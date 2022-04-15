«Зеленые фуражки» могут отодвинуть опасность от российско-украинской границы

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15 апреля, пятница  |  Последнее обновление — 19:07  |  vz.ru
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Кто главный враг Европы на газовом рынке

Еврокомиссия только вредит европейской энергетике Евгений Разумный/Ведомости/ТАСС
Еврокомиссия раскритиковала новую схему оплаты газа, предложенную Владимиром Путиным. Однако ее слабые аргументы мало должны беспокоить европейцев. Ведь на кону стоит куда более важный вопрос, чем смена банка для расчетов. За спиной ЕК уже целая серия ошибок, которые в том числе привели Европу к текущему энергетическому кризису.  Подробности...
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Как Россия нейтрализует натовскую угрозу Петербургу

Как и во времена Советско-финской войны 1939-1940 годов, Карельский перешеек рискует стать зоной конфликта Пророков Борис
Балтийское море утратит свой безъядерный статус, если финны и шведы все же решат примкнуть к НАТО. Об этом заявили в российском Совбезе. Военные эксперты предупреждают: нашим сухопутным войскам, боевой авиации и ПВО придется укрепить границу в районе Петербурга, а часть наших ядерных ракет будет перенацелена на Хельсинки и Стокгольм. Неужели финским и шведским политикам хочется жить в статусе потенциальных мишеней? Подробности...
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Как восполнить потерю крейсера «Москва»

Крейсер «Москва» затонул во время шторма Григорий Сысоев/РИА Новости
Флагман Черноморского флота ВМФ России ракетный крейсер «Москва» затонул во время шторма при буксировке в порт после пожара и взрыва боезапаса на борту. Каким был жизненный путь этого корабля, чем он известен и какое судно в будущем сможет стать новым флагманом черноморцев? Подробности...
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Почему Казахстан отменил парад в честь Дня Победы

В многовекторной политике президента Токаева Москве отведено лишь четвертое место Александр Астафьев/POOL/ТАСС
Казахстан в третий раз отказался от парада 9 мая. Если в предыдущие два года причиной называли пандемию, то на сей раз власти предпочли воздержаться от объяснений. Решение принято в тот момент, когда в республике гостила эмиссар Госдепа, и после того, как в администрации президента Токаева заверили: Казахстан будет соблюдать санкции против России. Спасенный от бунта союзник решил проявить неблагодарность? Подробности...
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Киев встретил главу Еврокомиссии ударом «Точкой-У» по Краматорску

В ДНР связали удар ВСУ «Точкой-У» по Краматорску с визитом делегации ЕС в Киев кадр из видео
По вокзалу Краматорска нанесен ракетный удар «Точкой-У», в результате которого есть погибшие и раненые. Украинская сторона поспешила обвинить Москву в атаке с помощью комплекса «Искандер», однако Минобороны РФ опровергло подобные обвинения. Что на самом деле убило людей в Краматорске, кто стоит за атакой и в каких целях она может быть использована киевским режимом? Подробности...
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Спецоперация России положила конец концу истории

Владимир Можегов
Владимир Можегов, публицист
24 февраля 2022 года Россия начала борьбу за свое будущее, за свое место в XXI веке и за свое видение будущего XXI века. И это будущее сильно отличается от того, как его видят Шваб, Сорос и Демпартия США. Вот почему так внимательно наблюдают за Россией во всем мире. Подробности...
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Вики-война только начинается

Евгений Фатеев
Евгений Фатеев, Руководитель Екатеринбургского отделения Русского художественного Союза
Википедия – один из мощнейших инструментов влияния на общество. Надо честно признать: свою Википедию мы в ближайшее время не создадим. А значит – надо правильно использовать существующую. Подробности...
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Россия снова воюет за весь мир

Олег Степанов
Олег Степанов, учредитель АНО «Большая Земля»
Мы не воюем с Украиной или США и Европой. Люди, заботящиеся о национальных интересах этих государств, понимают или поддерживают позицию России. Мы воюем с бесчеловечным мировым глобализмом. Подробности...
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Сбежавшая оппозиция против российского флага

Марин Ле Пен о России: плохое и хорошее

Финны и шведы собрались в НАТО

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ВСУ продолжают обстреливать территорию России

Украина продолжает обстреливать приграничные районы России. В среду был совершен авианалет на село в Брянской области, в результате чего серьезно пострадали восемь человек. Также был произведен минометный обстрел КПП на автомобильном погранпереходе Новые Юрковичи в том же Климовском районе. О стрельбе вновь сообщали и в Белгородской области
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ВСУ ударили «Точкой-У» по вокзалу в Краматорске

В пятницу украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. По последним данным, попадание ракеты привело к гибели 27 человек, в том числе детей. Также есть многочисленные раненые
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Умер Владимир Жириновский

В Москве на 76-м году жизни скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он был одним из самых ярких и эксцентричных политиков на всем постсоветском пространстве. Возглавляемая им партия традиционно оставалась одной из ведущих политических сил исключительно благодаря таланту и харизме Жириновского. Память о нем будет жить долго, уже несколько городов хотят переименовать улицы в память о легендарном политическом деятеле
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19:59
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Российским школьникам покажут маршрут «Золотое кольцо» по Ярославской области

В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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20:27

В Марий Эл открыли новое здание государственной филармонии

В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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21:12

В Оренбурге легендарная «Катюша» вернулась в парк «Салют, Победа!»

В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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    «Зеленые фуражки» могут отодвинуть опасность от российско-украинской границы

    Пограничники способны принять участие в том числе в спецоперации на Украине
    		   15 апреля 2022, 17:45
    Фото: Алексей Павлишак/ТАСС
    Текст: Виктор Сокирко

    Украина активно обстреливает территории российских приграничных областей – Воронежскую, Белгородскую, Курскую. 14 апреля ВСУ нанесли удар из вертолетов по поселку Климово в Брянской области. Бьют по мирным жителям, а еще по российским пограничникам. Бывший глава погранслужбы России генерал Николай Бордюжа рассказал газете ВЗГЛЯД, как обеспечить безопасность приграничных территорий нашей страны.

    В граничащих с Украиной Белгородской, Брянской, Курской областях, в двух приграничных районах Воронежской области, нескольких районах Краснодарского края и на севере полуострова сейчас введен высокий уровень террористической опасности. С украинской стороны огонь ведется из артиллерии, но большей частью из минометов – приехали, произвели пару выстрелов, зачастую неприцельных, и скрылись.

    Российские пограничники ответный огонь по сопредельной территории не открывают, чтобы избежать потерь среди мирных украинских граждан. А еще потому, что сотрудники Пограничной службы ФСБ России не являются участниками специальной военной операции (СВО), это прерогатива Министерства обороны и войск Росгвардии.

    Пограничники вступят в бой лишь при попытке вооруженного прорыва самой государственной границы, к чему сейчас изготовились. Пересекать границу, в отличие от военных, им пока запрещено.

    Именно пока. В разговоре с газетой ВЗГЛЯД генерал-полковник Николай Бордюжа, занимавший руководящие посты в пограничных войсках, в том числе должность директора Федеральной пограничной службы, не исключил участия «зеленых фуражек» в обеспечении безопасности страны. В том числе с территории самой Украины.

    «Россия в сложившейся ситуации имеет формальное право ввести свои пограничные войска на территорию Украины, – заявил газете ВЗГЛЯД генерал Бордюжа. – На то расстояние, которое обеспечит безопасность наших граждан, – это может быть и десять километров, и двадцать, в зависимости от применения украинскими военными вооружений.

    Речь не идет о перемещении границы, ни в коем случае, а лишь о тех мерах, которые позволят исключить случаи вооруженных провокаций. Это могут быть и засадные действия, и рейды в районы возможного размещения тех же минометов. Подобный опыт имеется: в Афганистане советские пограничники мобильно действовали на удалении до 80 километров именно с целью предотвращения обстрелов своей территории. Заодно перехватывали и уничтожали караваны с оружием, наиболее агрессивные банды моджахедов.

    Сейчас необходимо задействовать весь комплекс мер для обеспечения безопасности в приграничных регионах с использованием не только пограничников, но и подразделений Росгвардии, полиции, в особых случаях – армейских частей с применением тяжелых вооружений, боевой авиации. Так дальше не может продолжаться, возникшие угрозы необходимо предотвращать всеми доступными способами.

    У пограничников нет танков и артиллерии, но есть специальные подразделения, есть беспилотники, способные выявлять потенциальные очаги опасности с последующим их уничтожением. Все эти меры должны быть задействованы, причем в самое ближайшее время».

    Афганистан действительно стал особой страницей в истории Пограничных войск КГБ СССР, хотя их участие в той войне было неофициальным. Пограничники зашли в Афганистан даже раньше армейских подразделений. Ничем себя не афишировали – форма одежды была, как у солдат и офицеров 40-й армии, перешивались погоны. Впрочем, душманы прекрасно знали, с кем воюют. Одной из особенностей пограничников было то, что все службы тыла и обеспечения боевых действий, а также пограничная авиация (вертолеты выдавала белая полоса на корме) находились на территории Советского Союза.

    «В Афганистане у нас использовались мотоманевренные, а также десантно-штурмовые группы, – рассказал газете ВЗГЛЯД ветеран-пограничник подполковник запаса Олег Бучнев. – ММГ стационарно находились непосредственно на территории самого Афганистана, а ДШМГ базировались в погранотрядах на своей территории и десантировались с вертолетов для проведения операций. Помимо участия в боевых действиях пограничники занимались большой разведывательной деятельностью, часть сведений передавалась армейским подразделениям.

    Одной из особенностей была работа с местным населением, не все было с этим однозначно, потому что мирные жители порой становились моджахедами и, наоборот, вчерашние душманы шли на сотрудничество с нами. Приходилось лавировать, но упор на оперативную работу был одним из основных – это специфика погранвойск.

    Если посмотреть на характер выполняемых задач пограничниками в Афганистане, то их вполне можно использовать и на Украине. Помимо непосредственной охраны государственной границы и обеспечения прохода через нее войск, пограничники могли заходить на сопредельную территорию и прикрывали границу со стороны Афганистана.

    Также стояла задача исключить прорыв бандформирований на советскую территорию и предотвратить обстрел населенных пунктов со стороны Афганистана. Ну, и оказание помощи афганским властям в приграничной зоне. Сейчас, конечно, все ММГ и ДШМГ расформированы, да и сами пограничные войска реорганизованы в пограничную службу, но они могут компенсироваться поддержкой армейской боевой техники».

    Тепло отзывается о советских пограничниках в Афганистане и бывший командующий 40-й армии генерал-полковник Борис Громов. Запомнились они ему не только тем, что проверили служебный загранпаспорт 15 февраля 1989 года перед пересечением границы.

    «С пограничниками мы, армейцы, контактировали постоянно, участвовали в совместных боевых операциях в северных провинциях Афганистана, которые они контролировали. Это были отважные и смелые парни, настоящие герои», – рассказал генерал Громов газете ВЗГЛЯД.

    А опыт усиления пограничников соединениями Минобороны уже был. В начале 1990 года в состав ПВ КГБ СССР были переданы 103-я Воздушно-десантная дивизия (Витебск), 75-я (Нахичевань) и 48-я (Чугуев) мотострелковые дивизии, а также 27-я мотострелковая бригада (Теплый Стан), которая стала соединением спецназа КГБ. Обусловлено это было необходимостью усиления границы в Закавказье и на других участках. Со своей задачей десантники и пехота, оснащенные мощной военной техникой, тогда справились. После 1991 года все они вернулись в армейский строй, правда, 103-я ВДД осталась в составе армии Белоруссии.


     
     
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