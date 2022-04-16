Дискредитировавший российскую армию фейковый сайт фракции «Единой России» заблокировали

Роскомнадзор заблокировал фейковый сайт фракции «Единая Россия» в Госдуме, который дискредитировал Вооруженные силы России, его IP адрес был зарегистрирован в США, сообщили в пресс-службе партии.

На фейковом сайте, адрес которого не соответствует официальному сайту фракции ЕР, появилось «заявление Дмитрия Медведева», якобы касающееся проведения спецоперации РФ на Украине и «приказа верховного главнокомандующего» об «уничтожении группировки спутников Starlink». ЕР заявила, что размещенный на фейковом сайте контент дискредитирует Вооруженные силы России, и обратилась в Роскомнадзор с просьбой заблокировать этот ресурс.

«Роскомнадзор заблокировал фейковый сайт фракции «Единой России». На нем содержалась недостоверная информация, а также информация, которая дискредитирует Вооруженные силы России», – говорится в сообщении в Telegram-канале партии.

В ЕР отметили, что размещенная фейковая информация «вводила в заблуждение читателей и не относилась к официальной позиции фракции и партии в целом», а IP-адрес сайта зарегистрирован в США.

Напомним, 4 марта президент Владимир Путин подписал закон о введении уголовной ответственности за распространение ложной информации и дискредитацию ВС России. Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил распространить действие закона и на Росгвардию.

Кроме того, 25 марта Путин подписал федеральный закон об уголовном наказании за распространение недостоверной информации и публичную дискредитацию госорганов России, работающих за рубежом, в целях защиты интересов России и ее граждан.