии и России бесповоротно изменились», – заявила Марин.
По ее словам, возможный процесс присоединения к НАТО пройдет гладко и быстро. Политик рассказала, что СДП оценит свою позицию по НАТО в течение весны в рамках того же процесса, который сейчас идет в других парламентских партиях.
В свою очередь отставной генерал Юха Пююкенен, много лет тесно проработавший в сотрудничестве с органами НАТО заявил, что, если Финляндия подаст заявку на членство в НАТО, военный блок может не захотеть размещать постоянный контингент в стране в мирное время.
К аналогичному выводу пришли и авторы заказанного министерством иностранных дел в 2016 году, по их мнению, размещение ядерных вооружений в Финляндии может стать фактором, который добавит Североатлантическому альянсу уязвимости и неопределенности.
Пююкенен считает, что вступление Финляндии в НАТО может пройти по модели Норвегии, которая ограничила присутствие на своей территории вооружений и войск блока. Он уверен, что проверка соответствия требованиям для вступления в НАТО в случае Финляндии будет чистой формальностью.
Ранее другой представитель СДП Эеро Хейнялуома заявил, что вопрос о членстве Финляндии в НАТО был решен в день начала спецоперации России на Украине. Председатель СДП, премьер-министр Санна Марин, в свою очередь, сообщила, что в Финляндии этой весной состоится широкомасштабная общественная дискуссия о возможном членстве в НАТО.
При этом президент страны Саули Ниинисте предупредил о рисках подачи заявки на членство в НАТО. До этого он заявлял, что решение о подаче заявки на вступление Финляндии в НАТО должен принимать парламент.
В конце февраля Ниинисте исключил возможность подачи немедленной заявки на вступление Финляндии в НАТО из-за событий на Украине. 20 февраля президент Финляндии заявил об отсутствии причин для пересмотра политики неучастия страны в НАТО. 10 февраля Генсек НАТО Йенс Столтенберг заявил, что Финляндия и Швеция должны сохранять за собой право на присоединение к Североатлантическому альянсу.
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Певец Макс Барских вступил в украинскую армию
Певец и композитор Макс Барских объявил о вступлении в ряды вооруженных сил Украины (ВСУ), отметив, что после двухнедельного обучения он отправится в зону боевых действий.
«С завтрашнего дня начинаю учебу. Кто бы мог себе представить. Еще месяц назад в моих руках был только микрофон, но сейчас...» – сказал он в видеообращении в соцсетях, передает «Коммерсант».
Кроме Макса Барских, в ряды ВСУ вступили ряд известных украинских актеров: Алексей Тритенко, Сергей Клименко, Олег Шульга и другие. Солист украинской группы «Бумбокс» Андрей Хлывнюк вступил в ряды теробороны Киева с 24 февраля – с первого дня военной операции российской армии.
Ранее Барских, проживающий на Украине, запретил использовать свои композиции на территории России и посоветовал то же самое сделать другим звездам.
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Джонсон захотел уговорить Шольца усилить давление на Россию
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Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон на этой неделе призовет канцлера Германии Олафа Шольца усилить дипломатическое, экономическое и военное давление на Россию, пишут СМИ.
Джонсон на этой неделе примет в Лондоне президента Польши Анджея Дуду и канцлера Германии для обсуждения ситуации на Украине, передает РИА «Новости» со ссылкой на Times.
Газета указывает, что данный шаг вызван обеспокоенностью Соединенного Королевства относительно того, что некоторые союзники по НАТО будут подталкивать Украину к «урегулированию конфликта», передает ТАСС.
К настоящему моменту Великобритания передала Киеву свыше 6 тыс. ракет и 4 тыс. ПТРК, в том числе NLAW и Javelin, а также ПЗРК Starstreak.
Напомним, дипломатический источник сообщил, что в среду послы стран ЕС обсудят вопрос введения дополнительных санкций в отношении России.
Санкции Запада против России, а также ее ответные меры ударили по экономике самих западных стран. Так, в Британии начался крупнейший с 50-х годов спад уровня жизни. Возможное прекращение поставок российского газа грозит ввергнуть Германию в самый масштабный с 1945 года кризис. Немецкие СМИ считают, что сам Запад может не выдержать жестких санкций против России.
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Россия собралась в СБ ООН разоблачить украинскую ложь о ситуации в Буче
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Россия запросила заседание в СБ ООН в связи с украинской провокацией, устроенной в городе Буча, сообщил первый зампостпреда страны при ООН Дмитрий Полянский.
Полянский сообщил в Telegram, что «в свете вопиющей провокации украинских радикалов в Буче Россия потребовала созыва заседания СБ ООН во второй половине дня понедельника 4 апреля». Он заявил, что российская сторона намерена «вывести зарвавшихся украинских провокаторов и их западных покровителей «на чистую воду».
Тем временем президент Украины Владимир Зеленский заявил, что хочет создать специальный механизм правосудия с привлечением украинских и зарубежных специалистов, передает РИА «Новости». Он пригласил экс-канцлера Германии Ангелу Меркель и бывшего президента Франции Николя Саркози посетить Бучу.
Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в киевском городе Буча. В Минобороны подчеркнули, что за все время нахождения пункта под контролем россиян ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. При этом в министерстве отметили, что все подразделения покинули город еще 30 марта. Там также указали, что все тела людей, изображения которых опубликованы киевским режимом, по прошествии минимум четырех дней не окоченели, не имеют характерных трупных пятен, а в ранах на них – несвернувшаяся кровь. В Минобороны кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ».
Канцлер Германии Олаф Шольц уже попросил обеспечить доступ международным организациям в город Буча под Киевом.
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Жена Невзорова попросила донаты, чтобы «не отвлекаться на мысли о пропитании»
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Супруга Александра Невзорова Лидия заявила, что они с мужем «живут на донаты», которые позволяют «не отвлекаться на мысли о пропитании».
«Мы внезапно оказались в затруднительном положении. Нас лишили всего, мы потеряли работу, счета заблокированы, от России мы отрезаны», – заявила она в Telegram, рассказав, что «за последние три недели Невзоров дал сотни интервью».
«Все это время мы работаем «на износ» и совершенно бесплатно. И все это время мы живем на донаты», – говорится в сообщении. Отмечается, что именно донаты «позволяют работать дальше и бороться» с «режимом», при этом «не отвлекаясь на мысли о пропитании».
Напомним, СК возбудил уголовное дело против Невзорова за распространение фейка о якобы обстреле Вооруженными силами России роддома в Мариуполе. До этого на него предлагали завести уголовное дело за пост в соцсетях о прибытии на Украину канадского снайпера, скрывающегося под псевдонимом Вали. «На помощь Украине прибыл лучший снайпер мира, – написал в своем блоге журналист. – Снайпер же выдающийся, влюбленный в свое ремесло, да еще и снабженный Barrett M82, может обеспечить до 40 смертей в сутки, практически не оставляя подранков».
Названы четыре направления переговоров России и Украины
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Переговоры между Россией и Украиной идут по четырем основным направлениям – это внеблоковый статус страны, ее границы, политическое устройство и демилитаризация, сообщили знакомые с ситуацией источники.
По первому направлению (внеблоковому статусу) обсуждается, должна Украина оставаться нейтральной или может вступить в НАТО. Киев хочет гарантий своей безопасности и военной помощи в случае угрозы, пишут «Ведомости».
По словам гендиректора Российского совета по международным делам Андрея Кортунова, принципиальных разногласий здесь нет, однако есть нюансы, требующие проработки. Кроме того, неизвестно, в каком объеме страны готовы предоставить гарантии безопасности.
По вопросу демилитаризации – Украина настаивает на сохранении текущей численности войск, а Россия на ее уменьшении в несколько раз. По словам Кортунова, ориентиром для Украины является Финляндия, где в 2020 году было 21,5 тыс. солдат на 5,5 млн человек (при этом население Украины превышает 42 миллиона).
Позиция России в том, что армия Украины не должна быть больше 50 тыс. человек.
По вопросу политического устройства Украины имеются разногласия, так как российская сторона настаивает на устранении праворадикальных политических группировок.
Однако самый сложный вопрос – это границы. Здесь, как сообщается, признаков компромисса нет. Россия заявляет о том, что статус Крыма и признание независимости ЛНР и ДНР не подлежит обсуждению.
Ранее в Стамбуле состоялись российско-украинские переговоры. Россия получила письменные предложения Украины о ее безъядерном и внеблоковом статусе, а также о гарантиях ее безопасности.
Гарантами своей безопасности Украина видит постоянных членов Совбеза ООН (Россию, США, Великобританию, Францию и Китай), а также Германию, Израиль, Италию, Канаду, Польшу и Турцию.
Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявлял, что переговоры идут непросто, но главное, чтобы они продолжались, а цели военной операции были достигнуты как можно скорее.
Газета ВЗГЛЯД писала о том, как успехи спецоперации заставляют Киев услышать требования России.
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Журналист: Украинские тербаты расстреляли жителей Бучи, увидев у них белые повязки
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Украинские батальоны территориальной обороны расстреливали мирных жителей в Буче, поскольку те носили белые повязки, которые в период присутствия российских войск служили опознавательным знаком для местного населения, сообщил военный корреспондент Александр Коц.
Коц рассказал в Telegram, что «во всех населенных пунктах, которые контролировала российская армия, местные на всякий случай вязали на рукава белые ленточки». Он предположил, что «в меняющейся обстановке они могли не успеть их снять». «Их и расстреливали на улицах тербаты», – заявил он.
Журналист сообщил, что «тела в Буче с белыми повязками – опознавательный знак россиян». Он заявил, что «ВСУ стреляли по людям, не разбирая, есть у них оружие или нет». «Главное, что на них – белые повязки, а значит это – враг. Украинские журналисты, откройте глаза. Это не российские войска покрошили мирных жителей Бучи. Это ваши доблестные тербаты», – говорится в сообщении.
Комментируя опубликованные в Сети видео, Коц еще раз подчеркнул: «Местные (не все, но многие) во время присутствия российских войск на всякий случай вязали себе белые тряпки или ленточки на рукавах». «Это был наш опознавательный знак – «свой, не стрелять». Для украинских военных, соответственно, этот знак означает «враг», – заявил он.
«А теперь внимание на экран, 22 секунда, на теле слева – тот самый российский опознавательный знак. Зайдя в Бучу, тербаты хватали людей, затаскивали в подвал, пытали, чтобы выведать информацию и расстреливали за «сотрудничество» с войсками РФ. И теперь они выдают убитых ими людей за жертв российской агрессии», – говорится в сообщении.
Бывший «народный губернатор» Донбасса Павел Губарев, служащий сейчас в подразделении, которое было на этом направлении, рассказал в Telegram, что после выхода российских войск «с данного театра военных действий по результатам переговоров в Турции, ВСУ начало заходить в города и села и непреднамеренно (а не исключаю что и специально) открывали огонь по мужчинам с белой повязкой на руках». По его словам, «происходило это массово». «И когда они поняли, что массово убивали мирных, было принято решение выставить это свое преступление как дело рук ВС РФ», – заявил он.
Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в киевском городе Буча.
В Минобороны России распространяемые кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ». Военные подчеркнули, что все подразделения покинули город еще 30 марта и обратили внимание, что 31 марта мэр города Буча Анатолий Федорук в своем видеообращении подтвердил, что в городе никого из российских военных нет, «но даже не упоминал о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками».
«Поэтому неудивительно, что все так называемые свидетельства преступлений в Буче появились только на четвертый день, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского телевидения», – заявили в Минобороны России.
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Экс-инспектор ООН усомнился в заявлениях Украины по событиям в Буче
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Власти Украины известны громкими заявлениями в пропагандистских целях, им следует представить данные медицинской экспертизы перед тем, как выступать с какими-либо утверждениями относительно событий в городе Буча, заявил бывший инспектор ООН по наблюдению за ликвидацией иракского оружия массового уничтожения Скотт Риттер.
«Любой, кто делает скоропалительные выводы на основе непроверенных видеоматериалов, полученных от известной дикими заявлениями пропагандистского характера стороны, и не дожидается какого-либо подтверждения, вероятно, должен перестать называть себя журналистом», – отметил бывший аналитик Корпуса морской пехоты США, комментируя публикации в американских СМИ о якобы совершенных российскими военными убийствах мирных жителей в Буче.
«Базовая медицинская экспертиза ответила бы на три ключевых вопроса: время смерти, причина смерти, перемещали ли тело после смерти. Давайте посмотрим, представит ли украинская сторона поддающиеся проверке медицинские данные, которые бы подкрепили ее обвинения», – подчеркнул американец. «Время смерти. Причина смерти. Место смерти. Ответьте на эти три вопроса по каждому из тел. А потом начинайте искать виновных. До этого вы лишь буквально распространяете дезинформацию», – передает ТАСС слова экс-инспектора ООН.
Как полагает Риттер, сейчас «общественное мнение на Западе формируют путем активного проведения методами информационной войны операции, направленной исключительно на то, чтобы представить Россию в негативном свете». Он констатировал, что объективным наблюдателям следовало бы «дождаться результатов экспертизы, прежде чем называть виновных».
Ранее посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов заявил, что украинские военные обстреляли Бучу, когда российские войска уже вышли из города, но США замалчивают эту информацию.
Напомним, западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в киевском городе Буча. В Минобороны России распространяемые кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ».
Военные подчеркнули, что все подразделения покинули город еще 30 марта и обратили внимание, что 31 марта мэр города Буча Анатолий Федорук в своем видеообращении подтвердил, что в городе никого из российских военных нет, «но даже не упоминал о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками».
По мнению военного корреспондента Александра Коца, украинские военные расстреливали мирных жителей в Буче, поскольку те носили белые повязки, которые в период присутствия российских войск служили опознавательным знаком для мирного населения.
Кадыров показал кадры штурма «Азовстали» в Мариуполе
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Глава Чечни Рамзан Кадыров опубликовал видео штурма металлургического комбината «Азовсталь» в Мариуполе, отметив, что так «выглядит боевое превосходство».
«Бойцы полка полиции специального назначения имени Героя России Ахмата-Хаджи Кадырова во главе со своим командиром, моим дорогим БРАТОМ Замидом Чалаевым, не дают спуску бандеровской шайке. Наши ребята активно штурмуют металлургический комбинат «Азовсталь», где в данный момент нашли пристанище остатки боевиков нацбатальонов», – сообщил он в своем Telegram-канале.
«На этих кадрах мы можем наблюдать осмотр территории тактическим квадрокоптером с последующим выявлением огневых позиций противника. Помимо всего прочего, наши бойцы заметили ползающего на крыше одного из строений снайпера, который после обнаружения предпринял обреченную на провал попытку удрать. Недолго думая, чеченскими бойцами было принято решение ликвидировать обнаруженную цель, после чего последовало молниеносное выполнение поставленной задачи», – сообщил глава Чечни.
«Благодаря слаженным действиям наших силовиков и четкому следованию приказам командования удается минимизировать потери среди личного состава, чего не скажешь про нациков, бандеровцев и шайтанов. Усилиями наших доблестных воинов шеренги украинских военнослужащих стремительно редеют. Многие загнаны в угол, и мы все прекрасно знаем, что их ожидает», – добавил он.
По словам главы Чечни, зачистки объектов проходят в штатном режиме, а временные сложности «возникают в жилых кварталах, где все еще укрываются мирные люди». «К счастью, благодаря оперативным действиям силовиков удается ликвидировать противника, не допуская жертв со стороны мирного населения. Я желаю удачи бойцам на каждом участке! Ждем еще больше хороших вестей от вас!» – написал Кадыров.
О начале штурма «Азовстали» Кадыров сообщил 2 апреля. Глава Чечни также заявлял, что в освобожденных от ВСУ городах и селах необходимо создать органы власти, которые помогут мирным жителям в восстановлении нормального хода жизни.
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России предрекли рекордную прибыль на фоне санкций
Если основные покупатели российских энергоресурсов не введут эмбарго на их импорт, Москва может заработает на них почти 321 млрд долларов, достигнув рекордного положительного сальдо, считают эксперты Bloomberg.
Агентство называет ожидаемые показатели торгового и платежного баланса «блестящими», передает РИА «Новости».
«Несмотря на (...) удушающее давление на российские финансы из-за рубежа, Bloomberg Economics ожидает, что в этом году Москва заработает почти 321 млрд долларов от экспорта энергоносителей, что более чем на треть больше, чем в 2021 году. Россию также может ожидать рекордное положительное сальдо счета текущих операций, которое, по мнению Института международных финансов (IIF), может достичь 240 млрд долларов», – считают аналитики.
Кроме того, согласно отчету группы IIF, действующие санкции не смогли остановить приток в Россию «твердой валюты».
Отмечается, что доходы от продажи энергоносителей позволили Москве смягчить последствия жестких ограничительных мер, введенных Западом.
Ранее премьер Польши Матеуш Моравецкий заявил о не действующих санкциях против России, об этом, по его словам, говорит курс рубля. Между тем в США заявили о ежедневной работе над ужесточением антироссийских санкций.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась, в чем секрет чудесного укрепления рубля.
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В Италии признали ложь газеты La Stampa с использованием фото URA.RU
Обозреватель итальянского аналитического центра ASRIE Analytica Джон Келлер написал материал, в котором заявил о факте распространения фейковых новостей со стороны итальянской газеты La Stampa.
«То, что произошло в середине марта, вызвало сенсацию, когда газета La Stampa озаглавила свою первую полосу от 16 марта 2022 года «La Carneficina», показав фотографию пожилого мужчины с руками на лице в окружении трупов, выдавая это за последствия нападения России на один из украинских городов, таких как Львов или Киев. На самом деле, вскоре после этого стало ясно, что этот снимок был сделан в городе Донецке после того, как ракета «Точка-У» попала в населенный пункт, убив 20 мирных жителей. Эта ракета была запущена украинскими вооруженными силами по городу, входящему в состав одноименной Донецкой Народной Республики, независимость которой Кремль признал незадолго до начала конфликта», – пишет Келлер на сайте центра ASRIE Analytica, сообщает Ura.ru.
Автор материала также добавил, что таким образом на уровне СМИ ведется информационная война, направленная на распространение фейковых новостей и искаженного нарратива, исход которой может привести к дальнейшим конфликтам.
Ранее сообщалось, что редакция Ura.ru подает в суд на итальянскую газету La Stampa, использовавшую фотографию издания для иллюстрации фейка. По заявлению шеф-редактора издания Ивана Некрасова, итальянская газета разжигает у своих читателей негативное отношение к русским.
На снимке Ura.ru от 14 марта изображены последствия взрыва украинской ракеты «Точка-У» в центре Донецка. La Stampa разместила фото на первой полосе своей газеты, сообщив о «бойне в Киеве», которую якобы устроила российская армия.
Напомним, ракетный удар со стороны ВСУ был нанесен 14 марта, в результате 18 человек погибли на месте, еще трое позже умерли в больнице от тяжелых ранений. Всего в лечебные учреждения доставили 35 пострадавших. 15 марта в ДНР объявлен днем траура. Глава ДНР Денис Пушилин рассказал, что ракета была снаряжена кассетными боеприпасами.
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Роскосмос прекратил работу с союзниками Киева «по морально-этическим причинам»
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Совместные проекты Роскосмоса со странами Запада, которые вооружают Украину и оказывают ей политическую поддержку, остановлены, заявил глава Роскосмоса Дмитрий Рогозин.
Рогозин заявил в Telegram, что Роскосмос «совместные проекты со странами Запада остановил». Такое решение принято «по морально-этическим причинам». Он подчеркнул, что «со странами, поставляющими оружие и инструкторов, а также оказывающими политическую поддержку киевской фашистской хунте, у нас не будет никакого сотрудничества».
Напомним, Роскосмос прекратил поставки ракетных двигателей в США и отменил запуск ракеты «Союз-2.1б» с британскими спутниками связи OneWeb. Рогозин заявил, что Россия не нуждается в таких ненадежных партнерах, как Европейское космическое агентство, которое ведет себя «сумасшедшим образом», и что стартовый комплекс на космодроме Куру законсервирован навсегда. Кроме того, Рогозин заявил о переходе Роскосмоса на заключение контрактов в рублях.
Минобороны назвало кадры о массовых убийствах в Буче постановкой Киева
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Представленные украинскими властями материалы, якобы подтверждающие «преступления» российских войск в Буче, являются очередной провокацией, заявили в Минобороны.
«Все опубликованные киевским режимом фотографии и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о каких-то «преступлениях» российских военнослужащих <...> являются очередной провокацией», – сообщили в Минобороны.
В Минобороны подчеркнули, что за все время нахождения пункта под контролем россиян ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. При этом в министерстве отметили, что все подразделения покинули город еще 30 марта – на следующий день после переговоров представителей Москвы и Киева в Стамбуле.
«Более того, 31 марта мэр города Буча Анатолий Федорук в своем видеообращении подтвердил, что в городе никого из российских военных нет, но даже не упоминал о каких-либо расстрелянных на улицах местных жителях со связанными руками. Поэтому неудивительно, что все так называемые свидетельства преступлений в Буче появились только на четвертый день, когда в город прибыли сотрудники СБУ и представители украинского телевидения», – сказали в ведомстве.
Там также указали, что все тела людей, изображения которых опубликованы киевским режимом, по прошествии минимум четырех дней не окоченели, не имеют характерных трупных пятен, а в ранах на них – несвернувшаяся кровь. В Минобороны кадры назвали «очередной постановкой киевского режима для западных СМИ».
В ведомстве напомнили, что южные окраины города постоянно обстреливались украинской стороной. При этом Россия доставила в Киевскую область 452 тонны гуманитарных грузов, военные никак не препятствовали мирным гражданам передвигаться по городу и пользоваться мобильной связью.
Ранее газета ВЗГЛЯД сообщала, что западные и украинские СМИ и политики распространяют очередной фейк о якобы массовых убийствах российскими военными мирных жителей в киевском городе Буча. В Москве происходящее назвали полноценной военно-информационной войной против России.
После публикации кадров из Бучи городской глава Днепра (бывший Днепропетровск) Борис Филатов заявил, что у украинцев есть полное моральное право убивать русских по всему миру «в максимально больших количествах».
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
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