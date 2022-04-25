Посол назвал отъезд российских дипломатов из США серьезным ударом

Отъезд российских дипломатов США в конце июня нанесет серьезный удар по работе дипмиссии России в Вашингтоне, заявил посол РФ Анатолий Антонов в эфире «России 24».

«Для нас это будет большой удар. Двадцать восемь человек - это дипломаты и административно-технический состав. Трудно себе представить, что будет после 30 июня», – передает его слова РИА «Новости».

Антонов уточнил, что в Вашингтоне ранее говорили о готовности рассмотреть кандидатуры на замену российских дипломатов. «В действительности ничего этого не происходит», – сказал посол. По его словам, после отъезда в сентябре порядка 25 российских дипсотрудников США разрешение приехать получили только 10 человек.

«Мы дали множество предложений нашим коллегам для того, чтобы совершить обмен визами, что позволило бы улучшить ситуацию моего (американского) коллеги посла Джона Салливана... Однако американцы в последнее время вообще никак не рассматривают никакие наши предложения», – сказал Антонов.

Кроме того, посол уверен, что США однозначно не вернут России отнятую дипломатическую собственность.

Он также рассказал, что у него с 24 февраля нет возможности встретиться с представителями госдепа.

Ранее посол Антонов ранее обвинил Соединенные Штаты в гонениях сотрудников постпредства России при ООН и нарушении обязательств по обеспечению нормальных условий работы представительств зарубежных государств при всемирной организации.

Между тем посол США заявил об отсутствии намерений закрывать американское посольство в Москве.