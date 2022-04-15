Стали известны доходы Путина и Мишустина за 2021 год

Президент России Владимир Путин в 2021 году заработал 10 млн 202 тыс. 616 рублей. Об этом говорится в его декларации о доходах, расходах и имуществе, опубликованной на сайте Кремля.

Это на 207,9 тыс. рублей больше, чем в прошлом году, по итогам которого Путин задекларировал доход в 9 млн 994 тыс. рублей. Рекордным остается доход президента в 2017 году – более 18,7 млн рублей, но эта сумма учитывала в том числе средства от продажи земельного участка в 15 соток, передает ТАСС.

Перечень имущества президента в декларации не изменился. В его собственности квартира площадью 77 кв. м и гараж площадью 18 кв. м, две раритетные «Волги» ГАЗ М21, внедорожник «Нива» и прицеп «Скиф». В пользовании главы государства также квартира в 153,7 кв. м и гаражное место на 18 кв. м. Все эти объекты находятся в России.

В 2019 году доход Путина составил 9,72 млн рублей, в 2018 году – почти 8,65 млн рублей, в 2016 году – порядка 8,86 млн рублей, в 2015 году – почти 8,9 млн рублей. До этого заработок главы государства был меньше: в 2013 году – 3,6 млн рублей, а в 2014 году, после повышения денежного вознаграждения президента и премьера, чьи зарплаты на тот момент отставали от доходов подчиненных, он составил 7,6 млн рублей.

Доход премьер-министра России Михаила Мишустина в 2021 году составил 18 млн 321 тыс. 716 рублей, говорится в декларации о доходах, расходах и имуществе.

«Сумма складывается из доходов по основному месту работы и доходов по депозитным вкладам средств, которые Мишустин заработал ранее», – пояснили в пресс-службе кабинета министров.

Годом ранее премьер заработал примерно на 1,5 млн рублей больше: 19 млн 853 тыс. рублей. В декларации за 2019 год, когда Мишустин еще был главой Федеральной налоговой службы, он указывал чуть меньший доход – 18,2 млн рублей.