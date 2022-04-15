«Зеленые фуражки» могут отодвинуть опасность от российско-украинской границы

Украина активно обстреливает территории российских приграничных областей – Воронежскую, Белгородскую, Курскую. 14 апреля ВСУ нанесли удар из вертолетов по поселку Климово в Брянской области. Бьют по мирным жителям, а еще по российским пограничникам. Бывший глава погранслужбы России генерал Николай Бордюжа рассказал газете ВЗГЛЯД, как обеспечить безопасность приграничных территорий нашей страны.

В граничащих с Украиной Белгородской, Брянской, Курской областях, в двух приграничных районах Воронежской области, нескольких районах Краснодарского края и на севере полуострова сейчас введен высокий уровень террористической опасности. С украинской стороны огонь ведется из артиллерии, но большей частью из минометов – приехали, произвели пару выстрелов, зачастую неприцельных, и скрылись.

Российские пограничники ответный огонь по сопредельной территории не открывают, чтобы избежать потерь среди мирных украинских граждан. А еще потому, что сотрудники Пограничной службы ФСБ России не являются участниками специальной военной операции (СВО), это прерогатива Министерства обороны и войск Росгвардии.

Пограничники вступят в бой лишь при попытке вооруженного прорыва самой государственной границы, к чему сейчас изготовились. Пересекать границу, в отличие от военных, им пока запрещено.

Именно пока. В разговоре с газетой ВЗГЛЯД генерал-полковник Николай Бордюжа, занимавший руководящие посты в пограничных войсках, в том числе должность директора Федеральной пограничной службы, не исключил участия «зеленых фуражек» в обеспечении безопасности страны. В том числе с территории самой Украины.

«Россия в сложившейся ситуации имеет формальное право ввести свои пограничные войска на территорию Украины, – заявил газете ВЗГЛЯД генерал Бордюжа. – На то расстояние, которое обеспечит безопасность наших граждан, – это может быть и десять километров, и двадцать, в зависимости от применения украинскими военными вооружений.

Речь не идет о перемещении границы, ни в коем случае, а лишь о тех мерах, которые позволят исключить случаи вооруженных провокаций. Это могут быть и засадные действия, и рейды в районы возможного размещения тех же минометов. Подобный опыт имеется: в Афганистане советские пограничники мобильно действовали на удалении до 80 километров именно с целью предотвращения обстрелов своей территории. Заодно перехватывали и уничтожали караваны с оружием, наиболее агрессивные банды моджахедов.

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Сейчас необходимо задействовать весь комплекс мер для обеспечения безопасности в приграничных регионах с использованием не только пограничников, но и подразделений Росгвардии, полиции, в особых случаях – армейских частей с применением тяжелых вооружений, боевой авиации. Так дальше не может продолжаться, возникшие угрозы необходимо предотвращать всеми доступными способами.

У пограничников нет танков и артиллерии, но есть специальные подразделения, есть беспилотники, способные выявлять потенциальные очаги опасности с последующим их уничтожением. Все эти меры должны быть задействованы, причем в самое ближайшее время».

Афганистан действительно стал особой страницей в истории Пограничных войск КГБ СССР, хотя их участие в той войне было неофициальным. Пограничники зашли в Афганистан даже раньше армейских подразделений. Ничем себя не афишировали – форма одежды была, как у солдат и офицеров 40-й армии, перешивались погоны. Впрочем, душманы прекрасно знали, с кем воюют. Одной из особенностей пограничников было то, что все службы тыла и обеспечения боевых действий, а также пограничная авиация (вертолеты выдавала белая полоса на корме) находились на территории Советского Союза.

«В Афганистане у нас использовались мотоманевренные, а также десантно-штурмовые группы, – рассказал газете ВЗГЛЯД ветеран-пограничник подполковник запаса Олег Бучнев. – ММГ стационарно находились непосредственно на территории самого Афганистана, а ДШМГ базировались в погранотрядах на своей территории и десантировались с вертолетов для проведения операций. Помимо участия в боевых действиях пограничники занимались большой разведывательной деятельностью, часть сведений передавалась армейским подразделениям.

Одной из особенностей была работа с местным населением, не все было с этим однозначно, потому что мирные жители порой становились моджахедами и, наоборот, вчерашние душманы шли на сотрудничество с нами. Приходилось лавировать, но упор на оперативную работу был одним из основных – это специфика погранвойск.

Если посмотреть на характер выполняемых задач пограничниками в Афганистане, то их вполне можно использовать и на Украине. Помимо непосредственной охраны государственной границы и обеспечения прохода через нее войск, пограничники могли заходить на сопредельную территорию и прикрывали границу со стороны Афганистана.

Также стояла задача исключить прорыв бандформирований на советскую территорию и предотвратить обстрел населенных пунктов со стороны Афганистана. Ну, и оказание помощи афганским властям в приграничной зоне. Сейчас, конечно, все ММГ и ДШМГ расформированы, да и сами пограничные войска реорганизованы в пограничную службу, но они могут компенсироваться поддержкой армейской боевой техники».

Тепло отзывается о советских пограничниках в Афганистане и бывший командующий 40-й армии генерал-полковник Борис Громов. Запомнились они ему не только тем, что проверили служебный загранпаспорт 15 февраля 1989 года перед пересечением границы.

«С пограничниками мы, армейцы, контактировали постоянно, участвовали в совместных боевых операциях в северных провинциях Афганистана, которые они контролировали. Это были отважные и смелые парни, настоящие герои», – рассказал генерал Громов газете ВЗГЛЯД.

А опыт усиления пограничников соединениями Минобороны уже был. В начале 1990 года в состав ПВ КГБ СССР были переданы 103-я Воздушно-десантная дивизия (Витебск), 75-я (Нахичевань) и 48-я (Чугуев) мотострелковые дивизии, а также 27-я мотострелковая бригада (Теплый Стан), которая стала соединением спецназа КГБ. Обусловлено это было необходимостью усиления границы в Закавказье и на других участках. Со своей задачей десантники и пехота, оснащенные мощной военной техникой, тогда справились. После 1991 года все они вернулись в армейский строй, правда, 103-я ВДД осталась в составе армии Белоруссии.