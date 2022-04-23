Украинские военные обстреляли пропускной пункт в Курской области

Пропускной пункт на российско-украинской границе в Глушковском районе в Курской области подвергся обстрелу из минометов со стороны Украины, загорелось здание Россельхознадзора, заявил губернатор региона Роман Старовойт.

«Сегодня из минометов вновь обстреляли пункт пропуска на границе в Глушковском районе Курской области со стороны Украины. Наши пограничники и военные держат ситуацию на контроле. Раненых и погибших нет», – написал в своем Telegram-канале Старовойт.

По его словам, в результате произошло возгорание помещения Россельхознадзора.

Ранее факт атаки ВСУ, в результате которой были повреждены два жилых дома в Климове, подтвердил губернатор Брянской области Александр Богомаз.

В Минобороны заявили, что Вооруженные силы РФ нанесут удары по центрам принятия решений, в том числе в Киеве, в случае попыток диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по объектам в России.

Газета ВЗГЛЯД писала, как обеспечить безопасность приграничных территорий нашей страны.

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