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Стали известны доходы Путина и Мишустина за 2021 год
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Президент России Владимир Путин в 2021 году заработал 10 млн 202 тыс. 616 рублей. Об этом говорится в его декларации о доходах, расходах и имуществе, опубликованной на сайте Кремля.
Это на 207,9 тыс. рублей больше, чем в прошлом году, по итогам которого Путин задекларировал доход в 9 млн 994 тыс. рублей. Рекордным остается доход президента в 2017 году – более 18,7 млн рублей, но эта сумма учитывала в том числе средства от продажи земельного участка в 15 соток, передает ТАСС.
Перечень имущества президента в декларации не изменился. В его собственности квартира площадью 77 кв. м и гараж площадью 18 кв. м, две раритетные «Волги» ГАЗ М21, внедорожник «Нива» и прицеп «Скиф». В пользовании главы государства также квартира в 153,7 кв. м и гаражное место на 18 кв. м. Все эти объекты находятся в России.
В 2019 году доход Путина составил 9,72 млн рублей, в 2018 году – почти 8,65 млн рублей, в 2016 году – порядка 8,86 млн рублей, в 2015 году – почти 8,9 млн рублей. До этого заработок главы государства был меньше: в 2013 году – 3,6 млн рублей, а в 2014 году, после повышения денежного вознаграждения президента и премьера, чьи зарплаты на тот момент отставали от доходов подчиненных, он составил 7,6 млн рублей.
Доход премьер-министра России Михаила Мишустина в 2021 году составил 18 млн 321 тыс. 716 рублей, говорится в декларации о доходах, расходах и имуществе.
«Сумма складывается из доходов по основному месту работы и доходов по депозитным вкладам средств, которые Мишустин заработал ранее», – пояснили в пресс-службе кабинета министров.
Годом ранее премьер заработал примерно на 1,5 млн рублей больше: 19 млн 853 тыс. рублей. В декларации за 2019 год, когда Мишустин еще был главой Федеральной налоговой службы, он указывал чуть меньший доход – 18,2 млн рублей.
Путин: Банки недружественных стран задерживают оплату за нефть и газ
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Президент России Владимир Путин заявил, что банки «недружественных стран» задерживают оплату российских энергоносителей.
По словам главы страны, попытки западных стран избавиться от поставщиков нефти и газа из России отразятся на мировой экономике. Также он назвал самую острую проблему для российского ТЭК – это нарушение логистики экспортных поставок, передает РИА «Новости».
«Сегодня рассмотрим ситуацию в нефтегазовом секторе. Обсудим его долгосрочные планы развития, а также подходы к решению проблем, с которыми столкнулись компании ТЭКа в результате действий так называемых недружественных стран. Самая острая из них, и мы об этом уже говорили не раз, связана с нарушением логистики экспортных поставок», – сказал он на совещании о ситуации в нефтегазовом секторе.
Президент призвал подготовить российский валютный рынок к переходу на расчет в нацвалютах, это он назвал стратегической задачей.
Напомним, Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
Путин: Отказ Запада от сотрудничества с Россией ударил по жителям Европы и США
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Отказ стран Запада от нормального сотрудничества с Россией, в том числе в сфере энергетики, ударил по США и Европе, заявил президент Владимир Путин на совещании по развитию Арктики.
«Отказ ряда западных стран от нормального сотрудничества, в том числе от российских энергоресурсов, отчасти уже ударил по миллионам европейцев, спровоцировал настоящий энергетический кризис, отражается, кстати говоря, и на США. Везде растут и цены, и инфляция зашкаливает просто. Для этих стран она носит абсолютно беспрецедентный характер», – сказал глава государства.
Он добавил, что Россия может увеличить у себя потребление и переработку энергоресурсов и перенаправить в том числе по другим направлениям.
«Для нас открываются альтернативные возможности, варианты и новые окна возможностей. Что касается российской нефти, газа, угля – мы сможем увеличить их потребление на внутреннем рынке, стимулировать глубокую переработку угля, а также нарастить поставку энергоресурсов в другие регионы мира, там, где они действительно нужны», – передает его слова РИА «Новости».
Путин добавил, что для решения этой задачи используются все имеющиеся возможности, в том числе развитие транспортных коридоров, в том числе железнодорожный северный широтный ход.
Путин поручил переориентировать экспорт энергоресурсов на Восток
Необходимо переориентировать экспорт российских энергоресурсов с Запада на рынки Юга и Востока и готовить для этого соответствующую инфраструктуру, заявил президент России Владимир Путин на совещании о ситуации в нефтегазовой отрасли.
«Необходимо диверсифицировать экспорт. Будем исходить из того, что в обозримой перспективе поставки энергоресурсов в западном направлении все-таки будут сокращаться, поэтому важно закрепить тенденцию последних лет – шаг за шагом переориентировать наш экспорт на быстро растущие рынки Юга и Востока», – цитирует ТАСС Путина.
Ранее президент России Владимир Путин заявил, что банки «недружественных стран» задерживают оплату российских энергоносителей.
Напомним, Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
Канцлер Австрии: Путин заверил в возможности оплаты за газ в евро
Австрийский канцлер Карл Нехаммер в интервью агентству dpa сообщил, что президент России Владимир Путин заверил его в стабильности поставок газа и возможности оплаты в евро.
По словам политика, российский лидер заявил, что «газоснабжение гарантировано, что Россия будет поставлять нужные объемы, как прописано в контрактах, что платить можно и дальше в евро», передает ТАСС.
Ранее Евросоюз предупредил страны содружества о том, что требование президента Владимира Путина об оплате российского газа недружественными странами в рублях нарушит существующие санкции против Москвы в связи со спецоперацией на Украине.
При этом Австрия, Германия и Венгрия выступили против введения эмбарго на поставки российского газа, объяснив свое решение мнением, что санкции должны в первую очередь быть болезненными для России, а не для Евросоюза.
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Байден обвинил Путина в «геноциде» украинцев
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Президент России Владимир Путин «пытается стереть с лица земли саму идею того, что можно быть украинцем», считает американский лидер Джо Байден, подчеркнув, что, по его мнению, на Украине якобы происходит «геноцид» местного населения.
Байден заявил об этом во время выступления в штате Айова во вторник, 12 апреля, говоря о ценах на бензин. Глава Белого дома заявил, что на семейный бюджет американцев якобы влияет Путин, который «совершает геноцид (на Украине)», передает Deutsche Welle (издание признано в России СМИ-иноагентом – прим. ВЗГЛЯД).
Позже он еще раз повторил это определение: «Да, я назвал это геноцидом (...) Становится все очевиднее, что Путин пытается стереть с лица земли саму идею того, что можно быть украинцем».
По его словам, установить, соответствуют ли действия российских военных международным критериям геноцида, предстоит юристам, однако лично для него это кажется несомненным.
Высказывания Байдена приветствовал президент Украины Владимир Зеленский в Twitter: «Правдивые слова настоящего лидера. Важно называть вещи своими именами, чтобы противостоять злу. Мы благодарны за помощь, которую США уже предоставили, и срочно нуждаемся в более тяжелом вооружении, чтобы пресечь дальнейшие зверства России».
Между тем президент Франции Эммануэль Макрон не согласился со словами Байдена: «Нужно сегодня быть очень осторожным с терминами, потому что речь идет о братских народах (российском и украинском) (...) Я хочу дальше пытаться остановить этот конфликт и восстановить мир. Не думаю, что эскалация слов служит этой цели».
Вместе с тем ранее посол России в США Анатолий Антонов в интервью американскому изданию Newsweek заявил, что спецоперация стала результатом нежелания Киева прекратить геноцид русских.
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Кремль спросили о ядерном оружии на Балтике
После того, как Минобороны предоставит президенту Владимиру Путину предложения по усилению западного фланга на фоне расширения НАТО, план укрепления рубежей будет обсужден на отдельном совещании, сообщил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Я не могу сказать на этот счет ничего... Именно после того, как будет проработан такой план нашего укрепления и усиления западных рубежей, там будет уже собственно содержаться целый перечень мер, всех необходимых шагов, которые будут предприняты. И это будет рассмотрено на отдельном совещании с президентом, как об этом говорил сам Путин», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос о возможном размещении ядерного оружия в Балтике.
Он отметил, что об усилении западных рубежей России уже говорилось неоднократно.
«Главное, давайте вспомним все-таки, что есть действующее поручение президента Министерству обороны представить предложения по усилению нашего западного фланга на фоне наращивания военного потенциала НАТО у наших западных границ, для НАТО это восточный фронт», – подчеркнул Песков.
По его словам, министр обороны России Сергей Шойгу пока не предоставил президенту Владимиру Путину проработанный план об укреплении западных рубежей, на это требуется время.
«Собственно, публично это поручение было дано президентом с тем, чтобы была проведена подготовка, и потом было рассмотрено на отдельном совещании», – сказал Песков.
Даты совещания у Путина по укреплению западных рубежей России пока также нет, добавил он.
Напомним, 2 апреля Путин дал поручение разработать план по ответному укреплению военного потенциала России на западных рубежах, чтобы поддерживать необходимый паритет во всем и чтобы никому не приходило в голову напасть на Россию.
Кремль рассказал о формате встреч Путина с лидерами других стран
Формат встреч президента России Владимира Путина с другими лидерами зависит от целесообразности, текущего момента и от направлений, по которым развивается взаимодействие между государствами, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.
«Это все зависит от целесообразности, от текущего момента и от тех направлений, по которым развивается взаимодействие. Вы знаете, что у нас есть разные форматы интеграции. Это интеграции в рамках ЕАЭС, и наиболее продвинутые формы интеграции – это в рамках Союзного Государства с Белоруссией», – передает РИА «Новости» ответ Пескова на вопрос, возможно ли, что после поездки на космодром Восточный Путин будет чаще проводить другие встречи с политиками не в Кремле.
Он отметил, что с дружественными и союзническими странами возможны любые формы сотрудничества и взаимодействия.
Напомним, в среду президент России Владимир Путин после переговоров с белорусским президентом Александром Лукашенко заявил, что белорусская площадка «вполне подходит для дальнейших контактов» в рамках переговоров России и Украины.
В Кремле назвали условие встречи Путина с Зеленским
Президент России Владимир Путин не отказывается от встречи с украинским президентом Владимиром Зеленским, однако для этого нужно подготовить почву, заявил пресс-секретарь главы российского государства Дмитрий Песков.
«Пока в предметном плане каких-то новаций на этот счет нет по встрече. Мы говорили, что принципиально никогда президент от такой встречи не отказывался, но для нее должны быть подготовлены соответствующие условия, а именно – текст документа. Пока здесь чего-то нового сообщить мы вам не можем», – передает его слова РИА «Новости».
Песков также прокомментировал заявление президента Турции Тайипа Эрдогана, который заявил о планах провести беседу с Путиным и Зеленским.
«Если и когда состоится такой разговор, мы сразу же вам сообщим», – передает его слова ТАСС.
Ранее министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявил, что Турция прилагает усилия для организации встречи между президентами России и Украины Владимиром Путиным и Владимиром Зеленским. Министр отметил, что проведение такой встречи зависит от согласия Путина.
Путин заявил об отсутствии разумной замены российскому газу для Европы
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Сейчас отсутствует разумная замена российского газа для Европы, это возможно только в перспективе, и европейские лидеры это признают, заявил президент России Владимир Путин на совещании о ситуации в нефтегазовой отрасли.
«Что удивляет – так называемые партнеры из недружественных стран признают, что не могут обойтись без российских энергоресурсов, в том числе без природного газа, его разумная замена для Европы сейчас просто отсутствует», – цитирует ТАСС Путина.
По словам президента, замена возможна, но сейчас отсутствует, и все это понимают.
«Свободных объемов на мировом рынке просто нет, а поставки из других стран, прежде всего, из Соединенных Штатов, которые могут быть направлены в Европу, обойдутся потребителям в разы дороже, именно в разы, отразятся на уровне жизни людей и конкурентоспособности европейской экономики», – подчеркнул глава государства.
Ранее Путин заявил, что разговорами об отказе от российского газа Европа дополнительно взвинчивает цены.
Также президент России поручил переориентировать экспорт энергоресурсов на Восток.
Напомним, Путин объявил, что Россия отказывается принимать оплату за поставки газа в долларах и евро. В Кремле также заявили, что Россия не будет бесплатно поставлять газ в случае отказа Евросоюза платить за него в рублях.
ВЦИОМ: Среди россиян выросло одобрение деятельности Путина и правительства
Показатель одобрения деятельности президента России Владимира Путина россиянами за неделю вырос на 0,7 п.п. – до 79,6%, уровень доверия главе государства остался на прежнем уровне – 81,6%, свидетельствуют результаты опроса, проведенного ВЦИОМ.
«Показатель одобрения деятельности президента с 4 по 10 апреля 2022 года составил 79,6% (+0,7 п.п. за неделю). Уровень положительной оценки работы правительства России и премьер-министра за последнюю неделю составили 55,1% (+2,7 п.п. за неделю) и 55,0% (+1,7 п.п. за неделю) соответственно», – говорится в сообщении Всероссийского центра изучения общественного мнения по результатам опроса, проведенного в период с 4 по 10 апреля.
«На прямой вопрос о доверии Владимиру Путину положительно ответили 81,6% респондентов (+0,0п.п. за неделю), Михаилу Мишустину – 64,7% (+0,2п.п. за неделю), Сергею Миронову – 29,7% опрошенных (-1,5п.п. за неделю), Геннадию Зюганову – 29,1% (-0,4п.п. за неделю), Алексею Нечаеву – 7,7% (+0,2п.п. за неделю)», – сообщает ВЦИОМ.
По данным центра, уровень поддержки партии «Единая Россия» составил 42,5% (+0,3п.п. за неделю), КПРФ – 11,1% (-0,1п.п. за неделю), ЛДПР – 8,8% (+1,1п.п. за неделю), «Справедливая Россия – Патриоты – За правду» – 5,6% (+0,2п.п. за неделю) и «Новые люди» – 4,8% (+0,4п.п. за неделю).
Опрос проводился методом телефонного интервью среди 1600 россиян старше 18 лет. Для данной случайной (вероятностной) выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает для данных, собранных в течение семи дней (11 200 человек), 1%.
Инициативный опрос «ВЦИОМ-Спутник» проведен с 4 по 10 апреля. В опросе приняли участие россияне в возрасте от 18 лет, опрошено 1600 респондентов.
Метод опроса – телефонное интервью. Для данной выборки максимальный размер ошибки с вероятностью 95% не превышает 1%.
8 апреля ВЦИОМ сообщал, что среди россиян рейтинг доверия президенту Владимиру Путину за неделю вырос до 81,6%, а показатель одобрения деятельности президента с 28 марта по 3 апреля 2022 года составил 78,9%.
Путин потребовал начать активную стройку железнодорожных объектов Северного широтного хода в 2022 году
Запуск железнодорожного Северного широтного хода позволит разгрузить Байкало-Амурскую магистраль (БАМ) и Транссибирскую железнодорожную магистраль (Транссиб), что крайне важно с учетом переориентации экспорта на Восток, заявил президент России Владимир Путин на совещании по развитию арктических регионов.
Путин заявил, что «мы давно занимаемся Северным широтным ходом», и «запуск этого проекта позволит в том числе разгрузить БАМ и Транссиб, это принципиально важно с учетом переориентации на Восток наших основных экспортных ресурсов», передает РИА «Новости».
Он отметил, что активное строительство Северного широтного хода должно начаться в 2022 году.
При этом в марте сообщалось, что начало строительства магистрали «Северный широтный ход» якобы перенесли.
По данным электронной энциклопедии «Википедия», Северный широтный ход – это строящаяся железная дорога в Ямало-Ненецком автономном округе протяженностью 707 километров по маршруту Обская – Салехард – Надым – Новый Уренгой – Коротчаево, которая должна связать западную и восточную части автономного округа, а Северную железную дорогу – со Свердловской.
Лукашенко заявил, что Путин «прекратил все коронавирусы» в мире
Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил президенту России Владимиру Путину, что тот прекратил «все коронавирусы» в мире.
По словам Лукашенко, накануне он заявил Путину, что тот «молодец», так как «мгновенно в мире прекратил все коронавирусы, все выздоровели», передает РИА «Новости».
«Надо все обдумать, когда все закончится. Есть и то, что нагнеталась ситуация (с коронавирусом). А ведь она кому-то выгодна», – отметил президент Белоруссии.
По его словам, многие специалисты, связанные с выявлением новых штаммов, быстро разбогатели. Лукашенко добавил, что в данный момент идет передел мира: «Какую роль пандемия сыграла в этом? Я пока (не знаю), но склоняюсь к этому (что сыграла большую роль). Наверное, и этот факт будет. Когда мы все сопоставим, мы сделаем выводы. Но белорусский путь оказался правильным и сейчас всеми востребован».
«У нас (в Белоруссии) все хорошо. Мы скоро разберемся в коронавирусе и оценим и плюсы, и минусы. Я не хочу сказать, что мы там все правильно делали. Но за весь промежуток времени смертей около 8 тыс. было всего», – сказал президент.
По его словам, «перебора быть не должно». Он отметил, что нужно на свежем воздухе ходить без маски.
Ранее руководитель научной группы разработки новых методов диагностики на основе технологий секвенирования ЦНИИЭ Роспотребнадзора Камиль Хафизов сообщил, что новый вариант омикрон-штамма коронавируса ХЕ заразнее предыдущих, но вряд ли он вызовет новую волну пандемии, так как в России создан мощный коллективный иммунитет.
Путин: Все двери и окна для России никому захлопнуть не удастся
Сотрудничая с высокотехнологичными странами, Россия «подсела» на чужие технологии и перестала развивать свои компетенции, заявил президент России Владимир Путин по итогам переговоров с белорусским коллегой Александром Лукашенко.
«Конечно, мы заинтересованы в сотрудничестве с высокотехнологичными экономиками. Но в чем проблема? В ходе этого сотрудничества мы «подсели» на чужие технологии и чужие высокотехнологичные продукты, перестали развивать свои компетенции и свои инженерные школы на определенных направлениях. А в рамках системы, которая сложилась и до сих пор еще действует в мировой экономике, оказывается, возможны действия и шаги вне правил, о которых публично говорят», – цитирует его ТАСС.
Он признал, что «сложности неизбежны, но есть и открывающееся окно возможностей». «Оно заключается в том, что мы вынуждены будем развивать свои компетенции, свою науку, и на этой базе двигаться вперед, конечно, имея в виду и достижения стран. Все двери и все окна никому захлопнуть не удастся», – заявил Путин.
В качестве примера глава государства привел реализацию проекта отечественного самолета МС-21. «Как только мы с этим высокотехнологичным продуктом продвинулись вперед, причем самостоятельно, сразу же – шлеп! – и закрыли нам композитные материалы. Без всяких оснований, только чтобы затормозить, и чтобы наш продукт не вышел быстрее «Боинга» на рынок. Вот и все правила», – констатировал президент.
Ранее премьер-министр Михаил Мишустин заявил, что самолет МС-21 будет производиться полностью из российских комплектующих уже через два-три года.
Путин заявил о последствиях вытеснения российских энергопоставщиков для мировой экономики
Попытки западных стран вытеснить с рынка энергопоставщиков из России отразятся на мировой экономике, заявил президент России Владимир Путин.
«Российские энергетические компании – ответственные участники мирового рынка, они зарекомендовали себя ни одним десятилетием работы и строгим выполнением своих обязательств», – констатировал глава государства на совещании по ситуации в нефтегазовой отрасли, передает ТАСС.
«Попытки западных стран выдавить российских поставщиков, заместить наши энергоресурсы альтернативными поставками неизбежно отразятся на всей мировой экономике», – указал Путин.
Ранее глава государства заявил, что страна намерена повышать долю расчетов в национальных валютах во внешней торговле.
В Кремле анонсировали совещание Путина с правительством по ситуации в нефтегазовой сфере
Президент России Владимир Путин в четверг, 14 апреля, проведет совещание по текущей ситуации в нефтегазовой сфере, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.
«Президент продолжит работать по отраслям, отраслевые совещания будут продолжены. Завтра у него запланировано совещание по текущей ситуации в нефтегазовом секторе», – цитирует ТАСС Пескова.
По его словам, Путин выступит в начале совещания, открыто для СМИ будет и его заключительное слово, резюме. Профильный доклад подготовит вице-премьер Александр Новак, запланирован и ряд других выступлений в закрытом режиме.
Ранее президент России провел совещание по вопросам развития арктической зоны России.
Напомним, президент Владимир Путин подписал федеральный закон, уточняющий особенности исполнения бюджетов всех уровней в 2022 году, а также упрощающий направление дополнительных нефтегазовых доходов бюджета на приоритетные цели.
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