В Дагестане высадили деревья в память о погибшем на Украине Герое России

В Махачкале волонтеры, школьники, учителя и родственники разбили «Сад памяти» в честь Героя России Нурмагомеда Гаджимагомедова, погибшего в ходе спецоперации на Украине.

«Каждый педагог находил общий язык с моим сыном, и мой сын находил с ними общий язык. Он многих своих преподавателей помнил и был горд, что учился там. То, что вы решили увековечить его память и сделать аллею – огромное спасибо. Пусть на его примере растет нынешнее поколение, вся молодежь, все дети. Пусть будет мир на Земле», – сказала мама Нурмагомеда Гаджимагомедова Сапижат Мазаева.

Воина-десантника похоронили в родном селении Кани высокогорного района Дагестана. В годы Великой Отечественной войны на фронт из селения Кани ушли 127 человек, почти все мужское население. Половина из них не вернулись. В честь подвига героям воздвигли памятник.

Накануне центральное мероприятие в рамках «Сада памяти» прошло в Каспийске. К акции присоединились врио министра природных ресурсов и экологии, министр по делам молодежи, представители администрации Каспийска, депутаты Народного собрания, волонтеры, школьники и студенты. Вместе они высадили 77 сосен, символизирующих число лет со дня Великой Победы, говорится в пресс-релизе, поступившем в газету ВЗГЛЯД.

«Мы отдадим память нашим отцам и дедам, которые погибли при выполнении своего воинского долга. Эта акция помогает озеленять наш город, делать его красивее, добрее и чище. У нас еще много работы, надо держать в карманах рабочие перчатки и быть готовыми трудиться. Такое благое дело накануне священного месяца Рамадан вдвойне важно и значимо для каждого из нас», – отметил глава Каспийска Борис Гонцов.

Международная акция «Сад памяти», участники которой ежегодно высаживают 27 млн деревьев в память обо всех погибших в годы Великой Отечественной войны традиционно стартовала 18 марта в городе-герое Севастополе.

Ранее замминистра обороны России Юнус-Бек Евкуров в Махачкале вручил звезду Героя России родителям и вдове погибшего в ходе специальной операции на Украине офицера-десантника Нурмагомеда Гаджимагомедова.

Напомним, Нурмагомед Гаджимагомедов в первые дни спецоперации был заброшен в тыл в составе десантно-штурмовой бригады для выполнения особого задания. Оказавшись в окружении превосходящего по силам противника, он решил принять огонь на себя. Старший лейтенант получил тяжелое ранение, но отстреливался до последнего боеприпаса. Оставшейся гранатой Гаджимагомедов подорвал себя и пытавшихся схватить его неонацистов. Был удостоен звания Героя России посмертно 3 марта указом президента России Владимира Путина.