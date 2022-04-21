Вещание украинских телевышек решили прекратить в Крыму

Украинские телевышки, построенные на границе для пропаганды на Крым, перенастроят для вещания на юг Украины, сообщил советник главы Крыма по информационной политике Олег Крючков.

Российские войска в ходе спецоперации по демилитаризации Украины взяли под контроль всю Херсонскую область на юге страны. Позже в Херсонской области и на юге Запорожской области начали формировать военно-гражданские администрации, запустили процесс трансляции российского телерадиовещания, а население стало шире использовать российские рубли при расчетах.

«Вышки, которые были построены для украинской пропаганды на Крым в Херсонской области, сейчас перенастраиваются, перевешиваются передатчики на другую сторону. Теперь эти вышки будут служить России и позволят сделать более стабильное вещание на территориях Херсонской и Запорожской областей, чтобы их жители получали достоверную информацию», – передает РИА «Новости» слова Крючкова.

По его словам, освобожденные территории юга Украины уже покрыты вещанием российского мультиплекса, куда добавлены телеканалы Крыма, а также ДНР и ЛНР.

Кабмин Украины 30 ноября 2016 года расторг соглашение о сотрудничестве с Россией в сфере телевидения и радиовещания, а также соглашение в сфере информации. Они предусматривали создание благоприятных правовых, организационных и экономических условий для обеспечения трансляции и распространения программ российских телерадиовещательных организаций на Украине и программ украинских телерадиовещательных организаций в России.

Напомним, в декабре 2016 года замминистра информационной политики Украины Артем Биденко сообщил, что украинские специалисты начали возведение 150-метровой телевышки у населенного пункта Чонгар в непосредственной близости от полуострова Крым.