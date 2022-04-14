В Комсомольске-на-Амуре прошел автопробег «Za мир!»

В Комсомольске-на-Амуре 13 апреля прошел автопробег под лозунгом «Za мир! Труд! Май! / Zа мир без нацизма!»

Акция организована Федерацией независимых профсоюзов России под девизом «ZA Мир! Труд! Май! / ZA мир без нацизма!». Участники акции выстроили свои автомобили в форме буквы «V» на парковке у драматического театра. Помимо этого, профсоюзные активисты сформировали строй в виде буквы «Z», передает информагентство ХКС.

«Цель нашей акции – поддержка президента в принятых решениях, а также поддержка наших ребят, которые участвуют в спецоперации. Мы за Российскую армию», – сказал председатель координационного совета организаций профсоюзов в Комсомольске-на-Амуре Александр Молотков.

В завершение акции колонна автомобилей проехала по городу под сигналы встречных автомобилей. Три экипажа направились в Хабаровск.

Отметим, что 12 апреля во Владивостоке профсоюзы Приморья провели аналогичную акцию. К ней присоединились в Амурской области.