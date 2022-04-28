В Совфеде назвали украинское лобби инициатором запрета «Бессмертного полка» в США

Нынешнее американское общество – не то общество, вместе с которым мы боролись против нацизма. Это общество изменилось до неузнаваемости под влиянием правящего класса, сказал газете ВЗГЛЯД сенатор Андрей Климов. Так он отреагировал на запрет шествия «Бессмертного полка» на территории США.

«Нынешние политики Соединенных Штатов предали память своих предшественников, своих отцов, дедов и прадедов, отдававших жизни в борьбе с фашизмом. Но это началось не сегодня. Акты предательства дела борьбы с фашизмом были и раньше – когда Россия вносила на голосование в Генассамблее ООН резолюции против героизации, американские дипломаты регулярно голосовали против. Все это звенья одной цепи», – считает зампред комитета Совета Федерации по международным делам, глава сенатской комиссии по защите госсуверенитета Андрей Климов.

В четверг сопредседатель центрального штаба движения «Бессмертный полк России» Сергей Макаров сообщил, что власти США запретили проводить шествие «Бессмертного полка» на всей территории страны, запрещено даже возложение цветов к мемориалу «Дух Эльбы», расположенному под Вашингтоном на Арлингтонском кладбище. Позднее стало известно о том, что шествия также запрещены в Ирландии и Великобритании.

В России «Бессмертный полк» в этом году пройдет в традиционном очном формате – впервые после двух лет пандемии, когда шествие проводилось в режиме онлайн.

«Нынешнее американское общество – не то общество, с которым мы вместе когда-то боролись с нацизмом. Это общество изменилось до неузнаваемости под влиянием правящего класса. Это не те люди, с кем мы вместе воевали против Гитлера. Нынешние правящие круги США готовы использовать даже идеологию неонацизма, лишь бы только продолжать удерживать свою гегемонию», – подчеркнул собеседник.

Климов уверен, что запрета добилось украинское лобби, «которое ведет соответствующую работу» в США и других англосаксонских странах. «Ядро этого лобби составляют наследники тех, кто в 1940-е служил в «ваффен-СС» – эсэсовцев, занимавшихся карательными акциями устрашения на территории Украины, Белоруссии, Польши и так далее. Их внуки и правнуки давно инкорпорированы в органы власти в Соединенных Штатах, в крупный бизнес, в средства массовой пропаганды», – перечислил сенатор.

«В итоге среди рядовых граждан США осталось очень мало людей, которые имеют хоть какое-то представление об исторической правде. Большинство давно живет в зазеркалье. Почему мы говорим про империю лжи? Они создали империю лжи не только для нас, они прежде всего пичкают ложью свой собственный народ. То, что было написано в романе Оруэлла «1984» – это и создано там в реальности, полюбуйтесь», – подытожил Климов.

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