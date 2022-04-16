Украина не смогла заставить Папу Римского отменить крестный ход с русской и украинкой

Киев оказывал давление на Ватикан из-за решения Папы Римского Франциска провести крестный ход с русскими и украинцами, но религиозное мероприятие все же состоялось, сообщают СМИ.

Франциск отправился в крестный ход вокруг Колизея в сопровождении двух женщин – русской и украинки, это стало жестом умиротворения между двумя народами, но на Украине сочли это «непонятным и оскорбительным», передает РИА «Новости» со ссылкой на французский журнал Marianne.

«По мнению посла Украины при Святом престоле Андрея Юраша, высказавшегося в твиттере, «украинское дипломатическое представительство понимает и разделяет опасения Украины и других сообществ по поводу решения объединить украинскую женщину и русскую, чтобы они несли крест во время крестного хода». <...> Тонко завуалированный способ объяснить папе, что крестный ход рискует помешать его амбициям миротворца», – отметил автор публикации.

Ватикан объяснил, что действует как пастор исходя из евангельского духа примирения. Автор статьи считает, что подобные замечания для Ватикана неприемлемы, он рассматривает их как давление и вмешательство.

«Процитировав в среду утром притчу Достоевского «Великий инквизитор», Франциск дал понять, что не изменит своего решения, потому что «оружие Евангелия – оружие молитвы, нежности, прощения и любви к ближнему, ко всем ближним», – говорится в материале.

Консультант Папского совета по культуре отец Антонио Спада попытался снизить напряженность между Киевом и Ватиканом.

«Две женщины, которые будут нести крест в пятницу вечером с папой, не произнесут ни слова, не будут просить прощения или чего-нибудь еще, будут идти под крестом – пророческим знамением, простым призывом к Богу о помощи в примирении», – заявил Спада.

Русскую и украинку звали Альбина и Ирина, пишет итальянское издание Rai News.

По данным издания, украинские католические СМИ объявили бойкот этому крестному ходу. В их числе оказались католический журнал Credo, «Радио Мария», EWTN Украина и другие.

У стен Колизея в присутствии многотысячной толпы паломников люди из разных стран рассказали о своих проблемах, радостях, беспокойстве за судьбу детей и другими эмоциональными впечатлениями, сообщает Life.ru.

По решению понтифика россиянка и украинка несли крест на предпоследнем из 14 стояний.

Официальный представитель Ватикана Маттео Бруни пояснил, что для хода часть молитвы решили убрать, чтобы каждый смог в молчании помолиться про себя о мире во всем мире, поскольку «перед лицом смерти молчание говорит больше, чем слова».

Ранее в РПЦ отмечали, что заявления папы римского Франциска по теме Украины сбалансированы, поскольку он знает не только нынешнюю историю событий, но и предысторию, которая восходит к событиям 2014 года.