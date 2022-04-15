Цены на нефть меняются на санкционных новостях

Мировые цены на нефть в пятницу утром не имеют единой динамики: инвесторы оценивают новости о том, что страны ЕС намерены принять поэтапный запрет на российскую нефть, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 9.27 цена июньских фьючерсов на нефть марки Brent опускалась на 0,09% – до 111,23 доллара за баррель, майских фьючерсов на WTI – росла на 2,17%, до 106,51 доллара, передает РИА «Новости».

В пятницу утром обе марки нефти торгуются разнонаправленно, инвесторы опасаются возможного ее сокращения на рынке на фоне новостей о том, что страны ЕС могут перейти к более широкому запрету на импорт российской нефти. Это привело к ажиотажу на рынке черного золота. При этом усилили ажиотаж компании, которые самостоятельно ввели «самосанкции» на российскую нефть.

«Многие компании пошли на самосанкции, пытаясь ограничить свое влияние на страну (Россию)», – сообщают эксперты BofA Global Research. «Эти действия оказали существенное влияние на цены на нефть, учитывая роль России на мировом рынке нефти», – добавляют аналитики.