|
|
Антонов заявил о давлении США на Латинскую Америку по теме санкций против России
Подписывайтесь на ВЗГЛЯД в
Посол России в США Анатолий Антонов заявил, что Вашингтон пытается угрозами заставить страны Латинской Америки присоединиться к антироссийским санкциям, пренебрегая сопутствующими рисками для региона.
Антонов заявил, что «в госдепе растет раздражение в связи с независимой позицией латиноамериканских государств, которые отказываются подключаться к санкционному «крестовому походу» против России и имеют собственное видение украинского кризиса», передает РИА «Новости».
«Цель подобных заявлений прозаична: запугать своих партнеров угрозами вторичных рестрикций в качестве наказания за неприсоединение к антироссийской кампании», – отметил посол.
По его словам, Вашингтон не беспокоит «очевидный вред» санкций для экономического развития стран Латинской Америки, их продовольственной безопасности и социальной стабильности.
События на Украине станут, как ожидается, частью повестки запланированного на 19-20 апреля визита госсекретаря Энтони Блинкена в Панаму, где он примет участие в региональной конференции по вопросам миграции и проведет серию двусторонних встреч.
Ранее востоковед Сергей Лунев оценил в комментарии газете ВЗГЛЯД попытку США уговорить Индию не дружить с Россией.
Крупнейший в мире нефтетрейдер собрался отказаться от сырья из России
|
|
Швейцарско-голландская компания Vitol Group, являющаяся крупнейшим в мире нефтетрейдером, намерена до конца 2022 года прекратить торговлю российской нефтью, сообщило Bloomberg со ссылкой на комментарий представителя компании.
Согласно данным, объемы российской нефти, которой торгует Vitol Group, «в значительной мере снизятся во втором квартале по мере сокращения текущих контрактных обязательств», а процесс отказа от торговли сырой нефтью и нефтепродуктами из РФ, «если не поступят иные распоряжения, будет завершен к концу 2022 года». Отмечается, что компания не будет заключать какие-либо новые сделки, касающиеся российской нефти, а все ее текущие закупки осуществляются в рамках подписанных ранее контрактов, передает ТАСС.
Накануне глава МИД Индии отверг советы отказаться от приобретения российской нефти, подчеркнув необходимость закупок для энергетической безопасности страны. Днем ранее генсек ОПЕК Мухаммед Баркиндо исключил возможность замены нефти из России в ЕС.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Пентагон: Крейсер «Москва» может добраться до Севастополя своим ходом
|
|
Крейсер «Москва» находится на плаву и способен идти своим ходом, заявил пресс-секретарь Пентагона Джон Кирби.
По мнению Пентагона, ракетный крейсер «Москва» находится на плаву и движется в порт. Причины взрыва на борту судна американцам неизвестны. «У нас еще недостаточно информации», – заявил Джон Кирби в интервью MSNBC.
«Мы не знаем точно, что там произошло… По нашим оценкам, корабль способен идти своим ходом, что он и делает; сейчас он направляется на восток, как мы считаем. Мы думаем, что он, вероятно, будет доставлен в Севастополь для ремонта. Это действительно все, что мы знаем», – добавил он.
Напомним, в Минобороны России сообщили, что флагман Черноморского флота ракетный крейсер «Москва» получил серьезные повреждения при пожаре, также на крейсере произошел взрыв боезапаса. Экипаж эвакуирован.
Между тем стало известно, что близ российского ракетного крейсера «Москва», на котором произошли взрыв и пожар, ранее пролетал американский патрульный разведывательный противолодочный самолет Boeing P-8A Poseidon.
В военном ведомстве сообщили также, что взрывы боеприпасов на российском ракетном крейсере «Москва» прекратились, корабль сохранил плавучесть и буксируется в порт.
Ранее пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков заявил, что президент Владимир Путин получил доклад по линии Минобороны о ситуации с крейсером «Москва» Черноморского флота.
В США заявили о создании Россией альтернативной «вселенной» без доллара
Россия тщательно создавала альтернативную «вселенную», где у доллара нет доминирующей роли, а США не могут указывать другим, пишет издание American Thinker.
Официальная Москва, считает автор публикации, готовилась к разрыву отношений с Западом еще до начала XXI века. И пока последний уделял этому минимальное внимание, Россия тратила время и деньги на создание глобальной системы поддержки в Азии, Африке и Латинской Америке.
«Вложив средства в ключевые региональные центры – Бразилию, Южную Африку, Китай и Индию, – русские сознательно отдали управление тремя крупными континентами в руки лидеров, у которых были обязательства перед Москвой и причины благосклонно относиться к (президенту России Владимиру) Путину. Это помогает объяснить причину отказа многих стран поддержать санкции, к которым призывали Соединенные Штаты», – передает РИА «Новости» текст статьи.
Кроме того, Россия наладила хорошие отношения с Китаем и Индией, что косвенно позволило связать крупные экономики в союз, мощи которого будет достаточно, чтобы бросить вызов привязанному к доллару Западу.
«Пока Соединенные Штаты решали вопросы со странами развивающегося мира, считая его хоть и внушающей симпатию, но совершенно иной вселенной, Россия, похоже, преуспела в выстраивании с ним отношений на равных. Возможно, именно поэтому восприятие России англоязычным миром как агрессора не имеет повсеместного влияния в масштабах планеты. Все организации, из которых ее исключили, вызывали одно лишь раздражение в странах третьего мира и способствовали возникновению блоков наподобие БРИК (а затем БРИКС)», – пишет автор материала.
Он также высказывает мнение, что страны БРИКС поддержат еще четыре развивающиеся экономики, известные как МИНТ (MINT): Мексика, Индонезия, Нигерия и Турция.
Москва мудро подготовила почву для того, чтобы в случае разрыва отношений с Западом ее связи с развивающимся миром не дрогнули. «Осудив Россию и отрезав ее от известного нам мира, мы, вероятно, сыграли Путину на руку, дав ему сигнал изолировать нас самих от неизвестного нам мира – мира БРИКС и МИНТ», – резюмирует American Thinker.
31 марта президент России Владимир Путин подписал указ о правилах торговли газом с недружественными странами. Он также сообщил, что отказ недружественных стран платить за российский газ рублями будет рассматриваться как нарушение контрактов, то есть действующие контракты будут остановлены. При этом российский лидер предупредил о риске масштабной деиндустриализации Европы и потере миллионов рабочих мест.
Напомним, Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях. Газета ВЗГЛЯД анализировала возможные сценарии развития ситуации с поставками российского голубого топлива в Европу и разбирала предложенное Москвой изящное решение для газовых расчетов с Западом.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Пентагоне заявили о безуспешных попытках Остина связаться с Шойгу
|
|
Министр обороны США Ллойд Остин менее недели назад пытался связаться с российским коллегой Сергеем Шойгу, но со стороны русских вновь не было интереса, сообщил официальный представитель Пентагона Джон Кирби.
«Не знаю, когда была последняя попытка. Недавно, я думаю. Менее недели назад или около того. И вновь со стороны русских не было интереса», – приводит слова Кирби РИА «Новости».
Ранее военный эксперт Алексей Леонков в комментарии газете ВЗГЛЯД предположил, что американцы такими заявлениями пытаются отрабатывать повестку об агрессивности России.
В прошлый четверг министр обороны Соединенных Штатов Ллойд Остин заявил, что с середины февраля безуспешно пытается связаться с российским коллегой Сергеем Шойгу.
В тот же день в Минобороны РФ сообщали, что по инициативе турецкой стороны состоялся телефонный разговор министра обороны Российской Федерации генерала армии Сергея Шойгу с министром национальной обороны Турецкой Республики Хулуси Акаром.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Россия предупредила США о «непредсказуемых последствиях» за военную помощь Украине
|
|
Москва направила Вашингтону ноту, в которой заявила о «непредсказуемых последствиях» в случае, если НАТО продолжит поставлять Украине вооружения, сообщили СМИ.
Как пишет «Коммерсант» со ссылкой на The Washington Post, нота была направлена в ответ на объявленный накануне новый пакет военной помощи Киеву на 800 млн долларов. Документ якобы был передан Госдепу посольством России в Вашингтоне. В Госдепе эту информацию пока не прокомментировали.
Россия обвинила союзников в нарушении «жестких принципов» переброски вооружений в зоны конфликта и в игнорировании «угрозы попадания высокоточного оружия в руки радикальных националистов, экстремистов и бандитских формирований на Украине».
«Призываем США и их союзников прекратить безответственную милитаризацию Украины, которая влечет за собой непредсказуемые последствия для региональной и международной безопасности», – приводит издание отрывок из ноты.
Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что в скором времени ряд стран НАТО намерены объявить об отправке Украине танков. В понедельник в Пентагоне сообщили, что Запад отправляет на Украину восемь-десять авиарейсов с оружием в день, а также потоком автоколонн.
Напомним, из наличия Пентагона ВСУ передаются 200 бронетранспортеров M113, 18 гаубиц натовского калибра 155 мм и 40 тыс. снарядов к ним. В пакет военной помощи на сумму 800 млн долларов также вошли 11 вертолетов Ми-17 российского или советского производства, 300 барражирующих боеприпасов Switchblade, 100 бронированных джипов, 500 ракет «Джавелин» (Javelin) и «тысячи» других противотанковых систем.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Минпромторг заявил о саботаже транспортировки российской продукции
Ряд крупных международных перевозчиков, преимущественно из недружественных стран, продолжают отказываться от поставок российской продукции, сообщили в пресс-службе Минпромторга.
В ведомстве сказали, что занимаются мониторингом и помогают в решении проблемных ситуаций, с которыми сталкиваются российские компании при доставке продукции в условиях санкций.
«В настоящее время фиксируются определенные сложности, обусловленные отказом от сотрудничества со стороны ряда крупных международных перевозчиков, в первую очередь, из недружественных государств», – сообщили РИА «Новости» в Минпромторге.
Временные трудности для транспортировки грузов вызваны в том числе запретом со стороны Евросоюза на въезд грузовых автомобилей с российскими номерами и отзыв страхового покрытия европейскими страховщиками для грузовиков европейских перевозчиков, находящихся на территории России.
В связи с поступающими вопросами от производителей на базе Центра по внешней торговле Минпромторга создан ситуационный центр; постоянно работает горячая линия, на которую российские компании могут сообщить о трудностях с логистикой, а также получить консультацию об альтернативных способах доставки продукции, добавили в министерстве.
В начале марта глава министерства Денис Мантуров говорил, что иностранные логистические компании саботируют поставки российской продукции, в частности, минеральных удобрений. Президент Владимир Путин отмечал, что российские минеральные удобрения могут быть переориентированы на другие направления при необходимости.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Россиянам стали блокировать платежи по картам китайской системы UnionPay
|
|
Многие зарубежные магазины и их банки-эквайеры отсекают любые платежи с карт, выпущенных в России, в том числе и от китайской UnionPay, сообщают СМИ.
«Русский стандарт» и МТС-банк начали выпуск карт платежной системы (ПС) UnionPay, таким образом, число банков-эмитентов ПС в России выросло до десяти кредитных организаций. Спрос на UnionPay остается ажиотажным. Если до введения санкций объем эмиссии карт этой ПС в стране оценивался в 50 тыс. штук, то теперь речь идет уже о 500 тыс. штук. При этом существенная доля выпущенных в последнее время карт – виртуальные, то есть для оплаты товаров и услуг, бронирования и прочего в интернете, передает «Коммерсант».
Китайская ПС работает в 180 странах, в том числе в СШA и ЕС. На фоне ажиотажного спроса стоимость выпуска и обслуживания карт UnionPay уже составляет от нескольких тысяч до более чем 10 тыс. рублей в год. Однако, свидетельствуют многочисленные жалобы в соцсетях и на профильных форумах, свои задачи карта выполняет не всегда.
Протестировать UnionPay за рубежом физически в нынешней ситуации удалось лишь единицам, и отзывы разные. Например, в США карту почти нигде не приняли, жалуется один из ее держателей, хотя в других странах пока о таких проблемах неизвестно. Более актуально, что и покупки в Сети оплачивать картой UnionPay часто не удается.
Банки такую проблему не афишируют, но в колл-центрах не стали скрывать, что невозможность оплаты – распространенное явление. На официальные запросы ни в одном из банков, выпускающих карты UnionPay в России, не ответили.
В неофициальных беседах банкиры рассказывают, что проблема в иностранных онлайн-магазинах, которые на фоне спецоперации на Украиной решили попросту не обслуживать всех россиян, хотя санкции этого не предусматривают.
«Такие игроки дают распоряжение банкам-эквайерам не проводить платежи по картам, выпущенным в России, вне зависимости от ПС», – сказал один из источников.
Исполнительный директор «Национальной платежной ассоциации» Мария Михайлова пояснила, что торговая точка не имеет доступа к таблице БИНов платежной системы, он есть только у банков-участников ПС. БИН – первые шесть цифр номера карты, содержащие информацию в том числе о стране выпуска. «Выбирать, чьи карты принимать, а чьи не принимать, можно только на уровне эквайера», – уточнила она.
Независимый эксперт на рынке платежных карт Дмитрий Вишняков считает, что возможные в таких ситуациях ограничения наверняка связаны с простым технологическим решением – вместо того, чтобы разбираться, под санкциями банк, который выпустил карту, или нет, торговые точки предпочитают заблокировать всю страну. Однако, подчеркивает эксперт, по правилам ПС банки-эквайеры не имеют права дискриминировать карту по стране выпуска.
При этом повлиять на ситуацию могла бы сама UnionPay. Михайлова отмечает, что «основной задачей любой ПС является обеспечение выполнения ее участниками единых правил и принципов обслуживания всех держателей карт системы, МПС имеют многолетние выстроенные механизмы по мониторингу качества работы инфраструктуры, это обязанность платежной системы – обеспечить прием эквайером всех карт ПС».
Однако в UnionPay в ситуацию пока не вмешиваются.
Напомним, платежные системы Mastercard и Visa объявили о приостановке работы в России. В тот же день американская финансовая компания American Express решила приостановить осуществление операций на территории России и Белоруссии.
Китайская платежная система UnionPay стала пользоваться большим спросом у клиентов, банки, которые выдают такую карту, не справляются с наплывом и периодически приостанавливают выдачу китайского «пластика». Они также установили плату до 15 тыс. рублей за выпуск карты UnionPay.
Газета ВЗГЛЯД разбирала, кто заменит сбежавшие из России американские платежные системы.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Москва направила ноту всем поставляющим Киеву оружие странам
Российская сторона направила всем странам, в том числе Соединенным Штатам, ноту из-за поставок вооружений Украине, заявила официальный представитель МИД Мария Захарова.
«Да, отправили», – сказала Захарова в ответ на вопрос о том, отправила ли Россия ноту странам, поставляющим оружие Украине, передает РИА «Новости».
В ответ на вопрос, в какие страны была направлена нота, она ответила «во все».
Ранее СМИ сообщили, что Москва направила Вашингтону ноту, в которой заявила о «непредсказуемых последствиях» в случае, если НАТО продолжит поставлять Украине вооружения.
Ранее официальный представитель Пентагона Джон Кирби сообщил, что в скором времени ряд стран НАТО намерены объявить об отправке Украине танков. В понедельник в Пентагоне сообщили, что Запад отправляет на Украину восемь – десять авиарейсов с оружием в день, а также потоком автоколонн.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Шрифты Times New Roman и Arial заблокировали для клиентов из России
|
|
Владелец прав на шрифты Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica американская компания Monotype перекрыла для российских пользователей доступ к своей библиотеке на сайте, сообщил источник в российской IT-компании.
«Сайт Monotype в России доступен, но при попытке открыть страницу с каталогом шрифтов пользователь видит сообщение о запрете доступа. Вероятно, владелец сайта установил ограничения, которые препятствуют вам получить доступ к сайту», – передает «Ведомости» сообщение источника.
При этом уточняется, что при использовании VPN-сервиса страница открывается, и пользователь при регистрации на платформе получает доступ к шрифтам.
Библиотека шрифтов Monotype стала недоступна для пользователей в России 11 апреля. Отмечается, что доступ мог быть закрыт и раньше, официальных уведомлений об этом в его компании не получали.
Как сообщает издание, наиболее популярные шрифты Monotype сейчас доступны российским пользователям – например, в пакете Microsoft Office, которая в начале марта объявила о приостановке продаж в России. Представитель компании отказался от комментариев по теме о сотрудничестве с Monotype на российском рынке.
Как рассказал руководитель аналитического агентства Content Review Сергей Половников, в России сейчас можно купить пакет Microsoft Office, однако речь идет именно о «коробочном решении».
«Но это именно те «коробки», которые были ввезены в Россию до начала марта, остатки. Новых партий, по моей информации, не было. Работа шрифтов Monotype в этих решениях должна сохраниться. Microsoft уже купила у Monotype права на эти шрифты. Конечно, Monotype может добиться запрета на использование шрифтов в России, но это слишком большая волокита, вряд ли компания на это пойдет», – сказал эксперт.
Креативный директор BBDO Branding Александр Загорский объяснил, что любая компания, которая использует шрифт в коммерческой деятельности, должна приобрести на это лицензию у его правообладателя, обращает внимание. «Шрифтовой файл – такой же объект интеллектуальной собственности, как название компании и логотип. Ограничения на шрифты Monotype вводились и ранее. Насколько мне известно, уже в конце 2016 года Monotype отказалась выдать лицензии на Times New Roman и Arial разработчику операционных систем Astra Linux НПО «РусБИТех», – добавил Загорский.
По словам управляющего партнера брендингового агентства Depot Алексея Андреева, шрифты используют любые компании, которые так или иначе работают с текстами: книгоиздатели, разработчики сайтов, крупные корпорации и госкомпании, которые сами производят ПО и любой другой лицензированный продукт, брендинговые и рекламные агентства, но рынок лицензий на использование шрифтов во многом близок к даркнету.
«Times New Roman относится к категории популярных и «отчасти банальных» шрифтов, в дизайнерском сообществе его стараются не использовать. У этого шрифта, как и у многих других, есть целое множество похожих аналогов, которые визуально напоминают его, но де-юре являются другим шрифтом. На Monotype свет клином не сошелся. Аналогичные шрифты предлагает множество других платформ. Из российских, например, «Паратайп», – отметил Андреев.
Однако закрытие доступа к каталогу шрифтов Monotype – это еще не запрет российским пользователям использовать их, обращают внимание юристы.
Как сообщил управляющий партнер юридической компании Enterprise Legal Solutions Юрий Федюкин, это не значит, что российские издательства, производители ПО и другие лица автоматически лишаются права на использование результатов интеллектуальной деятельности Monotype.
«У правообладателя есть право инициировать досрочное прекращение действующих контрактов, но это может быть сопряжено с какими-то финансовыми потерями для компании в виде неустоек и пени», – добавил он.
Юрист предположил, что ограничение доступа к шрифтам Monotype «в обозримом будущем может привести к тому, что их использование станет невозможным».
«Но российское законодательство допускает механизм принудительного лицензирования, когда продукт можно использовать в стране даже после отказа правообладателя на предоставление лицензии – «в силу необходимости защиты интересов государства и общества», – резюмировал он.
Ранее американцев предупредили, что санкции против России могут стать одним из факторов дальнейшего роста инфляции в США и затруднить для администрации американского президента Джо Байдена и демократов ситуацию перед промежуточными выборами в Конгресс.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В России освоили выпуск аналогов продукции ушедших из России компаний
Региональные производители готовы обеспечить внутренний рынок отечественными товарами при поддержке губернаторов новой волны: в Нижегородской области выпускают подгузники, в Новгороде планируют производство пластиковых изделий, бытовой химии и парфюма, в Самаре и Саранске – медицинских изделий.
На круглосуточный режим работы в Нижегородской области – регионе губернатора новой волны Глеба Никитина – перешел производитель гигиенической продукции «Hygiene Technologies». За прошедший месяц компания увеличила выпуск товаров женской гигиены, детских подгузников и абсорбирующего белья в три раза. Решать вопросы, связанные с поставками, региональным производителям в Нижегородской области помогает созданный по инициативе губернатора центр импорта и импортозамещения. В планах – максимально переориентировать производство на отечественное сырье без ущерба для качества выпускаемой продукции, говорится в обзоре практик по импортозамещению, подготовленном ЭИСИ, поступившем в газету ВЗГЛЯД.
В Новгородской области появился новый резидент территории опережающего социально-экономического развития «Боровичи» – ООО «Биоплант». Основным учредителем этой компании является ООО «Органик Фармасьютикалз» – отечественный производитель зубной пасты «Splat». Собственники предприятия планируют выпускать пластиковые изделия, бытовую химию и парфюмерно-косметическую продукцию. Объем капитальных вложений составит около 130 млн рублей.
Самарский завод медицинских изделий практически полностью перешел на импортозамещение. Он специализируется на выпуске медицинских нитриловых перчаток и обеспечивает ими медицинские учреждения и предприятия по всей России. Предприятие заключило договор на поставку латекса с компанией «Сибур» и прорабатывает возможность сотрудничества с компанией «Тольяттикаучук». Кроме этого, идет работа по замене используемого в производстве импортного коагулянта на отечественный аналог. Открытие Самарского завода медицинских изделий в особой экономической зоны «Тольятти» состоялось в прошлом году. Губернатор региона Дмитрий Азаров назвал продукцию завода «во многом инновационной», а запуск нового производства в Самарской области стал шагом на пути к выполнению задачи по импортозамещению.
В сети стоматологических клиник города Саранска открыли лабораторию по производству элайнеров и абатментов. Элайнеры позволяют исправить прикус и скорректировать неровные зубы, а абатменты представляют собой конструкции, на которые устанавливаются коронки. Раньше эти медицинские изделия закупали за рубежом, а теперь выпускают в Мордовии. Лаборатория по их производству открылась в регионе благодаря льготному кредиту от государства. Мордовские аналоги элайнеров и абатментов дешевле зарубежных и не уступают им по качеству. О важности господдержки региональных предприятий в условиях санкционного давления неоднократно говорил губернатор Мордовской Республики Артем Здунов.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
США отказались в будущем возвращать российским бизнесменам арестованные активы
|
|
Американское правительство не намерено возвращать впоследствии крупным российским предпринимателям их арестованные в связи с санкциями Запада активы, сообщил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.
«Наша цель не заключается в том, чтобы возвращать их. Наша цель заключается в том, чтобы использовать их лучше, чем таким образом», – ответил он в ходе выступления в Экономическом клубе Вашингтона на вопрос на вопрос о том, могут ли власти США вернуть впоследствии владельцам задержанные активы вроде дорогостоящих яхт, передает ТАСС.
Ранее Салливан заявил, что США будут готовы изучить возможность отмены ряда антироссийских санкций в случае достижения Москвой и Киевом договоренностей.
В субботу ЕС в рамках пятого пакета санкций против России ввел ограничительные меры в отношении 217 бизнесменов, политиков, военных, журналистов России, ЛНР и ДНР.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Кипр заявил о сильнейшей инфляции в ЕС
Кризис на Украине спровоцировал такую высокую инфляцию, какой в Евросоюзе (ЕС) не знали уже несколько десятилетий, заявил министр финансов Республики Кипр Константинос Петридис.
Петридис в интервью телеканалу «Сигма» назвал инфляцию «невидимым вором, поедающим сбережения людей и располагаемый доход (доход, остающийся после уплаты налогов)», когда затронул тему роста цен на топливо и товары, вызванного последствиями военных действий на Украине, передает ТАСС.
При этом он воздержался от прогнозирования траектории инфляции, поскольку, по его словам, она зависит от масштабов и продолжительности событий в Украине.
«Нынешнее поколение еще не сталкивалось с инфляцией. Та инфляция, которую мы наблюдаем сейчас в Европейском союзе, – это явление, которое наблюдалось в Европе еще в 1970-е и 1980-е годы», – добавил глава кипрского Минфина.
Министр также заявил, что правительству острова необходимо выстоять под «шквалом предложений со стороны законодателей, направленных на сокращение доходов и повышение расходов» в свете намеченных на февраль 2023 года выборах президента Республики Кипр.
«В конце концов, мне придется нести ответственность, если я поддамся на такие предвыборные призывы», – заметил он.
Петридис также дал понять, что хотя предвыборный год и изобилует обещаниями различных подачек, та финансовая помощь кипрским фермерам, о которой правительство острова объявило ранее, не может рассматриваться как уловка для завоевания дополнительных голосов избирателей, так как средства были выделены для предотвращения банкротства сельскохозяйственных предприятий из-за продолжающегося ценового кризиса.
Министр финансов также сказал, что в прошлом жители Кипра оказались под воздействием «искусственного процветания» в результате повсеместного пользования практикой потребительского кредитования.
«Следующему поколению придется заплатить за наши ошибки», – подчеркнул он.
Газета ВЗГЛЯД разбиралась в том, кто виноват в рекордной инфляции в США и Европе.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
Трамп вслед за Байденом назвал происходящее на Украине «геноцидом»
Бывший президент Соединенных Штатов Дональд Трамп вслед за заявлениями действующего главы государства Джо Байдена и заместителя госсекретаря Виктории Нуланд назвал происходящее на Украине «геноцидом».
«То, что происходит на Украине, это геноцид», – передает РИА «Новости» заявление Трампа в телефонном интервью телеканалу Fox News.
Накануне Байден заявил, что российский лидер Владимир Путин якобы «пытается стереть с лица земли саму идею того, что можно быть украинцем», подчеркнув, что, по его мнению, на Украине якобы происходит «геноцид» местного населения.
Вместе с тем ранее посол России в США Анатолий Антонов в интервью американскому изданию Newsweek заявил, что спецоперация стала результатом нежелания Киева прекратить геноцид русских.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В МИДе заявили о попытках Запада спровоцировать дефолт в России
|
|
Запад перекрывает возможности для инвестиций в российские государственные ценные бумаги, пытаясь спровоцировать дефолт в России, заявил заместитель министра иностранных дел России Сергей Рябков.
Рябков заявил, что «были запрещены любые вложения в российские государственные ценные бумаги», и «именно перекрытие каналов для американских и западных инвестиций рассматривается как один из инструментов, призванных спровоцировать дефолт», передает ТАСС.
Кроме того, США «рейдерски захватили размещенную в банках США часть российских валютных резервов, нам еще пытаются предписать, чтобы платежи по госдолгу осуществлялись из экспортной выручки, не скрывая цели истощить наши запасы валюты».
Он подчеркнул, что в Вашингтоне «с маниакальной настойчивостью штампуют антироссийские рестрикции», а количество санкционных волн давно перевалило за сотню.
«Здравый смысл и экономическая выгода приносятся в жертву сиюминутным политическим целям. Впечатление такое, что продемонстрированная нашей экономикой устойчивость, эффективность мер по стабилизации курса рубля на фоне инфляции в самих США, не говоря уже о росте цен и нехватке базовых товаров в европейских странах-сателлитах, попросту выводят Белый дом из себя», – считает Рябков.
По его словам, речь не только о нервирующем Вашингтон требовании Москвы к европейцам платить за газ в рублях, «раздражает наша спокойная сосредоточенность на решении задач стабилизации и обеспечения устойчивого функционирования экономики в условиях беспрецедентного внешнего давления».
«Вопреки предсказаниям и ожиданиям, в которых на Западе себя убедили, что русские сдадутся, мы реально поддерживаем отечественного производителя через импортовытеснение и расширение свободы предпринимательства, помощь особо уязвимым группам, насыщение рынка товарами, оказание необходимого содействия отдельным секторам», – отметил замглавы МИД.
По его словам, «в США, похоже, готовы жертвовать интересами собственных компаний, занимавших лидирующие позиции по капиталовложениям в российскую экономику».
«По официальным оценкам, накопленные инвестиции корпораций из США достигали 3,2 млрд долларов, а по неофициальным подсчетам, осуществленные через третьи страны вложения превышали 80 млрд долларов. Отечественный фондовый рынок был для них одним из самых привлекательных и доходных», – констатировал Рябков.
Он подчеркнул, что Москва остается в числе лидеров в области высоких и передовых технологий, санкционное давление Вашингтона может осложнить развитие России, но не остановить его, а санкции «стимулируют возрождение российской промышленности, обеспечивают нашему сельскому хозяйству благоприятные условия для дальнейшего роста с целью выйти на полную продовольственную самодостаточность».
При этом «сказанное не означает, что Россия закрывается от внешнего мира»: «Мы по-прежнему открыты для диалога с американским бизнесом. Многие компании сейчас размышляют: уйти под прессингом наших недругов или остаться на российском рынке. Это их выбор, насильно никого не держим. Принимаем, однако, необходимые меры для того, чтобы несмотря на решение некоторых бизнес-структур покинуть нашу страну, их предприятия продолжали работу. Благополучие граждан России страдать не должно».
Ранее Минфин назвал ложной информацию CNN об объявлении Россией дефолта по госдолгу. Кремль заявил об отсутствии причин для дефолта России. Глава Минфина Антон Силуанов объяснил разницу между современной угрозой дефолта и дефолтом 1998 года.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД
В Японии предрекли конец гегемонии доллара
Затягивание ситуации с отключением России от SWIFT пошатнет гегемонию доллара в условиях отказа в долгосрочной перспективе от американской валюты в международных расчетах, пишет главный экономист японского банка «Мидзухо» Дайсукэ Каракама в статье для JB Press.
Как отмечает специалист, в конце марта МВФ опубликовал данные Отдела валютной структуры официальных резервов иностранной валюты (COFER), при этом в последних данных Отдела привлекает внимание то, что доля доллара периодически достигает исторического минимума.
«Уход от доллара в глобальных валютных резервах – это долгосрочная тенденция, которая возникла уже давно, но после начала кризиса на Украине она может усилиться», – передает РИА «Новости» текст статьи эксперта.
По словам Каракамы, затягивание ситуации с отключением России от SWIFT угрожает гегемонии доллара. «О возможности подключения России к китайской международной межбанковской платежной системе CIPS в связи с блокировкой SWIFT, где в основном используются доллары, говорилось с самого начала санкций. Если это войдет в норму, гегемония доллара даст трещину», – предупреждает экономист.
Отключение от SWIFT оказывает огромное влияние, но со временем Россия адаптируется к этому. В результате это обнадежит тех, кто опасается финансовых санкций со стороны США, считает эксперт.
При этом экономист отмечает, что в ближайшее время гегемония американской валюты никуда не денется, но по мере привыкания к миру без SWIFT обстановка будет постепенно меняться. «Главной страной, которая боится финансовых санкций со стороны США, является Китай, обладающий крупнейшими в мире валютными резервами в размере около 3,2 трлн долларов», – предупреждает Каракама.
В целом, за последние 20 с небольшим лет доля доллара в валютных резервах снизилась примерно на 12 пунктов с 71% до 59%, а этот вакуум заполнили другие валюты, в частности, юань, который вырос на 8,3 пункта – с 1,7% до 10%. По мнению экономиста, является очевидным, что тенденция в управлении валютными резервами за последние четверть века заключалась в том, чтобы избавиться от доллара и перейти на валюты быстроразвивающихся стран и богатых ресурсами государств.
«Безусловно, международная валютная система, в которой главную роль играет доллар, вряд ли существенно изменится в одночасье, но отключение России от SWIFT создало симуляцию «будущего без доллара», и это может привести к изменениям в том, как некоторые страны управляют своими валютными резервами», – резюмирует специалист.
Напомним, в начале марта Евросоюз принял решение отключить семь российских банков от системы SWIFT: ВТБ, банки «Россия» и «Открытие», Новикомбанк, Промсвязьбанк, Совкомбанк и госкорпорацию ВЭБ.РФ.
23 марта президент Владимир Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях. Ряд стран уже перешли на оплату газа рублями. Как отмечал министр по интеграции и макроэкономике Евразийской экономической комиссии (ЕЭК) Сергей Глазьев, доля рубля в торговле стран Евразийского экономического союза (ЕАЭС) уже превышает две трети, и есть возможность ее еще нарастить.
-
Смотрите ещё больше видео на YouTube-канале ВЗГЛЯД