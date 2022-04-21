Грузинская оппозиция потребовала запретить георгиевские ленточки

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21 апреля, четверг | Последнее обновление — 17:12 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Медведев резко ответил на угрозу секретаря СНБО Украины нанести удар по Крымскому мосту
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В офисе Зеленского понимают, что как только Мариуполь окончательно падет, родственники солдат и боевиков, погибших там или попавших в плен, обвинят во всем Зеленского. И это сильно ударит по его поддержке и в обществе, и в войсках.
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Это у нас либералы – обособленная страта, «пятая колонна». А для Запада все они – русские. Если в России у них были все условия для позы «люблю страну, но ненавижу государство», то для Запада они оказались тем самым государством, которое хотят разрушить.
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Сейчас весьма велика вероятность того, что руководителям Европы придется втягивать свои народы в новые конфликты и бедствия. И масштаб этих бедствий должен быть таким, чтобы и дальше не заниматься комплексным решением застарелых проблем.
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Более 30 украинских звезд шоу-бизнеса не смогут в ближайшие полвека гастролировать в России. Им закрыли въезд в РФ за русофобские высказывания после начала спецоперации на Украине. Среди них оказался ведущий передачи «Орел и решка» Антон Птушкин, певица Светлана Лобода, Джамала и исполнитель Иван Дорн
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Украина продолжает обстреливать приграничные районы России. В среду был совершен авианалет на село в Брянской области, в результате чего серьезно пострадали восемь человек. Также был произведен минометный обстрел КПП на автомобильном погранпереходе Новые Юрковичи в том же Климовском районе. О стрельбе вновь сообщали и в Белгородской области
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В пятницу украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. По последним данным, попадание ракеты привело к гибели 27 человек, в том числе детей. Также есть многочисленные раненые
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19:59
собственная новость
В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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Грузинская оппозиция потребовала запретить георгиевские ленточки
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Грузинская парламентская оппозиционная партия «Лело» выступила с инициативой законодательно запретить в стране использование георгиевских ленточек», а также букв Z и V.
«Это – символы агрессивной российской пропаганды, которые следует запретить в Грузии», – заявила депутат Саломе Самадашвили, в прошлом – постпред Грузии при ЕС.
Реакция правящей партии на это пока неизвестна.
Между тем, ежегодно в День Победы в Грузии возникают инциденты между теми, кто отмечает этот праздник с использованием «георгиевской ленточки», и ее противниками.
Несколько лет назад в Грузии была принята «Хартия свободы», по которой запрещено использовать коммунистическую и фашистскую символику. Из-за этого, в частности, в Гори невозможно восстановить демонтированный в эпоху экс-президента Михаила Саакашвили памятник Сталину.
Ранее власти Грузии отказались переносить празднование Дня Победы на 8 мая.
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Генсек ООН попросил Путина принять его в Москве
Офис генерального секретаря ООН Антониу Гутерриша передал отдельные письма постоянным представительствам России и Украины при ООН с просьбами к президенту России Владимиру Путину и президенту Украины Владимиру Зеленскому принять генерального секретаря в Москве и Киеве соответственно.
«Вчера во второй половине дня отдельные письма были вручены постоянным представительствам Российской Федерации и Украины. В этих письмах генеральный секретарь просит президента Владимира Путина принять его в Москве, а президента Владимира Зеленского – принять его в Киеве», – передает слова представителя Гутерриша Стефана Дюжаррика ТАСС.
В начале апреля генеральный секретарь ООН Антониу Гутерриш заявил, что мирные переговоры между Москвой и Киевом, отвечающие международному праву, необходимы.
Делягин: Антироссийскими санкциями США стирают Германию с экономической карты мира
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«Коллективный Запад, конечно, понимает, что санкции против России – это обоюдоострый инструмент, но цели его использования у США и Европы разнятся», – сказал газете ВЗГЛЯД депутат Госдумы Михаил Делягин.
«Запад совершенно не един в плане экономического давления на нашу страну. США прекрасно понимают, что санкции – это очень болезненно, очень плохо, но, прежде всего, не для них самих, а для континентальной Европы. Европу, а главным образом Германию, Вашингтон и пытается вообще стереть с экономической карты мира как своего конкурента», – пояснил зампред комитета Госдумы по экономической политике Михаил Делягин.
«С помощью санкций Вашингтон решает задачу разрыва нашего партнерства с Европой, чтобы не допустить возникновения нового геополитического субъекта. Ведь сращивание европейских, в первую очередь – немецких – технологий, российских ресурсов и китайских возможностей крайне невыгодно для США», – детализировал политик.
Что касается российской экономики, то она довольно быстро адаптируется к режиму санкций, добавил аналитик. «Первый удар мы выдержали, выстояли. Шок прошел, снижается инфляция. Мы видим, как восстанавливается финансовая система. Не везде и не у всех отделений банков есть наличная валюта, но это уже не черный рынок, каким он был еще в воскресенье. Наша валюта укрепилась – за доллар дают уже не 126, а 83 рубля. Из последнего выступления в Госдуме главы Центробанка Набиуллиной я понял: бурного роста финансовой системы не обещается, но стабилизацию мы уже видим», – сказал политик.
«Что касается потребительского рынка, то уверен: урожая на нас хватит, и даже хватит на Украину. А про весь остальной мир сказать ничего не могу. Кроме того, правительство заявило о создании оптовых рынков продовольствия, чтобы производители могли обходить тотальный произвол монополии сетевиков. То есть кабмин не стал воевать с существующей системой, он просто создает параллельную. Благодаря этому в розничной торговле уже заметно оживление», – пояснил депутат.
В реальном секторе тоже все стабилизируется, хоть иногда и «со скрипом», отметил Делягин. «В России было много невостребованных мощностей среднего и даже малого бизнеса, поскольку все ориентировались на оптовые закупки. К примеру, спикер Совфеда Матвиенко жаловалась, что у нас не производятся гвозди. Так вот теперь можно посмотреть, у кого есть эти мощности, и договориться о производстве – пусть и на новых условиях, с неотстроенной пока логистикой. Но все у нас в руках», – подчеркнул парламентарий.
Ранее лидеры западных стран, ЕС и НАТО обсудили необходимость увеличить давление на Россию путем введения новых санкций. При этом, главный экономист Международного валютного фонда (МВФ) Пьер-Оливье Гуринша признал: России удалось сдержать финансовый коллапс и предотвратить банкротство крупных банков страны.
Президент Владимир Путин указывал на восстановление ситуации в российской экономике, а также подчеркивал, что западная санкционная политика экономического блицкрига в отношении России провалилась.
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Германия озвучила график отказа от поставок энергоресурсов из России
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Немецкие власти планируют отказаться от российских энергетических поставок, и это лучше сделать «сегодня, чем завтра», заявила министр иностранных дел страны Анналена Бербок.
«Безопасность в Европе означает, что мы уменьшаем и завершаем нашу зависимость от России, прежде всего, в энергетическом секторе. Мы хотим отказа от газового импорта из России лучше сегодня, чем завтра», – цитирует Бербок РИА «Новости».
Германия допускала в прошлом ошибки в энергетическом сотрудничестве с Россией, но сейчас необходимо «завершить импорт энергоносителей из России».
Немецкая сторона «полностью отказывается от импорта российских энергоносителей, до конца лета – от угля и от половины поставок нефти, к концу года мы придем к нулю», указала Бербок.
Отказ от газа пройдет в рамках «общей европейской дорожной карты», сказала министр.
Ранее МВФ спрогнозировал, что стоимость нефти в среднем в 2022 году вырастет на 54,7% по сравнению с показателями прошлого года, а на газ – почти на 147%.
Гендиректор крупнейшего германского энергетического концерна E.ON Леонард Бирнбаум заявлял, что введение эмбарго на поставки российского природного газа может иметь не только серьезные последствия для Германии, но и привести к расколу всего Евросоюза.
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Путин приказал отменить штурм «Азовстали»
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Российский лидер Владимир Путин на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу приказал отменить «нецелесообразный» штурм промзоны «Азовстали» в Мариуполе и потребовал заблокировать участок так, чтобы «муха не пролетела».
«Предлагаемый штурм промышленной зоны считаю нецелесообразным. Приказываю отменить», – передает ТАСС приказ президента.
Путин объяснил отмену штурма соображениями сохранения жизни российских военных. «Это тот случай, когда мы должны думать, – то есть мы всегда должны думать, но в данном случае тем более, – о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам», – сказал он.
При этом Путин отдал приказ заблокировать эту промышленную зону так, чтобы муха не пролетела.
Шойгу взял на контроль исполнение приказа, а также рассказал, что весь Мариуполь находится сейчас под контролем, боевики надежно заблокированы на территории завода.
«На сегодня весь Мариуполь находится под контролем российской армии, Народной милиции Донецкой народной республики, а территория завода «Азовсталь» с находящимися [там] остатками националистов и иностранных наемников надежно заблокирована», – отметил он.
Шойгу добавил, что потребуется порядка трех-четырех дней, чтобы завершить эту работу по «Азовстали».
Путин, в свою очередь, предложил увековечить память российских военнослужащих, проявивших героизм и пожертвовавших жизнями в Донбассе. Президент добавил, что в понимании всей России военные – все герои.
Также верховный главнокомандующий заявил, что тем, кто сложит оружие, сохранят жизнь и будут достойно обращаться, а раненым окажут помощь. «Предложите еще раз всем, кто до сих пор не сложил оружия, сделать это. Российская сторона гарантирует им жизнь и достойное обращение в соответствии с международно-правовыми актами», – подчеркнул он, добавив, что всем раненым будет оказана квалифицированная медицинская помощь.
Ранее Шойгу доложил президенту Путину об освобождении Мариуполя. По его словам, в «Азовстали» еще остается примерно 2 тыс. боевиков. До этого 1 тыс. 478 уже сдались.
Как заявил глава Чечни Рамзан Кадыров, на сегодняшний день полностью готова стратегия, благодаря которой предприятие «Азовсталь» в Мариуполе примет верное решение и перейдет под контроль российских военных в четверг до или после обеда.
До этого стало известно, что боевики «Азова» запрещен в России – прим. ВЗГЛЯД) просили третью сторону эвакуировать личный состав подразделения со стрелковым оружием из Мариуполя.
В среду вечером начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что Киев сорвал эвакуацию мирного населения, которое может находиться на «Азовстали», также завод не покинули украинские военные, боевики нацбататов и иностранные наемники.
Предложенным Минобороны гумкоридором с территории «Азовстали» 19 апреля никто не воспользовался. По словам Мизинцева, это связано в том числе с тем, что представители киевской власти обманывают свой народ, убеждая его в якобы отсутствии возможности эвакуации.
Напомним, Вооруженные силы России открыли гуманитарные коридоры для вывода добровольно сложивших оружие украинских военных и боевиков, но ими никто не воспользовался. Нацбатальонам и наемникам на «Азовстали» предложили сложить оружие.
Между тем в ДНР заверили в безопасности проведения «Бессмертного полка» в Мариуполе 9 мая.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны.
Также киевским властям выдвинут ряд политических условий: законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года.
Российские военные и силы ДНР окружили Мариуполь 7 марта, с этого дня идет зачистка города. Практически удалось взять под контроль город, но в районе «Азовстали» продолжаются напряженные бои.
С начала операции в Донбассе в плен сдались более трех тысяч военных ВСУ. В частности, сдавшийся в плен российским военным британский наемник, штурмовик 36-й бригады вооруженных сил Украины (ВСУ) Шон Пиннер рассказал, что военное руководство ВСУ бросило его и других бойцов на произвол судьбы.
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Боевики «Азова» захотели эвакуироваться из Мариуполя с оружием
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Заместитель командира украинского националистического батальона «Азов» (против боевиков которого в России возбуждено уголовное дело) Святослав Паламар в видеообращении попросил эвакуировать личный состав подразделения из Мариуполя со стрелковым оружием при поддержке третьей стороны.
«Мы готовы эвакуироваться при поддержке третьей стороны из Мариуполя со своим стрелковым оружием, чтобы спасти личный состав, вверенный нам», – приводит слова Паламара РИА «Новости».
В среду вечером начальник Национального центра управления обороной Российской Федерации генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил, что Киев сорвал эвакуацию мирного населения, которое может находиться на «Азовстали», также завод не покинули украинские военные, боевики нацбататов и иностранные наемники.
Ранее в среду Народная милиция Донецкой народной республики (ДНР) сообщила, что из окрестных домов в районе завода «Азовсталь» эвакуировали еще 127 жителей Мариуполя. Кроме того, в среду с территории «Азовстали» добровольно вышли и сложили оружие, воспользовавшись предложением Народной милиции ДНР и ВС России, пятеро военных ВСУ.
Во вторник начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев сообщил о готовности украинских военных на «Азовстали» сдаться.
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С Плесецка проведён успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат»
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Президент России Владимир Путин поздравил российских военных с успешным испытанием межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Сегодня с космодрома Плесецк был проведен первый пуск МБР «Сармат» в программе госиспытаний.
Глава государства подчеркнул, что аналогов этому оружию в мире не появится еще в течение долгого времени, передает ТАСС.
Путин отметил, что успешное испытание МБР «Сармат» заставит задуматься тех, кто пытается угрожать России.
Минобороны в среду сообщило, что первый пуск МБР «Сармат» в программе госиспытаний произведен с космодрома Плесецк Архангельской области.
«В 15.12 мск на государственном испытательном космодроме Плесецк в Архангельской области из шахтной пусковой установки проведен успешный пуск межконтинентальной баллистической ракеты стационарного базирования «Сармат», – уточнили в ведомстве.
Там подчеркнули, что задачи пуска выполнены в полном объеме. Подтверждены расчетные характеристики на всех этапах полета.
«Учебные боевые блоки прибыли в заданный район на полигоне Кура на полуострове Камчатка», – заключили в министерстве.
РС-28 «Сармат» – стратегический ракетный комплекс пятого поколения шахтного базирования с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой.
Газета ВЗГЛЯД писала, с чего начинались разработки ракет «Сармат» и «Сатана».
Макрон и Ле Пен разошлись во мнениях о будущем Франции в ЕС
Кандидаты на выборах президента Франции Эммануэль Макрон и Марин Ле Пен поспорили о будущем республики и Евросоюза: действующий глава страны заявил о необходимости более плотной интеграции в ЕС, а кандидат от партии «Национальное объединение» обвинила оппонента в попытке «подменить французский суверенитет европейским».
«Нам нужна более сильная, более интегрированная Европа. Чтобы добиться прогресса, нам необходима построенная на доверии франко-германская пара. Это то, что мы смогли сделать с канцлером [Ангелой] Меркель, а сегодня с канцлером [Олафом] Шольцем. Я считаю, что это правильная линия для страны», – приводит мнение Макрона ТАСС.
По мнению действующего президента Франции, общая политика в области здравоохранения помогла преодолеть пандемию коронавируса, а будущие пакеты «финансовой солидарности» ЕС должны помочь преодолеть ее последствия. Он также допустил введение практики «взаимного погашения долгов» странами содружества. «Мы должны быть независимы в сфере энергетики и технологий, для этого нужна более сильная и взаимосвязанная Европа», – выразил мнение Макрон.
Параллельно он обвинил Ле Пен в стремлении вывести Францию из ЕС. В ответ кандидат от «Нацобъединения» спокойно напомнила ему, что уже давно не стремится к этой цели. «Я уже неоднократно говорила в рамках этой кампании, что стремлюсь реформировать Евросоюз, а не выходить из него, чтобы превратить его в союз европейских наций», – указала она.
Она осудила политику ЕС в отношении сельского хозяйства и торговли, упрекнув Брюссель в том, что находящиеся в нем европейские институты «множат договоры о свободном обмене», усложняя конкуренцию с иностранными производителями. «Я не согласна с политикой в отношении командированных работников: сотни тысяч этих людей приезжают в нашу страну, но платят сборы в стране происхождения», – указала она.
Ле Пен также выразила мнение, что нынешний курс на более глубокую интеграцию внутри ЕС призван «заменить французский суверенитет европейским». «Но европейского суверенитета не существует, потому что нет европейской нации», – подчеркнула Ле Пен.
Накануне Ле Пен получила право первого слова на дебатах с Макроном.
В понедельник кандидат на пост президента Франции от «Национального объединения» заявила о необходимости сближения Европы и России. Она также объяснила законность воссоединения Крыма с Россией. В минувшую среду Ле Пен заявила, что в случае победы на президентских выборах намерена после окончания конфликта на Украине предложить НАТО стратегически сблизиться с Россией. Она также заявляла о планах вывести Францию из объединенного военного командования НАТО. Кроме того, Ле Пен говорила, что продолжает считать Крым российским и не испытывает сожаления в связи с запретом посещать Украину.
Первый тур президентских выборов во Франции прошел 10 апреля. По данным МВД Франции, действующий президент Эммануэль Макрон набрал 27,84% голосов, лидер партии «Национальное объединение» Марин Ле Пен – 23,15%. Второй тур пройдет 24 апреля. Газета ВЗГЛЯД разбиралась, как изменилось отношение Ле Пен к России со времени прошлых выборов во Франции и чего ждет Россия от будущего хозяина Елисейского дворца?
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Кадыров рассказал о ликвидации «титулованного укронациста» в Попасной
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Глава Чечни Рамзан Кадыров сообщил о ликвидации в Попасной в ЛНР «титулованного» НАТОвскими инструкторами «укронациста» Геннадия Щербака.
«Заместитель начальника УФСВНГ по ЧР Даниил Мартынов сообщил приятную весть о ликвидации в городе Попасной очередного «титулованного» НАТОвскими инструкторами укронациста. Некий Щербак Геннадий Александрович, по мнению авторитетных западных военных ведомств, был чуть ли не героем фильмов боевиков», – передает РИА «Новости» сообщение главы Чечни.
Он также напомнил, что украинским националистам неоднократно предоставлялась возможность сдаться, теперь «шанс безвозвратно упущен».
Ранее Кадыров заявил о взятии города Рубежное в ЛНР.
Россия начала военную спецоперацию на Украине 24 февраля. Российский лидер Владимир Путин отметил, что в планы Москвы не входит оккупация территорий Украины, целью является денацификация и демилитаризация страны. Также киевским властям выдвинут ряд политических условий – законодательное закрепление внеблокового статуса Украины с полным запретом на размещение на ее территории военных баз НАТО и ударных систем вооружения, суд над нацистскими преступниками, совершившими за последние годы преступления против граждан Украины и Донбасса, признание Крыма российским, а ДНР и ЛНР – независимыми государствами.
Согласно данным Минобороны России, украинские войска планировали напасть на Донбасс в марте 2022 года. В военном ведомстве подчеркивают, что проводимая российскими военными спецоперация упредила и сорвала широкомасштабное наступление ударных группировок украинских войск на ЛНР и ДНР.
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Ходаковский: Киев упустил возможность деблокировать Мариуполь
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«Когда мы только вошли в город, у противника было очевидное превосходство. Мы же были в тактическом меньшинстве. При этом мы были в наступлении, а они – в обороне. Так что возможность деблокирования у ВСУ была», – заявил газете ВЗГЛЯД командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. Ранее Владимир Путин приказал не штурмовать завод «Азосталь», но заблокировать его так, чтобы «муха не пролетела».
«Город фактически находится под нашим полным контролем. При этом есть территории, которые прилегают к заводу «Азовсталь», но не являются его непосредственной частью. И мы заканчиваем загонять оттуда противника на территорию именно завода», – рассказал Ходаковский.
Собеседник отметил, что «противник ежедневно теряет своих людей». «На сегодняшний день, по приблизительным оценкам, из ВСУ и нацбатов на всей территории «Азовстали», протяженность которой составляет около 9 километров, осталось всего 800 человек. Осложняющим фактором является информация о наличии на территории мирных граждан», – пояснил Ходаковский.
«Поэтому мы сейчас прилагаем максимум усилия для стягивания кольца настолько, чтобы в нем не осталось ни одной бреши. Чтобы даже у небольшой группы не было соблазна попытаться «прошмыгнуть» в каком бы то ни было направлении. Однако для мирных граждан выходы будут», – подчеркнул собеседник.
Ходаковский также предположил, что текущая ситуация в Мариуполе может серьезно ударить по репутации Владимира Зеленского. «Когда мы только вошли в город, у противника было очевидное превосходство. Мы же были в тактическом меньшинстве. При этом мы были в наступлении, а они – в обороне. Так что возможность деблокирования у ВСУ была. Но этой возможностью не воспользовались», – пояснил Ходаковский.
«ВСУ не смогли освободить тех, кто верно и преданно служил идее украинского национализма. И для тех, кто поддерживал эту идею, это дурной знак. Мне кажется, ВСУ и националистические батальоны расценят это как предательство со стороны Зеленского», – заключил Ходаковский.
В четверг российский лидер Владимир Путин на встрече с главой Минобороны Сергеем Шойгу приказал отменить «нецелесообразный» штурм промзоны «Азовстали» в Мариуполе и потребовал заблокировать участок так, чтобы «муха не пролетела».
Путин объяснил отмену штурма соображениями сохранения жизни российских военных. «Это тот случай, когда мы должны думать, – то есть мы всегда должны думать, но в данном случае тем более, – о сохранении жизни и здоровья наших солдат и офицеров. Не нужно лезть в эти катакомбы и ползать там под землей по этим промышленным объектам», – сказал он.
«Предложите еще раз всем (боевикам), кто до сих пор не сложил оружие, сделать это», – добавил Путин, подчеркнув, что российская сторона гарантирует им жизнь и достойное обращение в соответствии с международными правовыми актами, раненым окажут квалицифицированную медпомощь.
Шойгу взял на контроль исполнение приказа, а также рассказал, что весь Мариуполь находится сейчас под контролем, боевики надежно заблокированы на территории завода. «На сегодня весь Мариуполь находится под контролем российской армии, Народной милиции Донецкой народной республики, а территория завода «Азовсталь» с находящимися [там] остатками националистов и иностранных наемников надежно заблокирована», – отметил он. Шойгу добавил, что потребуется порядка трех-четырех дней, чтобы завершить эту работу по «Азовстали.
«Завершение боевой работы по освобождению Мариуполя – это успех (...) Поздравляю вас. Передайте слова благодарности в войска», – сказал на это глава государства. Он также предложил увековечить память российских военнослужащих, проявивших героизм и пожертвовавших жизнями в Донбассе. Президент добавил, что в понимании всей России военные – все герои. «Эти люди своими действиями и своим отношением к присяге этого заслужили», – подчеркнул Путин.
При этом ранее боевики «Азова» (батальон признан экстремистской организацией и запрещен на территории России – прим. ВЗГЛЯД) захотели эвакуироваться из Мариуполя с оружием, а Киев сорвал эвакуацию мирного населения с территории «Азовстали».
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Медведев резко ответил на угрозу секретаря СНБО Украины нанести удар по Крымскому мосту
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Зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев предупредил об ответном ударе с российской стороны в ответ на заявление секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о якобы планах ВСУ атаковать Крымский мост.
«Один из упоротых украинских начальников сказал о необходимости нанести удар по Крымскому мосту. Надеюсь, он понимает, что будет ответной целью», – написал он в своем Telegram-канале.
Между тем сенатор от Крыма Ольга Ковитиди рассказала, как защищается Крымский мост.
«Мы и раньше понимали: хочешь мира – готовься к войне. Поэтому Крымский мост является в настоящее время самым защищенным мостом в мире», – передает ее слова РИА «Новости».
Ковитиди сообщила, что мост защищен с воздуха двумя полками, оборудованными С-400, создающим над мостом своеобразный купол диаметром в 400 километров. Также есть дополнительная многоступенчатая защита моста системами ПВО, в том числе «Панцирями С-1».
«Таким образом, уйти незамеченным в воздухе невозможно», – сказала она.
С воды мост также защищен не только возможностями Черноморского флота, конструкция оснащена очень серьезной системой гидролокации, исключающей подводные диверсии, продолжила она. Также ежедневно проводится дополнительное обследование несущих конструкций моста. Сенатор отметила, что все они будут отражены.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что слова секретаря Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) Украины Алексея Данилова о возможном ударе по Крымскому мосту являются анонсированием теракта и должны повлечь наказание.
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Британцев напугали испытания российского «Сармата»
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Читателей британского издания Daily Mail встревожило испытание Россией межконтинентальной баллистической ракеты «Сармат». Свое мнение они выразили в комментариях к соответствующей статье.
«Штаты уже заряжают свои Лего-ракеты!», – передает РИА «Новости» слова пользователя EconomicSavvy.
«Это тревожно, особенно учитывая, что у союзнического России Китая на вооружении стоит полностью готовая первая в мире гиперзвуковая ракета, способная нести ядерный заряд», – отметил John Davidson UK.
«У России развернуто почти 1,5 тыс. ядерных ракет и еще 5 тыс. в запасе», – поддержал предыдущего комментатора Omegatrooper.
«И наш (британский) премьер делает из нас мишень», – резюмировала diane7.
Напомним, Минобороны в среду сообщило, что первый пуск МБР «Сармат» в программе госиспытаний произведен с космодрома Плесецк Архангельской области. Задачи пуска выполнены в полном объеме. Подтверждены расчетные характеристики на всех этапах полета.
РС-28 «Сармат» – стратегический ракетный комплекс пятого поколения шахтного базирования с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой.
С удачным пуском ракеты военных поздравил президент России Владимир Путин.
В Пентагоне сообщили, что Москва уведомляла американское военное ведомство об испытании ракеты «Сармат».
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Посла России вызвали в МИД Молдавии из-за слов Захаровой о Санду
Посол России в Молдавии Олег Васнецов будет вызван в министерство иностранных дел страны из-за слов официального представителя МИД РФ Марии Захаровой в адрес президента республики Майи Санду, заявил глава пресс-службы молдавского внешнеполитического ведомства Даниел Водэ.
«Министерство иностранных дел [Молдавии] приняло к сведению заявление представителя Министерства иностранных дел Российской Федерации [Марии Захаровой], сделанное в ходе брифинга 20 апреля, в котором сохраняется неконструктивная и неприемлемая риторика в адрес президента Молдавии... Учитывая неприемлемые выражения в адрес главы государства со стороны официального представителя российской дипломатии, МИД [Молдавии] распорядился вызвать посла РФ в Молдавии Олега Васнецова», – приводит РИА «Новости» слова главы пресс-службы молдавского внешнеполитического ведомства.
Он привел текст выступления главы Молдавии на русском языке, в котором она говорит, что «мы обязаны помнить о победе цивилизации над фашизмом и нацизмом», «обязаны чтить павших и хранить память о главной трагедии двадцатого века – о Второй мировой войне».
«Подчеркиваем, что решения, недавно принятые в парламенте Молдавии, представляют собой суверенное право нашей страны. Мы вновь обращаемся с призывом к российской стороне не допускать вмешательства в демократический, законный и внутренний процесс нашей страны», – добавил Водэ.
Накануне официальный представитель МИД России Мария Захарова назвала возмутительным решение Молдавии запретить георгиевскую ленту, пригрозив руководству республики «болезненными ответами» в случае продолжения конфронтационной риторики, наносящей ущерб российско-молдавскому сотрудничеству.
Во вторник президент Молдавии Майя Санду утвердила запрет на георгиевскую ленту. В прошлый четверг парламент Молдавии окончательно запретил ношение и хранение георгиевской ленточки, а также использование символов V и Z. В минувшую субботу жители Молдавии вышли на акцию протеста с флагами СССР против запрета властями республики георгиевской ленточки, скандируя антиправительственные лозунги.
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Бывшего топ-менеджера «Новатэка» с семьей нашли мертвыми в Испании
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Бывший топ-менеджер компании «Новатэк» Сергей Протосеня найден мертвым в Испании вместе с супругой и дочерью, сообщили СМИ.
Как сообщил телеканал «Телесинко» со ссылкой на каталонские правоохранительные органы, тела трех человек были обнаружены во вторник в доме в населенном пункте Льорет-де-Мар (провинция Жирона), однако стражи порядка не уточняли ни имена, ни национальность умерших, передает ТАСС.
По версии телеканала, Протосеня владел состоянием в 400 млн евро и обычно проживал во Франции. Семья прибыла в Испанию на пасхальные праздники.
В пресс-службе каталонской полиции не стали называть имен умерших, сославшись на то, что ведется расследование произошедшего. Там также подтвердили, что рассматривается версия, согласно которой мужчина мог убить свою жену и дочь, а потом покончить с собой.
Несколькими днями ранее в Москве были найдены тела экс-вице-президента «Газпромбанка» Аваева и его семьи. По предварительной версии, Аваев застрелил жену и дочь, после чего покончил с собой.
СМИ: СК возбудил дело в связи с демонстрацией скульптуры «Большая мать»
Следственный комитет возбудил уголовное дело в связи с демонстрацией скульптуры художника Олега Кулика «Большая мать» на ярмарке «Арт-Москва» в столичном Гостином Дворе.
Дело возбуждено по статье «Реабилитация нацизма», рассказала RTVI искусствовед и журналист Ксения Коробейникова. Кулик сообщил ей, что его вызвали на допрос в СК.
Ранее депутат Госдумы Александр Хинштейн обратился в Генпрокуратуру и СК с требованием проверить работу художника Олега Кулика, представленную на ярмарке «Арт-Москва» в Гостином Дворе галереей Frolov Gallery.
Депутат посчитал, что скульптура отчасти похожа на монумент «Родина-мать зовет» Евгения Вучетича. Произведение он посчитал публичным осквернением символов воинской славы России.
Хозяин галереи, где была выставлена скульптура, сообщил, что Кулик создал эту работу в 2018 году после тяжелого расставания с женой.
В Пентагоне назвали испытание ракеты «Сармат» «рутинным»
В Пентагоне сообщили, что Москва уведомляла американское военное ведомство об испытании ракеты «Сармат».
В Пентагоне посчитали данный пуск обычной процедурой, не представляющей угрозы для Соединенных Штатов, передает ТАСС. Там отметили, что испытания носили «рутинный» характер.
Напомним, Минобороны в среду сообщило, что первый пуск МБР «Сармат» в программе госиспытаний произведен с космодрома Плесецк Архангельской области. Задачи пуска выполнены в полном объеме. Подтверждены расчетные характеристики на всех этапах полета.
РС-28 «Сармат» – стратегический ракетный комплекс пятого поколения шахтного базирования с тяжелой многоступенчатой жидкостной межконтинентальной баллистической ракетой.
С удачным пуском ракеты военных поздравил президент России Владимир Путин.
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