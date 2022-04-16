L'Occitane объявила о закрытии магазинов России

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16 апреля, суббота | Последнее обновление — 16:31 | vz.ru
НОВОСТЬ ЧАСА: Италия запретила российским кораблям и судам заходить в порты
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Сетевая война разворачивается в сфере смыслов, её основная задача – перекодировать общество, то есть поменять основные критерии его оценок, основные ценностные ориентиры. Иными словами, захватить общество с помощью подмены ценностей.
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В США между правительством и бигтехом началась конфронтация. Она вызвана стремлением Белого дома немного осадить ИТ-гигантов, которые слишком откровенно начали лезть в политику и влиять на общественные процессы.
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McKinsey Gate с каждым днем бьет по рейтингу Макрона, снижая его шансы на победу над Марин Ле Пен во втором туре президентских выборов. Однако в руках этого американского выдвиженца на посту главы Пятой республики – государственная машина пропаганды и ресурсы спецслужб.
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Украина продолжает обстреливать приграничные районы России. В среду был совершен авианалет на село в Брянской области, в результате чего серьезно пострадали восемь человек. Также был произведен минометный обстрел КПП на автомобильном погранпереходе Новые Юрковичи в том же Климовском районе. О стрельбе вновь сообщали и в Белгородской области
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В пятницу украинские войска нанесли удар «Точкой-У» по Краматорску. Обломки упали рядом с железнодорожным вокзалом. По последним данным, попадание ракеты привело к гибели 27 человек, в том числе детей. Также есть многочисленные раненые
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В Москве на 76-м году жизни скончался лидер ЛДПР Владимир Жириновский. Он был одним из самых ярких и эксцентричных политиков на всем постсоветском пространстве. Возглавляемая им партия традиционно оставалась одной из ведущих политических сил исключительно благодаря таланту и харизме Жириновского. Память о нем будет жить долго, уже несколько городов хотят переименовать улицы в память о легендарном политическом деятеле
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19:59
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В Ярославскую область в рамках национального проекта «Культура» приедут 1300 школьников, победители олимпиад, учащиеся школ искусств и кадетских корпусов со всей России. Посещение городов Переславля-Залесского, Ярославля, Ростова предусмотрено маршрутом «Золотое кольцо. Александр Невский».
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В Йошкар-Оле прошло торжественное открытие нового здания Марийской государственной филармонии имени Якова Эшпая, до этого работники филармонии 39 лет располагались в пристрое.
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В Оренбурге на музейную вахту после полной реставрации вернулась легендарная БМ-13, которую в годы войны солдаты прозвали «Катюшей». Вместе с другими экспонатами боевая машина была полностью отреставрирована.
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L'Occitane объявила о закрытии магазинов России
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Линия французской косметики L'Occitane приняла решение закрыть все офлайн и интернет-магазины в России из-за продолжающейся спецоперации России на Украине, говорится в пресс-релизе компании.
«За последние несколько недель мы значительно свернули наши бизнес-операции в России в ответ на трагедию для населения Украины... Учитывая огромные человеческие страдания, вызванные эскалацией военных действий на Украине и в целях защиты наших сотрудников по всему миру от потенциальной общественной агрессии, мы приняли решение закрыть магазины и сайты интернет-магазинов в России», – передает РИА «Новости» со ссылкой на заявлении L'Occitane.
Также компания приостановит планы по инвестициям и расширению в России.
Ранее сообщалось, что польский производитель одежды LPP Group, управляющий пятью брендами Reserved, Cropp, House, Mohito и Sinsay, закрыл последние магазины в России.
В Молдавии отказались признать долг Газпрому без аудита
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Власти Молдавии не согласятся признать долг Газпрому без проведения независимого аудита, который покажет, как он сформировался, заявил вице-премьер Молдавии Андрей Спыну молдавскому изданию «Ньюсмейкер».
«Без независимого аудита того, как сформировался долг перед Газпромом, мы не подпишем никаких соглашений об урегулировании задолженности. Аудит должен показать, какой долг. Из анализа некоторых экспертов я знаю, что долг можно существенно снизить или отменить совсем. Но некорректно говорить об этом сейчас. Аудит должен все показать», – передает ТАСС его слова.
Так, одними из главных условий, на которых руководство российской компании согласилось тогда продлить контракт на поставку газа в Молдавию на следующие пять лет, было погашение долга за топливо и своевременные платежи.
Правительство Молдавии при этом обязалось привлечь зарубежного аудитора до 1 мая нынешнего года, однако этого не произошло. В апреле нынешнего года газораспределительная компания «Молдовагаз» попросила Газпром предоставить больше времени для урегулирования вопроса погашения долга за газ.
«Я направил письмо о продлении срока аудита, жду ответ. Может, мы опять получим ответ в последний день апреля. В Кишиневе готовы к разным сценариям, в том числе и к прекращению поставок российского газа. Мы не можем принять любые условия ради контракта с Газпромом, – сказал Спыну, отметив, что в случае необходимости «снизим потребление».
Ранее в Газпроме заявили о низких уровнях запаса газа в Европе. Так, за прошедшую зиму Европа отобрала из подземных хранилищ 51 млрд кубометров газа, то есть 107,8% закачанного летом объема. Сезон отбора завершился 19 марта на одном из самых низких уровней по запасам за много лет.
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Москва направила ноту всем поставляющим Киеву оружие странам
Российская сторона направила всем странам, в том числе Соединенным Штатам, ноту из-за поставок вооружений Украине, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Да, отправили», – сказала Захарова в ответ на вопрос о том, отправила ли Россия ноту странам, поставляющим оружие Украине, передает РИА «Новости».
В ответ на вопрос, в какие страны была направлена нота, она ответила «во все».
Ранее СМИ сообщили, что Москва направила Вашингтону ноту, в которой заявила о «непредсказуемых последствиях» в случае, если НАТО продолжит поставлять Украине вооружения.
Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что в скором времени ряд стран НАТО намерены объявить об отправке Украине танков. В понедельник в Пентагоне сообщили, что Запад отправляет на Украину восемь – десять авиарейсов с оружием в день, а также потоком автоколонн.
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Арестован уволивший Райкина ректор московского вуза
Ректора Высшей школы сценических искусств (ВШСИ) Анатолия Полянкина арестовали по делу о мошенничестве в особо крупном размере, сообщила пресс-секретарь Бабушкинского суда Москвы Александра Савельева.
«Полянкину избрана мера пресечения в виде домашнего ареста на срок до 3 мая», – цитирует Савельеву ТАСС.
Ранее сообщалось, что ректор ВШСИ (известной как Театральная школа Константина Райкина) Анатолий Полянкин снял Константина Райкина с поста художественного руководителя его школы.
В январе СМИ сообщали, что декана юридического факультета Всероссийского госуниверситета юстиции (Российская правовая академия Минюста) Игорь Скрябин задержан в Туле, его якобы заподозрили во взяточничестве.
Зеленский заявил о гибели 3 тыс. украинских военных в ходе российской спецоперации
Украинские силы в ходе российской специальной военной операции потеряли порядка 3 тыс. человек погибшими и порядка 10 тыс. ранеными, заявил президент Украины Владимир Зеленский в интервью телекомпании CNN.
В интервью, большая часть которого переводилась на английский язык, Зеленский затруднился назвать число жертв среди мирных жителей, сославшись на отсутствие информации с «блокированных» территорий юга и востока, передает РИА «Новости».
«Что касается наших войск. По тем цифрам, которыми мы располагаем, мы считаем, что потеряли от 2,5 тыс. до 3 ты. (человек) (...) Такое соотношение. У нас есть около 10 тыс. раненых. Сложно сказать, сколько из них выживет», – сказал он.
При этом в конце марта в Минобороны России заявили, что за месяц военных действий на территории Украины потери ВСУ составили около 30 тыс. человек, в том числе 14 тыс. человек были убиты.
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Российские военные ударили по бронетанковому заводу в Киеве и цехам в Николаеве
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Российские войска нанесли удары высокоточным оружием большой дальности по производственным корпусам бронетанкового завода в Киеве и цехам ремонта военной техники в Николаеве, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«Высокоточным оружием большой дальности воздушного базирования уничтожены производственные корпуса бронетанкового завода в Киеве и цеха ремонта военной техники в Николаеве», – передает ТАСС его слова.
Генерал также сообщил, что российские войска высокоточными ракетами уничтожили 16 объектов противника, в том числе сосредоточения техники ВСУ, склады вооружения, базы хранения зенитно-ракетного вооружения.
«Среди них уничтожены в населенных пунктах Повстанское Одесской области, Барвенково, Лисичанск, Срибное, Петровское и Опытное 11 районов сосредоточения украинской военной техники и вооружения, в районе Николаева – два склада ракетно-артиллерийского вооружения», – отметил Конашенков.
По словам представителя Минобороны, на юго-востоке Полтавы была уничтожена центральная база хранения радиолокационных средств разведки и средств связи, а южнее города – база хранения зенитно-ракетного вооружения. «В населенном пункте Гусаровка [поражен] район сосредоточения подразделений 95-й отдельной десантно-штурмовой бригады», – сказал генерал.
Конашенков также заявил, что с начала проведения спецоперации на Украине российскими войсками уничтожено 133 самолета и 458 беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), 2 246 танков и бронемашин ВСУ, а также 252 установки реактивных систем залпового огня (РСЗО).
«Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены: 133 самолета, 458 беспилотных летательных аппаратов, 246 зенитных ракетных комплексов, 2 246 танков и других боевых бронированных машин, 252 установки реактивных систем залпового огня, 981 орудие полевой артиллерии и миномет, а также 2 146 единиц специальной военной автомобильной техники», – резюмировал он.
Накануне сообщалось, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотный летательный аппарат Ту-143 «Рейс». Вооруженные силы России за день поразили 10 военных объектов Украины высокоточными ракетами воздушного базирования.
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«Сатанинский храм» в США начал сбор средств для Украины
Признанный американскими властями «Сатанинский храм» из штата Массачусетс высказался в поддержку Украины и открыл сбор средств для помощи стране.
В соцсетях многие пользователи, в том числе украинские, поблагодарили храм за поддержку, передает RT в своем Telegram-канале.
«Сатанинский храм» – легальная структура, в 2019 году ее даже освободили от уплаты налогов.
Минобороны: Российские ПВО предотвратили ракетный удар ВСУ по Каховской ГЭС
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Дивизион украинской 19-й отдельной ракетной бригады нанес удар по Каховской ГЭС двумя тактическими ракетами «Точка-У», ракеты были сбиты российскими средствами ПВО, сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«Утром 15 апреля российскими Вооруженными силами предотвращена попытка киевского националистического режима ракетным ударом нанести поражение Каховской ГЭС имени П. С. Непорожнего <…> Около 7 часов утра московского времени дивизионом украинской 19-й отдельной ракетной бригады по Каховской ГЭС был нанесен удар двумя тактическими ракетами «Точка-У», – сказал Конашенков, передает ТАСС.
По его словам, обе ракеты сбиты в воздухе российскими средствами ПВО. «Осколки одной из них упали на населенный пункт Новая Каховка Херсонской области. Получили повреждения здания детского сада и жилые дома. Ранения получили женщина и ребенок, которым на месте российскими военнослужащими была оказана первая медицинская помощь. В настоящее время они доставлены в лечебное учреждение», – добавил представитель ведомства.
Он подчеркнул, что предотвращенный удар по Каховской ГЭС мог привести к неконтролируемому сбросу днепровской воды и вызвать затопление в Херсонской области вместе с людьми, чтобы сковать действия российских Вооруженных сил, передает РИА «Новости».
Ранее в Минобороны сообщили, что ракетными войсками России нанесено поражение 221 военному объекту Украины, из них 12 пунктов управления, подавлено 12 артиллерийских позиций.
Стало известно о возобновлении подготовки украинских войск британскими спецназовцами
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Британские спецназовцы возобновили подготовку украинских войск в Киеве и его окрестностях, сообщает газета Times.
Издание пишет со ссылкой на офицеров двух батальонов украинских войск, что на прошлой и позапрошлой неделях они якобы проходили военную подготовку под руководством инструкторов из Особой воздушной службы (SAS) Великобритании, передает РИА «Новости».
Капитан Юрий Мироненко из батальона, который дислоцирован в Оболонском районе Киева, рассказал, что британские военные инструкторы прибыли, чтобы обучить украинские войска использованию противотанковых ракет NLAW.
Издание напомнило, что в феврале британские военные инструкторы покинули территорию Украины.
В министерстве обороны Великобритании отказались подтверждать изданию информацию о возвращении инструкторов.
Ранее сообщалось, что задержанный в России сторонник «Правого сектора*» приехал из Британии. Также в Совфеде рассказали о пленных военнослужащих стран НАТО.
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400-тысячный город на Украине остался без воды
В одном из районов украинского города Николаев, население которого составляет около 400 тыс. человек, уже четвертый день нет воды.
Люди вынуждены собирать дождевую воду и брать воду из рек. В Telegram-каналах распространяются фото и видео, на которых видно, как возле родников собираются очереди.
Централизованное водоснабжение в Николаеве прекратилось 12 апреля без официально озвученных причин. Местный водоканал признал, что не может назвать сроки окончания ремонтных работ.
Ранее в ходе «прямого эфира» глава города Александр Сенкевич разъяснил ситуацию с водоснабжением в Николаеве. Он сообщал, что из-за повреждения ветки водопровода нет воды, а доступ туда коммунальщики не имеют.
Мэр рассказал тогда, что запустят в работу восемь скважин в медучреждениях, а с 16 апреля водоканал автоцистернами начнет развозить по районам города техническую воду. Также якобы в Николаеве есть 115 точек по продаже питьевой воды.
СК начал поиск признаков преступления в заявлении Зеленского о войне с Россией
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Следственный комитет России проверит слова президента Украины Владимира Зеленского о подготовке Украины к войне с Россией и в случае их подтверждения будет возбуждено уголовное дело, сообщили в пресс-службе СК.
«Председатель СК Александр Бастрыкин поручил изучить данные, озвученные в интервью В. Зеленского, опубликованном в одном из западных СМИ, о подготовке Украины к войне с Россией. Следствие проанализирует указанную публикацию и сопутствующие ей действия на предмет наличия в них признаков уголовно наказуемого деяния», – приводит ТАСС сообщение ведомства.
В СК подчеркнули, что при подтверждении этих сведений будет решаться вопрос о возбуждении уголовного дела по факту планирования и подготовки агрессивной войны.
Напомним, что президент Украины Владимир Зеленский в интервью BBC заявил, что его страна начала «войну» с Россией «еще раньше». По его словам, Киев готовился к столкновению с «одной из самых многочисленных армий в мире». Зеленский рассказал о заблаговременной подготовке Украины к войне с Россией и достижении конкретных договоренностей с союзниками о финансовой помощи, поставках оружия и снаряжения.
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В Минобороны сообщили об уничтожении украинского беспилотника Ту-143 «Рейс»
Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) сбили украинский беспилотный летательный аппарат Ту-143 «Рейс», сообщил официальный представитель Минобороны России Игорь Конашенков.
«Российскими средствами ПВО в районе населенного пункта Октябрьский сбит украинский беспилотный летательный аппарат Ту-143 «Рейс», – передает его слова ТАСС.
Он отметил, что Вооруженные силы России за день поразили 10 военных объектов Украины высокоточными ракетами воздушного базирования.
«Среди них уничтожены: в населенных пунктах Барвенково, Краматорск и Лисичанск три района сосредоточения подразделений 81-й и 93-й отдельных механизированных бригад украинских войск, в населенных пунктах Повстанское Одесской области и Новоелизаветовка – два места сосредоточения украинской военной техники и вооружения», – сказал он.
В населенных пунктах Парутино и Николаев были поражены склады ракетно-артиллерийского вооружения, а в Ясеновое и Сребное – пункты дислокации националистических формирований.
С начала спецоперации на Украине ВС России уничтожили 132 самолета, 105 вертолетов и 457 беспилотных летательных аппаратов (БЛА), 2224 танка и бронемашин ВСУ, а также 251 установку реактивных систем залпового огня (РСЗО).
В ДНР возбуждено уголовное дело против шпионивших в пользу Украины сотрудников ОБСЕ
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Несколько сотрудников Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ передавали украинской стороне составляющие государственную тайну сведения. Генпрокуратура Донецкой народной республики возбудила уголовное дело по факту шпионажа.
«Уголовное дело возбуждено в отношении нескольких сотрудников специальной мониторинговой миссии ОБСЕ по установленным фактам сбора и хранения с целью передачи украинским спецслужбам сведений, составляющих государственную тайну», – передает ТАСС сообщение ведомства.
Уточняется, что сотрудники ОБСЕ, находясь в ДНР, в том числе на подконтрольных Киеву территориях, при помощи видеотехники фиксировали местоположение подразделений Народной милиции республики, государственных органов и учреждений.
Информацию собирали на электронных носителях, «после чего данные, составляющие государственную тайну, передавали представителям иностранных разведывательных органов, в том числе в Главное управление разведки Министерства обороны Украины и СБУ».
Ранее 10 апреля ДНР признала деятельность СММ ОБСЕ в республике неправомерной. В ДНР заявили о необходимости до 30 апреля свернуть миссию ОБСЕ в республике.
Кроме того, 13 апреля глава Луганской народной республики Леонид Пасечник запретил с 30 апреля деятельность СММ ОБСЕ на территории ЛНР, заявив, что за годы конфликта в Донбассе миссия ОБСЕ не способствовала его мирному урегулированию.
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Минобороны: В Лимане боевики нацбатальонов пытают сотни местных жителей
Украинские националисты в городе Лиман в ДНР задержали 837 пророссийски настроенных граждан и пытают их, заявил глава Национального центра управления обороны России генерал-полковник Михаил Мизинцев.
С 11 по 15 апреля боевики нацбатальонов провели поквартальные обходы, чтобы выявить у местных жителей пророссийские взгляды и признаки содействия ДНР, сказал Мизинцев, передает ТАСС.
«Всех подозреваемых – достоверно установлены фамилии, имена, отчества 837 человек – задержали, в настоящее время подвергают зверским пыткам, угрожают физической расправой над родственниками. В ходе указанных силовых рейдов националисты в принудительном порядке изъяли ценное имущество и продукты питания якобы для нужд территориальной обороны», – уточнил он.
МИД России сообщал, что боевики националистических подразделений Украины для нагнетания атмосферы страха мучают российских военнопленных, снимая пытки на видео.
ГИБДД перестанет штрафовать за мелкие нарушения ПДД
В Госавтоинспекции не будут привлекать к ответственности водителей за малозначительные нарушения правил дорожного движения, чтобы сосредоточить внимание на более серьезных нарушениях – на пьяном вождении, сообщили в ГУОБДД МВД России.
«Основная деятельность Госавтоинспекции будет сосредоточена на предупреждении и пресечении не относящихся к категории малозначительных правонарушений в области дорожного движения, непосредственно способствующих совершению дорожно-транспортных происшествий», – передает ТАСС сообщение ведомства.
При этом уточняется, что малозначительным считается правонарушение, действие или бездействие которого хотя формально содержит признаки административного правонарушения, но размер вреда и тяжести наступивших последствий не представляет существенного нарушения правоотношений.
К таким нарушениям отнесены отсутствие предусмотренных конструкцией брызговиков на легковых машинах или неисправность предусмотренных конструкцией автомобиля стеклоомывателей.
Ранее сообщалось, что с начала 2022 года чаще всего на камеры фото- и видеофиксации попадались нарушения требований дорожных знаков и разметки. Также в топ-5 нарушений вошли поворот налево или разворот в нарушение знаков или разметки, и невыполнение требований ПДД заблаговременно занять соответствующее крайнее положение на проезжей части перед поворотом и разворотом.
СМИ: Украина впервые атаковала позиции ВС России дронами-камикадзе
Вооруженные силы Украины впервые использовали дроны-камикадзе Switchblade американского производства под Славянском в Донбассе, сообщил военкор Александр Коц.
По его словам, ВСУ атаковали позиции российских танкистов. Он уточнил, что никакого урона им нанести не удалось. Коц считает, что ВСУ еще не научились пользоваться этими беспилотниками, передает «Федеральное агентство новостей».
«Судя по всему, операторы только начинают осваивать новую технику», – заявил он.
Председатель объединенного комитета начальников штабов США Марк Милли ранее заявлял, что американцы вместе с союзниками передали украинским военным 60 тыс. противотанковых и 25 тыс. зенитных комплексов. Так, 13 апреля сообщалось, что из наличия Пентагона ВСУ передаются 200 бронетранспортеров M113, 18 гаубиц натовского калибра 155 мм и 40 тыс. снарядов к ним.
В пакет военной помощи на сумму 800 млн долларов также вошли 11 вертолетов Ми-17 российского или советского производства, 300 барражирующих боеприпасов Switchblade, 100 бронированных джипов, 500 ракет «Джавелин» (Javelin) и «тысячи» других противотанковых систем. Кроме того, Пентагон заявлял, что в скором времени ряд стран НАТО намерены объявить об отправке Украине танков.
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