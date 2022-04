Россиян и белорусов не допустили до Уимблдона 20 апреля 2022, 09:45 Текст: Дмитрий Зубарев

Организаторы Уимблдона не допустят российских и белорусских теннисистов к участию в турнире, сообщили СМИ. Как сообщила газета «Нью-Йорк таймс» со ссылкой на высокопоставленного международного теннисного чиновника, подобное решение принято в связи с ситуацией на Украине. На Уимблдоне должны были выступить вторая ракетка мира Даниил Медведев, восьмой номер рейтинга Ассоциации теннисистов-профессионалов (ATP) Андрей Рублев, Карен Хачанов (26-й номер международного рейтинга), Аслан Карацев (30), а также Анастасия Павлюченкова (15-й номер рейтинга Женской теннисной ассоциации), Дарья Касаткина (26), Вероника Кудерметова (29), Людмила Самсонова (31), Екатерина Александрова (39) и другие теннисисты, передает ТАСС. Уимблдон в 2022 году пройдет с 27 июня по 10 июля. Действующим победителем турнира в мужском одиночном разряде является серб Новак Джокович. Напомним, 1 марта Международная федерация тенниса приостановила членство федераций тенниса России и Белоруссии и отменила турниры в этих странах, а 14 марта подтвердила исключение российской и белорусской сборных из состава участников Кубка Дэвиса и Кубка Билли Джин Кинг 2022 года. WTA и ATP допустили российских и белорусских теннисистов к участию в турнирах под своей эгидой в нейтральном статусе.

СМИ: Уехавшие за границу россияне возвращаются домой 19 апреля 2022, 21:29

Фото: Uwe Zucchi/DPA/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Уехавшие за границу после начала спецоперации россияне возвращаются, основной причиной становится отсутствие денег, сообщает The Guardian. Также среди распространенных причин – семейные проблемы и невозможность найти работу на новом месте, приводит сообщение британской газеты Daily Storm в своем Telegram-канале. Как отмечают эксперты, волна эмиграции из России была во многом спровоцирована необоснованными слухами о принудительной мобилизации, которые затем не подтвердились. Многие уехавшие хотели также открыть свое дело или найти работу на новом месте. Однако обнаружилось, что навыков и образования им недостаточно для нормальной жизни. Издание отмечает, что часто вернувшимся домой людям приходится соглашаться на более низкие зарплаты, чем у них были до отъезда. Напомним, подавляющее большинство россиян (89%) не хотели бы уезжать за границу, их количество за год выросло на 9%. Количество думающих об эмиграции снизилось на 8%, свидетельствуют данные опроса Фонда «Общественное мнение» (ФОМ). Медведев: Москве нужно быть готовой к возможной агрессии со стороны НАТО 19 апреля 2022, 17:35

Фото: Екатерина Штукина/POOL/ТАСС

Текст: Ольга Иванова

Усиление НАТО у российских границ не фигура речи и набор стандартных угроз, и Москва в таких условиях должна быть готова к возможным агрессивным действиям, заявил зампредседателя Совета безопасности России Дмитрий Медведев на заседании президиума Совета по науке и образованию. Говоря о стоящих перед страной угрозах, он пояснил: «Речь идет прежде всего о попытке расширить присутствие НАТО вблизи наших границ». «И это уже сегодня не фигура речи, это не набор стандартных угроз. Мы должны быть готовы к тем агрессивным действиям, которые могут случиться», – цитирует его ТАСС. Поэтому, продолжил Медведев, важно наращивать в том числе систему, которая позволяет обеспечивать страну самыми современными вооружениями. «А для этого требуется надежная, высокотехнологичная, мощная техника – и военного, и двойного назначения», – указал он. Ранее стало известно, что Финляндия и Швеция якобы намерены вступить в Североатлантический альянс летом 2022 года. Об этом заявило британское издание The Times со ссылкой на собственные источники. Заявка Финляндии, как ожидается, должна поступить в июне, за ней последует Швеция. Собеседники сообщили, что членство обеих стран в НАТО было темой для обсуждений и встреч между министрами иностранных дел альянса на прошлой неделе, на них также присутствовали и Финляндия, и Швеция. Лавров: Зеленский делает заявления в зависимости от того, что пьет или курит 19 апреля 2022, 12:18

Фото: Алексей Майшев/РИА Новости

Текст: Елизавета Булкина

Глава МИД Сергей Лавров считает, что президент Украины Владимир Зеленский делает заявления в зависимости от того, что «пьет или курит» – так он прокомментировал его слова о том, что Россия якобы собирается применить против Украины ядерное оружие. «Он много что говорит. Зависит от того, что он пьет или курит, он многое говорит», – заявил министр телеканалу India Today, передает ТАСС Лавров также отметил, что Запад использует Зеленского в своих целях. «Если бы Зеленский сотрудничал и стремился к выполнению Минских соглашений, то тогда кризис бы уже давно был разрешен. Запад предал Зеленского. Я думаю, что они просто-напросто воспользовались им против России. Они сделали все, чтобы укрепить его в желании игнорировать любые предложения», – цитирует главу МИД РИА «Новости». Министр подчеркнул, что в планы России не входит смена режима на Украине. «Мы хотим, чтобы украинцы сами решали, как они хотят жить дальше. Мы хотим, чтобы у людей была свобода выбора», – сказал он. Ранее Зеленский в своем очередном обращении заявил, что Вооруженные силы России «начали битву за Донбасс», к которой давно готовились. Минобороны сообщило о готовности украинских военных на «Азовстали» сдаться 19 апреля 2022, 22:51

Фото: REUTERS/Alexander Ermochenko

Текст: Антон Антонов

Украинские военные на «Азовстали» в Мариуполе готовы сдаться, но им нужна команда из Киева, сообщил начальник Национального центра управления обороной России генерал-полковник Михаил Мизинцев. Мизинцев со ссылкой на радиоперехваты сообщил, что украинские командиры, «осознавая безысходность своего положения, готовы сложить оружие». Однако сделают они это «только по соответствующему распоряжению (команде) из Киева», поскольку в противном случае «их ждет военный трибунал с приговором вплоть до расстрела» на Украине. «Еще раз призываем официальные власти Киева проявить благоразумие, отдать соответствующие указания боевикам о прекращении бессмысленного сопротивления и выходе по гуманитарным коридорам», – приводит его слова РИА «Новости». По его словам, киевские власти, скорее всего, цинично запретят сделать это оставшимся на территории комбината. «В случае отказа командиров украинских вооруженных формирований сложить оружие призываем киевские власти оказать влияние на боевиков в гарантированном соблюдении режима тишины для вывода мирных жителей, если таковые находятся на территории «Азовстали», – сказал Мизинцев. Сообщается, что мирным гражданам, которые могут находиться на комбинате по утверждению украинской стороны, не дают возможности эвакуироваться, так как боевики используют их в качестве живого щита. Мизинцев отметил, что «эта достоверная информация подтверждалась показаниями пленных военнослужащих Украины и перехваченными радиопереговорами в ходе боевых действий в городской черте Мариуполя». По состоянию на 22.00 мск предложенным Минобороны гумкоридором с территории «Азовстали» 19 апреля никто не воспользовался. По словам Мизинцева, это связано в том числе с тем, что представители киевской власти обманывают свой народ, убеждая его в якобы отсутствии возможности эвакуации. Россия гарантирует безопасную эвакуацию всем без исключения мирным гражданам. Вооруженные силы России, руководствуясь чисто гуманными принципами, вновь предлагают боевикам украинских нацбатальонов и иностранным наемникам в Мариуполе с 14.00 мск среды прекратить боевые действия и сложить оружие, им гарантируется жизнь. Напомним, Вооруженные силы России открыли в 14.00 мск гуманитарные коридоры для вывода добровольно сложивших оружие украинских военных и боевиков, но ими никто не воспользовался. Нацбатальонам и наемникам на «Азовстали» предложили сложить оружие. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД Царев заявил о расчете ВСУ выстоять в битве за Донбасс 19 апреля 2022, 11:50

Фото: Нина Зотина/РИА Новости

Текст: Дарья Волкова

«Если бы ВСУ видели, что шансов у них нет, они бы отошли к Днепропетровску и Запорожью. Или спрятались в большие города, как они это сделали в Харькове. Но они считают, что шансы есть, и стягивают в Донбасс лучшее вооружение», – сказал газете ВЗГЛЯД экс-депутат Рады Олег Царев. Ранее на Украине заявили о начале «битвы за Донбасс». «Наступление анонсировалось на протяжении последнего месяца, все направления ударов были многократно обсуждены как на Украине, так и в России и на Западе. Аналитики из США и Великобритании давно нарисовали карты направлений ударов», – рассказал экс-депутат Верховной рады Украины, первый спикер парламента Новороссии Олег Царев. Царев предположил, что продвижение российских войск будет идти медленно в силу многих факторов. «Власти Украины и их западные союзники прекрасно понимали, что будут делать российские войска. Они взвешивали ситуацию, считали количество наших, количество своих, количество техники, и приняли решение оставить свои войска там», – отметил экс-депутат. «Если бы они видели, что шансов у них нет, они бы отошли к Днепропетровску, к Запорожью, спрятались бы в большие города, как они это сделали в Харькове. Но они считают, что шансы есть. Они стягивают туда лучшее вооружение, которое им поставляют западные страны», – рассказал он. Царев отметил, что вооруженные силы Украины и нацбаты выстраивали оборону в Донбассе очень долго. «За последние пару недель они укрепили свои линии обороны, которые в общем-то семь с половиной лет выстраивали. Они готовились к войне, поэтому легкой прогулки для нас не будет. Не нужно ругать наши войска за медленное продвижение, у них очень тяжелая задача», – добавил политик. Ранее президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении вечером 18 апреля заявил о начале «битвы за Донбасс». По всей стране ближе к полуночи фиксировались воздушные тревоги. Минобороны России официально не сообщало о начале второй фазы спецоперации на Украине, однако на это указывает ряд косвенных признаков. В частности, только за прошедшие сутки высокоточные ракеты подавили 13 опорных пунктов украинских войск, а также места сосредоточения живой силы и военной техники противника, прежде всего – в Славянске, Барвенково и Попасной. Кроме того, ВКС России нанесли удары по 60-ти военным объектам Украины, а ракетные войска и артиллерия поразили более тысячи военных объектов и 1214 мест сосредоточения живой силы противника. Среди них – 25 пунктов управления украинских подразделений. Также активизация боевых действий наблюдается в районе Гуляйполя Запорожской области, где российские войска ликвидировали несколько установок «Бук-М1». В свою очередь командир батальона «Восток» Александр Ходаковский в беседе с газетой ВЗГЛЯД указал на признаки второй фазы спецоперации на Украине. «Однозначно есть активизация работы авиации. Она работает все более интенсивно. Насколько я понимаю, системы ПВО противника не очень эффективны против нас. Либо же мы пренебрегаем рисками для выполнения конкретной боевой задачи», – пояснил Ходаковский. По его словам, активизация боевых действий наблюдается по всей линии фронта в Донбассе. «У нас в Мариуполе тоже ведутся переброски военных с направления на направление и их концентрация. Это действительно либо преддверие серьезного наступления, или мы уже в него вошли», – добавил собеседник. Газета ВЗГЛЯД подробно писала о том, что большое наступление в Донбассе началось с маленького городка под названием Кременная. Розовский район Запорожья захотел присоединиться к ДНР 19 апреля 2022, 15:43

Фото: кадр из видео

Жители Розовского района Запорожской области заявили о намерении присоединиться к Донецкой народной республике (ДНР). «Розовский район Запорожья самостоятельно организовал и провел собрание, на котором присутствовали уполномоченные местными жителями люди для принятия решений», – сообщил военный корреспондент Андрей Руденко в своем Telegram-канале . Он добавил, что присутствующие единогласно проголосовали за присоединение к ДНР. Ранее глава ДНР Денис Пушилин заявил, что Донецкая народная республика изучит вопрос о возможности вхождения в состав Российской Федерации. Глава ЛНР Леонид Пасечник также допустил проведение референдума по поводу вступления республики в состав России. Военный эксперт рассказал о тактике уничтожения укрепрайонов ВСУ 19 апреля 2022, 14:46

Фото: REUTERS/Serhii Nuzhnenko

Текст: Алёна Задорожная

«Для того, чтобы взять укрепрайоны, нам потребуются все виды вооружения. Причем «долбить» по ним придется с расстояния. И только когда укрепления рухнут, будет смысл переходить к зачистке», – заявил газете ВЗГЛЯД военный эксперт Александр Перенджиев. Ранее Сергей Лавров анонсировал начало второй фазы спецоперации на Украине. «Укрепрайоны ВСУ строились последние восемь лет. Просто так взять их не получится. Необходима массированная атака всеми видами оружия. Я говорю и о минометном огне, и об артиллерийском, и реактивном, а также ракетном и воздушно-бомбовом. Только после этого можно будет переходить к зачистке», – рассказал доцент кафедры политологии и социологии РЭУ им. Плеханова, член экспертного совета «Офицеров России» Александр Перенджиев. «При этом для нас важно сделать так, чтобы ВСУ не смогли получить дополнительную помощь – продовольствие, боеприпасы, оружие и личный состав», – заметил собеседник. «Совершенно точно можно сказать, что мы полностью контролируем воздух, так что здесь поддержка для ВСУ обрублена. Что касается дорог, то надо сделать так, чтобы они хорошо простреливались. Я даже не исключаю, что их придется заминировать», – подчеркнул военный эксперт. Перенджиев также обратил внимание на то, что часть укрепрайонов расположена в жилой зоне. «Там, где есть такая возможность, необходимо организовывать гуманитарные коридоры и выводить гражданских. Те же, кто там останутся, должны быть предупреждены, что дороги заминированы», – заключил Перенджиев. «Российская операция на востоке Украины направлена на – как уже было объявлено – полное освобождение Донецкой и Луганской республик. Эта операция продолжится, следующая фаза этой спецоперации сейчас начинается. И мне кажется, сейчас будет важный момент во время этой спецоперации», – сказал во вторник глава МИД России Сергей Лавров в интервью телеканалу India Today. Минобороны России пока официально не сообщало о начале второй фазы спецоперации на Украине, однако на это указывает ряд косвенных признаков. В частности, только за прошедшие сутки высокоточные ракеты подавили 13 опорных пунктов украинских войск, а также места сосредоточения живой силы и военной техники противника, прежде всего – в Славянске, Барвенково и Попасной. Кроме того, ВКС России нанесли удары по 60-ти военным объектам Украины, а ракетные войска и артиллерия поразили более тысячи военных объектов и 1214 мест сосредоточения живой силы противника. Среди них – 25 пунктов управления украинских подразделений. Также активизация боевых действий наблюдается в районе Гуляйполя Запорожской области, где российские войска ликвидировали несколько установок «Бук-М1». В подтверждение этого выступил и министр обороны генерал армии Сергей Шойгу. По его словам, «российская армия выполняет поставленные верховным главнокомандующим задачи в ходе проведения специальной военной операции». «Последовательно реализуется план по освобождению Донецкой и Луганской народных республик, проводятся мероприятия по налаживанию мирной жизни», – добавил он. Военные в ДНР также сообщают о наращивании огней мощи. «По всем признакам, либо мы подготовились к серьезному наступлению, либо оно уже действительно началось», – заявил газете ВЗГЛЯД командир батальона «Восток» Александр Ходаковский. «Однозначно есть активизация работы авиации. Она работает все более интенсивно. Насколько я понимаю, системы ПВО противника не очень эффективны против нас. Либо же мы пренебрегаем рисками для выполнения конкретной боевой задачи», – пояснил Ходаковский. При этом экс-депутат Верховной рады Украины, первый спикер парламента Новороссии Олег Царев предположил, что продвижение российских войск будет идти медленно в силу многих факторов. «Власти Украины и их западные союзники прекрасно понимали, что будут делать российские войска. Они взвешивали ситуацию, считали количество наших, количество своих, количество техники, и приняли решение оставить свои войска там», – отметил экс-депутат в беседе с газетой ВЗГЛЯД. «Если бы они видели, что шансов у них нет, они бы отошли к Днепропетровску, к Запорожью, спрятались бы в большие города, как они это сделали в Харькове. Но они считают, что шансы есть. Они стягивают туда лучшее вооружение, которое им поставляют западные страны», – рассказал он. Царев отметил, что вооруженные силы Украины и нацбаты выстраивали оборону в Донбассе очень долго. «За последние пару недель они укрепили свои линии обороны, которые в общем-то семь с половиной лет выстраивали. Они готовились к войне, поэтому легкой прогулки для нас не будет. Не нужно ругать наши войска за медленное продвижение, у них очень тяжелая задача», – добавил политик. Россияне назвали ожидаемый результат военной спецоперации на Украине 19 апреля 2022, 14:52

Фото: СИ "Орловские новости"/Youtube

Текст: Елизавета Булкина

Почти половина россиян (45%) считает, что результатом военной спецоперации России на Украине должен стать суд над украинскими нацистами за совершенные преступления, свидетельствуют данные опроса Всероссийского центра изучения общественного мнения (ВЦИОМ). Еще 39% назвали ожидаемым результатом спецоперации отказ Украины от вступления в НАТО и объявление ею статуса нейтральной страны. Треть опрошенных считают, что результатом должно стать признание независимости ЛНР и ДНР со стороны Украины (34%). По 32% граждан России назвали итогом спецоперации закрепление безъядерного статуса Украины и введение уголовной ответственности за пропаганду нацизма на Украине, говорится в сообщении на сайте ВЦИОМ. Между тем большинство россиян считают, что на Украине есть организации, которые исповедуют идеологию нацизма (88%). Считают, что их нет, 4%, еще 8% респондентов затруднились ответить. Большинство (76%) считает, что украинские нацистские организации представляют угрозу для России и российских граждан. Противоположной точки зрения придерживаются 14%. 6% затруднились с ответом, 4% не отвечали на этот вопрос. С тем, что власти Украины скорее поддерживают нацистские организации, согласились 70% россиян; с тем, что скорее не поддерживают, – 8%. Еще 14% считают, что украинское руководство их не замечает. Затруднились дать ответ 8%. Ранее политолог Наталья Линдигрин заявила газете ВЗГЛЯД, что «все большее число россиян считают, что дальнейшее затягивание конфликтной ситуации в Донбассе представляло бы реальную угрозу безопасности нашей страны». Шольц заявил, что нельзя допустить победы России на Украине 19 апреля 2022, 20:24

Фото: Lisi Niesner/dpa/Global Look Press

Текст: Кристина Цыцура

Канцлер Германии Олаф Шольц призвал не допустить победы российской армии на Украине, заявил он на пресс-конференции по итогам видеоконференции с участием лидеров западных стран. Участие в переговорах приняли президенты США Джо Байден, Франции Эммануэль Макрон, Польши Анджей Дуда, Румынии Клаус Йоханнис, премьеры Великобритании Борис Джонсон, Италии Марио Драги, Японии Фумио Кисида, а также глава Европейского совета Шарль Мишель, председатель Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен и генсек НАТО Йенс Столтенберг, передает ТАСС. «Вместе с нашими партнерами в ЕС и НАТО мы совершенно едины во мнении, что Россия не должна выиграть эту войну», – сказал Шольц. Также канцлер призвал президента России Владимира Путина остановить обстрел украинских городов, отвести войска и установить немедленное перемирие. Ранее Шольц заявил, что возможности поставок оружия Украине из запасов бундесвера практически исчерпаны. Наследный принц Саудовской Аравии накричал на советника Байдена 20 апреля 2022, 06:37

Текст: Антон Антонов

Отношения между США и Саудовской Аравией ухудшились, Эр-Рияд отказался нарастить добычу нефти, сообщают американские и саудовские должностные лица. Wall Street Journal пишет, что отношения двух государств «достигли самого низкого уровня за последние десятилетия» в 2019 году из-за убийства саудовского журналиста Джамаля Хашогги. Тогда Джо Байден обещал превратить Саудовскую Аравию в «изгоя», передает РИА «Новости». В 2022 году в разгар украинского кризиса США призвали Саудовскую Аравию нарастить добычу нефти – Вашингтон рассчитывал таким образом «подорвать финансирование» военной операции России на Украине. Эр-Рияд не отреагировал на этот запрос. Wall Street Journal сообщает, что наследный принц Мухаммед бен Салман Аль Сауд «накричал на (советника президента США по нацбезопасности) Джейка Салливана после того, как тот поднял вопрос об убийстве» Хашогги. Принц «заявил Салливану, что впредь не желает обсуждать этот вопрос и что США могут забыть о своей просьбе нарастить добычу нефти». Кроме того, Саудовская Аравия отменила запланированный визит в страну главы Пентагона Ллойда Остина, причем в тот же вечер в Эр-Рияде приняли «одного из высокопоставленных российских политиков, находящегося под санкциями США». Напомним, обозреватель Халид аль-Джауси заявил, что Саудовская Аравия решила отвернуться от США и примкнуть к новому альянсу России и КНР, так как американское влияние в мире снижается. Шойгу оценил ход спецоперации на Украине 19 апреля 2022, 12:41

Фото: Вадим Савицкий/пресс-служба

Минобороны РФ/ТАСС

Текст: Ольга Никитина

Вооруженные силы России последовательно выполняют план освобождения ДНР и ЛНР, военнослужащие проявляют мужество и героизм при выполнении боевых задач, заявил министр обороны генерал армии Сергей Шойгу. «Российская армия выполняет поставленные верховным главнокомандующим задачи в ходе проведения специальной военной операции. Последовательно реализуется план по освобождению Донецкой и Луганской народных республик, проводятся мероприятия по налаживанию мирной жизни», – передает ТАСС заявление генерала на коллегии военного ведомства. По его словам, участвующие в операции российские военные проявляют мужество и героизм при исполнении воинского долга. Генерал армии добавил, что Россия остается надежным гарантом безопасности своих граждан. Он также отметил, что события последних месяцев наглядно демонстрируют, насколько важно для России продолжать совершенствование своей армии. При этом, заявил Шойгу, Вашингтон и подконтрольные ему западные страны делают все, чтобы максимально затянуть спецоперацию. «Нарастающие объемы поставок иностранного вооружения наглядно демонстрируют их намерения провоцировать киевский режим воевать «до последнего украинца», – сказал министр. При этом, по его оценке, действия российских войск и качество применяемого вооружения еще раз показывают правильность определенных военно-политическим руководством страны приоритетов строительства ВС РФ. Напомним, Москва направила Вашингтону ноту, в которой предупредила о «непредсказуемых последствиях» в случае продолжения поставок вооружений Украине странами НАТО. Официальный представитель российского внешнеполитического ведомства Мария Захарова сообщила, что нота направлена «по всем странам». При этом в США российское предостережение назвали «пустыми угрозами». Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В МВД объяснили возвращение покинувших страну граждан 19 апреля 2022, 11:59 Текст: Дмитрий Зубарев

Покинувших страну граждан возвращает обратно хорошее развитие социальной инфраструктуры, рассказала начальник ГУВМ МВД России генерал-лейтенант полиции Валентина Казакова. «На желание граждан России, ранее покинувших страну, и иностранных граждан приехать и остаться влияет множество факторов. В первую очередь, социально-экономических, таких как хорошее развитие социальной инфраструктуры – школы, детские сады, поликлиники», – передает РИА «Новости» слова Казаковой. По ее словам, национальными интересами страны сейчас являются сбережение народа России, развитие человеческого потенциала и повышение качества жизни. Более того, миграционный приток из-за рубежа расценивается как дополнительный ресурс в решении демографических и экономических вопросов. Ранее актер Андрей Ургант сообщил, что российский телеведущий Иван Ургант вместе с семьей вернулся в Россию. До этого в СМИ появились сообщения, что шоу «Вечерний Ургант» заменит другая программа, ведущим которой станет Мартиросян, но информация не подтвердилась. Шоу «Вечерний Ургант» не выходит в эфир с 25 февраля. Эксперты назвали цену на нефть в случае запрета ее экспорта из России 19 апреля 2022, 18:52

Фото: Stefan Sauer/dpa/Global Look Press

Текст: Алексей Дегтярёв

Полный запрет на поставки российской нефти может привести к тому, что стоимость этого сырья на мировом рынке поднимется до 170 долларов за баррель, говорится в прогнозе консалтинговой HIS Markit, входящей в S&P Global. Эксперты привели три возможных сценария развития, и украинский конфликт отражен на котировки во всех трех случаях, передает ТАСС со ссылкой на отчет компании. Наиболее радикальный сценарий называется «Полная остановка», он предполагает, что под сокращение попадет экспорт российской нефти в объеме 4-6 млн баррелей в сутки (б/с). При таком развитии событий стоимость нефти марки Brent продолжит расти до сентября 2022 года, она достигнет 170 долларов за баррель. Позже она снизится и опустится до 120 долларов за баррель к весне 2023 года. По этому сценарию Иран также не может экспортировать нефть, а Саудовская Аравия и ОАЭ не смогут увеличить добычу до максимума в короткие сроки. Базовый сценарий носит название «Восторг», при нем Россия из-за санкций теряет от 1 до 2 млн б/с экспорта. Большую часть в таком случае возмещают из стратегического запаса стран МЭА – до 1,3 млн б/с за несколько месяцев. При таких обстоятельствах стоимость Brent не выйдет за рамки 120 долларов за баррель и к 2023 году уменьшится до 90 долларов за баррель. Третий сценарий называется «Слабый спрос». Он предполагает, что российский экспорт сократится на 1 млн б/с, но выпадение из рынка будет компенсировано снижением спроса в Китае, где есть новые вспышки коронавируса. В при таких условиях цена нефти опустится в 2022 году ниже 90 долларов за баррель, а в 2023 году – ниже 70 долларов за баррель. Ранее МВФ в своем прогнозе указал, что средняя стоимость нефти в 2022 году вырастет на 54,7% по сравнению с показателями прошлого года, а на газ – почти на 147%. В ДНР заявили о ликвидации под Донецком командира батальона ВСУ 19 апреля 2022, 21:24 Текст: Вера Басилая

В результате точечного удара под Донецком был убит командир 2-го механизированного батальона 54-й бригады Вооруженных сил Украины (ВСУ) Сергей Стець, заявили в Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР). «Военное руководство Украины пытается скрыть факт массовых потерь и сдачи в плен военнослужащих 2-го механизированного батальона 54-й бригады ВСУ. Также хочу отметить, что сегодня в результате точечных ударов был уничтожен командир батальона майор Стець Сергей Олегович», – приводит ТАСС заявление официального представителя оборонного ведомства республики. Управление Народной милиции ДНР также опровергло заявление генерального штаба ВСУ о том, что украинским военным якобы удалось восстановить контроль над поселком Марьинка, который ранее был занят силами ДНР. Ранее Министерство обороны России впервые опубликовало подробные данные о потерях в ВСУ, а также среди прибывших на Украину иностранных наемников. Газета ВЗГЛЯД писала, почему президент Украины Владимир Зеленский скрывает истинное число потерь ВСУ. Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД В ДНР сообщили о более 100 вышедших из подвалов «Азовстали» мирных жителях 19 апреля 2022, 19:32

Фото: Илья Питалев/РИА Новости

Текст: Кристина Цыцура

В Мариуполе 120 мирных жителей, прятавшихся в подвалах в районе завода «Азовсталь», вышли к военным Донецкой народной республики, сообщил источник в силовых структурах ДНР. «Сто двадцать человек. Нет [не с завода], они на проходной были в подвалах», – передает его слова ТАСС. Отмечается, что люди вышли сами. Ранее глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что территорию завода «Азовсталь» в Мариуполе освободят от украинских националистов уже 19 апреля. Вооруженные силы России открыли в 14.00 мск гуманитарные коридоры для вывода добровольно сложивших оружие украинских военных и боевиков, но ими никто не воспользовался. Ранее во вторник группы военных Народной милиции Донецкой народной республики (ДНР) частично приступили к штурму территории комбината «Азовсталь» в Мариуполе. Перед этим командир батальона «Восток» показал кадры удара авиации России по «Азовстали», где остаются порядка 1,5–2 тыс. «азовцев».